Voz 0301 00:26 bienvenidos a Play Fútbol habla a Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa una plantilla de leyenda el Real Madrid conquistó el domingo su décimo la tercera Copa de Europa la tercera de manera consecutiva volviendo a apoderarse de otra página más de un libro de la historia del fútbol mundial este será ha recordado como el Madrid de Florentino por ser la la cabeza visible de un proyecto faraónico en el Madrid de Zidane con hacer historia desde los banquillos nadie antes en formato Champions League desde el banquillo había ganado tres Champions League consecutivas y con un mismo equipo sobre todo en Madrid de Cristiano Ronaldo el máximo goleador de la Copa de Europa y el jugador más decisivo en esta competición en los últimos años pero si dejamos atrás esos tres nombres propios llevamos el análisis un poco más allá seguramente la principal conclusión es que el Madrid domina Europa por tener sin duda la mejor plantilla del continente y una de las mejores que se recuerda en la historia de este deporte que su once Ein inicial su once ideal es buenísimo y prácticamente irrepetible pues lo sabemos todo se Keylor que se transforma en Champions League una pareja de centrales como Ramos y Varane Marcelo que no para de decidir partidos con goles y asistencias Casemiro que con Modric Cross el campo espectacular los Isco Benzema y Cristiano pero es que hay que mirar también al banquillo a como desde un plan B el Real Madrid te puede ganar partidos le pasó contra el París Anne Germaine cuando Zidane decidió dar entrada a Lucas Vázquez Ia Asensio por cierto Marco Asensio jugador español con durante si espectacular el sábado en el partido ante el Liverpool jugó tan solo un minuto entró en el minuto ochenta y nueve es un futbolista espectacular y fue suplente en la gran final Horacio haga Jolie que es su representante nos contaba la semana pasada en el que dice esa así que Rodríguez en la programación no cuál de ser Cataluña que el Real Madrid rechazó dos ofertas de ciento cincuenta millones de euros de equipos de la Premier

Voz 0301 02:49 es Lucas Vázquez y Asensio que no fueron Tito la les en la final y en el caso de Asensio como decimos un futbolista por el que ofrecen ciento cincuenta millones de euros es suplente en la gran final habiendo marcado golazos habiendo sido decisivo ante de París Anne Germaine iba ayer de de Múnich que decir de Bale que sale desde el banquillo cambia absolutamente la final la hace explotar cuando lo el revulsivos de el rival de Liverpool fueron la lana y rechazan la lana apenas había jugado catorce partidos hasta la final de Kiev por lesiones por diferentes historias pero sólo catorce encuentros rechazan tuvo que jugar llevaba dos meses sin pisar un terreno de juego te habla de la diferencia ya no sólo del once sino de la plantilla de lo que había en el banquillo entre Amal Madrid di Liverpool y seguramente eso acercado mucho más al equipo de Zidane hacer historia y ganar la tercera Champions consecutiva

Voz 4 03:49 Chavalón para Karim Benzema el arranque de Karim Benzema pues de alguna manera

Voz 6 04:01 con este gol de Karim Benzema del Real Madrid inició la conquista de su décimo tercera Copa de Europa pecó claramente de inocentes Loris Karim Benzema contrariamente a su fama de jugador indolente estuvo muy pillo al meter la pierna e inaugurar el marcador del partido pero el Liverpool tardaría poco en responder lo haría a balón parado por medio de sabio Mané

Voz 4 04:20 Miller Duran al corazón del área logren que es el que remata amaré

Voz 7 04:27 a ver con Juanjo

Voz 6 04:35 que han sería poco después Gareth Bale sustituyendo a un desaparecido disco para hacer sin lugar a dudas el tanto más espectacular de la noche y uno de los mejores goles que han marcado

Voz 0301 04:46 en una final de la Champions gana el Madrid

Voz 4 04:48 a ser buena Cristiano Ronaldo busca el perfil para el para buscar el primero el tercero les Alan capitán tiene que retrasar la pelota para Casemiro Casemiro que juega para Marcelo Marcelo Marcelo que la buena compañero de lucha Gareth Bale el Rabat eh

Voz 6 05:09 el equipo de Klopp agonizaba viendo cómo se le iba el tiempo y la final cuando trató de quemar los últimos cartuchos en busca del empate de nuevo Loris caries cometió un grave error que permitió al Madrid vivir con más tranquilidad el final del partido nuevo gol de Gareth Bale que con un doblete se erigió como hombre más decisivo del partido

Voz 10 05:40 bueno otros regalos Beat digno de un portero del primer no

Voz 0301 05:49 es la victoria del Real Madrid y la décimo tercera Champions League que queremos analizar la temporada en Europa ya no sólo del Real Madrid sino también de otros equipos y lo vamos a hacer con Aritz Gabilondo que ha estado durante todo el año ayudándonos a entender un poquito mejor lo que ha pasado en la mejor competición de clubes que hay en el mundo o la Arish qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas empezando por la al final Haaretz fue una final marcada por esos errores de de Candice evidentemente pero yo lo apuntaba en el comentario inicial está marcando el terreno están marcando época en el Real Madrid gracias a una plantilla imponente porque sí que es verdad que cristianos es buenísimo que tiene jugadores quemar han evidentemente la la diferencia pero no estás de acuerdo pero seguramente es es una plantilla nunca vista en en en otro tiempo a mi me parece la mejor plantilla a nivel de clubes que yo he visto no

Voz 12 06:40 sí sobre todo a nivel Champions no porque puedes tener una buena plantilla que pueda salvar un poco en partidos así que no son decisivos en Liga y Copa pero tenía una plantilla que te pueda servir en la Champions igual que los titulares los suplentes pues eso no lo tiene prácticamente nadie no fíjate que no marcó Cristiano Ronaldo en la final el Madrid marcó tres goles

Voz 0301 07:02 es más allá de eso eso sí similares a Cristiano Ronaldo que es sin duda el jugador más decisivo que tiene el Real Madrid es que el Madrid no han necesitado a un gran Cristiano Ronaldo no sabe decir que es que ha estado discreto por decirlo de alguna manera en semifinales y final su gran estrella igualmente el Madrid elimina al Bayern le gana al Liverpool tres a uno en la final si es más

