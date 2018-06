Rodriguez Ibarra cree el lema actual para el PSOE debería ser 'Por el riesgo'

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

viva el vino aquí a hacer amigos a la política me la trae floja me la trae al fresco tu qué miedo preguntas al acabar así que yo propongo que de aquí digamos sí claro es si no parece un razonamiento muy gigantesca no le envidio

Voz 1175 00:51 es evidente que el Partido Popular es mucho

Voz 4 00:53 más que diez o quince casos

Voz 0230 00:56 aislados gente te queda una cara de gilipollas total

Voz 0230 01:38 este lujo también no evitable Rivera acepta una moción de censura contra Mariano Rajoy siempre y cuando se proponga para la presidencia del Gobierno a un candidato independiente sin ansia de poder lo que no

Voz 1704 01:50 todo desganado

Voz 0230 01:54 Londres ganó en La Moncloa hundió sin ansia como para hacer un casting a usted le gusta mandar que va a hacer recados lo propone Rivera

Voz 6 02:02 y una moción de censura con un candidato independiente que no le tengan

Voz 1636 02:06 que no tenga ninguna ansia de poder sino que tenga sobre

Voz 6 02:09 todo sentido de la responsabilidad

Voz 0230 02:11 por este país sin ansia de poder y con sentido de la responsabilidad y a continuación añade no puedo ser tampoco pues su un retrato de los dos que sin duda aprovechará Mariano Rajoy dice tiene que será alguien sin ansia de poder y con sentido de la responsabilidad a continuación añade eso no descarta Sánchez llamé por ordenar un poco este tremendo follón que es ahora la política española lo primero es explicar lo que ha dicho la máxima autoridad política española el presidente del Gobierno

Voz 1636 02:41 de metía del City de que David P de que

Voz 7 02:43 B de meta tú

Voz 1704 02:53 al final es esto eh después de diez años de escapada

Voz 0230 02:56 la sentencia judicial que dice resumida mente señor presidente del Gobierno eso que tenía y usted a la cueva de Alí Babá y a usted no hay quien le crea y el presidente del Gobierno responde a los jueces y quién reparte certificados de credibilidad en España

Voz 8 03:11 no él

Voz 0230 03:15 la verdad la capacidad de resistencia de Mariano Rajoy es de campeonato todos tenemos la imagen de Indiana Jones huyendo de la cueva cuando le persigue una bola de piedra

Voz 1704 03:25 esa imagen es de la bola de piel

Voz 0230 03:27 la persiguiendo a alguien que huye corriendo a vida o muerte todas las recordamos pero seguro que Mariano Rajoy algún día contará a sus nietos india

Voz 9 03:34 lo John a mi lado era un piernas

Voz 0230 03:37 el nombre manera de aguantar el tío en un Parlamento de trescientos cincuenta diputados hay doscientos treinta que no le quiere níquel están diciendo queremos que te vayas el hombre yo no lo veo claro es una situación realmente curiosa cada día le tiran una bola de piedra nueva la Fiscalía pide el ingreso en prisión de Luis Bárcenas y de su mujer Rosalía

Voz 10 04:00 menudo lío de semana nadie

Voz 0230 04:08 es que te das tú

Voz 1006 04:12 ahí empezamos con twis dedicados a Francino también a Marte está sobre la décimo tercera Champions del Real Madrid vamos con un tuit que parece bastante plausible a cargo de

Voz 11 04:21 de purines Cermi now Najwa lo anti madridista que seas la chilena de Bale le dio más rabia Cristiano que a ti

Voz 1006 04:30 y ahora vamos con otro bastante cuesta menos plausibles sobre el portero del Liverpool tuitean el texto

Voz 11 04:35 Carlos tiene el título de portero de fútbol por la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1006 04:40 hombre esposo un con un tuit ahora de juzgados que siempre da mucho juego este desde el turno

Voz 0230 04:45 efectuar el robo tal y como lo ha relatado el fiscal no pero me gusta mucho más su idea

Voz 1006 04:51 entre tuit desde los que le mola Ana Iturriaga yo creo que incluso a Iturriaga es de el bacterias

Voz 11 04:59 de hecho la dieta de la ternera no he perdido ni un gramo me siento estofado

Voz 1006 05:06 y acabados que coraje a cada con las tutorías como una confusión de esas que no extraña que se produzcan es de esa UCO

Voz 1704 05:13 me encanta tu disfraz de Jack Sparrow pero sí puede Rosario Flores pues de los twiterías como siempre las noticias del Mundo Today

