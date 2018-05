Play Basket: "20 años de baloncesto" (28/05/2018)

Voz 1 00:00 play Basque con Francisco José Delgado en Cadena Ser punto com

las dos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número XXXIV de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado porque esta semana los acontecimientos se suceden con tal velocidad que depende qué día es el programa he depende de ese día puede que haya empezado la final de la NBA o que aún no haya final puede que estén en desarrollo en los cuartos de final de la Liga Endesa o estemos ya en semifinal así que como la actualidad no va a atropellar según pasen las horas de los días les voy a proponer una cosa no voy a hablar mucho de resultados que pueden ir variando Isidre certezas que nos deja el baloncesto en los últimos días de posibilidades muy claras de cara al futuro sí es una certeza que desde el año de el año de Don si desde el año en que nos deja a la vez la temporada que se va al esloveno de diecinueve años ha convertido este año en El coleccionista de títulos su competición ha logrado la Euroliga el envío de la final de la Euroliga de la competición europea en general y a la espera de lo que ocurra con el título de la Liga Endesa Doncic tiene otro en Bibi el dejó por más valioso de la temporada española no sin la queja velada de Vasconia que piensan a lo mejor con cierta razón mirando los números que debía haber logrado su jugador Torres ni que Shengelia el caso es que hablaremos de Doncic ya puestos de Shengelia que tiene más novias de las que les saldrían a Alfred Si deja Amaya pero bueno bajo las comparaciones con Otero Bordas el que la líe lo que combinar la competición española Ayala

Voz 0699 02:01 la competición que en Estados Unidos a lunes ha asegurado un finalista Cleveland Cavaliers que de la mano de un Le Bron Galáctico estratosférico en donde sacaban ya todos los calificativos ha vuelto a meterse en la final le acompañará el ganador del séptimo partido entre Rockets Warriors que lo mismo depende de cuando escucháis pues hasta ya sabe quién es pero es lo que aseguró que Le Bron James va camino de la Soria para su a finales de la NBA jugó todos todos los minutos del séptimo partido los cuarenta y ocho consiguió XXXV mundos ya alcanzó su octava final seguida para volver a luchar por el anillo

Voz 0699 02:58 en en muchas cosas a mi mente ahora dice Lebron ha sido complicado ha sido una temporada dura cuando ha llegado el momento de verdad sólo he conectado me ha dicho da todo lo que puedas exprime naranja hasta que no quede más zumo es un gran logro para el equipo haber ganado jugando dos partidos decisivos sin nuestro alero titular durante esos dos partidos todo eso dice el gran protagonista de la actualidad de la NBA

Madrid ya no sé cómo calificarlo de Ebro en la verdad lo que yo sé es que vamos a rendir el homenaje que se merece a un jugadorazo que lo deja

lo deja tras ganar lo máximo con la selección unos Mundial y un Europeo y casi lo máximo club una Liga una Eurocup

le faltó Alex Mumbrú una Euroliga que es lo que aún perduran el ambiente en nuestro basket la ganada por el Real Madrid que es de lo que hemos preguntado a la gente en Twitter y luego el vamos sale pero escuchando a mí o mejor un par de protagonistas de los partidos que ha jugado ya de las eliminatorias de Guardo de final de la Liga Endesa los tres partidos que se han jugado han tenido distintos resultados el Madrid ha ganado al Iberostar Tenerife tras el atracón de protagonista Blanca

nos hemos dejado descansar a los ganadores hasta mejor ocasión pero no así al resto el

Voz 0699 04:08 baza del arranque de las eliminatorias de la final de la Liga Endesa ha sido la victoria de Mora Banc Andorra en el Palau que deja el equipo de Pesic a una derrota de una crisis enorme si hasta eliminado en la primera ronda de play off y en esa debacle azulgrana hay alegría de Andorra hay que Xavier Saisó hábil con un protagonista este pleito

Voz 4 04:24 más que bueno pues aquí estamos en Jaime Fernández Jaime felicidades eh muchas gracias bueno e un partido

Voz 1 04:31 momento espectacular lo que de todo el principio a final sabiendo sufrir quizá los malos momento no

Voz 4 04:35 verdad que sí ha sido espectacular además está muy intensos hemos estado atrás muy bien no es estadísticamente de que hemos dominado el rebote hemos corrido cuando hemos tiene que correr y hemos hecho canastas fáciles tres hemos estado muy completos a igual esperarnos al mejor Barça en Andorra ahí a ver qué pasa porque van a venir heridos falta rematarlo pero no va a ser fácil esto eh pero está claro que no ha tampoco lo era jugar el palado pero pero bueno sabemos que van a venir a Andorra con con todo lo lo que tienen contra el Arsenal ha pero bueno allí les esperamos eh que nosotros también tenemos lo nuestro así que veremos a ver qué tal

Voz 1 05:15 premio estar en el play off por tanto yo creo que cuando uno está en el premio disfruta jugando en haber disfrutado

Voz 4 05:19 Juan son duda para nosotros es un premio tú lo has dicho muy bien allí hemos disfrutado jugando hemos disfrutado con intensidad hemos disfrutado en la pista no lo hemos pasado bien bueno cuando estás así pues las cosas salen rodadas imaginas en semifinales por último yo sueño me imagino en cualquier lado yo soñar es gratis Si bueno pues ojalá ojalá yo yo tengo los pies en la tierra pero bueno soñar es gratis me imagino hasta ganándola la Liga se hace falta pero pero bueno eso sólo vamos a por el siguiente partido veremos a ver qué hacemos con una llamadita no a las semifinales de esta tarde el jefe de prensa que me quemen vamos a hacer estas cosas Preciado enferme bueno muchas gracias con la verdad es dejar Jaime Fernández

Voz 1 06:04 jugador de gran Andorra una de las claves del

Voz 0699 06:07 de una de las claves e sino la que más para ganar en Barcelona primer partido de playoff de genio Fernández primera victoria gracia Xavi y además de oro del Palau el Baskonia ganó a Unicaja y ahí también que no puede Kevin Fernández abrir con otro protagonista en vitoriana este Play Basket

