Zahara: "Me preguntaron por qué lo llamaba EP si no son las siglas de Primera Temporada"

Voz 3 00:10 acuerdo que me me mira

Voz 2 00:13 sabes qué pasa aquí como la primera parte por hoy es

Voz 4 00:16 actualidad producción

Voz 2 00:19 no suceso Donald Trump el hombre hemos dicho la segunda parte que compensarla con cosas bonitas

Voz 4 00:27 un está también de bajón es que uno no sabe cómo acertar ya eh corrupción tras dijo que tristeza pero con belleza ya verás

Voz 2 00:42 voy a hacerte una buena a pesar de esto voy a hacerte una presentación en condiciones Valente ustedes lo hayan visto en la tele hayan escuchado a uno de sus discos incluso hayan encontrado su libro en alguna miraría Tara trabaja su carrera con la minuciosidad de un artesano el último paso es una colección de cuatro versiones Kun EP las tienes que contar que es un EP cuatro versiones de canciones de series llamada primera temporada

Voz 5 01:09 hola

Voz 2 01:25 pinche Zara bienvenida de nuevo la has visto la serie entera de narcos enterito lo que hay

Voz 1474 01:34 ese puedes bueno mucho

Voz 2 01:38 la cuarta te gusta todo

Voz 1474 01:41 bueno me sorprendió mucho porque sobre la figura de Pablo Escobar se ha hecho muchísimas bueno muchísima ficción que no esperaba ver nada nuevo de hecho estaba como empecé a ver la rollo no hay nada más que hay que me pueda ver aquí un poco de maratón y me sorprendió mucho cómo está contada me gustó mucho

Voz 4 02:01 eso aparte de los de los policías de cómo investiga todo todo esta

Voz 2 02:11 en qué momento estás viendo las se dice tengo proyecto voy a hacer una versión de series y en qué momento que no te gusta la serie si tú estás viendo la serie bien dentro de la trama tú no te pones a pensar en un proyecto de lesiones no

Voz 1474 02:25 no pero es verdad que yo por ejemplo que que no soy de ese me gusta mucho la música me médico a eso pero no estoy escuchando ni ni buscando novedades sino que la música muchas veces me llegan películas enseres en en radios pues tengo hay una herramienta que es que es maravillosa

Voz 6 02:42 no todo lo que antes era más misterioso Seattle Grace una canción que trataban de averiguar la grababa

Voz 1474 02:50 atentaba retener una frase que hoy ha para luego buscar cuál era

Voz 6 02:53 porque esto no es que nosotros no estemos en favor de la tecnología no no

Voz 2 02:59 tenía cierto romanticismo escuchar algo que te gustaba ir a buscarlo

Voz 1474 03:03 o no encontrarlo nunca porque nunca daba pero gracias a esto pues hacía yo mi lista de esa de repente estaba viendo cualquier series que es la cabecera era bastante fácil de encontrar pero por ejemplo con la siguiente bueno con otra de las canciones de elepé que fue la que dio origen a todo esto con que sucedió así sea yo estaba viendo el joven Papa bueno mejor sí pero yo voy a incas

Voz 6 03:27 bueno yo pondré por aquello de que debían Amigos de La Vanguardia digo yo

Voz 1474 03:31 claro que hay que dar estamos los dos aquí equilibrio pues bien diese momento maravilloso de la canción donde aparece sentado que esa me quedé con la boca la mandíbula que me llegaba hasta el suelo

Voz 2 03:42 hiciste esta vez fíjate condenamos esta versión sí que es la serie de Sorrentino protagonizada por el tildó con Javier Cámara que hay que decir las cosas Javier Cámara es un grandísimo actor maravillosa pero es el tipo que mejor hace de cura de la historia

Voz 6 04:21 da igual la aquí arriba bajó es un acto Erazo como pocos pero es que para hacer de cura es imposible que haya nadie mejor Javier Cámara en esta serie tiene tanta bueno me moría memoria

Voz 1474 04:34 que está yo bloque clips Iniesta Sergi está para sí pero es que cada vez que aparece Javier Cámara lo eclipsa yo lo espectacular buenos días renting a estos Maravall