Voz 1981 05:29 Nos Rajoy adjudica a Orange Market la organización

Voz 1704 05:32 de la moción de censura yo lo hago todo

Voz 1981 05:35 a través de ellos desde siempre y más vale malo conocido dice tras el apoyo de las bases Pablo Iglesias e Irene Montero recaudan dinero para pagar la primera mensualidad de su hipoteca Iglesias espera que los militantes no los hayan apoyado sólo de boquilla los aficionados del Real Madrid reclaman la destitución de Zidane tras dos días sin ganar la Champions

Voz 0230 05:56 cualquier cosa que no sea ganar una Champions

Voz 1981 05:58 fracaso para el madridismo un tren de Renfe logra retrasarse hasta encontrarse consigo mismo en el pasado los viajeros del pasado se han intentado tranquilizar asimismo sin éxito Pizza Hut crea una pizza metida dentro de un neumático que se reparte sola el neumático también es comestible aclara a la empresa la justicia española cursa una orden de detención europea contra el rapero Antonio Resines cincuenta exiliado en Bélgica desde el rap de los Goya Albert Rivera se niega a presentar una moción de censura contra un español estoy orgulloso de los españoles nunca me atrevería cuestionara ninguno de ellos por patriotismo civil asegura los técnicos de radio admiten que llevan años sin entender los gestos que les hacen los locutores desde el estudio que Far puyas Francisco susurran desde los los heavies que se queden calvos no podrán seguir ejerciendo según el Colegio de heavy de España se le retirará la licencia para gritar el PP insiste ahora en referirse a Zaplana como ZP partidos se refiere a los oyentes de Zaplana como la herencia de ZP

Voz 13 07:24 Silvia ella

Voz 0230 09:18 detecta un problema en España hay lo ha explicado esta mañana en Hoy por hoy el problema es que nadie quiere decir lo que piensa

Voz 1175 09:24 Conde un poco nadie quiere decir

Voz 0230 09:27 verdad escuchamos al ministro de Justicia Rafael Catalá quizá con un problema con la verdad hablar sobre la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gurtel

Voz 1764 09:34 pues hombre me la condena no tiene nada que ver con la corrupción

Voz 1552 09:37 se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional dice la sentencia a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central autonómica y local

Voz 1764 09:48 sostiene el ministro de Justicia pues hoy todavía he leído con sorpresa que conozco y con un poco de disgusto que algunos líderes políticos siguen diciendo la sentencia que condena al Partido Popular por corrupción ta ta ta ta no

Voz 9 10:04 otra ta ta ta ta ta

Voz 15 10:07 el ministro dejo

Voz 1704 10:17 disgusta que se hable de corrupción en el PP por una sentencia que dice

Voz 1552 10:21 esto entre del Grupo Correa y el Partido Popular se tejió una estructura de colaboración estable consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes organización de eventos dentro de la normal actividad he dicho partido político

Voz 0230 10:34 patata Tapa tapa Pablo Echenique de Podemos todos los lunes viene con frases drásticas hay que hacer un ranking también frases drásticas de Pablo Echenique

Voz 16 10:42 hay una banda criminal liderada en el Gobierno de España que no está gobernando sin que está utilizando los ministerios para evitar que esos dirigentes vayan vayan a la cárcel

Voz 0230 10:56 una banda criminal atrincherada en el Gobierno de España como en la casa de papel nada más

Voz 1704 11:05 la vimos Cospedal vete a la cámara acorazada dos Fernando Martínez Maíllo

Voz 0230 11:11 cree que hay una interpretación exagerada de la sentencia de la Gurtel escuchamos

Voz 17 11:17 creo que existe una interpretación una reacción exagerada desproporcionada por unas el que saquen los firme e que no han leído porque mucha gente lo ha salido en los líderes políticos nos lo han leído

Voz 0230 11:28 en buena medida de exagerados una estructura de corrupción estable desde el año mil novecientos ochenta y nueve eso se da en la mayoría de los países democráticos es lo normal pero aquí se ponen como locos a Pedro Sánchez por presentar una moción de censura le han llamado Judas pero no Judas cualquiera un Judas con mucha fuerza en la J C dice Fernando Martínez Maíllo como el no me sale bien eh no quería decir otra cosa prestamos atención porque pone mucha fuerza en la Jota Pedro Sánchez como el Judas de la política

Voz 1704 12:02 oye como traidor a España traidor al Gobierno traidor a los español