Voz 5 06:21 hola Pacojo buenas tardes aquí estoy en el Fernando Buesa Arena muy bien acompañado con uno de los jugadores que creo que llega en mejor momento físico de confianza hay de juego a final de temporada en la plantilla de kilos del Baskonia con un Marcelinho Huertas muy feliz después de que el Baskonia haya puesto uno cero la eliminatoria contra Unicaja Málaga Marcelinho buenas tardes bueno primer partido diecisiete puntos pero quizás es engañoso no como nos decía el Cabildo Fabio Capello

Voz 0629 06:46 verlo se que apelar muchísimo está el último cuarto pero bueno lo más importante es haber ganado Nasser de playoff la diferencia no importa nada y el resultado final así que hemos bueno trabajado entra un equipo que conocemos quién juega muy duro jugar muy bien tiene muchísimas armas y al final pues bueno hemos sacado partido importante sobre todo en una eliminatoria tres que este partido vale mucha suerte

Voz 5 07:13 no cuarto como nos lo explica porque el equipo ha jugado muy bien y ha descarrilado definitivamente Unicaja el partido

Voz 0629 07:19 sobre todo creo que a nivel defensivo hemos estado muy agresivo sobre él no ha visto la canasta aclara en ningún momento en las situaciones de Piqué rol muy agresivos electorales que penetraba pues mal había alguien que saltaba su camino y hacía que bueno que que hacer un tiro incómodo o pasar el balón a otro jugador y eso pues correr yo creo que el esa esa

Voz 6 07:41 la

Voz 0629 07:42 traído un algo de problemas no es un jugador que bueno tienen muchos puntos en la mano y hace los demás mejor pero sí hemos podido frenar un poco eso de correr en contrataque y conseguir canastas fáciles que durante el partido pues nos ha costado haya pues yo creo que hemos conseguido meter tiros abiertos que que no ha dado tranquilidad no hemos sabido mover en ataque ante su defensa agresiva también en el último cuarto que ha asumido el nivel de agresividad y hemos podido mover bien el balón yo creo que

Voz 5 08:10 las dos cosas tú cómo estás brutalmente estamos viendo que cuando Marcelinho Huertas está a gusto en cancha el equipo lo nota no

Voz 0629 08:16 bueno estoy bien físicamente me encontré muy bien pues el nivel de confianza es bueno yo creo que todos llegamos a la verdad es que al play off pues yo creo que con con buenas sensaciones el equipo pues bueno responde en los momentos difíciles todo el mundo ha dado un paso adelante de eso se trata no para eso tenemos una plantilla muy larga donde todos que están en el campo en el banquillo tiene la misma responsabilidad Hay Isabel en la jugar bueno con con esa confianza

Voz 5 08:44 indio ahora entre un partido y otro no sé si hay margen para muchas sorpresas os ponéis algo muy diferente ahí en el Carpena

Voz 0629 08:49 bueno sí que sí pueden hacer ajustes pero bueno tampoco es es como un hay quién puede entrenar es difícil que que se cambie muchísimas cosas y que nosotros van a plantear un partido parecido seguramente haremos ajustes como ellos pero a yo creo que la gran eh la esencia del partido será más o menos la misma este equipo quiere ganar la Liga no es el deseo está claro queremos queremos llegar lo más lejos que podemos sí creemos realmente en esta posibilidad así que vamos vamos a por ellos pero primera que pesa el martes ganar este partido en Málaga ahí lo voy a pensar en lo que viene por delante

Voz 5 09:26 señor ALE tienes Pacojo es el mensaje claro del vestuario es de kilos vez Baskonia quiere ganar la Liga ya ha puesto la primera piedra de toque a eliminar a Unicaja de Málaga tiene que rematar la serie pero objetivo claro han sido segundos y quieren ganar la Liga

Voz 0699 09:39 claro y directo gracias a Kevin ya Xavi no Today de que si hubiera jugado algún partido al lunes entre las sería Valencia Gran Canaria también hubiéramos abierto de programa con ellos pero tiempo habrá para hacerlo de momento lo que hacemos es felicitar a Casemiro a Luis Casimiro que se convierte en el entrenador que igual en el cuarto lugar de registro histórico con partidos más dirigidos en la Liga Endesa estamos ahora es ocupar el tiempo con cosas buenas vamos a comenzar hablando de uno de los jugadores de los que más escribe en el mundo del baloncesto a ver es esloveno juega en el Madrid tiene diecinueve años la próxima temporada parece estará en la NBA no sé si os suena pero va sonar en un instante seguíamos en pruebas hola soy Pablo Laso un saludo para los

Voz 7 10:17 pendientes de Play Basket

Voz 0699 10:19 un saludo para ti también Pablo cobro como decíamos es la presentación lograron sí se ha convertido en el coleccionista de títulos el año que parece de su marcha ha ganado la Euroliga y de momento ha ganado los envíos de la temporada regular en España y en Europa y el de la Final Four de Belgrado es muy difícil contará algo alrededor del fenómeno Don sí que pueda ser novedoso no se haya contado ya pero quizás si nos remitimos a su pasado podamos rascar algo entender lo que es el fenómeno de presente os voy a presentar a Sergio Vicente que es entrenador de baloncesto hola Sergio muy buenas tardes hola buenas tardes entrenador del Azuqueca si yo no soy equivocado no efectivamente en su momento entrenador de la cantera del Real Madrid junto a Paco Redondo fue

Voz 0455 11:04 sí fue bueno estuve tres años si el último jugar con con Paco regando el año estoy qué quedamos campeones de Europa júnior sí bueno que he ganado prácticamente todo

Voz 0699 11:14 no está mal un Real Madrid en donde jugaba un tal Luca no sé qué no sí efectivamente bueno Luca no sé qué es decir Luka Doncic Yus a Barreiro De la Rúa rico una muy buena generación de jugadores eh

Voz 8 11:27 sí la verdad que juntamos ahí en ese Junior que también competimos en Liga igualada que

Voz 0455 11:32 contamos una generación que ahora prácticamente todos están eh a niveles muy altos si ha mantenido contactos con esta gente

