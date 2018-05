La Vida Moderna es que la disolución de Moderdonia haya tenido mayor impacto que la de ETA

Voz 2 00:00 a su flamante lo vamos a empezar criticando vamos a dejar unos sí la gente me no pasa nada raro no nos ha entendido no se ha entendido propuesto Clemente quiero todo el mundo para dar las gracias por haber venido

Voz 0470 00:54 cuántas de primeras de primero notan seguido en público las bases han sentido mal por no seguir el chamán en dos en la segunda te han respondido con una

Voz 0470 01:08 increíble gracias a esto pasa esto al fondo sur de bueno agradece a Topolanek veintiocho de mayo al año público dotarlas nadie de Huelva en ningún celiacos pero hoy hemos descubierto una cosa que es que han venido dos chavales ya dijimos el otro día la gente no lo sabe pero seguridad hemos avisado que no dejen pasar porque porque son demasiado cachondos y son más graciosas que nosotros y no se puede entonces hemos descubierto que lo que hacen es poner acento castellano claro y hablar con mucha educación

Voz 0470 01:39 cada íbamos avisarle de que a partir de ahora lance como cosas para descubrió de Murcia que le diga piscina atropello osea cuando ellos dicen hola señor cómo está usted somos somos de Valladolid que entonces a todo el mundo que diga eso lo diga pagaré a ver si con eso esta lotera fue la gente raya provenir y ahora tengo los monólogo ya ellos Special de nuevo porque es que llevo cuatro semanas viendo solo ya que van putos locos hijo hoy una abuela de empieza así una abuela con una pistola de me parece una película de esta den una abuela Palacio la ITE mata una bola con una pistola desata el pánico en el tren de Munich moriremos grabado una cosa para tripa para Dangerous claro ya que esto ya es el colmo es dice la Policía Federal en Alemania en Múnich aplicado que todo comenzó cuando la mujer de sesenta y cinco años y acompañada de cuatro niños se puso bajo el brazo una pistola se la puso a ellos a la sacó la puso en plan hoy en Monique manda Mi coño antiguo Paul Pussy sin da House y ojo acompañada de cuatro niños los cachorros eh así empezaron las Jürgen SES de niños visto conocéis una pistola dice jóvenes captaron la escena llamaron al responsable del convoy quién a su vez Aller todas las autoridades me imagino esa alertase autoridades en plan alerta ya ellos atención abuela contra Boko en Viena Rex el perro policía necesitamos pues las pedirles luego hice cuando el tren llegó a la estación central de la capital bávara los agentes acudieron para comprobar e hice lo que en principio parecía un arma era en realidad un juguete vaya claro con forma de arma comprar

Voz 0470 03:24 pero dice su aspecto apenas se puede diferenciar del de un alma de verdad en vez de metal era plástico poliuretano el gatillo no hay nada bueno muchas gracias explicando lo que es una pistola de juguete agradezco a la policía depurar esa falta de decir si en vez de balas iba cargada de Payne luego de la muerte de seguridad se incautaron de la falsa pistola presentaron una denuncia contra la mujer en base a una ley alemana que prohibe llevar réplicas de armas claro ahí está prohibida llevar hasta dibujos de réplicas de réplicas de armas allí los cabrones con la que han liado como levanta la mano para pedir un taxi más de tres segundos tienen a ver un momento luego acabo diciendo uno de los policías presentes en el incidente acabó declarando no sabemos cuál era la intención de la mujer

Voz 0470 04:10 en matarnos a todos llevamos tiempo diciéndolo quieren acabar los puto ya yo si acabar con el mundo globalizado

Voz 0759 04:15 con lo nuevo pandilleros ropas ligeras

Voz 1194 04:18 tiene que ser llevándose todo por delante

Voz 0470 04:21 claro quieren instaurar la gerontocracia en el mundo sea ya lo hemos dicho en los últimos meses encargado buitres osos piloto de avión que el otro día han roto Internet tienen la alcaldía de Madrid es agentes de cerrar bien por nosotros joder iba a cantar ya yo soterrado pero no además demasiado realistas

Voz 2 04:38 por lo pronto guarda más la para venir danés convierten a todo sprints

Voz 5 05:42 el Real Madrid campeón de Europa por decimotercera vez tras ganar por uno tres