Voz 18 12:07 les dije que podría llegar a ser el Judas de la política española si llegamos al acuerdo y eso fue con los independentistas

Voz 0230 12:15 todos aquellos del PSOE que no le digan a Pedro Sánchez pero con los independentistas no serán cómplices de traición a España

Voz 1175 12:22 todos y cada uno de esos líderes autonómicos serán

Voz 18 12:25 cómplices de la traición que representa a España un acuerdo de esas naturaleza

Voz 0230 12:30 de esas de traición a los españoles

Voz 18 12:35 haga fundamentalmente en una traición al conjunto de los españoles

Voz 0230 12:39 pero traiciones aquí más traiciones el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo esta mañana la Cadena Cope

Voz 1704 12:44 les ha traicionado Pedro Sánchez de alguna manera ustedes los intereses sí

Voz 0230 12:47 lo sentimos así todo Mariano Rajoy el viernes pasado que parecía que lo hubieran echado encima agua bendita

Voz 19 12:53 el técnico cree

Voz 0230 13:04 estaba muy enfadado el viernes pasado Mariano Rajoy si hasta suspendió el viaje a Kiev y dijo que es una moción la moción de censura es una moción contra España

Voz 8 13:13 esta moción es mala para España mala para los españoles es mala para los españoles mala para los ciudadanos españoles y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos

Voz 0230 13:27 hay una cosa que es España otra que son los españoles y otra que son los ciudadanos españoles yp para los tres esta moción de censura es mala peligros de la moción de censura dice Alfonso Guerra

Voz 20 13:37 gente que verá el Partido Socialista accediendo al Gobierno

Voz 1006 13:43 es ese votos de independentistas

Voz 20 13:45 eso de populista pues no le gustará sin duda

Voz 0230 13:54 sería tan difícil la situación política de un Gobierno de Pedro Sánchez que es posible imaginar que el PSOE está negociando con los independentistas para que no le apoyen sí en cambio Pablo Iglesias cree que si Pedro Sánchez pierde la moción de censura se tiene que retirar de la política se lo ha dicho Pablo Iglesias en Radio Cable

Voz 21 14:19 ella canario de que Pedro Sánchez en la moción de censura imagino mayor fracaso yo creo que no contempla esa posibilidad lo que esa posibilidad por lo situaría fue en la política

Voz 0230 14:32 red fuera de la política aquí todos disparan contra todos menos mal que nos queda Cospedal Dolores de Cospedal lo ha descubierto todo cree que ellos quieren ser presidentes

Voz 22 14:42 Ellos lo que quieren es ser presidentes no

Voz 0230 14:46 pero sí que presidente sólo hay uno superó hace esta sintaxis creativas Dolores de Cospedal ya hay unos sellos que quieren ser presidentes en un razonamiento que acaba acusando al PSOE de querer gobernar que es una acusación rara Barhoum partido político para un gobernante a un gobernante podrías acusarle de querer no gobernar o de no querer gobernar pero Cospedal acusa a ellos de querer ser presidentes para gobernar nada menos

Voz 22 15:12 Ellos lo que quieren es ser presidentes da igual a costa de lo que sea da igual con quién sea da igual a quien se perjudique da igual los intereses de los ciudadanos ellos lo que quieren

Voz 0230 15:23 es gobernar estos quieren gobernar caseta al final es curioso que todos hablan del interés de España pero cada uno de los líderes interpreta el interés de España de manera distinta y curiosamente curiosísima mente cada líder dice que el interés de España es lo que le conviene asimismo raya coincidencia Albert Rivera dice elecciones ya en interés de España y coincide de que sus expectativas electorales son mejores si hay elecciones ya que si hay elecciones con las municipales del año que viene el PSOE dice elecciones el año que viene en interés de España y coincide que si hay sanciones el año que viene las expectativas electorales son mejores para el PSOE y el PP dicen no daba lecciones hago tenemos la legislatura el interés de España y que coincidencia también es el interés del PP que curioso el interés de España coincide con el interés personal

Voz 15 16:24 no

son las cinco y treinta y seis minutos de la tarde las cuatro y treinta y seis en Canarias seguimos en La Ventana en todos por la radio antes de la entrevista como todos los lunes Especialistas secundarios

Voz 1006 21:22 pues vamos a al Ministerio a lo desconocido con nuestro experto en fenómenos paranormales Ángel de la Guarda qué tal que tienes un buen