Voz 0699 11:38 con bueno esta gente estos chavales porque todavía son son chavales

Voz 0455 11:41 pues sí la verdad que sí porque porque tengo

Voz 8 11:44 con la suerte de que al hermano mayor de Santi Yusta

Voz 0455 11:46 a ver en el equipo de Azuqueca viene mucho a ver nuestros partidos y tal así que sí que tengo hoy en Navidades por ejemplo hicimos una cena y nos juntamos ahí prácticamente todos así que sí que mantenemos ese contacto

Voz 0699 11:59 como decíamos es una generación de de muy buenos jugadores la que tuvisteis en el Junio de dos mil quince las que fueron campeones de Europa pero es normal que siendo jóvenes siendo campeones de Europa júnior todavía ya mucho que estén a nivel de de progreso no te vayan progresando día a día año a año sin embargo lo de la progresión de Luka Doncic Sergio realmente es Un Felipe

Voz 0455 12:18 sí la verdad que sí bueno a mi sitio suizo dice la verdad que no me no me ha sorprendido ni por la velocidad ni a los niveles que está llegando ya se le veía cuando era cuando era cadete porque él realmente cuando jugó con nosotros en júnior él tenía un año menos todavía cadete entonces realmente ahí ya se veían cosas que ahora no nos sorprende la verdad lo que está haciendo

Voz 0699 12:40 de que se veía para para es decir cuando es el entrenador de Don seis en el día a día de un chaval de quince años que se ve en un chaval de quince años que te asegura que cuando tenga diecinueve va a ser lo que es

Voz 0455 12:50 bueno yo creo que soy un poco quizá exagerada pero soy un poco lo que hace ahora en Euroliga ACB que se ve que es un chico que domina domina ya el baloncesto sénior pues igual en categorías inferiores era un poquito más me ha exagerado todavía a mí la verdad que lo que más me llama la atención es que a pesar de ser el más pequeño el equipo hoy tal lo lo competitivo que era muy exigente tanto como sus compañeros como con el cuerpo técnico el sobre todo lo que me sorprendía lo que llamaba la atención es que era muy ganador muy competitivo

Voz 0699 13:21 a mí me llama la atención cuando los técnicos a raíz de eso es muy exigente con los compañeros y con el cuerpo técnico como con el cuerpo técnico quiero decir que puede decir que un jugador más entrenamiento más progreso como estos

Voz 8 13:33 no él siempre que no exigente en el sentido de que no es que el te dijera nada directamente

Voz 0455 13:39 siempre había que trabajar al cien por cien siempre había que ganar muy él no permite que queda ese relaje siempre quiere siempre quiere ganar más que exigiendo yo diría que es ganadores que él no quería para nada aunque fuera un ejercicio de tiro simple en un entreno él tenía que ganarlo y sino lo ganaba se enfadaba en este en este sentido me refiero muy competitivo vamos yo la persona que conozco que más que más competitivo es

Voz 0699 14:01 Sergio a nivel banquillo es decir entrenador como os cambia si es que lo hace el saber que estéis a ver como digo puliendo un pequeño diamante en bruto porque estás entrenando un chaval de quince años que puede que está pensando esté chaval como progrese como yo creo que va a progresar puede marcar una época en el baloncesto

Voz 0455 14:18 sí bueno ahí lo llevamos un poco con normalidad porque realmente no lo eres consciente aunque si ves que evidentemente que iba a llegar a donde está llegando pero bueno lo llevamos un poco con normalidad porque él también es un chico muy normal osea no era ningún problema y era uno más del equipo ya vamos sabiendo que porque se veía que iba a ser un pues un superclase pero bueno con normalidad tampoco lo ya nada especial

Voz 0699 14:43 hay un detalle que que has comentado que comentan desde todas las categorías inferiores del Real Madrid que Luca debido a la progresión siempre ha jugado con chavales mayores eso les ha podido incluso ayudar a progresar más el tener que dar ese salto de competitividad contra gente que era mayor en nada

Voz 0455 14:59 sí yo creo que en ese sentido el bueno los directores de cantera hay el Madrid lo ha manejado muy bien porque al final un un chico de tanta calidad que juegue con chicos de su edad no tiene mucho sentido llegamos porque al final va a ser muy fácil entre comillas para él para dominar entonces pues para ponérselo un poquito más difícil todo pues lo lógico es que jugará con

Voz 0699 15:19 o gente más mayor si me dices que mantiene contacto con mucho de ellos de esa generación con Luca mantiene contacto todavía sí

Voz 0455 15:27 peluca así que me intercambiamos algún mensaje y tal vez en cuando Si bueno ya te digo en Navidades tuvimos una cena ahí él estuvo también hay no es un contacto diario digamos pero sí que mantenemos buena relación porque bueno yo le entrené dos años entrenan en cadete y junior ir el último año que quedamos campeones de todo como te he dicho guardamos un buen recuerdo todos si no lleva muy bien seis

Voz 0699 15:49 y que te cuenta de de la actual Real Madrid si da su futuro y su presente

Voz 0455 15:54 es que cuando hablo con él yo ve un poco como pues como cuando era cadete júnior Le veo exactamente igual es un chico muy normal y lo llevaba todo pues para lo que es

Voz 8 16:04 con normalidad la tremenda sea el

Voz 0455 16:08 es que le veo como era como era hace tres años sigue siendo ahora no la cambiará lo bueno que tiene también yo creo

Voz 0699 16:13 sí fíjate con todo lo que tiene alrededor de top tres del draft que ya ha ganado en un Eurobasket que ha ganado una Euroliga con diecinueve años creo que no se olvida la edad

Voz 0455 16:22 sí por eso eso yo creo que lo están manejando El muy bien

Voz 0607 16:25 sí

Voz 0455 16:25 en su familia que la apoya muchos otra gente es el Madrid lo está haciendo muy bien yo creo que están haciendo una labor excelente en lo ya con una normalidad ahí todo con una normalidad que él está viniendo genial yo creo