Voz 1194 05:47 al Liverpool la vida moderna

Voz 2 05:52 no es para tanto visión de opiniones división de opiniones de Miguel Martín

Voz 2 06:15 pero crecer para tacto no traiga copan no es para tanto como diría Ortega Cano yo creo que

Voz 0470 06:23 toda la red es lo normal ha habido división de opiniones la verdad ha habido gente de Madrid de izquierdas aplaudiendo anhela fondos

Voz 1194 06:30 sí sí madridista había gente que

Voz 0470 06:33 hay que mostrar un respeto al título

Voz 0759 06:36 es una cortesía es que la educación a la educación

Voz 0470 06:38 lo que debería imperar enhorabuena ganador hay que comer

Voz 1194 06:41 está Podemos hasta podemos Puntí con Corazón sito en el visitando que eso me parece peor que lo del chalé

Voz 0470 06:48 el Tempel invitando al Madrid seis de

Voz 1194 06:51 si los queremos poner al lado de los poderosos pues mira quitemos no ya las Creta que rejones muy de Madrid si es verdad de phishing

Voz 0470 06:59 ah vale pues parece parece se presentó antes de seguir bueno ver o queréis hacer Chris alargar todos pensaban más eh queréis hacer una apología de Loris que ahora es el momento el Loris Canio yo daría mascota el programa eh

Voz 1194 07:13 hay que llamarle de porque en lo que ha dicho muchas veces

Voz 0470 07:15 si no lo sino va a ser tu mejor partido que sea el peor para entonces el ganar la Champions claro en la mierda

Voz 0759 07:22 casos entrará en la historia ha entrado

Voz 1194 07:25 esto ha sido un pez un portero mediocre para nada

Voz 0470 07:30 que se recordar a Bale Bale ha marcado un gol de chilena porque en la final de Champions es increíble el puto cariñosa hundió Abel más que tú el jueves a cualquier otro partido que algún de chilenos te meten un gol porque en la final venga piel cabrón de caries ha dicho por mis cajones que no se va a acordar nada mira tira a la manitas

Voz 1194 07:57 el porque le tiró el envite hasta donde llegaba que tuvo tiempo de pensar pero voy a por el gol que te ante quién va a ser portada

Voz 0470 08:12 bueno pues ahora sí hecho esta disquisición quieren presentar en la puta ser en el estudio en el estudio central que es que se empieza a acercar el final de temporada

Voz 7 08:23 enseguida aquí por por quinto año consecutivo casi casi casi quinto año consecutivo

Voz 0470 08:29 como dos pilares quiero un aplauso atronador para sí que es patrona

Voz 2 08:36 hola hemos sido engañados nos hemos ido ha engañado

Voz 0759 08:45 David y Don Juan Ignacio sí he gentes bases del programa están pasando muchas cositas sólo muchas cosas últimamente muchas cositas y nosotros nos quedamos en nuestras y tal no las estamos comentando

Voz 0470 08:58 qué vas a hablar hoy yo para unirnos tengo información de que

Voz 0759 09:01 no no no hoy mejor mejor mejor vas si te pilla así como de sorpresa como un busca que que no lo de información

Voz 0470 09:09 son como un buque de la primera vez que vas solo baño de Atocha porque luego luego ya lo ves venir hoy ya te acostumbras pero es la primera vez dices ostias como que hay goteras cargar las comprado ya claro el toro araña toro Ratón como el toro Ratón el toro Ratón que yace la pedía venir destacó no puedes así ya murió en todos a que sólo hay una raza

Voz 1194 09:32 pese a una especie los toro Ratón hoy hablar de eso

Voz 0470 09:38 el otro día hablamos de hacer opciones en concreto de la especie toro toro eh toro toro toro todo esto eso espero que llamaban concreto ratón hizo una limpieza en el Levante español que vamos yo tiritas

Voz 0759 09:56 por otra parte el caso es que están pasando muchas cosas en en España en España en España

Voz 0470 10:03 nuestra nación nuestra bueno ahora no

Voz 0759 10:05 el antiguo en antiguo en el guardia entonces claro esta temporada de España nadie se esperaba que fuese a complicarse tanto la trama se complica el en el en en eso la recta final de la temporada empeño de venga aristas ahí y entonces como yo entiendo que habrá mucha gente que ha perdido entre ellos nosotros tres de qué qué ha pasado bueno chao Apache