Voz 1704 21:30 ante el qué tal

Voz 11 21:32 bienvenido Frank Misterio de impecable hace frío madrugada Iker hablar once las famosas puertas giratorias de la política es uvas baja no es bueno pero es igual baja la puerta la entrada al mal está realmente el anticristo El ángel caído detrás diez puertas giratorias realmente conducen a un gran despacho donde pactar con el diablo no Enrique Orejudo es un político que usó una de esas puertas que bueno que no lo son el caldo enriquece interesante amigo ya que sorprendentemente dejó la política de forma voluntaria

Voz 1006 22:15 yo decidí a ver si yo me meto en este tema de la política pues unos ideales no unas unas convicciones pero llegó un momento en que la política pues este Acciona Ángel no no es no es uno es lo que había pensado dos ideales eran por el sumidero y entonces la vida ya te va dando una serie de señales de que ya es hora de abandonar

Voz 11 22:36 en tu caso señor Orejudo que es percibido

Voz 1006 22:39 tras la policía entrando a mi despacho buscando papeles para demostrarnos quede en malversación y cobro de comisión así es otra y ahí pues ya me di cuenta de que ese era el momento de abandonar la política ya de paso el país pero poco después

Voz 11 22:58 pero era una apuesta Madina no les llevó a ningún despacho no

Voz 1006 23:02 no no no me metió esa puerta empezamos a dar vueltas y vueltas y cuando salí me ofrecieron un puesto de barrendero digo esto no esto no es para mí es una puerta giratoria buena entonces volví a entrar que cuando saliera pues electricista luego otra vez camarero mamporros pero ese ayudante de

Voz 0230 23:22 de ancianos material de grupo rock

Voz 11 23:25 el escalofriante testimonio no era millón trataba haciendo darle una puerta giratoria maligna que funcionaba con la energía del infierno con una rotación que juega con el alma de los Cerezo humano como si fueran juguetes en manos de un niño locos

Voz 0230 23:40 Jano y día

Voz 11 23:42 cólico en el que estaba atrapado Leza puerta giratoria como acabó

Voz 1006 23:47 pues Nos dimos cuenta Ángel que el problema era la ubicación de la puerta giratoria es que estaba situado en una especie de barrio marginal de de Marsella entonces cogimos a puerto Illa colocamos en en la City de Londres

Voz 24 24:00 eh ya años de Tino que merecía consejero de Barclays

Voz 11 24:14 claro que hacía el testimonio de López como el mismísimo señor de la oscuridad vivir maneja a su antojo algunas puerta giratoria y antes de despedirme permitidme déjame que os recuerde con con la ayuda a mi esposa Lola Carmen algunos eventos sobrenaturales que vamos a compartir con nuestros oyentes la cara

Voz 25 24:31 buenas tardes Ángel buenas tardes amigos de la Cadena SER pues si por ejemplo mañana en Santander el músico Ludwig von Beethoven

Voz 1981 24:36 interpretará a través de la médium Conchita

Voz 25 24:39 su concierto número cinco para piano y huy hija magnífico el miércoles en Valladolid aprovechando la luna llena Concurso Internacional de hombres lobo matando ovejas bueno interesante tiene nombre ex novo de todo el mundo el viernes por la noche nos iremos todos juntos al programa ahí vosotros a la sierra madrileña para poder verdes día allí el aura de Cristiano

Voz 11 24:59 Ronaldo es algo impresionante bueno no sé pero la aurora boreal del sur de Europa más grande de todos invitados ahora la avioneta del Misterio despega en busca de nuevas milongas paranormales

Voz 1704 25:15 no sé qué pensar a nuestro invitado de Laura

Voz 0313 25:17 espero Ronaldo m de las puertas giratorias del esta en Radio Extremadura exprofesor y licenciado en Filosofía y Letras especialidad de Filogia Filología Moderna es amante de las nuevas tecnologías escribe algunas cosas muy interesantes al respecto y ahora preside la Fundación que lleva su nombre Fun Serious pero se le conoce porque estuvo más de veinticuatro años en primera línea de la política en el poder queremos queréis saber más Elkin venga Olga Nebra delante

Voz 26 25:43 nuestro invitado iba para profesor lo tenía claro bueno claro claro hasta que la política se cruzó en su vida pero antes de llegar aquí descubramos sus recuerdos musicales

Voz 1636 25:59 ya en los años setenta estudiante de Filosofía y Letras en Sevilla y recuerda cómo su compañero Kiko Veneno siempre con su guitarra hasta cuando la policía soltaba topan en abundancia y en las escaleras de la facultad cantaban canciones protesta ir revolucionarias fueron años de lucha contra el franquismo manifestaciones y asambleas permanentemente