Voz 0699 16:37 Sergio como los periodistas somos como somos y le colocamos también mucha presión evidentemente me lo vemos en la NBA vosotros como técnico que conocéis cómo es esto le habéis triunfando en la NBA o es un poquito pronto a pesar de todas las capacidades y de todas las cualidades que tiene Luca

Voz 8 16:54 bueno que tendrá que llevar su ego

Voz 0455 16:56 su tempo pero vamos yo creo que sí que va que va a ser un jugador de NBA de dos de los importantes me a mí la pregunta no sabría decir hasta qué nivel importa la NBA esperamos que le es un jugador que está hecho para esa Liga sin duda

Voz 0699 17:09 no sé si la dominada o no

Voz 0455 17:11 en la domina estará estará muy cerca podamos nivel tiene de sobra para ser un jugador importante ahí

Voz 0699 17:18 hablábamos de tu relación con Luca que se mantiene de hecho dentro de poquito uno de los entrenadores precisamente del campus de Luca no

Voz 0455 17:25 sí allí me me llamaron el año pasado para ahí y tal y si el año pasado estuve allí una semanita que estuvimos allí con con los chicos que vayan al Campus y él también viene y extraño repetiría allí la última semana de junio

Voz 0699 17:37 los chicos flipa mucho en un campo donde es un ídolo

Voz 0455 17:41 sí porque además se el se mete a jugar ahí con ellos si hace entrenamientos con todos los chicos llegaron los chicos están pues encantado de jugar con él

Voz 0699 17:50 a mí cuando era crío que hubiera Campus de estos eh te lo digo yo

Voz 0455 17:54 eh

Voz 0699 17:55 sí la verdad que sí esto es una cosa de ahora oye y que la gente bueno la gente de los chavales que lo puedan aprovechar viene aprovechado esa final hizo oye Hernangómez Doncic que piensas cuando ves a uno en la NBA ya otro ganando todos los premios en Europa vigilado tentado de la próxima temporada en la liga americana

Voz 0455 18:12 bueno un poco de el del nivel de la cantera que tienen el Madrid de unos años hacia acá final están teniendo pues lo mejor de España Hay no mejor Europa bueno eso habla de los títulos de Campeonato de España que prácticamente lo en todas las categorías campeonatos de Europa sino lo ganan están siempre cerca del que ha hablado poco del buen trabajo que está haciendo ahí

Voz 0699 18:33 la última estas a nivel personal en lo que tú quieras compartir cuando tus amigos te preguntan sobre Luka Doncic a tus colegas te dicen Javi Lucas cómo es Italia o que anécdota recuerdas de de Lucas y cuando era cadete tú que les cuentas

Voz 0455 18:49 bueno yo es que la verdad podido tantas a nivel cancha yo me acuerdo es que ahora mismo tengo muchas pero por ejemplo de un torneo en Italia yo recuerdo que es que él tenía uno o dos años menos que los participantes del torneo y me acuerdo de la finales torneo el fue contra un equipo de Bolonia contra sí contra la Kinder de Bolonia antigua uno estos me acuerdo que en la final teniendo dos o tres años menos que los jugadores metió no sé si metió ocho triples para ganar la final sea gestas de estas impresionantes como las que hace ahora pero yo tengo muchísimas para contar

Voz 0699 19:22 oye yo tengo tiempo para escuchar esas si tienes otra bola eh no porque claro está está de categorías inferiores no pierden sabemos las que las que hace ahora pero cuando era un crío supongo que que tendrías para hacer un medio libro no o por lo menos un capítulo amplia

Voz 0455 19:35 sí lo que era más exagerado que ahora todavía claro al final al dominada pues como estaba mirando al Euroliga pero pero pues muchísimas desde finales de torneos y campeonatos de España pues tengo muchísimas un torneo Campeonato de España la final que perdimos contra el contra el Barça me acuerdo que el fuel en Beatty fue el cambio pero como una habíamos gana el torneo evidentemente una frustración tremenda para él no puedo que recogió el trofeo en Viti el ex campeón allí llorando se hablaba de lo ganador que era que a pesar de haber ganado el todo en este torneo lo que quería era ganar para su equipo no lo consiguió y bueno

Voz 0699 20:14 de ese tipo de cosas el carácter en el ADN de uno es como es desde pequeñito y acaba siéndolo de grande me parece a mí que Luca ya venía así cuando era ya no sé si de cadete o incluso de muchas Sergio Vicente Valle que muchísimas gracias por hacer un alto en el día ejercito y atender la llamada de Play Basket para conocer al crío que el campus os vaya muy bien vale

Voz 0607 20:37 pues muchas gracias él crió entre comillas

Voz 0699 20:39 dicho de una manera muy bien un abrazo un abrazo yo espero que esto haya servido para conocer desde un primo un poquito distinto al jugador que puede que en unos años marque la NBA de momento este año ya ha dejado su sello impreso a fuego en España y en Europa ya que hemos hablado de la NBA vamos a ampliar de que mala

Voz 7 20:56 sea por Estados Unidos estos días hola soy José Manuel Calderón y me levanto todas las madrugadas sólo para España

Voz 3 21:01 echar playback YSL español que tenemos seguro

Voz 1 21:05 en la final de la NBA

Voz 0699 21:07 dando por el estamos en el tramo de la temporada en donde va a empezar esa final después de que las dos finales de conferencia Nos llevaron la emoción del séptimo partido pero claro hoy tenemos un problema porque es lunes tenemos un equipo que seguro va a luchar por el anillo que son los Cavs dos aspirantes a hacerlo así que a ver cómo lo hacemos tenemos buena noticia dos cracks en el mejor análisis y eso facilita mucho las cosas compañera Movi Star Blue José Ajero muy buenas hola qué tal muy buenas director de Gigantes del Basket David Sardinero muy buenas