Voz 0470 10:27 alguien que venga de Erasmus de no entender mucho carbón

Voz 0759 10:30 ahora se vuelve loco cuando cuando hay muchas tramas ya que se cruzan chiíes hay muchas tramas está la cosa muy leal

Voz 0470 10:36 el pedía Julio que por favor no grave

Voz 0759 10:39 pero capa chao

Voz 0470 10:41 los ha para julio está presente aquí además es que eh no hay no hay una locución que Julio no acierta no no hemos podido en cuatro días

Voz 0759 10:53 en todas clases jurídicos creo que una escultura nadará p'alante hacia julio para adelante perfecto el cacharro con la intención con el tono todo perfecto bien vamos a intentar explicar lo que ha pasado esta última semana políticamente hablando en tres minutos y medio Dios es más en lo que dura una canción cuál y cómo la cosa es un poquito Tour si va en la que hacen que sea muy de Cannes Canito un poquito

Voz 0470 11:17 pero no será I Like It de Cardio

Voz 0759 11:20 además más de Fabes

Voz 0470 11:23 hay que Arapiles joder

Voz 0759 11:28 hay en compatriotas camaradas

Voz 3 11:32 la legislatura ha terminado

Voz 2 11:37 lo primero esto es lo más importante

Voz 1194 11:40 pero es verdad que ha terminado por qué porque nos tocaría votar en las generales en dos mil veinte estamos en dos mil dieciocho quedarían dos años sí pero parece que se va a adelantar la cosita por qué va a dimitir Mariano no parece que Mariano Rajoy pero yo creo mantengo mi teoría de que votaremos antes de lo que tocaría que sería en dos mil veinte adelantar quizás el año que viene

Voz 0470 12:04 Zapatero que me quizá para este año Héctor de Miguel han atención Isaac siete años que que Ferreras a los cazatalentos de Al rojo vivo aquí tenéis a un fichaje tertuliana el miércoles el miércoles hace nada eh la semana pasada el mismo lema Mariano Rajoy a un hombre

Voz 1194 12:18 feliz un tío que salía en la tele

Voz 0759 12:21 diciendo hemos aprobar el presupuesto al presupuesto lo más importante sin presupuesto no hay legislatura Annie hay nada se va toda la mierda era un hombre feliz porque va a llegar a un acuerdo con el PNV el PNV recordemos Partido Nacionalista Vasco en que a cambio de apoyar el Presupuesto ahora ha logrado

Voz 1194 12:38 en vez de sirenas en los coches de la Ertzaintza ya un violinista directamente Euskadi yo creo que

Voz 0759 12:44 no puede ser más rico al que ya tampoco

Voz 0470 12:47 a cárceles de oro

Voz 0759 12:51 día a soterrar ya no saben qué hacer

Voz 0470 12:54 el bici pero pero de este mecánico existen pone ese límite y si como la banda del aeropuerto claro tú ponen la bici le ponen la pata de cabra y la misma sordos

Voz 0759 13:02 hola hola eso oye cojonudo pues cada uno

Voz 0470 13:05 el PNV la juega siempre muy bien y tal

Voz 0759 13:08 lo curioso es que el PNV dijo que no apoyaría el presupuesto por qué porque son nacionalistas entonces hay cierta afinidad con el nacionalismo catalán y dejaron mientras haya ciento cincuenta y cinco no aprobaremos el presupuesto no deja tampoco vamos a oponernos si podía PNV dice bueno si ya lo van a quitar ya quemadas y era una broma que saca sacado una moto para cada alumno de Euskadi Crack

Voz 0470 13:32 yo creo que el fin

Voz 0759 13:35 el caso es que los han apoyado ningún

Voz 0470 13:37 en área del Gobierno Makos instó iPad Pro de exacto

Voz 0759 13:40 y no tiene visos de que el ciento cincuenta y cinco vaya a parar a Quim Torra pues a nombrar Gobierno de gente en la cárcel así que eso va a seguir bien tres Mariano Rajoy era un hombre feliz y un día después o todo se torció salió la sentencia de la Gurtel esa mañana con Mariano con Herrera en la Cope estuvo Mariano Rajoy