Voz 27 26:21 el que no

Voz 1636 26:29 se siente muy orgulloso de que esta canción se convierta en un himno contra la infamia y la suciedad del régimen franquista compuesta por un extremeño como él Pablo Guerrero es la mejor persona que conoce y uno de los mejores poetas cantautores de España

Voz 29 26:54 el dúo que componen P3 Magnolia IFE rookie Espinet y es un paño debe verdad

Voz 1 27:00 un contrabajista look una cantar

Voz 30 27:03 ante que desnuda

Voz 1636 27:05 es lo más parecido que conoce

Voz 30 27:08 la música el cine que le hace

Voz 1636 27:10 es una mezcla inconcebible que ellos consiguen muy bien y tiene mérito sacar de sus esquemas aún político esta canción podría ser un buen resumen de algunas de sus ideas políticas se junta el recuerdo a Lorca y una de las mejores voces masculinas de todos los tiempos de esta canción dice sanitos muchas versiones en castellano pero no le gusta ninguno aunque no entienda lo que dice espero que con los años ya lo haya descifrado identifica más con Cohen cuando canta esta canción en inglés

Voz 11 27:54 lo que pone de manifiesto que el hicimos como

Voz 1636 27:57 no significa nada a la hora de la identidad una razón más para no ser nacionales

Voz 31 28:03 por qué

Voz 1636 28:07 terminamos con la música más íntima la canción de los días malos de los días tristes pero hay una versión de esta canción cantada por alguien muy próxima querida por él que le quita dramatismo y le da vida a la poetisa señor Ibarra quien es esa persona que canta y que apaciguar igual

Voz 32 28:31 o qué

Voz 1704 28:38 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Juan Carlos Rodríguez Ibarra Juan Carlos jugó a eso

Voz 8 28:47 quién es esa mujer Kenneth quién es mi mujer que bien

Voz 0313 28:54 ha puesto carita que no no lo veo en el cara a cara pero con el tiempo ya no tanto no se melodía mañana poco hace Touch Mayara me he acordado mucho de Juan Carlos vez Ibarra porque estaba Fonsi Hoy por hoy es casualidad también hizo Alfonso Guerra es el que entre comillas lo enredó no en esto de la política tan tranquilo

Voz 1175 29:15 los eh Bono tranquilo tranquilo no es que estuviera porque yo cuando conocí Alfonso Guerra estoy dando primero de Filosofía en Sevilla yo pertenecía a una organización marxista leninista revolucionario y Alfonso Guerra descubrimos que era uno de los pocos miembros que había de un partido socialdemócrata que nosotros consideramos muy a la derecha y que un día invitamos a hablar de marxismo Iker no dio al baño de marxismo que no fue necesario

Voz 0230 29:44 que favorece de pollo fantásticos

Voz 0313 29:50 es hora de radio esta hora de radio que hacemos en La Ventana en una hora que trata de fin de mirar la actualidad desde desde la risa desde desde el humor

Voz 8 29:59 no sé si está la cosa para da muchos chistes Juan Carlos pues estaba acosando

Voz 1175 30:03 muy preocupante yo diría que muy fea porque estamos eh hemos tenido mes eh bastante desastroso empezó con la dimisión de Cristina Cifuentes en el caso del máster continuo con el palo que Alemania con respecto al caso pues demore siguió con el caso con la detención de Zaplana Caso Gurtel idea no parece que Alemania vuelve a amenazar con por lo tanto eso ha terminado en la presentación de una moción de censura pues el partido e ir cualquiera que sea el resultado de la moción que después claro que quiero lo que me preocupa muchísimo es que la estrategia de Estado que estaba más o menos articulada contra CC si unimos separatista catalán Sabri debajo sin sigan a Pedro Sánchez va a ser muy difícil que el Partido Popular colaboren con él en esa estrategia y pierde Pedro Sánchez va a ser muy difícil que Rajoy confiscó confíe en Pedro Sánchez para hacer y armar de nuevo la estrategia pero generosa

Voz 0313 31:16 ha hecho bien presentando una moción de censura si o no

Voz 1175 31:18 no lo sé depende de el resultado que se obtenga pero independientemente repito el resultado creo que quién sabe si es el secesionismo

Voz 0313 31:30 para usted aceptaría ser presidente con los votos a Esquerra Republicana del PDeCAT por ejemplo usted lo aceptarías estuviera en la piel de Pedro Sánchez