Voz 12 07:20 te diría que no estuvo ni siquiera viene el Madrid en la final osea así como el año pasado frente a la Juventus sí que hizo un gran segundo tiempo pero no fue una gran final del Real Madrid y aún así con esa inercia que tiene y con esa calidad que tiene en en tres cuartos de campo para para delante de más los errores evidentemente de cargos pues se llevó se llevó el título no pero es una inercia ya ganadora que viene de antes incluso de esta plantilla pero que con estos jugadores pues todavía se ha aumentado un poco más porque es

Voz 0301 07:50 ya casi improbable que el Real Madrid

Voz 12 07:52 a perder Champions no que es el torneo claramente más difícil que hay en Europa

Voz 0301 07:56 es importante también un pequeño cambio no no es cambio drástico pero un pequeño cambio sí que me da la sensación en la política de fichajes de de Florentino árido Llano realiza esos fichajes fíjate si si miramos los últimos porque la gente me entienda eh pero fichajes capricho de de Florentino son Bailey James que siendo de los que peor han han salido miradas sale Bale en la segunda parte de decidido una final y ha sido un jugador que ha marcado goles en en las finales importantes contra el Barcelona en Copa del Rey marcó también en la final de Lisboa contra el el Atlético de Madrid pero digo que ha dejado de hacer de de manera compulsiva esos fichajes Florentino ISE ha demostrado que que la jugada él está saliendo bien

Voz 12 08:37 tampoco la necesitado no al final si uno gana la Champions lógicamente pues no va a tener que hacer tanto refuerzos como si no gana el título se queda en blanco no porque es que el Madrid se juega también quedarse la temporada en blanco si hubiera perdido la Champions y hoy probablemente estaríamos hablando de otra cosa de fichajes y y Ari y todo esto no pero año tras año ha ido conquistando el título en la Champions y eso ha hecho que que no fuera tan necesario fichar jugador es como como quizá antes no y luego hay otra cosa que yo quiero destacar a mi me parece que a nivel de dirección deportiva que no sé muy bien que quién la lleva así es el propio Florentino ayer una duda muy grande pero está fichando con criterios son jugadores jóvenes españoles los que básicamente están contratando últimamente como como suplentes podríamos decir que alguno ha salido bien otro mal pero fíjate el caso de Isco por ejemplo que lo ficharon hace tres cuatro años ya estamos hablando mejor que puede jugar una final de Champions como titular el caso de Asensio que es lo mismo pero dos años después pues ha tenido también su cuota de protagonismo en en este torneo no sea que en ese sentido yo creo que están haciendo las cosas con inteligencia más el grandísimo rendimiento que han tenido especialmente Cristiano Ronaldo todos estos años Si bueno pues ahora lo que tiene que hacer el Madrid es mantener o pensar cuál es la línea a seguir a partir de ahora porque claro la exigencia sigue siendo altísima

Voz 0301 09:55 luego por cerrar el capítulo Real Madrid Arts sea la cantera que en otros tiempos se ha hablado mucho de la condena de del Barcelona y con razón ahora está demostrando el Madrid que que la fábrica fábrica talento valga la redundancia sea a través de jugadores que cede no traspasan con opción de recompra de la manera que que sea al final tienes en la plantilla a Carvajal que es uno de los mejores sino el mejor lateral derecho de del mundo y lo tienes a muchos jugadores que te llenan de una manera brutal la la plantilla los Nacho Lucas Vázquez y de tienes muchos estas que que te sirven luego por ejemplo Morata les saca un rendimiento importante de vale para venderle por ochenta millones les sacas también dinero a Mariano Díaz en el traspaso con el Olympique de Lyon está funcionando la cantera Madrid que decirlo así

Voz 12 10:43 canteranos pero son fichajes para la cantera los que hizo con Casemiro por ejemplo o con Marcelo Marcelo sí que creo que fue directamente al primer equipo pero son fichajes que hace siendo muy muy jóvenes Idoate el rendimiento que han tenido no a Marcelo uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del Real Madrid y Casemiro absolutamente clave estas temporadas en el conjunto blanco luego es muy importante también la continuidad cuando un equipo que además tiene el rendimiento bueno como es este Real Madrid le das años al final se convierten más que en un conjunto de estrellas en un conjunto colectivo y un equipo de fútbol que realmente es lo que tiene que ser si uno analiza en lo que fue el Barça el gran Barça de los últimos años prácticamente había una columna vertebral que era intocable no oí en el Real Madrid esta temporada está pasando prácticamente lo mismo no son jugadores que no salen de memoria que han estado en todos los años de ahí que bueno pues eh han sabido funcionar a nivel global además de a nivel individual

Voz 0301 11:40 cerramos capítulo Real Madrid enhorabuena los madridistas por ya no sólo está Champions la décimo tercera sino por unos años de reinado en Europa hay que decirlo así incontestable Haritz te pregunto la Champions ha acabado ya tu decepción y tu revelación equipos de decepción ni revelación de de esta temporada y que que equipo de qué equipo esperabas más ahí no lo ha dado en la competición

Voz 12 12:04 decepción para mí claramente el PSG porque con lo que gasto en verano con Neymar Icon en P pues claramente tenía que está por lo menos peleando por el título y se quedó muy lejos se quedó en octavos de final osea que no tengo dudas y además había pasado siendo el equipo más goleador la primera fase y luego pues ese se llevó es un chasco tremendo frente al Madrid e irreverente son voy a poner al Liverpool nos ha dejado un mal sabor de boca esa final sobre todo por los por los errores de caries y cómo perdió el título pero incluso diría que le compitió durante momentos la final en el primer tiempo especialmente y luego cuando empata muy rápido después del gol de Benzema a que yo creo que el rendimiento ha sido muy alto de un equipo que tenían mucho menos incluso con Salah creo que tiene mucho menos que los grandes de del continente y aún así ha estado por encima de todos ellos menos del Real Madrid