Voz 0470 13:58 muchas siempre escucho

Voz 0759 14:01 incluso eso creo que tenemos un fragmento del vídeo en el en el de la entrevista Herrera le preguntaba por esto por la sentencia de la Gurtel y demás entonces es Mariano Rajoy en en estado puro cuando le preguntas cosas de esas cosas de las que me haga usted ese vamos a verlo

Voz 8 14:15 bueno todos esos acontecimientos sanos a los que usted se refiere pues no hacen mucho daño claro todo el mundo lo sabe son casos que que de hace muchos años por fin voto de la Gürtel se abrió en el año dos mil nueve Se trata de cosas anterior

Voz 5 14:34 yo estoy hablando del año mil novecientos noventa y tan Walker caso Cabana navarros hace mucho daño

Voz 8 14:44 nosotros hemos trabajado para modificar las leyes trabajado trabajado para intentar evitar que estas cosas se produzcan estas cosas espero que no se produzca mucho más noticias hasta los al ser evidente que el Partido Popular es mucho más que diez o quince casos

Voz 2 15:00 con diez o quince

Voz 1194 15:06 gracias vea que tampoco esto da lugar a la indignación sale la sentencia de la Gurtel todo el mundo vea Ignacio gracias

Voz 0759 15:19 hay que derribar al Gobierno esto es una vergüenza que se en ocho otro y entonces aparece súper Pedro Sánchez el superhéroe que cena pizzas cojonudo

Voz 1194 15:31 que te dice ser malos colegas es sin superpoderes serían Isabel cagar la tiempo también porque dice moción de censura moción de Sí

Voz 0759 15:43 surge la cuarta de la democracia ninguna

Voz 0470 15:45 de las cuatro ha p'alante puede ser el hundimiento definitivo en plena no no es verdad en ninguna recordemos que Pedro Sánchez además no tiene ni escaño en el Congreso no dimitió dimitió hace la verdad entonces en el coche se que se compró del Congreso es vas rodeando la claro mira yo que quiero hablar convoca la rueda

Voz 0759 16:09 la prensa en el parking de Carrefour

Voz 0470 16:11 la idea claro todo como dimitió no tiene

Voz 0759 16:14 debilidad en el Congreso no puede debatir con Rajoy porque dimitió entonces estas una buena oportunidad de volver allí por lo menos tal porque no hace falta ser diputada para que te propongan bien la moción de censura tiene que salir con ciento setenta y seis diputados mayoría absoluta en las cuentas salen si te apoya Podemos podemos ha dicho te apoyo sin condiciones PSOE ya lo puedes haber hecho hace dos años cuando habíamos llega a esta situación a todo esto podemos con su propio referéndum este fin de semana con su propia automoción de censura a sí mismos pero no pasa nada ha salido sí al amor ha salido sí

Voz 2 16:51 sí sí follar en el chalé hacer lo que queráis pero ojo

Voz 0759 17:01 es Hurtado ha sido sesenta y ocho XXXII ha quedado claro que un tercio de tus votantes no te apoyan ya le ha regalado la posición otra argumento venga muy bien Ciudadanos C's va a apoyar la moción de censura hombre por Dios Ciudadanos está

Voz 1194 17:15 a ver a Rajoy pero qué vergüenza pero esto qué es pero no la

Voz 0759 17:19 vamos a apoyar no sabes qué pie ciudadanos elecciones nos ha jodido

Voz 0470 17:24 es claro qué pasa cuando compras una moción de censura no

Voz 0759 17:27 pues convocar elecciones esté Ciudadanos dice bueno pues selecciones no pues entonces quita esa moción de censura improbable no se puede tampoco por ley Ciudadanos ha venido sin estudiarse la puta ley bueno estar en el Congreso entonces si no sale adelante la moción de censura que es de lo que se trata este asunto y que no va a salir adelante

Voz 1194 17:43 eh a Mariano Rajoy porque tendría que dimitir

Voz 0759 17:47 si tiene los presupuestos aprobados podría prorrogar los otro año porque el horizonte judicial del PP no ha hecho más que empezar esto que ha salido de la Gürtel es una cosa queda más piezas de la Gürtel queda la púnica queda la Lezo que da toda la corrupción de Mallorca de Valencia osea de aquí va a ser cada dos meses visto una multa de viceversa goteo de sentencias que va a acabar con el PP todo esto y creo que no me llames ahora portero