Voz 1175 31:39 pues no lo sé no lo sé dependerá de de dependerá de muchos factores tendría que estar en la piel de Pedro Sánchez tendría que dejar absolutamente claro que iba a contar con los otros partidos constitucionalista para hacer frente al principal y más grave problema que tiene España no si si no lo consiguiera no me interesaría saber presidente porque caería sobre mí una enorme irresponsable te dejan hacer Juan Carlos eh vamos a ver

Voz 0313 32:07 el independentismo es una idea política la corrupción es un delito cuando uno independentistas exalta la ley se la combate cuando aún corrupto roba se le combate también es una cuestión de coherencia de prioridades no

Voz 0230 32:19 no no no entendido muy bien sí sí sí la la el INE

Voz 0313 32:23 no es una idea política otra cosa es que alguien que de la ley eso es una cosa la corrupción nos afecta a todos Godoy depende pero pero pero puede gustar a unos y a otros no es la corrupción nos afecta a todos a todos nos duele a todos los roba sin duda

Voz 1175 32:40 pero a mí el independentismo al en estos momento me inquieta y me preocupa

Voz 0313 32:43 sí yo lo que ayer

Voz 1175 32:45 probado el Partido Popular porque es que quieren robar una parte del instrumento que yo como político en necesitado para hacer una política de igualdad es decir el Estado que tenemos en estos momentos es el Estado que queríamos cuando el franquismo por este estado centralizado democrático reconoce reconocía dos de los hechos diferenciales ver conocedor de las culturas diversas que existe en España era el que queríamos parece Estado yo iba a los conciertos brilla por ejemplo a a cantar libertad de esta autonomía hay Estatuto está Amnistía hay duda autonomía entonces si quitan una parte de ese estado es como si a mí me quitan la rueda del coche con el que ha venido los estudios dice que usted necesita mucho la rueda ama las ruedas no leyó las ruedas no me importa un pepino lo que quiero es que me pueda permitir viajar para ir después a donde yo quiero ir por lo tanto a mi me parece que que que que la independencia de independentismo no es romper el Estado ir romperle Estado yo no lo considero una acción antipatriota sentido casposo del término sino simplemente me rompe usted el instrumento es como se me quitaba el micrófono ahora dice oiga usted llama al micrófono no sé ni cuánto vale pero es que entonces no puedo para conocer tanto es un instrumento un esta el único que tiene la izquierda por cierto en si usted ve ahora mismo si perdiera el Partido Popular las elecciones si quiere que damos cita un día después para ver cuánto producto interior bruto queda en manos de la derecha cuando a la izquierda pierde las selecciones no le queda ni un euro en producto interior bruto o tanto el último el único instrumento que tiene la izquierda paracer una políticas de igualdad es el Estado entonces yo no estoy dispuesto a que uno lo quiera quitar informa además que lo quiera Guinea porque se considera superiores a los demás

Voz 0313 34:29 pues sí el viernes Pedro Sánchez por lo que ser sale airoso de la votación sale airoso con esos votos usted estará contento estará acabada

Voz 1175 34:36 estaré preocupado porque eh

Voz 0313 34:39 cómo se gestiona eso no no no porque

Voz 1175 34:41 lo que el Partido Popular no va a colaborar en la en la en la pelea que hay que seguir llevando contra el secesionismo porque no va a colaborar si están tan convencidos de ello porque esto va a crear una brecha bueno bueno desde los dos tremenda

Voz 0313 34:56 pero Pedro Sánchez se ha colaborado eh

Voz 1175 34:58 o sea colaboró a que ha dejado de ya ha dejado de ser un hombre de estado para el Partido Popular desde el día que presentó la moción de censura pero claro que esto se rompa es lo que me preocupa ya no importa tanto lo que se está diciendo de quién va a ganar voto quién va a perder votos Esther esto es lo de menos exacto a mí lo que me preocupa es saber esto es bueno para el país bueno para los ciudadanos que vivimos en ese país o es malo eso es lo que habría que intentar discutir a hablar es decir en así eh Carlos en una situación en la que estamos Luciano tenemos derecho a hablar

Voz 0313 35:31 que sí que sí que la única forma que tenemos de hablar es con el

Voz 1175 35:34 tú pero sería necesario que primero escucháramos porque no lo escuchamos en este momento Pedro Sánchez no ha hablado e Mariano Rajoy no ha hablado no sería bueno un debate en el Congreso diputado previa a la moción de censura para que hablaran los representantes político después de escucharlo hablemos lo ciudadanos