Voz 2 04:46 yo estoy viviendo que has acertado así una cosa maravillosa Zara ahí es juntar las series que ve la gente con las canciones que escuchan de forma que lo vais hacer Coloquio con tu vayas a los a los conciertos para presentar en directo la gente va a empezar en vez debe y dices pedí temporadas iba a empezar a criticar nuevo pues a mí no me gustó al capítulo flamenca con esto va a ocurrir Ojeda

Voz 1474 05:08 de hecho empieza la gira esta semana en Barcelona y espero que pase eso

Voz 2 05:12 que la gente se quede en el concierto a hablar de la serie

Voz 4 05:15 que hagamos bueno de hecho ya lo este periodo a gente que me den recomendaciones para futuras temporadas y esto también tiene su propuesta

Voz 8 05:22 interesante como antiguamente por ejemplo en la han confiesa que no sólo se inspiró en las canciones americanas tradicional se sino también Cervantes Don Quijote pues mira la versión moderna

Voz 6 05:35 y no es bonito que un sueco hable de Cervantes para ellos cuando el el

Voz 1474 05:41 yo intentando pronunciar Netflix no de Bali tu diciendo que no es firme

Voz 2 05:45 es una versión también estuvo aquí Bayona Bayona presentando mundialmente y se lo agradecemos fue la primera entrevista que daba antes de presentar mundialmente en Madrid gol Reino caído cero

Voz 6 05:59 que tú fuiste sí porque si te invito verdad

Voz 9 06:02 no ni tampoco yo me colé

Voz 6 06:05 entonces te diste cuenta ese detalle no os invito a gusto no he visto la película la vi te gustó el Reino de

Voz 4 06:11 pues sabes que yo soy muy fan de los dinosaurios a mí me de unos ahora me ganas pero no me encantó

Voz 6 06:17 pero bueno yo qué sé que tengo que ser sincera bueno estará

Voz 2 06:20 de canciones seguro para las canciones sí pero Pablo

Voz 6 06:22 además no tiene no vayan ustedes para luego una canción puede no me encanta que vamos a hacer mucha información aquí hay mucha información

Voz 2 06:32 no vamos a hacer una pequeñísima pausa volvemos con Zara primera temporada

Voz 10 06:38 eh

Voz 5 06:42 por qué

Voz 2 06:58 con con su primer disco la prensa especializada pues le dio por llamarla la dulce Za

Voz 5 07:06 eh

Voz 6 07:10 ayer como niño la tristeza y la Lamela

Voz 2 07:12 solía también en su segunda trabajo

Voz 12 07:15 quiero hablar de hablar

Voz 2 07:20 no último disco hasta el momento el dos mil seis pero antes como aperitivo pues la daba perder series y transformar eso en canciones

Voz 13 07:42 yo he visto los de Massive Attack ibas a proveer un cajón flamenco al suyo porque a la italianas y Le pedí este permiso

Voz 1474 07:52 por qué es que cuando te haces una versión tienes que respetar la letra y la melodía

Voz 2 07:57 espera que voy a quedar bien con un oyente porque dice Roberto Vide queremos que Zara nos cuente cómo venció la resistencia de nada la autora de La canción de John Paul con hace unos minutos para que le dejase Versina eso canción de de John Paul De nada que nada tiene un hombre que dice hay reventa

Voz 1474 08:15 puede que cuando eso cuando versiones una canción tienes que respetar la letra y claro yo en inglés aunque no es mi idioma más o menos lo he estudiado pero el el italiano no entonces me daba mucho pudor cantar en italiano entonces quería hizo una adaptación al castellano con con profesor con mi Italia Living in situ

Voz 6 08:33 sabes con alguien que no no oye

Voz 1474 08:36 lo intentamos contactar la por todos los medios para que no es autorizara porque tenía que autorizar la versión en castellano después de intentarlo muchísimo consiguieron llamar a su casa lo cogió Doña nada

Voz 6 08:48 así se llama nadas ahí no puede hacer

Voz 1474 08:51 nada por cambiarlo o sí

Voz 6 08:54 Canadá es que es muy absurda verdad entonces ella

Voz 1474 08:56 ya dijo dijeron oye que tenemos esta versión de una chica en España que va a hacer una adaptación tu canción en castellano y ella gritó en gritó en italiano que bajo bueno que ni de lejos nadie iba a cambiar una canción suya y colgó entonces con esa respuesta es muy bien muy bien entonces bueno pues querido cantar en italiano o lo que yo creo que es italiano y entonces pues la cante así yo lo puse mucho empeño y cariño pero

