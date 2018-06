Torrebruno Mars y el Bautista de Hamelin

Voz 1 00:00 viva el vino

Voz 0470 01:02 a ver que ya estamos en todo por la radio en La Ventana Toni Martínez Especialistas secundarios Lucía Taboada Raúl Pérez a seis triunfó Sheila Blanco en su tierra de la mano en el otro día por hoy que aplausos jabón que más o no bueno casi casi más que el empate técnico tal haciendo estamos todos la gente se quedó porque no cuenta es lo que hicimos con el jamón a la vuelta del programa pues solo

Voz 1490 01:25 Nos Love hundimos en el tren de Salamanca Madrid saltos ya sea no es rico

Voz 0779 01:35 pero bueno llevamos gallinas

Voz 1490 01:40 sólo mandaban eso también nos los comimos

Voz 1490 01:46 quién dijo hay que abrir hay que conseguir una Vidor de botellas y vasos de plástico que nos están escuchando

Voz 3 01:54 están escuchando a las otras cinco personas que iban en el apagón

Voz 0470 02:03 de Chucho no era el Alvia no venga va

Voz 0230 02:09 bueno es el momento hablando de jamón y cosas ricas ese momento hay cosas para eh hay que hay que hacer un listado un ránking e una lista de éxitos con los mejores Peaches de España como disco como hace Raúl se lleva muy mal

Voz 0230 02:27 cuarenta de la corrupción con los mejores casos los más chulos porque cada mañana aparece un tema nuevo mejor que el anterior este de hoy lo cuenta nuestro compañero Aimar Bretos a las nueve de la mañana

Voz 4 02:38 en la Cadena SER ha desvelado facturas que demuestran que la empresa pública de aguas de Cádiz pagó regalos gambas y gintonic con dinero público cuando estaba presidida empresa pública por Ignacio Romaní el concejal del PP en Cádiz un concejal del que ya les hablamos ayer porque destino cuarenta y dos mil euros a su director de tesis por una supuesta investigación que nunca llegó a la empresa

Voz 0230 02:56 este que es noble este eh esto es es un es un tema chulo porque es doble pago regalos Gamba así gin tonics que bueno gambas sintoniza de regalo también lo bueno entiende que regalos regalos perennes trenes gambas gintonic que son regalos fusibles y es el mismo que destinó cuarenta mil euros a su director de tesis que no te tomen el pelo luego se especifica nuevos específica un poco más

Voz 5 03:26 así el repaso de estas facturas recoge la compra de cinco kilos de gambas regalos por valor cercano a los siete mil euros o comidas donde los comensales llegaron a beber cuarenta cervezas copas de vino

Voz 1006 03:36 bueno entre todos porque si va francés son dos alitas de pollo

Voz 0230 03:51 bueno es de suponer que entre todos pero fijaros que sale otra vez el número cuarenta cuarenta cervezas cuarenta mil euros luego vino por copas muy sensato esto ya porque mucho pedir que hubiera sido cuarenta cervezas y cuarenta botellas de vino o sea que hay que agradecer la moderación frases buenas del día Eduardo Zaplana pertenece al pasado y tiene que responder el pasado

Voz 1006 04:10 el autor de la frase Fernando Martínez Maíllo del Partido Popular

Voz 6 04:16 pertenece al pasado eh y por lo tanto

Voz 0470 04:20 ese pasado hace más de diez años tendrán que responder

Voz 0230 04:24 hola buenas tardes bueno esto es bueno pero cuidado porque a su pasado menor de edad porque tiene diez años tres para dentro de ocho años no tendría que responder sostiene Pedro Sánchez que la corrupción en España es como una novela negra que es una novela negra una novela negra con tintes surrealistas hoy la agencia Europa Press ha enviado una noticia con el siguiente titular

Voz 7 04:50 sí

Voz 0230 04:55 los hoteles entregados por el yo

Voz 8 04:58 aquí del dinero y hallados por un imán sirio en un piso de Zaplana origen de la causa

Voz 0230 05:08 dedicaremos un espacio hoy para analizar y entender esta frase

Voz 8 05:14 hemos todos para recordar que algún día vimos como normal y corriente un titular periodístico que hablaba de la detención de un ex ministro por unos papeles entregados por el yonqui del dinero y entregados por un imán sirio tela