Voz 10 21:35 muy buenas vamos a empezar diciendo José que lo

Voz 0699 21:38 de Le Bron a ver cómo lo digo es la leche

Voz 9 21:42 bueno es que no no lo cojamos no es mucha nadie mucha explicación lógica de mi cupo es es que tuve hace exactamente una semana me tocó hacer el quinto partido entre Boston y Louis izquierda eran venían de empatar a dos no Boston sin mayor problemas el quinto partido y el Kiel completamente relajado porque la donde quería llevarla a partir del sexto llevarlo al séptimo después de seis partidos tres cuartos y medio llegó su momento decidió que era mejor de todo esto ya anotó el doble de puntos que todos los dos son Sentís y acabó convirtiendo en una auténtica leyenda ha jugado ha jugado más finales de la NBA que veintiocho equipos que veintiocho franquicias

Voz 0699 22:33 David y realmente no podemos ser objetivos en el análisis bueno podemos ser objetivos pero lo sacaban son los calificativos eh

Voz 10 22:41 sí sí sí porque al final lo que lo que hace año tras año en situaciones en las que se exige yo creo cada vez más porque hay que llevamos diciendo yo el primero desde INCIBE peleón que la Cámara gala que estaba siendo sometida era altísima que en algún momento quizá lo acusaría no pero bueno Bayern juega todo el partido

Voz 0953 23:00 es todo cuando diez cuando dice de todo lo dice todo no descansa ni un minuto

Voz 10 23:06 con todo el respeto acalde y además que que lo ha hecho muy bien cuando he estado en cancha Hay yo creo que su rol en la cumplió perfectamente lo que tiene alrededores muy poco este año Él confía mucho en ellos en cuanto a respaldo público muy ya una vez en el final del cuarto por ejemplo en dos lanzamientos en el último cuarto uno ellos Green en los últimos minutos también yo otros les recuerdo seis meses en los que dobla o una combinación va Tristan Thompson perdonen los que bueno pues son momentos en los que parecía que iba a jugar El ídolo las balón pero más ciudades hoy de situaciones puntuales está solo muy solo en cuanto a zarpar en cuanto a calidad de verdad que ya digo en situaciones cada vez más más exigido están dando un poquito más así que yo creo que ya sólo nos queda disfrutarlo

Voz 0699 23:54 es el mejor Le Bron de siempre José

Voz 9 23:58 sí sí sin ninguna duda porque es todavía muchísimo más en juego no es el saber controlar absolutamente aspectos o la gravedad de las en que continúa seguramente siempre decide continuar en esas bolas es porque sabe perfectamente que la compañeros de venderlas no he visto un control absoluto de la situación por eso decía lo del quinto partido sabes que es sentido que ha llegado donde atrevido ha tenido la sería donde ha querido y sabía que en el séptimo partido llegaba al último cuarto con poca diferencia a los se cargaba a los lo que ha pasado y a eso hay que tener una sangre fría IV en la situación espectacular osea que al margen de los números ni las sensaciones de que desde luego es el mejor Lebron siempre posiblemente sea uno de los mejores jugadores que hayamos visto sinceramente estoy sinceramente

Voz 0699 24:51 David ver Gemma llegado con Cleveland Cavaliers a las finales es la mayor gesta de Le Bron James este año quiero decir lo que ha hecho este año con Cleveland es a nivel personal lo más espectacular que ha podido hacer Lebron en su carrera como jugador

Voz 10 25:05 yo me sigo quedando con el anillo verde de hace dos años

Voz 0699 25:09 no

Voz 10 25:10 que yo creo que ahí también fue una situación extrema pero es verdad que te ven y quedan unos Warriors y pues que venían con el récord también seleccionó a expulsó o mejor dicho se lesionó Boat es sancionó a Drummond Greene sí hubo pasaron cosas no pasaron cosas que lo que acabaron propiciando eso aquí no ha pasado nada

Voz 9 25:31 más allá de que se han dado

Voz 10 25:33 lo que ha tenido que aceptemos partido él con Indiana y contra Boston y yo como gesta me sigo quedando esa por lo que suponía por él y por el hecho de que enfrenta a los Warriors pero a un nivel muy alto está llegar a la a las finales una vez más en este caso en el que bueno pues le han apretado más que muchos años en los que parecía que el hasta que llegaba la final y en este caso lo hemos visto Séptima ante Indiana séptimo ante Boston en un nivel de competición muy Sex Museum dio para para un jugador de su edad de ir de su rendimiento claro

Voz 0699 26:05 el litro de Le Bron yo creo que hay alguien que se va a cobrar una deuda que yo creo el baloncesto venía con él que es José Ajero José Calderón que va a estar en una final de la NBA

Voz 9 26:17 sí insiste en la importancia que la gente lo asume no que es que vamos a bendiciendo año tras año no es de ahora celebran siempre tienen jugadores importantes El Vestuario todo el mundo que forma parte de ellos son muy importantes como la llegada de que en sendas una cosa es una cosa aleatoria sino que son jugadores que ejercen un papel de veteranos realmente tremendo que le llevan a controlar el vestuario que me llevan a hacer buenos entrenamientos y que le llevan a tener que quizás el expresión más pierde la mochila de Hebrón tiene que llegar con todo lo que tiene con su preparación y con la manera de afrontar los partidos tiene que tener el como una balsa de aceite y ahí están los gol lo de los los jugadores el tipo Calderón son jugadores que sus Blair necesitas para nada todo lo que tienen un piano es demasiado demasiado pareciera que no va saqué a la a Calderón los números pero lo vas a tener era un tipo respetado una voz importante en El Vestuario IU tipo que sí que hace falta que juegue cinco minutos van provistos insisto cinco minutos le dices que tiene que hacer seis tanta falta es un jugador de equipos realmente tremendo de los que cumplen una función básica en los equipos de Europa League

Voz 0699 27:29 enfrente Cleveland han tenido a los Celtics David que no hay que olvidar el potencial que tiene este equipo de cara al futuro eh