Voz 0301 12:54 y honores a la a la final para cerrar de adiós Mané que que se que es jugador Cándido gusta mucho que cuando vio que se lesionaba Salah se intentó echar al equipo a la espalda marcó un gol in tiró al palo con dos a uno en el en el marcador estuvo cerca de hacer una gesta al africano eh

Voz 12 13:10 fíjate que siempre decimos que es jugar muy rápido muy desequilibrante pero quizás le falta un poco de pausa no de precisión y sin embargo estuvo muy bien en ese sentido hay además dicen no lo que lo que tú has dicho no que es echarse un poco al equipo a las espaldas cuando se había quedado sin un líder que eso duele mucho y especialmente en finales como fue la lesión de Salah

Voz 0301 13:30 por decir algo diferente yo como decepción me quedo con el Barça sobre todo por la manera en la que cae eliminado contra la Roma ir revelación precisamente pongo a la a la Roma precisa perfectamente y estoy de acuerdo con Ares podría haber cogido al Liverpool pero es verdad que esa remontada de de la Roma el intento de remontada también contra él el Liverpool me parecen también notables así que por decir dos y dos parece ante el Liverpool Roma como decepciones y revelaciones de esta Champions que se ha llevado el el Real Madrid Haritz te saludo hasta o te despido Ana que viene porque haremos la audioguía de de Play Fútbol contaremos también con con tu opinan en el programa un abrazo hasta el lunes que viene

Voz 12 14:07 muy bien un saludo adiós

Voz 0301 14:09 cerramos la carpeta de una Champions que ha sido espectacular nos ponemos ya mirando sin disimular al Mundial a Rusia dos mil dieciocho

Voz 15 14:42 a ver dos Carlos López

Voz 0301 14:53 como ya nuestra sección del Mundial esta semana vamos a mirar a África vamos a repasar la participación a las participaciones de los equipos africanos

Voz 17 15:01 en los diferentes mundiales desde mil

Voz 17 15:11 de del todo en el fútbol mundial de

Voz 0301 15:14 de élite para luchar de verdad cara a cara contra los mejores porque a nivel físico no hay ninguna diferencia a nivel técnico seguramente cada vez hay menos y a nivel táctico buenos la es la gran pregunta lo vamos a repasar a continuación con Fermín Suárez vamos a saber qué es lo que han hecho las diferentes selecciones africanas que han ido pasando por los mundiales vamos a conocer cómo se vive un Mundial en África de la mano de Xavi Aldecoa del corresponsal al de La Vanguardia en en África con Alberto López vamos a recordar la figura de Roger Milla seguramente el mejor jugador africano que haya pasado por los mundiales al menos el que más nos ha dejado en los Mundiales para cerrar vamos a entrevistar a Ikechukwu Uche Nigeria está en este Mundial le vamos a preguntar qué espera de de la exención de las águilas verdes en un grupo tan complicado con Argentina con Croacia con Islandia y también que nos cuente las vivencias de un niño que nace en África que lucha por hacerse futbolista lo consigue ir triunfar además en el en el fútbol europeo empezamos con Fermín Suárez con el repaso vamos a repasar qué es lo que han hecho Fermín las selecciones en los diferentes mundiales de fútbol a lo largo a de la historia pues empezamos este repaso

Voz 18 16:25 a lo histórico diciendo que la primera africana en participar en un Mundial fue Egipto en el mil novecientos treinta y cuatro pero tendrían que pasar muchísimos años hasta el setenta y ocho en el Mundial de Argentina para ver la primera victoria de una selección africana en un Mundial fue la victoria de Túnez por tres a uno ante México aún así la primeras acción del África negra de la África Subsahariana han participar en un Mundial fue la exótica Zaire que se llevó autenticas goleadas como el nueve cero contra Yugoslavia en total han participado trece selecciones diferentes africanas en los Mundiales cuatro sólo en una única cita que fueron la citada Zaire Angola y Togo en dos mil seis y también la Senegal de Diouf en dos mil dos pero con billete ahora también en Rusia el resto son Camerún Nigeria Argelia Egipto Marruecos Túnez Sudáfrica Costa de Marfil gana dos selecciones potentes que no estarán en Rusia para redondear este apartado histórico decir que los máximos goleadores africanos en los Mundiales son Gyan Asamoah con seis goles entre ese citas ir Roger Milla con cinco también entre ese mundiales el último gol de Milla fue con cuarenta y dos años en el Mundial noventa y cuatro que sigue siendo un récord absoluto de la enciclopedia

Voz 0301 17:42 enseguida hablaremos de la figura del delantero camerunés también es cierto Fermín que a nivel de cupos de la cantidad de selecciones africanas que la FIFA permitía irá a los Mundiales se puede decir que no había del todo justicia que no era demasiado justo con ellos eh

Voz 18 17:58 totalmente África estado muy infrarrojo presentada en los Mundiales hasta Chile sesenta y dos no tiene cupo bueno de hecho tenía la mitad del cupo porque tenía que jugar un reportaje en el sesenta y seis no tienen plaza los africanos idea el setenta al setenta y ocho sólo podía ir un participante del ochenta y dos al Mundial noventa y dos y finalmente en Estados Unidos noventa y cuatro sí que se abre un pelín más el cupo iban tres selecciones africanas y a partir de Francia noventa y ocho se empieza a regularizar un poco la situación y África tiene cinco representantes en un Mundial

Voz 0301 18:34 para terminar este repaso histórico Fermín vamos a recordar a las mejores selecciones africanas que ha habido a lo largo de la historia