Voz 0779 05:42 en Twitter sigue el debate sobre la consulta a las bases de Podemos sobre el piso de Iglesias la Casa Montero con Marc periodistas vaya vaya porque como se Irene Villa bueno Marc y Moore ha hecho el tuit definitivo sobre este tema nombre Vinson Chain Chaves preguntarle a las bases vamos ahora con una conversación que no acaba de arrancar el Twitter de Casino Royale

Voz 3 06:12 mecánico buenas mi coche no arranca eso es una bici ya es que el coche no arranca

Voz 0779 06:18 época de despedidos es todo un ejemplo Nos lo pone vivir Rin yo ya me he despedido de Iniesta de Fernando Torres de aprobar en junio Ello ha definido de una forma poética el hecho de tener una vida sexual poco activa si fuera una mantis macho moriría de viejo ya acaba bolas te digo como una conversación costumbrista de pareja a cargo de Jason X

Voz 3 06:40 soy un rapero del barrio ría está Paco baja la basura de una vez la basura ya está en las calles

Voz 10 06:51 oh

Voz 0230 07:39 dos generales del Estado se aprobarán no se aprobarán todo el día ha circulado esta pregunta queridos niños y niñas que vais en los coches apuntaron es la siguiente frase como modelo de lo que es la estabilidad de un país muchos de los tiernos infantes que nos escuchan desde los autos de sus progenitores estudiarán algún día Ciencias Políticas Economía Derecho inmobiliaria cosas importantes apuntaron la siguiente frase dice Fernando Martínez

Voz 0470 08:06 yo hay que esperar porque porque hasta el último momento

Voz 0230 08:09 todo puede pasar cualquier cosa esto es un gobierno estable esperar porque hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa se decía esto todo el día podía pasar cualquier cosa porque estamos pendientes de la gran carambola de la que hablábamos ayer varias bolas tienen que golpearse sucesivamente que vaya bien eh para que vaya bien que se forme gobierno en Cataluña que se levante la vigencia del artículo ciento cincuenta y cinco la excepción que el PNV se sienta libre de apoyar al Gobierno que el Gobierno se sienta libre hemos encontrado un atajo para la carambola y es que el PNV ha nunca fiado el apoyo a los Presupuestos sin que se haya formado todavía al gobierno de Cataluña singular era cambio

Voz 8 08:56 el PNV ha aprobado hoy una

Voz 0230 08:59 la puesta en marcha de la reforma del Estatuto vasco que dice que queda aprobada la nacionalidad vasca habrá vascos con nacionalidad vasca vascos con CIU con vecindad entonces Ésta es la típica negociación que dices mira te voy a hacer

Voz 1006 09:14 si el Gobierno pues Callao porque hasta que apoye los Presupuestos mañana comenzará otra voy a todavía bueno bueno porque darle tiempo el Gobierno tampoco porque

Voz 0230 09:22 estaremos que aprueba los Presupuestos I got a los presupuestos y mañana año empieza el capítulo VII hablando de todo un poco podemos ahondar en la crisis del chalet pues yo creo que me voy a sacar la PSOE Pablo Iglesias dice que si hay participación baja en la consulta a la militancia sobre si debe abandonar el cargo junto a Irene Montero a raíz de haberse cuestionado su credibilidad por haberse ido vivir a la sierra

Voz 3 09:45 se dirigirá a las masas

Voz 0230 09:47 en el caso de que haya una baja participación se dirigirá a las masas en los siguientes términos

Voz 12 09:51 la bandera millón voleibol el empleado de la línea de gol descubres

Voz 0470 09:55 estamos

Voz 13 10:08 escuchamos a Pablo Iglesias esta mañana aquí en la SER con total claridad una participación baja sería un fracaso absoluto de la consulta nos obligaría a dimitir una participación alta sería un éxito independientemente del resultado no familiar a seguir en nuestros cargos unos obligar a dimitir

Voz 0230 10:27 bueno de tres posibilidades dos son dimisiones porque si hay participación baja en cualquier caso te vas hizo hay participación alta si pueden votar que sí pueden votar que no y media fíjate yo en la cuarta hija al alcalde de Cádiz José María González Kichi es el dirigente de Podemos que más ha cuestionado la compra de la famosa casa hay otros dirigentes de Podemos que lo han criticado hoy Pablo Iglesias ha contestado al alcalde de Cádiz diciendo que él le ha apoyado en decisiones no compartida

