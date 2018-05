las gafas como si no pasa el tiempo hay para el PP lo que provoca la inestabilidad y alimenta los especuladores es esta moción de censura no la sentencia para el PP en realidad la sentencia ha existido para el Partido Popular la legislatura está sufriendo por culpa de la oposición y cuando el viernes pase la moción de censura Mariano Rajoy podrá seguir hasta el final en Génova viven en con mala habitan sin darse cuenta una legislatura muerta en la que todo está ya por morirse

lo que aseguran hoy en el PSOE pues dicen que ellos no han negociado con nadie no hay nada que negociar avisó ya ayer su secretario de Organización y aún así sin hablar con nadie en el PSOE confían confían en público claro en que esta moción va a salir adelante esta es la perspectiva Éstas son las gafas que dice tener el PSOE en estos momentos de momento lo único apoyo que tiene asegurado además del PSOE del propio es el de Podemos

Voz 1071

02:34

Pablo Iglesias en Radio Cable avisaba esta mañana Sánchez si a ti te pasa como me pasó a mí me perdí una moción de censura tú te tienes que ir yo no me pero tus eso es que además es que se dice Iglesias que acaba de ser ratificado en el liderazgo por las bases de su partido aunque eso sí con un creciente voto crítico las gafas en fin por seguir con la metáfora de Albert Rivera