Voz 18 18:42 los cuartos de final son el techo de las africanas porque nunca han conseguido llegar a semifinales de hecho alcanzaron ese techo de cuartos de final en tres ocasiones distintas la primera fue en Camerún noventa con los encono Tau Omán Vic y Roger Milla pierden en el tiempo extra ante Inglaterra por dos a tres con Go de gas Lineker previamente habían derrotado la Colombia de ilícita con un fallo garrafal incluido en octavos y la posterior celebración que quedaría para la historia de Roger Milla la segunda cita en que llegan a cuartos es Senegal en el dos mil dos curiosamente era su primera participación llegan a cuartos y pierden ante Turquía en el último gol de oro de la historia de la competición que fue marcado por el delantero revulsivo Ilan Sith aparte de Diouf en esa selección estaban fatiga Bubba dio Biel actual seleccionador a Liu Cissé y por último la tercera proeza de estas africanas fue ganan el dos mil diez pierden los penaltis ante Uruguay gracias a ese pan en cazo ese marco soberbio el Loco Abreu que forzó Uruguay la prórroga con las manos de Suárez Diallo recordaréis en esa parada antológica la pena máxima que luego falla aquí han Asamoah en ese equipo que era tremendamente competitivo estaban a Pia Essien Muntari o Kevin Prince Boateng la selección igualmente con más participaciones de África en un Mundial es Camerún con siete y luego viene Nigeria con cinco pero nunca ha llegado a esas cotas en este caso

Voz 0301 20:10 Nigeria que tenía grandes mimbres

Voz 18 20:13 en noventa y cuatro y noventa y ocho en total han cruzado la primera fase de un Mundial nueve veces de treinta y cuatro participaciones la que igualmente mejor porcentaje tiene es gana que ha participado tres veces ya conseguido unos octavos y unos cuartos de final con sabor a semifinales

Voz 0301 20:30 completísimo el resumen de Fermín Suárez de lo que ha sido África hasta ahora en los mundiales gracias Fermín

Voz 18 20:35 hasta luego Bruno en la Cadena Ser hizo

Voz 19 20:38 o lo Internet

Voz 0412 21:24 en África dos sobre todo lo más especial el de Sudáfrica

Voz 0301 21:27 claro lo viví allí no sólo en el Mundial en sí

Voz 0412 21:30 sino los preparativos la ilusión y el orgullo y la satisfacción después porque la sensación que quedó es que pese a las dudas del mundo de que fueran capaces al final salió mundial Donoso porque ganar a España sino porque la organización y demás pues fue muy buena

Voz 0301 21:47 ya les gustaría a muchos países de Occidente haber organizado un Mundial como el que organizó en Sudáfrica a nivel de de pasión es brutal supongo cómo cómo se vive el fútbol allí no

Voz 0412 21:58 sí la verdad es que el fútbol se vive con una pasión tremenda ir con mucho conocimiento yo la verdad es una de las cosas que más me sorprende es ver no lo que se conoce pues la Liga la Premier sino también las elecciones es sigue muy de cerca todo todo lo que vuelve a al fútbol y la verdad es que con con una pasión muy deportiva quizá en a mí me cuesta mucho me estaba intentando recordar en momentos de tensión de violentos por decirlo de alguna manera no se sigue con una pasión muy deportiva en el mismo bar a gente siguiendo un equipo ella al contrario incluso rivalidades muy enconadas Ing se pueden burlarse uno falló un penalti del otro es una burla no se hacen bromas si uno fallado un gol tremendo si remontan hice ve con con mucha deportividad que en ese sentido no sólo diría pasión sino también en general bastante deportividad

Voz 0301 22:53 poniéndonos a pensar en el paso al frente ahora lo hablaremos con Ikechukwu Uche el delantero del Nàstic pero el paso al frente que puede dar todavía África en el panorama internacional yo me fijo sobre todo en la en la cantera todavía no hay medios para que crezcan muchos futbolistas buenos en África el potencial a nivel físico a nivel técnico existe pero falta potenciarlo bala valga la redundancia no hay todavía supongo los medios en cuanto a campo de campos de entrenamiento infraestructuras y demás es el puntito que igual de falta Africa para dar ese salto al frente tú que vives allí cómo lo ves Xavi

Voz 0412 23:31 sí yo creo que sobre todo porque conoció a muchos entrenadores que están en equipos en la formación de equipos por ejemplo en en Sudáfrica si en Nigeria ya hay una cuestión una carencia a nivel táctico no sí que te dicen enseguida que si un jugador pasa demasiado tiempo en el continente demasiado tiempo es pasar la barrera de los veinte años ya es muy difícil porque necesita unos conocimientos tácticos de juego que que no tiene aún no y que no se le no suele proporcionan de nuevo hablando en general con lo que sí que por ejemplo a nivel técnico a nivel físico sí que sí que no tiene ningún tipo de problemas para competir con los de su edad pero a tienen esta carencia que sí que sí que la des no entonces te diría también que puede hablar de algunas excepciones yo estoy empezando haber cambios por ejemplo un país que no es nada futbolero históricamente como Ruanda está haciendo una un plan en para hacer una formación de chavales espectacular están haciendo unas unas masías del estilo del del Barcelona en todo el país

Voz 0301 24:33 sí ahora tener las mejores los mejores

Voz 0412 24:35 talentos para darles un picando a gente extranjera para que vengan aquí a bueno allí a Ruanda para para que expliquen un poco está estás conceptos tácticos así que veo algunos movimientos de algunos países que ya quieren profesionalizar por algún de alguna manera ese fútbol base de sus países

Voz 0301 24:52 antes de cerrar cuéntanos alguna experiencia personal alguna anécdota que te haya pasado a sobre fútbol sea mundial a mundialista o no si hiciese relacionado con un Mundial mejor pero seguro que alguna te da pasado siendo África el el lugar tan o el continente de continentes tan peculiar que Caisse

Voz 0412 25:12 sí bueno tengo varias conocerte así dos muy rápidas

Voz 20 25:15 engordar la la pasión antes se decía

Voz 0412 25:18 así el Mundial pasión por los africanos cuando los equipos no tienen representantes digamos acaban uniéndose en el país africano que continúa vivo en el Mundial yo recuerdo gana por ejemplo en que que sí que avanzó al final fue eliminada por Uruguay en aquellos cuartos tan emocionantes pero todos los africanos todos los sahariano iban con ellos así que Senegal tendrán aquí un buen apoyo y después otro que el otro día además en Twitter muy muy cercano que un amigo nigeriana estábamos viendo una celebración de una de las del Madrid y me decía oye porque porque Ramos siempre sale con una bandera nigeriana la verdad le tuve que explicar que bueno haber que a lo mejor él tiene algún tipo de Amor particular por Nigeria pero creía que era por por la bandeja de Andalucía así que sigo un poco el vertido