Voz 13 10:52 pues yo he salido a defender a Kitty siempre cuando Kichi le dio una medalla una virgen de madera esos compañeros dijeron esto es impresentable yo salí en los medios de comunicación a defender al alcalde

Voz 1 11:03 qué ambiente de defensa

Voz 0230 11:07 gente a la gente se puede preguntar si la compra si la compra de un chalet abre una crisis de esta dimensión que les pasaría si gobernaran y tuvieran que enfrentarse decisiones complicadas no hay un instinto de supervivencia ese que hace que los partidos seguirán bueno vamos a llevarnos bien porque si no paga pero Pablo Iglesias ha explicado que se va a vivir fuera de Madrid para quitar presión a sus hijos y que en el año dos mil quince no contaba con eso ha explicado también como mérito bueno la explicación podría haberse quedado eh ha explicado como un mérito que ningún otro político convoca una consulta para rehacer su credibilidad cuestionada por decir una cosa y hacer otra en su vida personal

Voz 13 11:51 tú conoces a Felipe González de conoces muy bien pero creo que nunca le habrás visto fíjate que su trayectoria es larga de decir unas cosas y hacer la contraria preguntando a las bases de su partido si decisiones personales que había tomado Lane habilitaba para seguir siendo el líder del Partido Socialista

Voz 0230 12:08 bueno sobre decisiones personales no Felipe González nunca consultó debo cambiar la chaqueta de pana por lo pagamos entre todos lo consultó relaciones personales no por Felipe González convocó un referéndum precisamente sobre la OTAN porque había dicho de entrada no y luego dijo en interés de España así convoca un referéndum no sólo entre inscritos fue muy criticado también porque estaba trasladando a los electores la responsabilidad de su cambio de criterio fue un referendo pero claro entre la permanencia en la OTAN y la permanencia

Voz 0470 12:37 nadie

Voz 0230 12:41 venga más cosas definitivamente confirmado ante el tribunal alemán y el juez español Pablo Llarena

Voz 0230 12:49 el tribunal alemán dice que la extradición de Carles Puigdemont eh que se ha reafirmado Hannover revela dice que haber rebelión sedición y que las pruebas de malversación a enviadas por el juez de arena en Alemania serían muy famosos así lo dice con indignación

Voz 8 13:21 el tribunal alemán dice no contradictorio documento documentación aportada por España luego esto aquí sería muy dudoso te dice no vemos no a cambiar de opinión a la caso clarísimo de niña Euronews

Voz 0230 13:42 mientras tanto la Audiencia Nacional sí que ves edición el Gobierno catalán sigue sin tomar posesión porque no se publica en el BOE debido a que el presidente Torra quiere nombrar algunos tan la cárcel esto configura un panorama que he visto desde fuera de España debe generar alguna perplejidad no debe ser positivo es no debe ser positivo para la imagen de España

Voz 1006 14:01 cosas que vemos aquí normales

Voz 0230 14:04 vistas desde fuera pueden parecer raras por ejemplo esta frase de la que hemos hablado antes

Voz 7 14:15 sí

Voz 8 14:20 aunque el dinero y hallados por un imán sirio en un piso de Zaplana origen de la causa esto merece un análisis Nerea

Voz 1509 14:28 pero vamos a ir poco autonomía no Nyman sirio haya unos papeles quién es este Iman bueno pues es un extranjero sirio que al llegar a Valencia se hace con un piso del edificio la llegada y mientras hacía una obra en su casa pues en contra encuentra diferentes documentos y en un falso techo encima y mano vio que se trataba de documentos delicados y hice los entregó a un amigo suyo quién era este amigo pues es Marcos Benavent Benavente era el gerente de la empresa pública Imelsa ex mano derecha también de de Alfonso Rus también conocido como

