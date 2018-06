Estartapeando: buscando el primer empleo

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca Cadena Ser

Voz 1704 00:17 hablamos ahora de emprendimiento Rafa Bernardo buenas noches Nochez hoy con un servicio de búsqueda de empleo hay varias plataformas de este tipo la cuestión es saber que las hace diferentes unas a otras y para saber que ponen sobre la mesa vivo

Voz 3 00:28 Inter tenemos con nosotros a su responsable de Comunicación Julio Weiss Julio buenas noches o la muy buenas noches ex vivo ante ADIC que hacéis distinto a los demás es una plataforma empleo completamente tecnológica que nace gracias se hace unos años para cambiar el sistema de búsqueda empleo que existe hoy en día es una plataforma que en la que las empresas no pueden publicar ofertas de empleo como tal y los candidatos no pueden aplicar le hemos dado la vuelta al proceso hemos puesto la persona en el centro para que a empresas las que a través de una de filtros encuentren en nuestra base datos al candidato que necesitan aquí Nos dirigimos qué tipo

Voz 1704 01:05 candidatos estáis buscando es

Voz 3 01:08 una plataforma que de momento está dirigida a un trabajador joven esa persona que está esperando una a una el primer oportunidad profesional a través de una beca unas prácticas o un primer empleo entonces en ese sentido lo la gente joven hoy en día pues está entre el estudios un viaje de final de carrera el trabajo de fin de grado pero el verano tal pues la búsqueda empleos se dificulta mucho por lo que en vivo Wanted Se reduce aún a una creación de perfil hay una exposición digamos en escaparate que está disponible para todas las empresas las empresas te pueden encontrar el candidato solamente puede razonar una vez que el invitan a participar en un proceso de selección así que digamos que el el el fundirá como escaparate más haya que aplicar cada semana que hay nuevo que puede está poblando las ofertas nunca

Voz 1704 01:57 entiendo que la parte tecnológica esenciales están como Cascais el candidato

Voz 3 02:00 de acuerdo con la empresa adecuada bueno como lo hacéis en el famoso Match Making ahora de moda establecer ese match Making nosotros aspiramos a él y lo conseguimos de una manera creo que bastante eficaz porque bueno ya tenemos más de trescientos cincuenta mil candidatos que confía en nosotros para para esa primera oportuna profesional y más de cuatro mil quinientas empresas que han buscado están buscando entonces este Max Making lomos se desarrolla de una de las ciento manera al igual que Page Rank de Google presenta unos resultados en puntos de tu búsqueda nosotros hemos elaborado yo Rank que le otorga una puntuación a los candidatos por la que en función de cómo se la busca la empresa aparecerá un candidato u otro de tal manera que sino cumplen todos los requisitos que la empresa establecido tú nunca vas a aparecer a mi jefe le gusta mucho decir que vivo ante que los el paquete de candidatos que tú necesitas los que cumplen todos los requisitos partir con los cuales puede empezar a trabajar cuantas veces hemos pública una oferta recibido miles y miles de currículos que no encajan y que hacen la selección horribles es complicadísimo

Voz 1704 03:02 ventajas dirías que tiene vuestra propuesta para los candidatos y para las empresas frente a otras plataformas de búsqueda

Voz 3 03:08 le mira la la pyme española tiene de media siete empleados esa esa empresa que en la que pues un encargada de ventas otro tema de gerencia administrativo pues no tiene recursos para gestionar cientos o miles de currículos que consigues cuando públicas la ofertan cualquier otro portal entonces en Vigo ante acceder de una manera mucho más ACI ágil y eficaz al al digamos a a los candidatos cumple tus requisitos evitando esa avalancha increíble que podría superar la la oferta en un portal en la que haya gente que no encajó pernada interrumpe mucho eso por parte de la empresa se resuelve el reclutamiento de una manera muy eficaz y muy ágil para el candidato pues hombre la la gestión de expectativas ser mucho más eficaz guantes ya que en no aplica a veinte mil empresas para que te contesten tres diciendo que muchas gracias pero no cuando la empresa te invita a Ci como candidato a participar en un proceso selección es porque ya ha visto tu perfil ya cree que puedes encajar esta sin duda interesada en que en el con ellos es un posible candidato

Voz 1704 04:10 cuál es vuestra trayectoria hasta ahora qué planes tenéis para el futuro

Voz 3 04:12 el vivo Bosnia nació hace cinco años tenía otro nombre intercambiamos han modelo más tarta pero más más innovador más Jo más fresco que es de Wanted que es el el formato actual en estos momentos tenemos tanto presencia física en España como en México en nuestro desarrollo en estos momentos está totalmente digital

Voz 5 04:33 América la manera de entender el reclutamiento tal y como lo planteamos y creemos que va a tener mucho recorrido en en en Sudamérica y confiamos que allí esposa establecer mientras tanto pues pues puesto ampliar nuestra nuestra cartera nuestra base datos de de candidatos y empresas en nosotros escribáis responsable de comunicación de guante muchas gracias muchas veces