Voz 0301 26:09 sólo en África es esa diversión que nos transmite la Aldecoa es pasiones alegrías deportividad también la que que nos contaba el corresponsal de La Vanguardia en África y eso es lo queríamos compartir también con nuestros oyentes un placer escuchar en Play Fútbol pero poder hablar contigo en en otra ocasión te seguimos un abrazo hasta la próxima

Voz 0412 26:31 es un abrazo a nosotros

Voz 0301 26:45 en ciencia llama Roger Mila me han tenido que explicar que este estilo de música se llama afloró tras yo no tenía ni idea pero bueno como hablan de Roger Mila y sobre todo de los bailes de en esta canción que me he estudiado la la letra se la hemos sacado poco lo hace para hablar si estamos hablando de fútbol africano en unos mundiales hay que hablar seguramente del que abrió la puerta de Roger Milla que estuvo en tres mundiales diferentes además jugador Torico porque ha marcado cinco goles en los Mundiales cuatro de ellos en una Italia noventa espectacular el que firmó Roger mil hay además eh cuenta la historia con una página escrita por Roger Mila marcó uno de los goles que le marcó Camerún a Rusia en una goleada en mil novecientos noventa y cuatro que lo convierten en el goleador más longevo en una Copa del Mundo con cuarenta y dos años marcó un chicharro Roger en en un Mundial ya lo digo siempre en nuestra memoria USB en Play Fútbol es Alberto López que ya anda por ahí qué tal Alberto muy buena

Voz 21 27:44 hola muy buenas afro Trapp afro Trapsa ya nada es una cosa

Voz 0301 27:47 sí me parece que les mola a Denver Leia Umtiti les mola

Voz 21 27:50 esta música que bueno bueno

Voz 0301 27:53 tendrías que ver el videoclip ya ni el miedo es poco ahí lo Adeje Alberto Bueno hablando de fútbol africano evidentemente no sale a colación la la figura de Roger Milla que sobre todo unos mundiales fue una una cosa bestial ese ese tipo de jugadores también que funcionen incluso mejoren en sus selecciones que en sus clubes porque sí estuvo a buen nivel en la liga francesa pero es que durante los mundiales sobre todo en en aquel Mundial de Italia noventa Alberto fue una pasada su presencia en esa selección de Camerún eh

Voz 20 28:26 sí tremendo es el clásico jugador con más repercusión con la selección que que a nivel de club aunque tuvo buen nivel sobre todo en el Montpellier en Francia El su primer campeonato del mundo él debuta con con la selección en un gran torneo en la Copa de África desde el año setenta y seis porque Villa Rue Roger Mira nació en mil novecientos cincuenta sesenta y seis años llegue el Mundial del ochenta y dos Además hizo un buen papel un buen papel Camerún en una fase de grupos en un grupo complicado en el que coincido con Italia intimidó con Perú en el que se fue sin perder y con Polonia empató los tres partidos y además con alguna arbitraje Rosillo todo suyo propio Vila a Perú le anularon un gol que era legal después pero no se clasifica para el Mundial ochenta y efectivamente llega llega al Mundial noventa en el que él verbal el campeonato el mundo con treinta y ocho años sea que que llegará era muy veterano este verano Cameron es la revelación del torneo eliminada en cuartos de final por por Inglaterra pero es el mítico partido en San Paolo de octavos de final ante Colombia cuando hace esos dos goles

Voz 0301 29:25 para repasar un poquito con con más calma al Alberto lo que sea que el Mundial del noventa porque lo hemos explicado en el ochenta y dos la gran gesta de de Camerún es que le empatan a a Italia hay por diferencia de goles simplemente como explicaba Alberto se queda fuera por cierto Alberto qué bonita en la camiseta no sé comparte se pero la de Camerún en el Mundial de España ochenta y dos era esto

Voz 0412 29:45 estimular la más bonita bonita que les recuerdo

Voz 0301 29:48 te acuerdas y luego llega llega el Mundial del noventa la gran gestas que le gana en Argentina les

Voz 20 29:54 inaugural legal el partido

Voz 0301 29:57 la la Argentina que luego con Maradona y compañía ese finalista ante Alemania Annan a Rumanía con dos golazos el segundos un golazo de de la espectacular y como dices llega ese partido que seguramente el encumbra a nivel internacional contra Colombia quita saliendo intentando regatear pero claro a mí la noche la hizo robó el balón el delantero camerunés y le acaba marcando un gol a Colombia que es histórico sobre todo por eso por lo que intenta hacer ETA

Voz 20 30:25 que intenta como marcharse de tacón delante de él y después se va hay ir a Barcelona y el mítico baile mítico baile que que ahora yo pero muchos años después que Saffron Trapp efectivamente

Voz 0301 30:35 no a ver el baile y sería de una danza africana de aquella época pero en la canción lo que bien es tanto el rato diciendo Danes Like Roger Milla

Voz 20 30:47 que hubo en bailar

Voz 0301 30:50 si similar al aquella celebración que decía en el córner el delantero camerunés

Voz 20 30:54 es un partido es un partido que ya está en el recuerdo es la historia de los Mundiales además hay que decir que como futbolista Bruno Roger Milla no está al nivel por ejemplo de amuleto George Weah Didier Drogba ni siquiera erraba Maker Ésta no es un grande no es un grande a ese nivel pero si son jugador mítico dentro el fútbol africano Itu creo que lo decías en la introducción un pionero no el que abrió la puerta de alguna forma

Voz 0301 31:18 y luego llega a ese partido en el que que caen eliminados también en en San Paolo contra Inglaterra en ese partido no marca Alberto pero probó con penalti da una asistencia de gol espectacular a acaba cayendo la selección de Camerún contra aquella Inglaterra de los Gascoigne Line Gehry y compañía con un gol en la prórroga de Gary Lineker