Voz 0470 14:59 llevaba dinero porque lo hacía hasta ahora

Voz 1509 15:03 porque será un yonqui del dinero actor conocido como el yonqui del dinero es decir este yonqui del dinero que es el que ha entregado los papeles los entregó en dos mil quince cuando se investiga una presunta trama de corrupción con su empresa en el caso Imelsa de esta colaboración nació el caso Taula una trama en la que es investigado por presunto cobro de comisiones supuesta financiación irregular al PP de la Comunidad Valenciana y del caso Taula nació la operación erial con la que se investiga la financiación de los parques eólicos de Valencia y en la que el ex ministro y ex portavoz del Gobierno del PP Eduardo Zaplana ha sido detenido el origen por lo tanto estos papeles de que Eduardo Zaplana haya sido detenido porque los papeles eran esquemas hechos a mano por el propio Zaplana presuntos

Voz 0470 15:47 te recogen movimientos ilícitos

Voz 1509 15:51 hay sospechas la cuestión ya que vamos a explicar porque estaba en estos papeles en esta casa la cuestión es que ese piso en el que se habían encontrado los documentos había pertenecido con anterioridad a Zaplana no era uno de los pisos que pertenece a un imperio inmobiliario que creó financiándose con dinero de comisiones ilegales y que ponía nombre a a nombre de terceras personas presunto todo presuntos

Voz 3 16:11 sí sí voy a ser riguroso

Voz 0470 16:17 atrás para Nerea el origen de la Causa

Voz 1509 16:20 es gracias a un Nyman ya el yonqui del dinero

Voz 0230 16:22 muy bien

Voz 15 16:33 León queda el dinero tiempo era un yonqui del dinero aún queda el dinero el león que que al día

Voz 2 16:44 hoy en Tarragona el color pueda juega pueda pueda

Voz 0779 17:13 de una cosa que bueno entre Japón Hawaii en el Pacífico sabéis flota una isla de de basura de del tamaño del tamaño de Texas es una cosa Bono no tiene el tamaño de Tejas pero siempre quiere utilizar este esta comparación no le suena supervisar el tamaño de Texas no es una una bueno una isla gigante de basura pues resulta que un pionero un salmantino para más señas decidido irse con su familia a vivir allí a esa isla de basura esta persona se va Bernardo en flor y ahora mismo el teléfono Bernardo

Voz 16 17:43 al buenas tardes Buenos Aires para mí buenas dos horas para que las tablas para los vecinos

Voz 0779 17:51 he el continente de basura la sopa de plástico la isla tóxica esto esto Rocío muchos nombres y no hay ni uno bueno eh

Voz 16 17:58 no bueno pero es conocimiento si si en el pasado también se creía que yo qué sé continente africano no podía existir vida humana el mira ahora lo ven que están todo

Voz 0779 18:07 muy bien es tan todos es verdad hasta hoy por qué es usted se va a vivir a una de plástico por qué

Voz 16 18:13 bueno vamos a ver déjeme decirle que no es una isla son varias

Voz 0779 18:17 sí sí sí sí sí sí

Voz 16 18:19 como una especie de Canarias esas de la pregunta que yo ya puede estar responde ir porque no

Voz 3 18:28 ah vale eso significa que no pueda

Voz 16 18:37 pues es una casa que pregunta es una casa prefabricada tras el portal había más de ciento treinta metros cuadrados por Chen gracias a Dios el suelo se garrafas de plástico es muy sólido sostienen en la casa

Voz 0779 18:48 yo estoy Vila Casas es que no no no no no no se mueve verdad separa a son de de acuerdo y cómo es la vida allí no suelo

Voz 16 18:56 pues como cualquier vertedero igual no mucha gaviota mis hijos están peleando todo ya que con las gaviotas

Voz 0779 19:01 OO imagen más bonitas los mira ahí peleando por un trozo de comida con la que tiene Humberto de los flotante que no incluye sí sí que tiene un vertedero que no encuentro usted en Barcelona o en Madrid por ejemplo

Voz 16 19:13 en Salamanca bueno la tranquilidad verá si la libertad a miras no tenemos atascó manifestaciones mira qué bien no hay artistas callejeros o genial parecía mejor el bueno pues tenemos a nuestra tasa de todas las sobras de comida bebidas ropa electrodomésticos de todo orden sí sí sí sí