Voz 0470 18:14 eso sí

Voz 0759 18:18 un vaya

Voz 0470 18:20 de hecho el Rey no sigas tirara al ya yo he visto el imponía Felipe

Voz 0759 18:29 yo creo que todo esto va a hacer como una mente ya muy irrespirable y muy soportable para Rajoy que al final acabaremos votando quizá el año que viene que hay elecciones municipal

Voz 0470 18:38 pues te vaya

Voz 0759 18:41 veas ya que sea la marcó mega votación municipales autonómicas europeas que igual no presentamos

Voz 0470 18:47 ver muy claro luego ya Alex porque no hay generales también llamamos a los europeos y luego ya las municipales y luego ya es igual suena ante la general primero Europa y luego España

Voz 1194 18:59 todo está teniendo en cuenta que esto estamos grabando el lunes por la mañana es decir de anarquía que se emita igual da un golpe Monedero yo que no yo también que hay que reflotar moderadores

Voz 0470 19:11 bueno da igual pequeños trucos asumió a la cúpula del Senado a estas horas cuarto

Voz 1194 19:15 no cada canción lo hemos clavado verdad

Voz 0759 19:18 vamos a clavarle del todo porque todo esto en realidad es una cortina de humo para que para que no se hable de lo de Evaristo muchísimas gracias

Voz 2 19:26 los votos para qué

Voz 6 19:32 Juan Ignacio Delgado animal Nos es apelar a nadie mil novecientos setenta y tres

Voz 9 19:45 no no

Voz 2 19:52 bueno no llega explicado

Voz 0470 19:54 hoy tienes un problema e ir superada porque normalmente el programa sudado y todo de trabajar aplicado de puta madre normalmente normalmente que que su sección en más de espacios de reflexión es tranquila estos tú luego lo tuyo te permita ir a un ritmo

Voz 0759 20:09 poco a poco así el hormiguero no esclarecidos

Voz 1194 20:12 gustaría de verdad muy dinámico y muy comprimido ratificado no no lo hay tema de actualidad que ahora yo pueda tocar está jodido estoy muy jodido pero es que me voy yo no no no no me has puesto en esta situación pero vamos quiero que lo vuelvo a trabajar compañeros somos compañeros y esto para mí es otra cosa que es un reto y un reto que me lanzo un amigo me gustaría que las máquinas que siguió en las discotecas que hay máquinas de preservativos también una opción que expliquen la actualidad política mientras contaba que dos minutos en dos minutos entonces bien dinámico bien de ritmo trepidante

Voz 0470 21:00 así trepidante ante España

Voz 1194 21:03 por lo tanto por lo tanto creo que yo ahora que me puedo permitir así habitual tenga en mente no sacarme la pues ya te puedes permitir la reflexión pero pero reflejado reparo que la reflexión claro cubierto de de de de espacio que siempre el programa para el frenesí entonces

Voz 0470 21:23 la verdad pues ello ocupar otro ni perfecto

Voz 1194 21:26 puede ocupar otro nicho de distinto al que estoy acostumbra

Voz 0470 21:30 tranquilidad te gustaría

Voz 1194 21:32 sí es posible coger el el ICO ICO para yo sí

Voz 0470 21:39 ahí es donde están los de los monólogo no eso sí sin jinete se pone de pie hice pone en una cosa nunca vista enviaban a deambular

Voz 1194 21:46 se sabe que está escuchando no director ritmo la radio hacerla no tengo que ser el histérico que habitualmente de los Server

Voz 0470 21:56 de la bula para el estudio raro lo Salustiano salón

Voz 1194 21:59 pero voy a intentar hilar un argumento sólo pido que la gente tenga paciencia para para para acompañarme en este viaje a donde nos llevan a todo esto y quizás el final sea sorpresas

Voz 0470 22:09 pero tenemos que lo hagamos

Voz 2 22:12 verdad

Voz 1194 22:16 quizá el Fidac perdón

Voz 0470 22:19 claro nosotros en igual en Youtube no lo hace bien pero claro meterte Lugosi oler alerte la mano

Voz 1194 22:25 a mí ya forma parte del discurso vale vale eso es un tic que yo tengo de siempre la gente que me conoce sabe señor juez