Voz 20 31:37 sí así fue ganando Camerún por dos goles a uno en la segunda parte Inglaterra contra las cuerdas probablemente vamos a ver qué sucede ahora en Rusia dos mil dieciocho la última gran Inglaterra en un campeonato del mundo crono alcanzó las semifinales perdió en la tanda de penaltis aquel penalti de Stuart Pearce que se eleva a las nubes y leer ante Alemania pero con la última gran Inglaterra Camerún le hizo sudar y luego para el recuerdo esas imágenes al final del partido de los cameruneses que habían intercambiado la camiseta yo con la camiseta Inglaterra puesta dando la vuelta de honor Sanpaolo con una ovación cerrada reconociendo el Mundial que había hecho Camerún no sólo Roger Mila aquí que lo jugó aquí

Voz 0301 32:15 si la Liga española del Málaga

Voz 20 32:17 la UE también Bou perdón

Voz 22 32:21 debe cunde insta en la puerta

Voz 20 32:23 ferial nada más y nada menos que Tommy encono que fue guardameta del Español durante muchísimas temporada ya había está al ochenta o no si sigue siendo preparado recorte los derechos

Voz 0301 32:34 todavía está todavía hasta el todavía está fíjate

Voz 20 32:37 min mito absoluto incansable

Voz 0301 32:39 aquella gran selección de de Camerún es verdad que no había otras participaciones de otros equipos africanos antes en los Mundiales como nos ha explicado antes Fermín pero seguramente aquella Gámez de del noventa Nos empezó y con esto acabo Alberto hacer pensar que en África podía estar el futuro de del fútbol porque es verdad que en en lo físico ya se advertía una una diferencia brutal luego Ana le vamos a preguntar a Ikechukwu Uche pero es verdad que luego por lo que sea que ha acabado de dar el salto falta por ejemplo que una selección llega a semifinales de un torneo pero es aquella a Cameron de los noventa en la que nos advierte de que había nivel de verdad en el fútbol africano es a partir de entonces que que vemos a hacer antes no había figuras de a nivel de los mejores jugadores europeos ya a partir de ahí empezamos a ver pues eso que nacen los Etoo Drogba y compañía

Voz 20 33:35 sí ha faltado quizás ese paso adelante hay gente que dice que el problema es táctico y por eso se cada vez vemos más entradas europeos allí otros de disciplina interna es difícil es difícil saber por qué no han tal porque calidad hay y luego ya hay jugadores a al máximo nivel porque yo no ha sido una estrella mundial también en Camerún por supuesto pero luego fíjate en la época de todo la selección no ha conseguido llegar al nivel que llegó en en en el Mundial noventa buen el ochenta vamos con otro tipo de problemas no entonces es muy complicado luego Roger Mila comentabas antes Bruno es el jugador más veterano nacer un gol en la Copa del Mundo con cuarenta y dos años ya retirado intercede el presidente del país para que Henri Michel que ha fallecido recientemente el técnico francés que era el entrenador de Camerún en Estados Unidos se lo lleve al campeón Mato deja ese gol en un partido que también es histórico porque Olesa elenco hace cinco goles esa derrota por seis goles a uno de Camerún ante Rusia en la fase de grupos ese es el último gol de Roger mil allá con cuarenta y dos años en un campeonato del mundo

Voz 0301 34:34 es tremenda la historia de de los campeonatos del mundo y seguramente uno de los que provocó que el fútbol en África se viva con la pasión con la que ese vive ahora mismo como las explicaba antes Aldecoa que es una auténtica locura cómo viven allí el el fútbol Alberto como siempre un placer la semana que viene más que tenemos audio guía un abrazo gran

Voz 21 34:55 días perfecto Bruno un abrazo gracias no

Voz 0301 35:03 la selección nigeriana de las águilas verdes de hecho viene de marcar un gol que puede ser la salvación prácticamente para su equipo para el Nàstic de Tarragona así que es uno de los protagonistas de del fin de semana Ikechukwu Uche qué tal muy buenas hola enhorabuena eh porque mira prime primero con lo que hiciste la semana pasada contra la culto con aquella remontada que firmase seis espectacular y con el gol de de ayer contra el Huesca prácticamente ha dispuesto no sé si soy muy atrevido diciendo medio pie un pie en Segunda División para el año que viene

Voz 23 35:37 es que estamos todos felices por por los dos últimos años

Voz 24 35:43 lo bueno esto

Voz 25 35:45 a que he ahí en la pelea

Voz 26 35:48 eh bueno dependemos de nosotros esperemos que este último partido que que va que podamos conseguir es ganarlo oí que bueno Cavallo

Voz 25 36:02 muy difícil bueno sí señor

Voz 0301 36:05 ocho goles e llevas ya esta esta temporada tuviste que pasar una lesión que que te ha fastidiado en esta segunda vuelta pero como el año pasado marcando goles muy importantes para la salvación supongo que tiene que llenar eso en el que que en los momentos importantes puedas aparecería marcar goles te te llena también un poco de responsabilidad para el equipo

Voz 25 36:26 sí yo creo que todo nosotros obviamente yo no he quizá porque porque marcación que os otro que que queremos está en esta situación de de estar dispuesto a marcar goles quizá tenemos

Voz 27 36:44 qué le va a dar más

Voz 25 36:48 el equipo nuestra posición pero bueno yo creo que estamos todos me decidido estamos si queremos ganar el último partido y bueno estoy feliz de que bueno puede aportar algo al equipo viene este

Voz 0301 37:03 hoy estamos haciendo en Play Fútbol un especial del fútbol africano tú naciste Nava y empezar esta jugar en África en tu nigeriana tal que recuerdas de de cuando empezaste a jugar allí

Voz 25 37:11 hay muchas cosas que es Juanito clava con otros niños con todo en las calles Si bueno así los pasos que llevaban todo oí que

Voz 23 37:25 todo estos momentos los pasos claves que siempre uno no no lo puedo Vidal no

Voz 25 37:32 de dónde viene a decir si es bueno yo siempre con estos momentos que nunca nunca es fácil para un niño que que viene de ahí pero al final bueno el desierto poco privilegiado oí que estoy agradecido a lo que me dado

