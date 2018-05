Alicia: "Mi bebé ha sido el 10.000 nacido en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo"

Voz 1

00:00

hola soy Alicia cobrado no hay acabo de ser mamá de niño pues por sorpresa El día que no sabía nada que tres años pues el pequeño averiado el el que cumplió esta cifra El parto fue el día dieciséis el miércoles día fueron muchos partos pero lo afortunado cuarto suerte tuvo que ser ningún miedo porque aunque la fecha prevista de parto sea que el pequeñito venía con poco liquido amniótico hay placenta envejecida entonces hubo que hacerlo para poder sacarlo oí que no tuvieron ningún tipo de problema pues la verdad que sonados que ya es especial para aquí de por sí porque acabas de a un niño que no te lo terminas de creerme por si ve que acabar de proteger algo que depende de Ci algo que que es tuyo ida arrepientan por encima pues no es que sea famoso pero oyes que significativo también Ibex la repercusión que tiene al día siguiente y empiezan los móviles a pitar por todas partes y hasta Dios lo hasta la gente que no sabía ni que estaba embarazada de repente estando en todos muy sorprendente yo las disfrutarlo que es lo que me toca