Voz 6 09:25 me habían italiano no si a la señora nada le ha gustado la versión yo creo que como viven una cueva pues no sé

Voz 2 09:32 pero es una forma hablaros que vive en una cueva de verdad

Voz 6 09:34 me lo imagino así me la imagino a ella en una cueva pues para vivir en una cuidado hace buenas buenas canciones se bueno está eh

Voz 1474 09:44 es increíble pero yo me yo la concibo así porque una persona que te grita porque no quiere que te cambien la yo no iba a cambiar nada sólo iba

Voz 6 09:52 será cuando alguien te lo pide pero sí

Voz 2 09:55 pero para quien ha pedido Azahara voy a hacer una versión de tu canté con las ganas con las ganas te vas a quedar tu canción

Voz 1474 10:02 mí me voy a una cueva vivir su indignada

Voz 2 10:04 pero también quiero que se bueno primera temporada esta viene nos gusta vale es un EP poderes podría explicar a la audiencia ávida de conocimiento el pero

Voz 1474 10:14 pero poco a mi manera extendí Play pues claro porque existía el Single que era él la canción solitaria que los que estaban en bueno grabada cuando cogía sí añadía es otra más que ponías una en cada cara o más canciones porque llamaba extendí Play para diferenciarlo del long play que es un disco elepé convencional me han dicho una cosa muy buena que me que me dijeron me preguntaron Oye porque lo llama siete sino son las siglas de primera temporada

Voz 9 10:51 pues no me tango bueno que no puede contestar

Voz 6 10:55 hace ya vamos al futuro creo que está bien primera temporada me gusta pero vamos ya a pensar un poco más en el futuro en la segunda temporada porque está muy bien

Voz 14 11:06 coger las series de moda Arcos

Voz 2 11:09 por lo que House porque esta música escuchamos en House todo esto está bien pero qué pasa con las series españolas acaso no tenemos aquí suficiente talento y arte en este país como para que ahora pueda hacer una versión tú escuchas

Voz 15 11:21 esto

Voz 16 11:26 los ladrones van a la oficina

Voz 6 11:29 poca broma si perdona poca broma con esto

Voz 2 11:32 ese es el mejor reparto de la historia de la afición española López Vázquez Fernán Gómez Agustín González Manuel André Resines

Voz 16 11:43 bueno es buenísimo todo Camila está otra

Voz 17 11:48 a Ci Sari de que un trabajo de investigación muy profundo aquí pues va bien hasta ahora

Voz 18 12:02 en la grada

Voz 16 12:08 pero es la música de la serie menudo de Jan padre y el Belén me tomo nota que tremendo fallo todos los conciertos vamos a Rosa y por último es así un poco más antigua Juncal Paco Rabal Fernando Fernán Gómez Juncal es un torero más grande que ninguno

Voz 1 12:34 buenos días

Voz 6 12:37 sangre murciana esa época esto yo no había nacido no te extraño setenta esterillas asunto de nacer

Voz 2 12:54 Cal es un torero valiente que ninguno dice esta canción

Voz 1474 12:57 oye pues añadir a la lista que hecho en Spotify que llama Canciones de series fuera Zara inmersas ponéis de verdad

Voz 2 13:04 pero Deep porque he dicho así a la cara no funciona

Voz 9 13:07 no porque yo ahora me voy de aquí y León olvidado todo lo bien que se cuela

Voz 2 13:13 cargas cargas de ponerlo en lista expone

Voz 1474 13:15 está claro si no se te te eso

Voz 2 13:18 pero cuando tiene que hacer versiones porque hay muchas series españolas personales bueno

Voz 1474 13:24 hay buenísimas a mí hay una que me encanta que es que lo apretado ahora hay yo llega un poco tarde que es la casa de papel

Voz 6 13:30 será apeló encima pues no es no decir nada pues me dan

Voz 1474 13:33 has de versionarla de Bella Ciao

Voz 6 13:36 la Bella Ciao vale teniendo hay una un instrumento parecido a un incremento ahí mágicamente en este estudio de manera sospechosa casi trata de hacer una versión de alguna serie pero si no