Voz 0301 37:53 co cómo era jugar a fútbol como son las era en las categorías inferiores en África en Nigeria en concreto en los ochenta en los noventa tú eres de de mil novecientos ochenta y cuatro Había infraestructuras en aquel momento campos para jugar

Voz 25 38:09 no bueno el campo pero campos de tierra o sea que lo que hay ahora en esa época no había ser que como usted había ha dicho que bueno eso ya es al final tiene que tener muchísimo a Suárez desde que estoy determinado que que te elija para ya para hacer lo que que lo que te gusta hacer que es jugar y que te venga tienes suerte de alguien que estoy selecciona para para para ser tus sueños

Voz 0301 38:42 en tu caso como fue ese momento en el que llega a alguien y te dice vas a venir a jugar a fútbol a a Europa

Voz 23 38:48 bueno se que es como todo empezó como diría yo con ropa osea que había uno que

Voz 25 38:57 le contacto conmigo cuando estaba yo y con equipos de ahí bueno pues esto yo habló de que cabe la posibilidad de que pueda viene porque bueno esos contactos aquí y bueno es es momentos en el vídeos de Leti alguno de de mis partidos Si bueno después de mucho tiempo y como viene porque bueno es posible he esos dos que

Voz 23 39:28 pues ir a ser las así a pesar de todo y bueno

Voz 25 39:33 yo estoy encantada todos lo que sí hay salí a para ir buscando posibilidades de poder jugar aquí porque bueno es que el ICIC es cierto y sueños de todos los niños de

Voz 23 39:48 que de África venir aquí a jugar y quedarse puede ser puedo mucho tiempo pues

Voz 0301 39:54 claro empezaste en el Racing de Ferrol todo el mundo cuerda aquel partido con el Recre en el que gana es en el Bernabéu y además marca este detuvo el Villarreal te pilla como un niño una gran generación de fútbol nigeriano Ike con aquel aquella Nigeria del Mundial noventa y cuatro en Estados Unidos tú tenías diez años luego la del noventa y ocho que que le ganó de de hecho la selección nigeriana a España en aquel debut de del Mundial de de Francia te acuerdas de de cómo viste aquellos dos Mundiales

Voz 25 40:20 bueno como como niños no como lo has visto pero bueno vi vi bueno como así pude pude después conocer a algunos de de de esos que jugar provoca la juez y abierto con ellos pero bueno

Voz 2 40:34 si fin y DJ Dios pongo hoy o Cocha Monique que una gran generación eh

Voz 25 40:39 sí sí fue fueron que yo creo que los pulmones de viene ingería porque bueno antes de ese pero ya en la pista justo fuerte pero aquel año fue fue que sea no hay hice vio que bueno que Nigeria es de jugadores importantes y que y que y que hay que lo haciendo bueno a partir de ahí lo tuvo todo cambió nuestro su hubo cambio oí bueno ahora bueno gracias a eso es lo que estamos disfrutando como bosque vídeos que muchas veces los que lo que lo he hecho bien o los que lo hicieron para los que bosque viene después pues se querido creo que gracias a estos efectos la alegría que me pidieron que bueno

Voz 23 41:36 estamos me temo que estamos

Voz 0301 41:38 tú has estado varios años en la selección de Nigeria de hecho eres campeón de la Copa de África lo fuiste en dos mil trece varios compañeros tuyos que estuvieron en aquel equipo campeón los mouse es Obi Mikel Musa o nazi compañía van a estar en Nigeria con la selección de Nigeria en Rusia queremos decir en este Mundial eh el grupo complicado e Ike con Argentina Croacia Islandia como ves las opciones de las águilas verdes

Voz 26 42:04 bueno creo que ahora mismo aclaro que bueno igual no

Voz 25 42:10 tenemos que todavía

Voz 23 42:14 dicen que va a salir a hacer sus grupos fácil pero bueno yo creo que consideró que los jugadores los chicos que están jugando ahora tanto los que estaban los egos que hay muchos jóvenes que bueno

Voz 25 42:28 tiene Mapfre de te querré conseguir cosa así que bueno

Voz 23 42:33 no va a ser fácil pero bueno yo creo que eso nos va a ayudar y estando corto

Voz 25 42:38 Argentina Croacia Hay

Voz 23 42:41 que bueno son equipos fuertes pero bueno tengo fe que algo podemos hacer va

Voz 25 42:48 qué difícil pero bueno tengo

Voz 23 42:51 tengo que tener fe con ellos pues bueno por lo que los partidos que han encarnado

Voz 25 42:57 antes de ahora hay que bueno y espero que podamos al menos

Voz 23 43:03 y del grupo

Voz 0301 43:06 hablando con con entrenadores europeos que que han estado en en África con gente que que conoce de de fútbol dice que el principal punto en el que puede mejorar y que es potencialmente mejorable para para los equipos africanos es la táctica la organización táctica que que la gente crezca ya con determinados conceptos claros ya asegura todo el mundo que a pesar de que ha mejorado mucho cómo me decía respecto a cuando empezaste a jugar tu campos de tierra además no es lo mismo a crecer como niño futbolista en Europa o a hacerlo en en África no sé si compartes esta esta visión y crees que es lo que le falta un poquito a los equipos africanos para dar ese paso al frente y por ejemplo por qué no algún día alcanzar unas semifinales de un Mundial

Voz 23 43:52 bueno yo creo que estoy en poco de acólito de bueno de Sophie porque bueno ya cómo crecer como futbolista aquí no es crecer como futbolista haya que siempre está bien o sea que como yo

Voz 25 44:09 no sé qué va de ocho

Voz 23 44:11 siete que estaba inculcarle lo que hay que hacer tema táctica Aíto todo yo creo que aquí bueno quizá más tiempo hay más gente que pueda hacer esto quizás lo que falta poco pero bueno a pesar de eso estamos tacto hacer lo que podamos Si bueno y esperemos que en el futuro cercano once todo esto podría cambiar porque sabe que no es fácil ya que es poca poco vale los diciendo Zafra así espero que dentro de poco