Voz 0470 19:38 nada nos falta de nada en el mar

Voz 12 19:40 no y además en el mar que ya llamé

Voz 0779 19:45 esta son ustedes pioneros y su sueño hoy es establecer allí una colonia permanente una colonia humana en este continente de basura no tiene que vaya más gente con usted

Voz 16 19:54 bueno aquel espacio para muchísimas familias si en un entorno que yo no te voy a decir saludarle porque no sólo es que no está Bono en la isla

Voz 0779 20:11 la verdad es libertad de horario total verdad dice usted que el entorno no es saludable no

Voz 16 20:16 no no lo es pero sí mucho más libre flotante vacante eso es maravilloso porque esto está siempre en movimiento mundo vale con la mano al corazón creo que es el mejor lugar del mundo para criar chiquillos mucho mejor que Galapagar

Voz 0779 20:27 mucho mejor no puedo aquí lo amigo el amigo Bernardo ha fundado una sociedad inmobiliaria para atraer vecinos hasta la verdad

Voz 12 20:37 te voy a decir inmobiliaria inmobiliaria

Voz 16 20:40 ese es como más

Voz 16 20:47 me animal no menos mal quieren todos cartel los que también las carteleras que tuviera yo no sé quién Acuña pues para captar clientes si yo con otro sí muchas es escuchar escuchar

Voz 0779 20:58 igual que estaba parada para ir no sabía sitio venga vamos a ver

Voz 2 21:19 era post it will be a todo pacífico

Voz 17 21:24 en el vertedero más grandes del planeta y a la deriva en plástico o teníamos palos acumulación de mierda de gaviotas que los cacos se acercarán a menos de cien kilómetros y a tu familia Plastic voy inicia una nueva vida

Voz 18 21:43 las Timur advierte que no suena presencias espacio puede hacerle contarle siguientes dolencias en una tuberculosis Lugo La reina de culebrillas conjuntivitis y tiene Estafeta emitida en brazos

Voz 0470 21:52 que

Voz 0779 22:04 ah mira qué bien ahí está un pionero un valiente Bernardo algo pero no es un poco peligroso

Voz 16 22:13 la cambiante no sea los de la vida moderna

Voz 0779 22:16 ah mira si vemos ahí como cobayas

Voz 19 22:23 nueve

Voz 0470 22:42 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio es el turno de Raúl Pérez buenas tardes cómo estáis hola muy bien muy bien

Voz 0781 22:59 de momento ya ha pasado cuando quieras José Antonio Si el algún aunque prefería interrumpirte como siempre pero bueno su hijos otro Marcos de informativos de la cadena SER como señor de de un personaje muy querido Joaquín Sánchez fue arrestado el Betis uno de los famosos que eligieron los españoles en una reciente encuesta París de cañas con él es que hace días se hizo muy popular un vídeo suyo donde bailaba en el vestuario con mucho arte una canción de reggaeton llamada hasta que si se que el malecón

Voz 21 23:25 todo voy a seguir haciendo con ataques destacar una mala

Voz 22 23:38 muchos días importantes hemos creo que Joaquín les quite hierro de su punto más que con la mirada del PISA

Voz 23 23:50 la tarde pisa da todo a como estaba o qué tal como está pasa Francino

Voz 0781 23:53 la hola buenos en plena noticia Joaquín qué opinas de lo del chalet de seiscientos mil euros que comprado comprado de Irene Montero tampoco de todos

Voz 3 24:03 eh que mezcló daña no lo que me extraña que los Morancos no haya sacado todavía la canción no hombre

Voz 23 24:11 la soplón es rumores de que Pablo va sustituir a Bertín haciendo entrevista Micah soplón no es el tuyo no te vierte ya buscando la vida no de Chacao una aplicación para los móviles para ligar no sé si el AVE bicho que Bertín Osborne ha eh a toques y toques sin bueno estamos estamos hablando es que estamos hablando de mucho dinero pisé mira esto me recuerda un chiste que es que yo cincuenta asisten opuesta como Albert Rivera habiendo español leyó propio chiste no me cortan el otro día dice que un hombre que les detiene llama la mujer

Voz 3 24:40 María Antonio que tiene y que me dice Antonio dice si me dice que cien mil

