Esteban Beltrán exige que los derechos estén en el centro de la salida a la crisis institucional que vive España

independientemente de cómo evolucione la situación política en la Amnistía Internacional pensamos que los derechos humanos deben estar de verdad en el centro del debate parlamentario no es posible que todavía mantengamos una ley orgánica de seguridad ciudadana con como una mordaza no es posible que no avancemos una reforma constitucional que y de los derechos humanos no es posible que el pacto establece género quede en papel no es posible que no haya habido avances en verdad hiciera una todo tipo de víctimas del franquismo ahora civil o víctimas de ETA o de tortura el País Vasco por lo tanto debemos situarlo todo en el centro del debate entre dicho