Voz 10 27:36 para mí es la franquicia en mejor posición para crecer dar ese paso va a estar ahí en la pelea por el anillo de verdad porque eh lo dicen es un aprendizaje brutal es una temporada en la que el minuto cinco supone de reflexión tan grande como para haber podido tirar la temporada porque al final el proyecto este año se cimenta principalmente en Gordon Hayward en Coín uno de los dos desaparece del mapa obviamente todo el año fuera y eso ha propiciado un crecimientos de Yale en Brown y es un muy que yo creo que era inesperado a todas luces a este nivel en qué posición deja eso bueno pues yo digo tienen espacios salarial tienen flexibilidad salarial mejor dicho tienen jóvenes en desarrollo tienen veteranos como Kate viven entre comillas veteranos porque es un poquito mal mayor eh pues se pretende en el mejor momento su carrera o en o en o muy cerca de esa plenitud ya digo que tienen todos yo tengo mucha curiosidad por ver cómo estructuras el año que viene en la la piensa que Gordon Hayward que ahora mismo prácticamente nadie se acuerda

Voz 0699 28:39 el All Star

Voz 10 28:41 que cobró máximo y que que es una megaestrella de la Liga con lo cual bueno vamos a ver cómo resuelven este verano también el papelón que tienen con Smart

Voz 1078 28:49 templo con la lo hace que

Voz 10 28:51 hay que decir si se le paga y cuántos L en cuánto vale un jugador tan peculiar como él pero en cualquier caso hoy con la con la tendencia que llevan de de tomar buenas decisiones últimamente yo creo que sin duda es el equipo que más cerca tiene en dar el paso va a estar ya digo en la la la total noventa es el favorito candidato al anillo

Voz 0699 29:10 ya era una ficción porque se hace al lunes Jose si tú fueras Le Bron quién querrías enfrente en la final a qué equipo de los dos a los Rockets no

Voz 9 29:20 yo he estado Houston Stone porque pero totalmente desbloqueo para ellos y pueden hurgar en la cabeza de cualquiera hay mira a lo mejor es que no pero yo prefiero defender a podía ya arde a Carrie Durán en Table min pleito Alonso ni que tiene en el banquillo ni aunque te puede hacer

Voz 0699 29:47 dicho eso David quién crees que va a jugar la final

Voz 0953 29:53 esto es gravísimo pero si los Warriors

Voz 0699 29:56 yo también también creo que la gente entiende la dificultad de pronóstico no es séptimo partido

Voz 10 30:02 el vi en en un séptimo partido en hay que bueno no está muy claro siquiera hasta ahora que vaya a jugar o no Chris Paul y dicen que va a ser quinta indecisión que es

Voz 0953 30:12 puestos sobre la sobre el parquet me imagino que estirar Iber ahí un poco cómo cómo está

Voz 10 30:19 yo voy a decir wordpress porque sigo pensando que en en un momento como éste un partido como éste hay que se da por supuesto que van a seguir enchufado sí que iban a salir metidos esa séptima marcha digamos que tiene Guardiola yo sigo sin verse la Houston entonces si consiguen eh que Houston no se marche y que yo esté metidos en un momento no sé si tercer cuarto cuarto vamos a ver que que como sucede y qué pasa en el partido pero yo sigo pensando que se pueden puede romper

Voz 0953 30:47 pero bueno ya digo esto desde esta es al de ayer ha tratado la necesidad de un lunes a las

Voz 0699 30:53 claro claro no sé es que es así no podemos hacerlo de manera que no es así la gente entiende lo que es la dificultad de del pronóstico me queda sólo una por no meterme en un análisis de una final que no conocemos tengo el quinteto de la temporada NBA con Harden Duran Le Bron James ya Anthony Davis me mola te falta alguien te sobra alguien José lo ves bien

Voz 9 31:16 el grupo no

Voz 0699 31:18 no yo pregunto es derecho sin maldad

Voz 9 31:21 yo no no dudó

Voz 0699 31:25 te lo voy a otro ahí dicen que hasta en un triple doble se que quizás no no todo lo pueden hacer dos años seguidos

Voz 9 31:31 claro claro ganador se pero bueno lo que me extraña es que bueno lilas y ha hecho una buena temporada pero el quizás la mejor quinteto hay por delante quiero decir con todo lo que le han con todo lo que se chaval podía digamos sobre todo el primero y no pasa nada

Voz 0953 31:50 a David pues se Nacho menos yo yo venía aquí bueno es que es un hallazgo o pensar también que no hay

Voz 10 32:01 como jugador de Boston y el mejor entrenador de hecho de año salvaje tampoco está incluso se postuló para quién eras del MIT y tampoco está en ese quinteto bueno al final esto no es hacer más que un reconocimiento ay si se puede discutir la presencia web superamos todo lo demás más o menos incluso el MP que vamos a ver qué pasa con el Emmy porque yo sigo pensando que puede ser Harden después de todo lo que está haciendo Le Bron explicar que estoy ya se votado que esto es un premio de liga regular y que se concede el día veinticinco si no me equivoco después de las finales con lo cual

Voz 0953 32:36 ahí vamos a ver qué pasa vamos

Voz 0699 32:39 el tiempo de cosita para debatir y lo interesante es que ha a día de hoy no sabremos no sabemos quiénes son los dos finalistas en la próxima edición estaremos en el análisis de la final y eso mola mucho y José Ajero David Sardinero muchísimas gracias por estar en Play Basket la verdad pues muchas qué bonito ha quedado esto de la NBA a ver el próximo nos queda igual de bonito vamos a despedir como se merece a un jugadorazo que se nos va de la élite del baloncesto español

Voz 11 33:04 en el metro en el gimnasio trabajando Play Basket cuando y como tú quieras

Voz 0699 33:16 nuestro siguiente protagonista es un jugador que se nos va del que prácticamente ha dicho ya todo en la última semana con lo que este Play Basket se encuentra con el reto de hacer una entrevista original bonita y cómo se debe a uno de los jugadores que pasará a la historia de nuestro baloncesto tiene oros platas y bronces con la selección tiene Liga Eurocup Juliette con equipos Allen muy buenas tardes hola buenas tardes que todavía habrá algún cachondo ha dicho te falta una Euroliga no

Voz 8 33:46 sí bueno la verdad es que es que si no es lo que me falta es hoy una Copa del Rey