Voz 1006 24:48 Europa a la cárcel a medio millón ton ton te coge el dinero

Voz 0781 24:57 Álvarez ver puedes área fue puede esperar un poco revelara Joaquín gracias a otro asunto importante este sábado el final de Champions Real Madrid Liverpool hay una maldición en el aire habéis visto no imagino en Twitter el año ochenta y uno el Liverpool ganó la Copa el Boda Real perdón a los veintiocho ir a la boda real de Carlos Interamericana de los año ochenta y uno hice año

Voz 19 25:20 muere el Papa Pablo I

Voz 0781 25:22 veintiocho años antes el dos mil cinco Liverpool gana la Copa de Europa boda real de Carlos de Inglaterra y Camilla Parker muere el Papa Juan Carlos

Voz 3 25:28 no este año Boda Real Harry Megan así que

Voz 23 25:33 el Papa Francisco ya se puede poner reza lo que cepa no hombre Arak en Madrid fijo va de blanco pisa futbolera Cino mira yo tenía un amigo que zumo es el decía

Voz 3 25:42 aquí está actor día pensando en el fútbol todo el rato con los

Voz 24 25:50 hola qué veré cómo no te voy a querer

Voz 23 25:57 es verdad es que mira esto de la maldición en la suerte que tener cuidado eh mira el otro día me contaron pisito ya con esto termino de un tío al que le perseguía siete eso mira la matrícula de su coche siete siete siete nació siete de siete de setenta y siete era siete hermano Se casó siete año de novio Bibiana número siete Portas siete séptimo piso se compró un décimo de lotería que acababan siete le tocarán sesenta setenta y siete millones de euro compró una pastelera de setecientos metros la vendió siete veces más de lo que le costó dijo ocho en racha cefalea Hipódromo apostó todo su dinero al caballo número siete

Voz 0470 26:32 son bruto

Voz 22 26:41 pues gracias Joaquín prudente hasta aquí la mirada del PISA funcionó

Voz 3 26:45 a partir

Voz 0470 26:53 cambiamos el mirará Lucía Taboada hacia Internet

Voz 1322 26:57 eso es a ver pues mías hablan mucho bueno voy a poner un poquito de ambientes las momias cae una rotunda tormentas sobre ley Quo humano egipcia de Florida de treinta mil habitantes y en Estados Unidos se va la luz en ese momento así a oscuras con el sonido atronador de fondo los habitantes reciben un mensaje que dice hay al menos siete mil clientes afectados por la extrema actividad de zombis

Voz 0470 27:24 zombis sí sí esto que parece una ficción mejor

Voz 1322 27:26 a Iker Jiménez ha pasado de verdad este fin de semana de hecho el portavoz municipal del pueblo éste ha tenido que salir en Facebook a desmentir que hubiese ninguna actividad zombi en el pueblo vamos creen que el servicio fue hackeado y esto lleva también a preguntarme tienen en Estados Unidos un protocolo anti zombis vosotros qué pensáis

Voz 1322 27:57 similar en el año dos mil catorce salió a la luz el proyecto conocido como cono ocho mil ochocientos ochenta y ocho un plan del Gobierno de Obama para preservar la vida humana el protocolo habla de la preparación para grandes catástrofes y pone como ejemplo un ataque zombi

Voz 0470 28:11 toma ya las directrices como por ejemplo las

Voz 1322 28:13 colección de agua de lluvia para el consumo o los métodos de defensa que podrían ser utilizados en caso de que algún día nos invadan lo más llamativo de este documento que podéis

Voz 0779 28:22 pido lentos este es el dilema

Voz 1322 28:24 ya en este documento también se contempla la posibilidad real de que haya pollos zombis

Voz 0470 28:31 más sin que también habla literalmente

Voz 25 29:03 pues eso ejemplo no son gays ICANN casos

Voz 1322 29:09 NO el ministro del ministro de Exteriores respondió que estaba totalmente dedicado a que esto no ocurriese de hecho hizo un juego de palabras que a mí me parece bastante bueno usando la palabra muerto en inglés Dead de dixit

Voz 1322 29:29 a todo lo que viene en el Parlamento de cada que gusta en España el Gobierno tiene un protocolo en Tizón Byrs que igual hubiese venido bien