Voz 0470 22:39 desde Kevin Spacey

Voz 1194 22:41 con la custodia compartida por Ellis trucos de comunicación no verbal bueno está más habla hemos hablado de de de la moción de censura si hemos hablado de de la Champions que ganó el Real Madrid yo quiero quizás no no no ser presuntuoso no voy a sí quiero abrirlo abrirnos los ojos a todo el mundo pero sí que quiero hilar una argumentación para que la gente se de cuenta de de de de a dónde nos lleva esto yo sigo pensando de dónde nos lleva

Voz 0759 23:15 el público está temeroso por supuesto económicamente

Voz 1194 23:18 a me gusta la vueltita a él

Voz 0759 23:22 la sección andando porque ya te quitas el balear así

Voz 0470 23:25 acción caminando claro

Voz 0759 23:27 se quitan las capas es un hacha los árboles charlatán

Voz 0470 23:33 sabes que está dando la cara al público y la espalda Internet pero está bien está bien cómo es esto

Voz 1194 23:40 ha regado la Champions no seis millones de personas no siete millones de personas no ocho millones de personas sino muchas personas vieron ese partido impecable hasta ahí va siempre que es lo que no cae de los árboles que es lo que no cae de los árboles eh

Voz 0470 24:05 el dinero es una clase universitaria esto tendrán al examen todo esto tal acompañan bella apunte hasta el último

Voz 1194 24:16 no es la Champions dos ex campeones el inglés siete millones de personas no ocho millones de personas no cuántas personas hablan el idioma en el mundo muchas

Voz 0759 24:35 entre el público te está siguiendo se publicó espabilado moción de censura

Voz 10 24:42 moción de censura es español es el lenguaje español

Voz 1194 24:48 cuántas personas hablan español en el mundo quinientos cincuenta millones quinientos cincuenta millones quinientos cincuenta millones de personas que es difícil imaginárselo todas juntas pero sustento ya hemos personas por garbanzo

Voz 2 25:05 ahora sí ahora se claro

Voz 1194 25:13 hay una manera los quieren joder la vida nos tiene los tienen anulados como personas pero nosotros encontramos siempre en la salida hay una grieta en este caso sólo Gerrans imagínate ahora cuánto cuánto dura la clase cuánto tiempo me queda detrás de lo que se quiere está todo el mundo intentando seguir me he reconozco que preámbulo quizás excesivo que es el preámbulo estoy uniendo cabos uniendo cabos estoy ahora mismo proponiendo poniendo puntos de salida bien bien que todo el mundo tenga en la cabeza para luego como se dice

Voz 0759 26:01 cuando todo se junta todo converger con cuando conversa o confluye confluyan algo con versos que prefieres que tú quieras o no bifurca en qué

Voz 2 26:11 yo no diría que muchas gracias

Voz 1194 26:22 todos los casi todo todas puntos nacionalidad que yo estoy proponiendo van bala vana no

Voz 7 26:27 se bifurca correr Baby porque tenían que ir ya juntos

Voz 1194 26:30 para Before cartera adquirida junto claro en paralelo y luego ya surcar digamos que tenemos tres cinco diez o quince peñascos quince piñas pero garbanzos y los garbanzos son caminito ocho salen peñasco hacia un punto convergente

Voz 0470 26:53 Madre de Dios

Voz 1194 26:56 y a partir de ahí no vamos a bifurca

Voz 0470 26:58 ahora así ni para la derecha ni para la izquierda

Voz 1194 27:01 con lo que el el argumento ya quedará

Voz 10 27:05 nítido Meridiano ya avanzara hacia la apoteosis final de mi discurso que será

Voz 1194 27:17 como al principio pero retomó el tema

Voz 2 27:48 hay gente hay gente que

Voz 0470 27:51 a vosotros hay gente que pronuncia la palabra gratuito en Perú en todo momento Juan Ignacio vosotros lo lo ha

Voz 2 28:03 lo tiene que yo no hoy termina tu infancia

Voz 0470 28:14 ha habido una chica detrás de mí que he dicho yo no lo edito gracias a tira de nada eh

Voz 1194 28:24 quién quiere hablar por dos mil menos que en quiere que yo continúe esta clase para el próximo en público o particulares