Voz 0313 35:54 pues me parece que ya no que no estamos a tiempo Ortega hay que se tiene un artículo que dice algo así como que qué país tan raro el español verdad que tiene los mejores médicos los mejores ingenieros obreros maestros ciudadanos y qué malos son a la hora de votar

Voz 0230 36:07 es decir

Voz 0313 36:08 a parece poco injusto también porque ETA Machado también decía eso de que los españoles el ya que estemos a la altura de nuestro paisaje querían no siga pero

Voz 0230 36:15 eso sí de Adolfo a bordo de Adolfo

Voz 1175 36:18 Suárez dimitió general de ochenta y uno decía que entre otras cosas a iba para que lo de recuperar la confianza en la política en las instituciones y la democracia llevamos tres años de democracia y por lo visto ya nos habíamos cansado y cuarenta años de franquismo no habían alcanzado a millones de españoles

Voz 0313 36:35 hace un poco injusto porque es meterlos meternos a todos en el mismo saco no es verdad

Voz 1175 36:39 eso es hay gente que hace honor al artículo de Ortega

Voz 0313 36:42 la frase que bacheado y otros que no podemos hablar de la inteligencia artificial un momentito que se que es algo que Juan Carlos Rodríguez Ibarra le tiene muy preocupado y muy interesado el big data los algoritmos esto está cambiando pero hasta donde va a cambiar nuestras vidas Juan Carlos

Voz 1175 36:56 pues esto va a provocar una situación de desigualdad que va a hacer que la socialdemocracia tengo un campo espectacular para desarrollar de nuevo una política de igualdad pongo un ejemplo Angelina Jolie que se hizo un examen de su genoma porque tenía dudas razonables de que podría tener un cáncer efectivamente eso le costó tres mil dólares sólo sólo el averiguarlo después la operación que se hizo etcétera Esto ya no se cuenta trámite dólares sabes cuántos millones de personas hay que gonna que ganan treinta dólares al mes es dos mil quinientos millones de personas en dos mil quinientos millones de personas no podrán hacerse jamás un estudio como que se hizo Angelina Jolie luego habrá dos tipos de seres humanos en el mundo los que se pueden hacer hacer ese estudio y los que en los huesos es una desigualdad tremenda por que se puede hacer esto porque existen data porque existe la inteligencia artificial porque existen datos que antes no se podían ni siquiera interpretar y ahora ya hay procedimiento para para interpretar lo va a cambiar por ejemplo nuestro nieto seguro Carlos que ya no van a sacar de conducir porque van a tener coche Autol autónomo enorme necesitaba un un carnet es decir para conducir un coche que ya no necesita el conductor que aquí elevan a hacerlo seguro las compañías seguro donde qué va a pasar con los aparcamiento público subterráneo y los privados que va a pasar con la cantidad de cosas que va a ocurrir

Voz 0313 38:26 todo esto lo contempla como una oportunidad para la izquierda

Voz 1175 38:29 hasta ahora democracia así porque va a generar muchísima desigualdad de una de ellas es que va a haber gente que no es que vayan a cambiar de trabajo porque la máquina le quita el trabajo serio seguramente porque no se van a poder emplear nunca lo va a haber una nueva clase social añadida a las que hay ya que se llama los Inés ampliables que va a pasar con ellos qué piensa la izquierda hacer con esa personas decir todo esto va a ser un cambio tan espectacular que necesitaría que los políticos estuvieran discutiendo sino de de lo que están hablando que la educación se preocupara de preparar a chicos para que cuando salga en el año treinta de las secuelas se enfrente a una sociedad que no se parecen nada a esta sin embargo todavía se sigue discutiendo si se va reeligió en las cuatro o no lo veía que a mí eso no me importa me preocuparía que los chicos salgan de la escuela sabiendo proclamar sabiendo dos idiomas sabiendo a qué sociedad se van a enfrentar que es una sociedad que no se parece en nada se va a parecer en nada a la que tenemos actualmente o no sea no sólo no hubieran dicho hace veinte años que este programa el que no lo oiga en estos momentos acabó sin embargo esta noche lo podrá hablar hoy quién quiera hay mañana

Voz 0313 39:40 verlo y hacerlo

Voz 1175 39:43 no no es posible es posible pues lo que viene es todavía infinitamente más complicado interesantísima esa pasión

Voz 0313 39:49 interesante Juan Carlos tenemos tiempo para la rueda de prensa eh aquí dispara hay pregunta todo el mundo desde Madrid desde Barcelona Hay de que empiece por ejemplo Arman venga