Voz 0470 29:38 bueno a pero eso se preguntó alguna vez aquí es bueno

Voz 1322 29:42 no lo tenemos y lo sabemos porque el año pasado en senador de Compromís Carles Mulet le pregunta al Gobierno protocolos en caso de invasión zombi trataba así de denunciar la poca calidad de las respuestas del Gobierno en el Senado

Voz 26 29:53 la pregunta queja Abel que que podemos hacerlo para

Voz 0470 29:56 es un poco la la atención nunca

Voz 26 29:58 me contestan con esta rapidez

Voz 1322 30:01 pues sí respondieron con bastante rapidez no sea adoptado ningún protocolo específico dada la dudosa probabilidad de que se produzca semejante circunstancia bajo tales premisas

Voz 1509 30:10 ya está expuesta del mundo

Voz 0470 30:15 estamos aquí seguiremos si esos

Voz 0470 30:31 música en directo en Todo por la radio con Sheila Blanco bueno pues hoy es voy a hablar de dos artistas actuales

Voz 1490 30:40 Chuck tu Alex ambos españoles pero te pertenecen a dos escenas musicales completamente diferentes y que sólo en contadas ocasiones se llegan a cruzar vale hablo de la escena musical de pop comercial y la escena musical indie mal un ejemplo de este cruce para que sepáis por por dónde van los tiros lo tuvimos con la interpretación de Raphael artista que lleva cuenta años siendo comercial todo mérito y que podríamos decir que que Rafael es un poco Jordi Hurtado de la música a este país bueno pues cuando Rafael cantó un tema de Héroes del Silencio ahí se produjo el cruce vamos a recoger

Voz 2 31:11 no cante eh

Voz 1490 31:47 pero a mí me me a mí me encantan estos estas picadas bueno primero voy a revelar el artista indie vale es una banda en realidad lo voy a decir a lo Muchachada Nui hoy

Voz 0277 31:57 me gusta bueno esto que suena pues primer hit Un día en el mundo

Voz 1490 32:21 Vetusta Morla pues son la banda indie por excelencia en España ya desde hace bastantes años es difícil encontrar un festival de música indie en el que no sean cabeza de cartel podía jugar de hecho es como dónde está Wally pero al revés donde no toca de tu los Javier Gutiérrez de la música exactamente bueno pues Vetusta Morla sería la banda de la escena indie íbamos ahora Coll artista de la escena de pop comercial hoy martes tranquilos que no voy a poner lo que todos esta esperando

Voz 21 32:49 con un poquito más original

Voz 1490 33:04 bueno pues vamos allá con el maridaje hoy tiene tela

Voz 0277 33:07 que en La Ventana el hindi y el pop comercial se darán la mano con todos vosotros Vetusta Marta sí ya verás ya plenamente Lego a todos

Voz 27 34:01 Nos

Voz 0277 34:09 muy feliz de cada dos tiras de en minar

Voz 27 34:20 el día que la cola que todo

Voz 0277 34:29 bueno que era Nano y lo has aquí en encuentros con las piernas Blas a Dios propone lujosos Chuck nuestros cuerpos fetos pues vamos arriba estoy feliz Ateca adapte actriz así que era aprender b4 para Chi

Voz 27 35:26 el tercer cola todo

Voz 0277 35:33 eh mira aquí

Voz 28 35:39 mira mía dejado aquí

Voz 0779 36:01 a una pequeña confesión yo cuando voy con la mejora carretera yo no veo camiones grandes camiones pequeños y yo veo actores españoles es bonito sorteos sólo dos camiones españoles Iker con todos esos camiones españoles camioneros españoles ya algún lituano también de vez en cuando vamos a hablar con ellos en esta sección de Di cada a los gladiadores de la hay que hemos pescaba uno que estalla al teléfono verdad así hola buenas tardes

Voz 24 36:29 no es tu nombre tu nombre

Voz 0779 36:33 Bautista Bautista Hamelin ya más de cuentas en ruta no

Voz 16 36:38 era está llevando un cargamento Sevilla está de esa de que mande trabajar hasta ese esos cuadrados metálico

Voz 0779 36:44 típicas servilletas de bar donde pues el cargamento de La Braña mira que hay bares ahí

Voz 16 36:49 al parecer han entrado un padre una madre con crea tres años Intel niños aliada ya sacarlas de la crisis y más de dos millones Arrieta sin que hayan dicho para niñas servilletas