Voz 6 04:59 eh eh eh

Voz 1704 05:07 vamos a hablar ahora de algo que a los que hacemos radio no es muy cercano que es la voz porque es nuestra herramienta de trabajo pero cada vez más lo es la de más gente porque las tecnologías que se sirven de la voz están avanzando muchísimo por ejemplo entre los asistentes virtuales no pero pero no sólo Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone qué tal buenas noches buenas noches bueno por qué cada vez más los desarrollos tecnológicos tienen encuentro las posibilidades de la voz

Voz 1175 05:29 lo que es curioso es que volvemos a la voz es decir arrancó la telefonía móvil con con la voz si con Le cuenta son millennials a día de hoy que había dispositivos que solamente servían para hablar terminan raro pero curiosamente volvemos a la voz pero porque es el interfaz más natural no oí a la voz evidentemente no como un uso persona a persona que eso sigue existiendo sino como un uso de persona máquina entonces desde el punto de vista de síntesis de voz de reconocimiento vocal hay tecnologías que llevan décadas entre nosotros sí que han ido funcionando bastante bien hasta ahora no cuál es el cambio la inteligencia artificial de la que hemos hablado en este programa algunas veces eso no como una máquina ya es capaz de interpretar el lenguaje natural de traducirlo en una necesidad de darle un poco se esa capa de la extracción de pasar de lo que entiende de esa voz a una a una necesidad irracional la necesidad con la información de la que es eso sí las máquinas disponen mucha más información de una forma mucho más rápida no coloca al final la inteligencia artificial estos algoritmos están permitiendo utilizar la voz para esa conexión digamos al mundo de las máquinas para ser capaz de entenderme con una máquina una forma mucho más sencilla algo que es especialmente relevante en ciertos sectores de población como evidentemente las personas mayores que evidentemente han se han surgido de no no han nacido o nacieron una baby una edad muy muy previa íbamos a al mundo digital interfaz natural sigue siendo la voz

Voz 1704 06:52 en qué sectores van a tener más impacto estas tecnologías relacionadas con

Voz 1175 06:56 arroz pues quizá el primero que nos viene a la cabeza del más más inmediato es la atención al cliente es la atención al cliente porque nos va a permitir muchas más posibilidades para poder dar respuesta lo que tu cliente que requiere de de tu empresa no las máquinas no tienen turnos ni paran para comer tienen vacaciones de alguna forma eso puede ser una de las ventajas pero curiosamente ahí hablando un programa como éste que habla de emprendedores para la pequeña empresa va a ser especialmente relevante por una pequeña empresa es muy difícil tener poder competir con las grandes en lo que es un servicio siete por veinticuatro es decir porque al final un torno significa tener a cinco personas bueno pues si parte de la de de ese trabajo parte de esos turnos de los puedo hacer una máquina respondiendo evidentemente es en situaciones que no son demasiado complejas es algo de lo que yo creo que a futuro la la pequeña empresa se va a poder segó a poder beneficiar evidentemente cualquier sector bautizar esta arqueologías porque cualquier sector necesitan atención al cliente y volvemos a lo mismo es decir la voz va a ser algo muy importante en esa en esa capacidad de alguna forma que tenemos de interacción con nuestro cliente permitieron a nuestro cliente que acceda a nuestro servicio a través de la voz es permitirles que accedan sin ningún tipo de trabas porque es el lenguaje quemas que más naturalmente utilizando

Voz 1704 08:11 lo que comentamos es el presente pero esta tecnología sigue desarrollándose qué podemos esperar en un futuro próximo yo

Voz 1175 08:18 un poco dos dos tendencias no cada gran empresa digital ha lanzado su asistente virtual pues yo que sea Alexa de Amazon Google asistan de Brisville de Samsung cada uno tiene su su asistente virtual pero lo que es cierto que hasta ahora cada asistente virtual ha dado digamos a a ha dado servicio a aquella a los clientes de alguna forma únicamente para lo que tenía que ver con la empresa que lo lanzaba el asistente digital y al final el usuario final lo que requiere es que esto es así desde también empiecen a colaborar entre ellos yo creo que una de las de las tendencias más claras era es empezar a ver un poco la colaboración entre estos asistentes virtuales y quizá la segunda lloró la tecnología actual reconoce muy bien el contenido es decir te permite saber muy bien el contenido de alguien que está hablando que lo lo pueden lo pueden digamos de codificar muy bien el contexto y la empatía siguen siendo algo muy muy humano sigue siendo algo en lo que depende yo creo que volver a venir los avances no estoy recordando ahora según hablo hace hace unas cuantas semanas salió en prensa ya la posibilidad de hecho había hasta un hasta un un audio que simulaba que simulaba no que en realidad hacía una llamada de un asistente virtual a una peluquería contrataba con la peluquería sin que él sin que digamos la persona que atendían en en esa primera sabía supiera que realmente era un encargo que había hecho una persona a través de su asistente virtual la propia máquina incluso hacía digamos que hacen intervenciones un poco para llegar a esa empatía de decir ya entiendo ya estamos llegando a un nivel en el que la en el que la máquina empezará a ser capaz de realmente de poder hacer esas tareas sencillas y luego llegaban las más complejas

Voz 1704 09:57 Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias a vosotros nosotros cerramos aquí estartapeando hasta el próximo programa puedan contratar con nosotros de tres vías en Twitter en Facebook en el correo estartapeando arroba Cadena Ser punto con hasta el viernes