Voz 1006 39:57 hola Juan Carlos qué tal buenas tardes yo voy con un poquito más prosaico que que hemos estado hablando y que son unas cerezas eh

Voz 0230 40:06 este es un gran amante del Valle

Voz 1006 40:08 el tema que ahora está en la época ya está la cerveza es la época porque dos preguntas y sabe cómo está el kilo de cerezas del Valle del Jerte más somete

Voz 1175 40:19 hace dos semanas estaba a cuarenta y seis euros y ahora está a cuatro euros y medio gas a cuatro y medio

Voz 1006 40:26 mi pregunta es si está usted cree que la inteligencia artificial logrará que tengamos cerezas del Valle del Jerte durante todo el año

Voz 1175 40:32 no puede ser no sólo para primavera con lo cual Madrid al cero coma cinco euro

Voz 5 40:37 a preguntas Íñigo

Voz 0230 40:42 buenas tardes señor radiactiva según su opinión que tres cualidades principales debe tener una persona que se quiera dedicar a la política

Voz 1175 40:51 pues debe tener humildad paciencia y atrevimiento humildad se paciencia y atrevimiento humildad para rodearse de equipos fantástico mejores que él siempre paciencia porque es la política te enseña a veces que arte me decía tú piensa que va a conseguir diez sólo consigue cinco pero si te conformas con esos cinco posible que llegué a diez y hay algunos políticos nuevos que quieren el todo o el nada por eso tienen poca suerte a la hora de hacer política mi atrevimiento atreverse porque decíamos ante Carlos porque es que las cosas que viene son tan complicadas que tiene que ir uno por un camino que no sabe exactamente dónde te lleva

Voz 0313 41:35 a ver qué pregunta Aznar Aznar Pedro eh sí sí

Voz 1704 41:38 el señor Rodríguez Bernard debería responder efectúa Luis la verdad es que pregunta pregunta pero el otro día que me me ha encantado escucharle hablar del futuro porque me ha parecido que es usted como John Connor no he de la película Terminator que viene a hablarnos de lo que pasará en el futuro y me preguntaba ya que están amante de las nuevas tecnologías cree que Twitter ha hecho muchísimo daño a los políticos un móviles más peligroso discurso

Voz 1175 42:04 a mí no a mí me hizo daño la prensa analógica a mí me insultó que me difamado y me Unió fue algunos periodistas de los medios de comunicación cuando no existía Internet ni Facebook ahora yo no sé si me insulta o no porque no lo sé es lo que me hizo daño y además con la diferencia que cuando me hacían daño en la presa la lógica yo no podía defenderme

Voz 0313 42:26 ya

Voz 1175 42:26 ahora si escriben algo en Whatsapp yo les respondo a lo mejor por lo tanto me puedo defender a ver qué preguntan los filósofos el programa

Voz 1981 42:34 Quique si se está hablando inteligencia artificial filósofos la verdad eh bueno vemos y Cienciano falta tener mucha más Barbarella y cree que en algún momento los robots tendrán

Voz 0230 42:47 dicho a voto habrá un Partido Socialista robot español lo algo así creo que ya lo haya Suecia se ha presentado un partido con un robo al presidente obtenidos en mil y pico votos tomar así en Japón no ponen de Campos Japón efectivamente pues ya son seis mil y pico persona

Voz 1175 43:04 que creen en el en el robot a mi me parece que no debería ser así porque no estamos de acuerdo porque la política es algo más que números sí que calculo que la inteligencia artificial inteligencia emocional bueno

Voz 1704 43:19 el actor fue gobernador de California termine y se notó y tozudo lo incendio van preguntas Xavi

Voz 0230 43:28 haré saber cuál es su lema favorito de el PSOE en toda su historia por el cambio por el cambio mítico yo hoy sería válido

Voz 1175 43:40 hoy no lo sé yo creo que hoy hay que arriesgar

Voz 8 43:44 pero el riesgo por el riesgo por el riesgo peligro

Voz 1175 43:49 sí porque esto es una mire no se sabe por dónde tirar en estos momentos es decir en estos momentos la política está fracasando porque los políticos solamente se encarga en estos momento de pagar la nómina de abrir una oficina etcétera no hacen cuatro los cuatro en lo que bases no como no sabe cómo se la sociedad dentro de diez años es imposible que tengan un proyecto político a corto o medio plazo porque no saben propongo uno Juan Carlos

Voz 0313 44:17 Partido Socialista con un par eso eso Serbia