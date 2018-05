Escucha las noticias de las 03:00 (23/05/2018)

son las tres las dos en Canarias Eduardo Zaplana está pasando esta noche en dependencias de la Guardia Civil de Valencia los agentes de la UCO lo han llevado hasta allí después de registrar su chalé de Benidorm durante más de dos horas y media la justicia lo investiga por repatriar de paraísos fiscales a España diez millones y medio de euros que supuestamente cobró en sobornos durante su etapa como presidente de la Generalitat valenciana Ana Terradillos según fuentes de la investigación la mayoría del dinero conseguido mordidas estaba en Uruguay la Guardia Civil tiene acreditado que Zaplana cobró casi once millones de euros en comisiones durante su etapa como máximo responsable de la Comunidad Valenciana Se da la circunstancia de que era en Uruguay donde Zaplana y el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González querían comprar una sociedad para blanquear el dinero oculto en comisiones que presuntamente tenía González las mordidas investigadas proceden sobre todo de las adjudicaciones irregulares que hizo del Plan Eólico valenciano a una empresa de Los sobrinos del que fue director general de la Policía Nacional de Juan Cotino sí también de las concesiones de TV de la Comunidad valenciana además de Zaplana están detenidas seis personas más entre ellos los dos sobrinos de Cotino el que fue jefe de gabinete de Zaplana y su mano derecha hay además tres imputados más el juzgado ocho de Valencia ha ordenado el embargo de todos los bienes de los arrestados cuentas corrientes inmuebles que hoy se van a seguir registrando los bomberos de Madrid se dan a esta hora con las labores para intentar encontrar a los dos obreros desaparecidos en el derrumbe de un edificio la estructura está muy dañada ya han caído más escombros en las últimas horas así que está siendo muy difícil acceder al interior Rafa Muñoz buenas noches

en Estados Unidos Donald Trump admite que la reunión con Kim Jon Un el próximo doce de junio podría aplazarse e incluso suspenderse el presidente estadounidense asegura que ha puesto condiciones a Corea del Norte que deben cumplirse el líder norcoreano insiste en que no habrá desnuclearización si a cambio no obtienen contra partidas Julia Molina buenas

existen posibilidades significativas de que no nos reunamos el doce de junio pero eso no significa que no podamos hacerlo más adelante decía Trump ante la prensa a su secretario de Estado sin embargo se ha apresurado a matizar las palabras de su presidente Mike Pompeo asegura que su departamento de momento sigue trabajando sobre la fecha prevista el futuro de la cumbre está en duda desde hace unos días cuando Corea del Norte amenazó con cancelar la por las condiciones unilaterales que le ponía la Casa Blanca Trump de momento confía en que Quiñón aceptara las condiciones pero si no lo hace amenaza con cancelar el encuentro