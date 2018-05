Sara Baras sube a la cima del Mulhacén por una buena causa

Voz 1 00:00 sí

Voz 0230 00:19 puede ser una pregunta absurda ex alguien se imagina este taconeo eh a tres mil cuatrocientos ochenta y dos metros de altitud no que es lo que el el el Mulhacén bueno el taconeo seguramente no pero el espíritu la música incluso y la persona en el taconeo estará mañana en la cima del Mulhacén sin ninguna experiencia montaña sin ninguna pero con un fin que merece la pena Sara Baras buenas tardes renal todas las Sara cómo estás qué tal bueno Sara Baras forma parte de una historia que se resumiría con algo tan sencillo y tan potente al mismo tiempo de preguntar de que no es capaz un padre para para ayudar a sus hijos no Francisco Santiago va a ascender que es el promotor de esta de esta idea vas Sender a cinco cumbres entre tres mil quinientos y cuatro mil quinientos metros para recaudar dinero que sirve para investigar la enfermedad que afecta a su hija Martina y otras muchas niñas en España es el llamado síndrome de de red Francisco Santiago buenas tardes qué tal bienvenido hombre estamos ya preparados a punto porque esto no es fácil e tampoco

Voz 0230 01:47 Francisco por ejemplo tú que tienes en el en el montañismo nunca nunca di tú Sara Rivero tampoco tampoco no entonces ahora ya me quedó mucho más tranquilo

Voz 2 02:02 no vamos no no no es broma pero hombre por supuesto cayó expertos que no me acompañan persona que saben del tema y que y que nos ayudan no porque si no hombre algo así yo no sé a Paco Paco yo no sé tú pero yo miedos y tengo lo que pasa que que creo que la causa merece hacerlo queremos que que que hagamos todo el ruido posible y que lo tenemos el alma ahí por nuestra Prince esos porque porque sí porque bombeo la camiseta nos lo hemos puesto muchas veces si la foto también pero yo lo recuerdo

Voz 0230 02:49 les puedes contar en los oyentes de La Ventana qué les pasa a una princesa cuando el ataque a esta enfermedad que lleva el nombre de red

Voz 1208 02:56 bueno pues suele pasar en el primer año de vida es una enfermedad neurológica de genética afectar cromosoma X sobre la la enfermedad de la princesa si es verdad que que contamos en España al menos con cinco niños que han salido adelante pero normalmente el barón muere en el verbo en el embarazo que es un conjunto de enfermedades a los otros en el hospital San Juan de Dios que es donde se investiga la enfermedad donde nosotros tenemos financiaba las dos líneas de investigación me explicaba Judy Astrium que es la una de las investigadoras que tenemos allí

Voz 2 03:31 es como si

Voz 1208 03:34 si el cuerpo fuese una orquesta de músico donde todos los músicos Jaen tocar sus instrumentos sufrimiento están perfectamente afinado pero es el director de orquesta al que no sabía dirigido no entonces que es un conjunto de enfermedades

Voz 2 03:45 pues como vuelos no andando hablan tienen es todo pero sí que dijo le requiera ya Antich nada

Voz 1208 03:57 es un conjunto que a fin que llevan

Voz 0230 04:00 hija hay algún porcentaje de en esta investigación que se de dinero público Francisco

Voz 1208 04:06 pues hasta ahora no has para toda la toda la financiación

Voz 0230 04:09 por correo a través de plataformas sí

Voz 1208 04:12 qué acciones de familias indica todo con esto no con iniciativas porque claro hay mucha gente que sí es verdad que quiere ayudar pero que no te conoce no entonces tenemos que luchar para recaudar para darnos a conocer no

Voz 0230 04:25 oye cómo podemos ayudar los que estamos escuchando la radio ahora mismo pues tenemos una pelota y si mi jefe es muy fácil porque hay que mandar un mensaje hay que recordar como los mensajes pero sí que sólo con un mensaje no están ayudando mucho no queremos cambiar los metros de de su vida por por SMS no muy bueno hay que mandar una palabra clave que se llama ayuda princesas al veintiocho cero noventa y nueve ese es fácil de recordar veintiocho cero noventa y nueve

Voz 2 05:05 buenas y también Paco hoy también que si entras en la página web de mi truco red sea ayudar porque hay además para todo Amano se aquel que tenga complicado un aunque sea fácil hay gente que lo tiene más que ver en la página web de estas personas es más fácil aseguraron que quiera de verdad bendito sea

Voz 0230 05:29 el Sara Baras Francisco Santiago suerte mañana hay un abrazo muy muy grande para los dos eh gracias a un besito muy fuerte ánimo