Voz 0470 28:39 en un momento un momento un momento un momento vamos a tranquilidad transfondo hemos este caos en una piscina en Teruel por un momento que sonoro aquí la tranquilidad voy a voy a recordar lo que ha pasado aquí yo no así empezó a Diego por centrarnos yo no puedo aprobar esto que ha pasado se ha empezado hablando de una cosa que parecía está bien traída de puede aprobó dos si los peñascos y luego de pronto sin previo aviso te la has echado fuera eh por por suerte estaba dando la espalda a cámara pero la toda la gente que hay aquí será comida pero no se bifurca desde luego

Voz 1194 29:15 ya es un personaje nuevo que creado todos los discursos Spacey esos su discurso terminan el empeñados en eso convergen todo ahí es donde ya se según entonces pido perdón por no haber traído el típico amiguitos de los strippers que se un anillo para que el apoyas temas pido perdón pido perdón es la primera vez que intenta ser más profesional de lo que ha pasado

Voz 0470 29:45 no puedo aprobar Ignatius señala apoyan en cuyo principal de la SER

Voz 1194 29:48 pero pero pero pregunta preguntarle a a Pablo oí a ver idea a vea a Beagle consulté donde estaba el punto ciego el yo esto ante con antes que estuvieron vosotros ve yo estoy ensayando donde me puedo enseñarle apoya que no lo graben las cama aún así BA estaba preparada para ser un un uno coma pizza la píxeles la imagen desenfocada desenfoque eso es todo lo que estaba pensando blues no estaba preparada pero aún así yo creo que no lo vieron las cámaras no era normal de atrás

Voz 0470 30:23 con él a ver qué te acaban de crear un apoya coño

Voz 2 30:29 céntrate tenga menos porque creo que nosotros hemos dejado claro en el programa de de

Voz 1194 30:41 ha disuelto mucho la gente

Voz 0470 30:43 pero no te entra pero vamos a ver vamos a ver vamos a vamos a tranquilidad hay que analizar qué queda la sección acaba así terminó ya los últimos coletazos yo lo que no sé es qué cuál es la lección que se saca de lo que pasa

Voz 1194 31:13 por qué casualidad el personaje Mis mi sexo se llama Ignatius Farrar dice cosas si saca apoyo yo creo que he cumplido lo que prometieron bueno es que no lo había pronto queda claro lo debía haber en el caso hubiera roto la sorpresa aseguraba

Voz 0470 31:32 así es Pontiac poquito porque la gente ya me con

Voz 1194 31:35 no sé si a partir de ahora la gente cada vez que vea que saque este personaje de profesor de retórica universitario que sepa dónde que sepa ya dónde va a terminar el discurso que disfruten del discurso pero que al mismo tiempo intenten esquivarle mientras yo avanzo retóricamente hacia mis alumnos

Voz 0470 31:52 joder

Voz 1194 31:54 entonces así empezó un abono eh claro el desterrando acaban Fuerteventura no

Voz 0470 32:01 es una como como te descuidas te llama para dar el pregón de los San Fermines de te años

Voz 1194 32:05 eh se está llenando de gente la pecera

Voz 0470 32:16 claro el el la la cabina la técnica noventa pues Allen si ve a tal anden Andry notar fílmica como la hacer hay un detector

Voz 0759 32:28 esto de nieve también

Voz 0470 32:30 alguien anotado en en la redacción Hadi alguien ha dicho como eh avisa saca un apoya entonces de pronto vio la alerta aquí en la SER Panetta Folha

Voz 1194 32:40 la sacas en el en el estudio central te avisan

Voz 0470 32:43 pero la primera vez pero te haya mucho tiempo o sea que cuando Gabilondo por lo que para Iñaki sacado la polla metafóricamente tu actual se obeso es claro vale pues un día más

Voz 1194 32:59 yo he intentado llevar a cabo un día más

Voz 0470 33:01 no hemos aprendido nada no hemos aprendido pero hemos visto cosas así más la vida moderna es que la disolución de Modern haya tenido mayor impacto era de ETA

Voz 2 34:31 Nuestros corazones para para

Voz 0470 34:35 hemos tenido una definición de arroba Antonio Sanz premiando la muy bonita y muchas gracias a que que por hacer un análisis de la situación política nada gracias a ti y muchas gracias a Ignatius análisis así que muchas personas que se puede llamar poquita de Troya claro porque estaba está oculto y de pronto perfecto pues nuevo personaje dice que que en la vida