Voz 1474 13:51 mira pues yo me acordaba de mi época porque no soy de la de Juncal pero sí que

Voz 2 13:55 la poca tienes veintipocos años lleva treinta treinta y pocos años tiene

Voz 6 14:00 ese momento ya absurdo pero no es tu época es muy joven todavía cuando era adolescente cuando los fines cuál te gustaba compañeros tu de ellas compañeros adelanta una muerte Quimi Valle viva con ellos bueno no sé si me voy a ellos han ido precisamente tiene algún puedes hacer la versión de compañía intentarlo que era rara

Voz 2 14:28 con una guitarra mágica que aparecido y la letra el móvil ya preparada esta versión de compañeros

Voz 1474 14:34 dicho así parece que me lo he preparado y no por favor

Voz 3 14:37 como abierto cuando nadie lo esperaba como habrá que me abrazo a la otra orilla del río para Crosas te nadando a prestar una mi corazón ya has ganado a pulso siempre tanto no somos compañeros

Voz 1474 15:03 siempre está aquí

Voz 3 15:06 sin éxito somos compañero compañeros del gobernar como compañeros de las dudas que tengáis no

Voz 19 15:24 eh

Voz 6 15:27 bueno no vamos a luego vamos a arrasar en los que

Voz 2 15:33 eso sí digo vamos porque a partir de ahora estamos contigo de gira la radio no tiene ningún sentido para mi futuro para nosotros están mejor yo no mira con que además hemos visto como sí que han hecho versión estrellas hemos visto en la tele hace poco una versión tuya hay hay Aitana la ganador en la segunda clasificada el concurso más exitoso de la historia Operación Triunfo cantaron

Voz 20 16:00 con las ganas

Voz 2 16:17 que cierto nota después de esto

Voz 1474 16:20 bueno a todos los niveles es amiga está trabada personal que hizo que me reconciliada con la canción porque no cien que yo tengo una enamoró dio con ella porque es muy intensa ahí no apetece a cantarle y hice las vi sale y canta por ellas If I P me reconcilió a medio cómo como que pensé que bonita hay que que mágico no que la gente se emocione tanto con algo que yo he hecho para mí medio como otra dimensión de otra dimensión de la canción y me me me encariñara Travel con ella luego aparte bueno pues flipante os han aparecido seguidores eh

Voz 2 17:00 no te parece maravilloso que demostraran a mi me lo parece que ése puede versionar a Pablo Alborán y a David Bowie con la misma energía hay inmuebles querer a cualquier tipo de música en cualquier lugar desde el country es una generación sin prejuicios es maravilloso

Voz 1474 17:16 también me da a mí que el programa el este tipo de programas no me gusta porque me gusta el concepto no de de alcanzar el triunfo porque yo creo que que que el mundo de la música es otra cosa sí que me gustó cómo cómo plantearon esta edición no eso con esas canciones ellos tan músicos casi todos componiendo tocando instrumentos con con ganas de por lo que tu dices de enfrentarse a las canciones con un respeto por todas por todas a las versión Rabbani querían tocar las ellos también me pareció alucinante yo de verdad me me emociono mucho fui poco a poco enganchando me acaba ella Rollo a las dos de la mañana a todos los lunes allí

Voz 2 17:52 ese es el tema de que tenemos que habla José Camarasa no pueden acabar así está que los músicos que es gente que eso duermen muy pronto como todos sabemos no pueden estar hasta esas horas bueno es una muy buena idea habrá que esperar hasta noviembre tenga ya su disco pero bueno prepara empaquetar pero mientras de este domingo por ejemplo en Barcelona el dos de junio en mi tierra en Mallorca el nueve en Sevilla diez en Málaga el dieciséis en Donostia tiene la oportunidad de conocer primera temporada es zar haciendo versiones como ésta

Voz 6 18:28 en la de compañeros que barras voy yo la dejaría los visto bueno ya estoy pensando en empezar con esta

Voz 1 18:36 irá lo va destinada bueno habrá gira no nos vamos a que ahora nos quedamos M ready to Mucientes pero yo sé que siempre nos vamos a quedar si no lleváramos el mal que le da vida