Voz 25 44:48 para que todo esto para qué

Voz 23 44:51 yo creo que a cambiarlo porque hay muchas aquel

Voz 28 44:54 premiado ya que que

Voz 23 44:57 van haciendo estas cosas pero bueno cada queremos que haya más

Voz 0301 45:01 claro todo todo a su a su tiempo evidentemente va va evolucionando ya ya voy acabando Ike Nigeria ha sido campeona del mundo en categoría sub diecisiete en cinco ocasiones si no me equivoco en dos más fue el subcampeón y luego nunca acaba de dar el paso en categoría sub veinte tampoco ha sido campeón evidentemente a nivel de de mundial absoluto tampoco crees que se debe al al desarrollo de de los futbolistas que es más temprano en en vuestros países a una mayor tradición es que no realmente no encuentro demasiada la la el argumento para para poder explicar lo que pasa con esos Mundiales sub diecisiete

Voz 26 45:40 mono la verdad es que bueno o eso es

Voz 25 45:45 es que eso se ve

Voz 23 45:48 por eso estoy de que bueno que haciendo las cosas bien eso para pero lo que no había dicho de los niños de P otros étnicos ya ya está eso es lo que bueno que es decir que bueno potenciar así que tenemos

Voz 28 46:07 eh eh

Voz 23 46:10 vamos vamos consiguiendo cosas importantes eso quiere decir que tenemos potencial pero bueno hay que no acaba de

Voz 28 46:22 de hacerlo bien

Voz 23 46:25 es una ruta pero bueno yo creo que son poco a poco a poco a poco que podamos llegar más

Voz 0301 46:33 pero ojalá sea así y ojalá también tenga suerte en la última jornada en Segunda y que muchas gracias por atender a Play Fútbol y un abrazo hasta la próxima pues gracias aquí hasta aquí nuestra sección del Mundial de hoy no os perdáis el Play Fútbol de la semana que viene porque es la traca final de nuestra sección del centenario a Luzhniki como siempre vais a tener audio guía del Mundial dos mil dieciocho toda la información de cada selección el lunes que viene el lunes cuatro de junio disponible en Cadena Ser punto

Voz 0301 47:07 secta final ya del programa este próximo mes de junio no se juega sólo el Mundial de Rusia al Mundial de la FIFA se juega también el fútbol Cup el Mundial de la con IFA que es el Mundial para selecciones sin estado más o menos por por decirlo de de alguna manera que no tiene selección representada en en la FIFA vamos a decirlo así Sebastián Delgado a qué tal muy buenas

Voz 27 47:30 pues la verdad hoy nuestro Defensor del oyente no

Voz 0301 47:33 quiero hablar de de este Mundial alternativo que que empieza en nada en unos días Eva

Voz 27 47:38 sí empieza el jueves este Juan Londres y como decís voces el tercer Campeonato Mundial de de la cornisa que por problemas de derechos de autor se llaman Wall fútbol y bueno la la Confederación de Asociaciones de Fútbol independientes son todos aquellos países estados regiones grupos económicos que no están registrados en la FIFA que se reúnen bajo esta confederación para poder tener partidos internacionales no entonces en en esta confrontación tenemos una mezcla entre países por ejemplo que por motivos políticos económicos la ven difícil meterse en FIFA como por ejemplo Tuvalu que es un grupo de islas en el en el océano Pacífico porque obviamente un intereses a la cifra de de agregar a tu halo a a las tarifas no no es muy grande

Voz 0301 48:39 sí pues tiene regiones independiente

Voz 27 48:41 de eso como Tibet que ve Mona cosa Kurdistán donde son son áreas disputadas lo que están dentro otros países pero que tienen cuartel de su identidad no entonces Pere le gusta poner equipos en este con en este torneo entonces este tercer mundial de la fase Juan Londres va a jugar en ocho de la Football League de Inglaterra que estaba chiquitos de menos diez mil personas y ahí donde se espera una gran afluencia de público de las diferentes confederaciones así que si alguien está en Londres creo que estaría bueno hablarlo porque creo que las centraban a ser menos de diez libras no

Voz 0301 49:33 a tener representación eh que va nuestro compañero Fermín Suárez a a Londres a a cubrir de ese mundial de la con IFA

Voz 27 49:39 excelente así que si si te parece vamos a hablar de los cuatro grupos

Voz 20 49:43 yo estoy en el grupo en el grupo A

Voz 27 49:45 está agua que es el el el el el local no está una reacción de Somalia y que el mayoritariamente juega la la diáspora somalí que vive en Inglaterra entonces cómo eran locales decidieron organizar lo hayan Londres después está el año va ni que es el equipo de la Isla de Man la pequeña en entre Inglaterra e Irlanda también tenemos a mil Lahm que es una región del norte de Sri Lanka el equipo norteamericano de cada día que es la región que se encuentra entre los Estados americanos de Oregón y Washington la provincia de con la en Canadá en el grupo B tenemos a a Casia que es el el campeón defensor que salió en el dos mil dieciséis que es un Estado independiente en la costa este del mar Negro que eso lo reconocía por tres países como Nicaragua Venezuela y Rusia tenemos a Chipre del Norte que es una región que es medio independiente que son gente de origen turco el CAR patatal hija que es la el equipo de el grupo de étnico húngaro Graña tenemos a Sativex bueno todo el mundo sabe tira

Voz 0301 51:07 sí

Voz 27 51:08 en el grupo se está Padania que es el equipo de El Vacie de El Pardo en Italia el se Kelly Land que es un grupo étnico en que que vive en Rumania tenemos actual que es el grupo de islas que que mencionábamos anteriormente mata mata vele Landa que es una región independiente en Zimbabue llene el último grupo en el grupo B tenemos Sapin ya que es una región que que está Pakistán e India y que eso el número están número uno en el ránking de la Corniza gran candidato a quedarse con la Copa porque van a tener mucha gente apoyando al equipo en Inglaterra porque hay mucha mucha gente esa región ahí después tenemos el equipo de United volvían sin Japan entonces el grupo coreano de que que vive en Japón