Voz 0699 33:52 claro que no ha estado mal ya les gustaría muchos sí

Voz 0607 33:59 si no la verdad es que

Voz 8 34:02 de todas la trayectoria son muchos años y al final pues está bien el haber ganado títulos al final te quedas casi al final cuando pasen los años con lo que te queda es casi casi con con eso cómo estás bueno ahora se todavía hacerme mucho la idea porque bueno

Voz 9 34:19 acaba de acabar no pero bueno

Voz 0699 34:23 esperemos que todo vaya bien como es la semana después de un adiós

Voz 0607 34:28 igual la verdad es que bueno recogiendo un poco las cosas haciendo maletas preparando los toques pero bueno la verdad es que como exige acabar en la temperatura normal y corriente lo que pasa es que bueno es que vas a volver que te vas de vacaciones y en esto piensas porque está acabado

Voz 0699 34:45 cuando te das cuenta de que es acabado yo lo decía después del último partido cuando recoger las cosas cuando a la última taquilla de un vestuario

Voz 8 34:53 sí

Voz 0607 34:53 bueno yo creo que cuando más te das cuenta este en los últimos

Voz 8 34:57 partidos no en la despedida Miribilla Sevilla

Voz 0607 35:02 hasta ese momento no me había dado cuenta pero bueno ya lo teníamos todo con lo cual

Voz 8 35:07 pues ahí es cuando más cuota te das y luego bueno pues jugar un partido fuera de casa

Voz 9 35:13 fue el de Burgos sí que la afición también estuviera pues

Voz 0607 35:16 es como estuvo conmigo la verdad es que es bonito

Voz 0699 35:20 un supongo que lo de a ver lo de Miribilla Giotto sincero en Miribilla lo esperaba pero yo no sé si tú esperabas despedirte en una cancha rival con una afición y un homenaje que yo creo que es Alex el homenaje del baloncesto de la gente que sabe de baloncesto que sabes que se retira uno de los grandes del baloncesto

Voz 8 35:39 sí la verdad es que esa pues bueno me te lo esperas pues porque llevamos muchos años porque bueno siempre están ahí que la afición tú siempre había una gran comunión alemán en muchos partidos y bueno te lo pues no te lo esperas nombre no jugaron partido fuera que piensas que que bueno va a ser un partido más porque esto último partido pero que que bueno en juego y que no partido pues que todos los equipos ninguno y que al final pues la gente verdad escribe como lo que es la verdad es que está luego a él maneje allí tuve mi corazón porque fue fue muy bonito

Voz 0699 36:19 me hablabas del último recuerdo de basket que fue en Burgos cuál es el primero

Voz 8 36:24 pues el primero fue en la Peña me acuerdo que que cumplía el partido salí ya me dijo porque éramos muy jóvenes va a ser un rato

Voz 0607 36:38 vamos ganando en tres minutos pero vuestras cosas

Voz 8 36:43 hecho

Voz 0607 36:44 en el minuto Nos volvió a cambiar porque me parece que vamos a en rampa quince minutos

Voz 0699 36:50 osea que estáis no

Voz 8 36:51 en agosto justo lo que nos dijo que salimos yo yo trabajo cañero Suri todo lo que me dijeron que me hicieran en el siglo X no el primero recuerdo

Voz 0699 37:02 oye en Mis amigos me preguntan qué hubiera sido de mí sin la radio no sé qué responder qué hubiera sido de Alex Mumbrú sin el basket

Voz 8 37:09 pues no sé qué responder tampoco porque llevo tantos años con esto es empezar por el Consell años haciendo te lo tomas como como un trabajo no

Voz 9 37:22 pero pero bueno luego desplazados

Voz 8 37:26 tal más profesional y cada vez avanza ahí que

Voz 0607 37:28 bueno decías esto al final pues si lo puedo hacer bien esto no iban

Voz 8 37:32 no no no hace muy bien que que que hubiera sido habría hecho otra cosa seguro pero pero ahora mismo me imagino mi vida

Voz 0607 37:41 oye te todo lo comentó que te dado el basket cuarto

Voz 0699 37:43 cuál elegiría es para volver a repetirlo para volver a vivirlo

Voz 8 37:48 si hubiera que él uno claramente cuando fuimos campeones yo me acuerdo que que bueno que empezó todo pues como es normal estamos ahí nos lo pasamos muy bien hicimos una gran como donde estábamos allí nos fuimos para China Japón estamos ahí en Japón un duro por nosotros nunca habíamos ganado y bueno pues entorno que hacemos Portland Ivonne llegamos a donde no incluye casi no no había ni familia nosotros nosotros

Voz 0607 38:23 casi como aquel que dice que no es bueno yo creo que piensas ganar ganar ganar y demostrar que están en tales ya versiona a ser campeón luego resulta que bueno estamos Japón era tan dice que al final casi lo los qué tal sí la verdad es que bueno siempre es muy emocionante muy emotivo y fue fue lo primero no

Voz 0699 38:45 en un momento que quisieras borrar de los que has vivido en el basket

Voz 0607 38:50 un momento que quisiera borrar bueno siempre quieres borrar las

Voz 8 38:53 sí

Voz 0607 38:54 las lesiones un poco no porque es lo que tengo que te quieres olvidar pero pero la verdad es que no hay ningún al final todos los momentos que me acuerdo mi época en Madrid es que han sale todo bien pero seguramente no habría sido el jugador que que si al final sí que en ese momento no

Voz 9 39:13 con lo cual pues todos los momentos humanos

Voz 0699 39:16 te voy a poner el adiós de unos colegas Si tú me dices que se te pasa por la cabeza vale

Voz 13 39:20 vale venga aquí va uno muchísimas felicidades por el carrerón que has tenido hemos disfrutado momentos juntos pero yo me acuerdo de cuando empezamos a jugar el uno contra el otro primero cuando quiere cuando yo era el primer año de de Junior Barça tuviera segundo de De la Peña jugamos un par de partidos que yo pues aún era aunque peor hoy entrando en en la élite del baloncesto de nuestra da luego me acuerdo también de un partido que jugamos con con el Barça bey turco en el San Josep de Badalona eh que bueno que te saliste metías treinta y pico oí ya despuntaba de hacías a valer de tu talento a así que agradecerte todos estos años todo lo que ha dado el baloncesto