Voz 0779 36:59 en general los padres somos poco dados a parar a un crío cuando empieza en traer ese bucle infernal de sacan servilletas la verdad servilletas

Voz 16 37:07 no lo ves padres Se para pensar que somos luego los camioneros lo que recibimos una llamada a medianoche intempestiva para que vayamos a reponer lo el desaguisado

Voz 0779 37:16 verdad no pensamos en mi casa con mi mujer

Voz 16 37:18 la cama si me has dado al de la mesita de noche

Voz 0470 37:22 bueno pero sólo de momento

Voz 13 37:29 a Bautista por favor no es del trabajo Peggy su de responde

Voz 8 37:33 siempre estás igual siempre maldito trabajo para ti siempre soy la última Bautista no aguantó más precisó cariño un niño en Logroño ha acabado con todas las existencias de servilletas las reponga otro que se limpien las manos con las cortinas en los bares no

Voz 3 37:49 hay cortinas Isaías desde el principio que vivida es así no puedo dejar a un bar en Logroño sin servilletas lo siento debo ir

Voz 1490 37:57 pues vete pero mañana me habría marchado autistas y sales por esa puerta me perderán para siempre pues vete vete no me llamó gilipollas los llamo Marta

Voz 0779 38:12 esta conversación tan natural el que has grabado

Voz 16 38:16 el efecto mariposa un niño acaba con la servilleta en Logroño y eso desencadenó nombrarla en la vida en un estudio nota la mitad no la verdad es que sí pues estoy en grabados un taller salieron taller a tu compañera no está reñido con lo que gente como de Gabino Diego nace de serán generosos

Voz 0779 38:43 no no no te digo oye pues la verdad tiene madera tienes

Voz 16 38:48 oye pasarle esta grabación Alaa Mona León Siminiani no no por la calidad para Negra y Criminal te voy a sacar los ojos

Voz 0779 38:59 sí bueno yo eso no pasaremos a Mona Baleares Baptista

Voz 16 39:02 así hasta que a los Caminero me dirijo ahora eh venga van camionera también en España sí

Voz 30 39:08 el vas a mi experiencia e te doy yo

Voz 16 39:11 ante de versus rendar hijos debería

Voz 30 39:14 la faena Ali cuatro control

Voz 0779 39:17 control ahí está el piensas que que los caminos de España en los que nos están escuchando adiós buenas tardes una pero sobre todo la carretera

Voz 3 39:38 bueno vamos a la coctelera que después del si estoy me hago pequeño no se premisa para entender esta sección hemos arriba no estoy viene estará premisa pronto les vamos a comenzar con mezclas musicales combinando aun cantante italiano que lo peto en España con canciones para niños hace una de las voces del pop funk rock soul Zheng más increíbles de la actualidad el resultado es

Voz 1 40:09 o lo que es lo más duro desvelar más peleón es mucho más gigante

Voz 32 40:24 a los leones

Voz 1 40:29 Love de África central

Voz 32 40:38 Love le ha

Voz 1 40:43 los campeones tigres los mejores León el hombre le

Voz 3 41:12 es una cafetera italiana mítica que atención entre otras canciones hizo

Voz 0230 41:15 a la gastroenteritis y no es que sea escuchar

Voz 3 41:36 los último clarísimo base Mi cuerpo anda suelto no lo puedo frenar deseos de Amar es un eufemismo realmente de deseos de dar rienda suelta todo eso que lleva dentro pues vamos a mezclar esta cantante con un grandioso actor vitoriano que últimamente porque hemos visto muchas películas sobre todo Ocho apellidos vascos y el resultado es

Voz 0470 41:57 Rafaela Carra

Voz 33 42:04 he viajado por Mari Sierra cuenta de que si es cada día la primera vez que a cuestas eres el Rey tuvo muchas experiencias llegado a conclusión eh que si quieres pillar cacho en el norte es mucho pero

Voz 0470 42:21 para hacer bien el amor los vascos van

Voz 33 42:36 ahí va la os ya ahí ya está porque sino aquí te vas a quedar bien pues eso bien ahí a hoy explota explota mes Recife repartís hablamos con Dios te dar muñeco hablaré