Voz 14 40:07 yo hasta donde ha llegado eh lo que significa

Voz 13 40:10 en para la selección hay en desear te todo lo mejor

Voz 0607 40:15 para el siguiente tapa hola hola Diego pues bueno pues la verdad es que es emocionante no emocionan que que que palo porque al final pues bueno empezamos como jugar si estamos pensando estaban el Barcelona yo ahí vamos poco a poco

Voz 8 40:39 sí bueno emocionante no porque bueno al final esa generación

Voz 0607 40:43 no pero más la de los es la del ochenta no

Voz 1078 40:46 que no lo pasa que no tan buenos que jugamos con nosotros

Voz 8 40:50 la verdad es que marcado

Voz 0455 40:52 un año después en el baloncesto español y es bonito pues que amigos te recuerden

Voz 8 40:58 nacional pues han no es dejarlo

Voz 0699 41:00 con estos amigos te recuerdan a través de Bilbao Basket es que a los que les hemos analizado los audios pero a siete emocionada de Pau esto vamos prepárate

Voz 0621 41:10 bueno Alex quería darte las gracias por haberme hecho pasar también durante los años que hemos compartido vestuario ha sido el tío con el que más me he reído iba a ser disfrutado fuera de la cancha y por eso quería te las gracias también decirte que eres un ejemplo para todos los jugadores de baloncesto por lo que has dado por por tu esfuerzo tu sacrificio lo has demostrado como jugador de baloncesto tanto en en en tú aquí en el Madrid en Bilbao has tenido años increíbles jugando a un nivel muy alto ya has demostrado ser uno de los grandes del baloncesto español se te va a echar mucho de menos así que yo especialmente porque ya sabes contigo pues tengo una especial amistad así que nada tiene muchísima suerte a partir de ahora que disfrutes mucho de tu nueva vida sobre todo que disfrutes de tu familia que te quieren necesitan balas

Voz 0607 42:08 ahí lo tienes buena solito en la verdad es que sí la verdad es que no somos el en

Voz 8 42:16 lo que yo realmente no que comparten tantas horas con con bueno pues con tus compañeros que al final siempre es formas una familia cuando ya muchos años que son algún sitio final

Voz 9 42:27 es como como una gran familia

Voz 0607 42:30 una pequeña familia dentro de de la familia que tienes en casa y al final pues pasas muchas horas las bestias nada es no porque entre que colinda o juegas ACB a veces sin estar en casa siempre cosa y entonces pues pues bueno Assange

Voz 8 42:44 ahora el que no está bien te rías que que conmigo era con algo más aguerrido yo también

Voz 9 42:51 el lo todas

Voz 8 42:53 esas de pasan a Ellis muy divertido entonces pues bueno pues al señor hace es que la convivencia pues sea mucho más fácil

Voz 0699 43:01 cuando contar todo lo que había vivido juntos daría para un libro muy bueno

Voz 8 43:05 bueno uno no varios

Voz 0607 43:08 que ser pues por ejemplo la selección un equipo no tiene que ser Felipe Reyes

Voz 0699 43:14 entonces líbero para que no todo es ya en compañeros de la selección tengo uno fui que también te va a tocar la patata yo diría que sí

Voz 15 43:22 estamos llegando a un momento bueno nunca habíamos pensado que iba a llegar pero estamos en ello y ha sido más que un orgullo ha sido algo muy intenso de todos estos años en los buenos en los malos como hemos vivido también muchos ilegalmente yo creo que la amistad se crea en más en los peores quién lo negó es momento no pero yo soy yo y dos ciudades podido que sea como jugador como amigo como persona a tu lado oí que estoy muy orgulloso de todo qué has cumplido ha demostrado que es un grande de este deporte Axel

Voz 8 44:02 bueno pues la verdad es que es un amigo tiene la suerte de compaginar amigo Felipe como muchos otros no muchos jugadores bueno

Voz 0607 44:17 el pues he compartido con él pues no una el otro día hablamos de hace catorce años justos no

Voz 8 44:23 casi seguidos con lo cual pues pues imagínate no trece o catorce años con en dormían bueno es como un hermano para mí porque lo como él decía cuarenta muy buenos momentos muy malos y al final pues eso no tengo mucho más pensar que bueno es increíble la verdad es que cuando lo no sé si me va a costar el año que viene prestar sin equipo que la las lesiones Kadima gastar lo mismo no

Voz 0607 45:00 en Pinto un poco lo mismo en cante y será un poco pues complicado

Voz 8 45:05 lo que hay es no al Alex la verdad

Voz 0699 45:08 ha sido uno de tus hijos te dijera que quiere jugar al basket como papá que les dirías

Voz 8 45:14 bueno ya yo ya lo dice un pelo en es cumplir ante esto que es que no lo pues claro en el puente que no estudien excluida si así lo entonces como complicado decirle que que no es fácil no que mucha gente cree bueno seguramente pues celebraban le digo pues que estudie no que que al final pues esto no no no deja de ser un juego creo que de de de gente inteligente que pasar por momentos difíciles y que el deporte lo complicado si se puede acabar todo eso en una lesión algo así que es mejor formarse prepararse para para la vida Isidre pues luego tienes la suerte de que el baloncesto regla que Serrano

Voz 0699 46:03 han sido un mogollón las entrevista que que te han hecho que has hecho que hemos hecho no sé qué pregunta te gustaría que te hiciera en la última entrevista

Voz 8 46:17 no es la pregunta que que que que tengan sido simplemente recordar que Azziman quedan muchas cosas parte de en un artículo no pueden ser profesional

Voz 0607 46:39 esto pues te dejas pues pues aparte los amigos que más puesto con muchos compañeros

Voz 8 46:45 entonces mucha gente no ha pues como el compañero entrenadores bueno más conocido que el alejan mucho mucho mucho vivos que no me deja sino que simplemente los con los Veranes y les compaginamos esta manera pero todo lo que que llevas las vivencias sus amigos que que dejas no