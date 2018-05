“El independentismo me preocupa mucho más que lo que haya robado el PP”

Voz 1 00:00 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Juan Carlos Rodrigo

Voz 0889 00:02 decir la que Juan Carlos

Voz 2 00:06 pues eso quién es esa mujer

Voz 0889 00:12 quién es quién es mi mujer que es la puesto carita que no no lo veo en el cara a cara pero tramposo porque carrito todo yo con el tiempo ya no tanto

Voz 1175 00:21 los es el día

Voz 0889 00:24 mañana poco hace Tom es esta mañana me he acordado mucho de los vez Ibarra porque estaba Alfonso hoy por hoy es casualidad también

Voz 3 00:31 Alfonso Guerra es el que entre comillas

Voz 1 00:34 enredó no en esto de la política de tan tranquilo

Voz 0889 00:36 que estaba usted bueno tranquilo

Voz 1175 00:39 tranquilo no es que tuviera porque yo cuando conocí Alfonso Guerra estoy dando primero de Filosofía en Sevilla yo pertenecía a una organización marxista leninista revolucionario a ir a descubrimos que era uno de los pocos miembros que había de un partido socialdemócrata que nosotros consideramos muy a la derecha y que un día invitamos a hablar de marxismo Iker dio al baño de marxismo cuando fue herido quiere favorecer de médico necesario tuve y sigo echando porque fantástico

Voz 0889 01:12 es hora de radio esta hora de radio que hacemos en La Ventana de una hora que trata de fin de mirar la actualidad desde desde la risa desde desde el humor

Voz 4 01:20 los es está la cosa va muchos chistes Juan Carlos puede estaba acosando

Voz 1175 01:24 muy preocupante yo diría que muy fea porque estamos y hemos tenido un mes bastante desastroso empezó con la dimisión de Cristina Cifuentes por el caso del máster

Voz 4 01:39 continuo

Voz 1175 01:41 Pablo llegó a Alemania con respecto al caso pues de siguió con el caso con la detención de Zaplana caso Gurtel ido no parece que Alemania vuelve a amenazar con darnos por lo tanto eso ha terminado en la presentación de una moción censura pues el partido y que cualquiera que sea el resultado de la moción que después claro que quiero lo que me preocupa muchísimo es que la estrategia de Estado que estaban más o menos articuladas contra CCS separatista catalán se ha venido abajo si sigan a Pedro Sánchez va a ser muy difícil que el Partido Popular colabore con él en esa estrategia y pierde Pedro Sánchez va a ser muy difícil decir que Rajoy coincide con confíe en Pedro Sánchez va hacer y armar de nuevo la estrategia

Voz 0889 02:36 pero Pedro Sánchez ha hecho bien presentando una moción de censura si o no

Voz 1175 02:39 no lo sé depende de el resultado que se obtenga pero independientemente repito el resultado creo que quién sabe ganándose es el secesionismo Qatar

Voz 0889 02:51 a usted hace a ser presidente con los votos a Esquerra Republicana pedregal por ejemplo usted lo aceptarías estuviera en la piel de Pedro Sánchez

Voz 1175 03:00 bueno los hay no lo sé dependerá de de dependerá de muchos factores las ya que estar en la piel de de Pedro Sánchez tendría que dejar absolutamente claro que iba a contar con los otros partidos constitucionalistas para hacer frente al principal y más grave problema que tiene España si si no lo consiguiera no me interesaría saber presidente porque caería sobre mi Albia una enorme irresponsable me acercaba al diablo

Voz 0889 03:27 con Carlos saber el independentismo es una idea política la corrupción es un delito cuando uno independentistas exalta la ley se la combate cuando aún corruptos roba se le combate también es una cuestión de coherencia y de prioridades no

Voz 1175 03:41 no no no entendido muy bien sí sí sí la la Elena

Voz 0889 03:44 es es una idea política otra cosa es que alguien que dentro de la ley eso es una cosa la corrupción nos afecta a todos evidentemente tengo entendido nada ofrecidos pero pero pero puede gustar a unos y a otros no la corrupción nos afecta a todos a todos nos duele a todos nos roba

Voz 1175 04:00 sin duda pero a mí el independentismo al en estos momento me inquieta y me preocupa mucho más claro sobre lo que haya robado el Partido Popular porque es que quieren robar una parte del instrumento que yo como político en necesitado para hacer una política de igualdad es decir el Estado que tenemos en estos momentos es el Estado que queríamos cuando el franquismo por este estado centralizado democrático reconoce dos de los hechos diferenciales conocedor de las culturas diversas que existe en España era el que queríamos por ese estado yo iba a los conciertos de Villa por ejemplo a a cantar libertad que esta es verdad han dudado autonomía entonces si quitan una parte de ese estado es como si a mí me quitan la rueda del coche con el que ha vendido más estudio dice que es que usted necesita mucho la rueda ama la rueda no la las ruedas no me importa un pepino lo que quiero es que me pueda permitir viajar para ir después a donde yo quiero ir por tanto y a mi me parece que que que que la independencia de independentismo es romper el Estado ir romperle Estado yo no lo considero una acción antipatriotas en sentido casposo el término sino simplemente me rompe usted el instrumento es como se me quitaba micrófono ahora dice oiga usted llama el micrófono no sé ni cuánto vale pero es que entonces no puedo para conocer por lo tanto es un instrumento un esto el único que tiene la izquierda por cierto si usted ve ahora mismo si perdiera el Partido Popular las elecciones si quieren que damos cita un día después para ver cuánto producto interior bruto queda en manos de las derechas cuando a la izquierda pierde las selecciones no liquida ni un euro en bruto botón todo el último el único instrumento que tiene la izquierda para hacer una política de igualdad es el Estado entonces yo no estoy dispuesto a que uno lo quiera quitar informa además que lo quiera porque se concede superiores a los demás hacia el viernes

Voz 0889 05:52 que ser sale airoso de la votación sale airoso con esos votos usted estará contento de estar acabada

Voz 1175 05:57 yo estaré preocupado porque qué

Voz 0889 06:00 cómo se gestiona eso no no no porque

Voz 1175 06:03 digo que el Partido Popular no va a colaborar en la en la en la pelea que hay que seguir llevando contra el secesión

Voz 0889 06:10 es que no va a colaborar si están tan convencidos de ello

Voz 1175 06:13 porque esto va a crear una brecha desde los Juegos tremenda pero Pedro Sánchez se ha colaborado e hincha colaboró y que ha dejado ya ha dejado de ser un hombre de estado para el Partido Popular que presentó la moción de censura pero claro que esto se rompa es lo que me preocupa a mí no me importa tanto lo que se está diciendo de quién va a ganar voto quién va a perder votos Esther esto es lo de menos exacto a mí lo que me preocupa es saber esto es bueno para el país bueno para los ciudadanos que vivimos en este país o es malo eso es lo que habría que intentar discutir hablar es decir en así eh Carlos en la situación en la que estamos lúcida no tenemos derecho a hablar pero sí que si la única forma que tenemos de hablar es con el voto pero sería necesario que primero escuchamos por qué no lo escuchamos en este momento Pedro Sánchez no ha hablado Mariano Rajoy no ha hablado no sería bueno un debate en el Congreso diputado previa a la moción dura para que hablaran los representantes políticos después de escucharlo hablemos los ciudadanos

Voz 0889 07:15 sí parece que ya no que no estamos a tiempo Ortega se tiene un artículo que dice algo así como que qué país tan raro el español verdad que tiene los mejores médicos los mejores ingenieros obreros maestros ciudadanos y sonó a la hora de votar es decir que había es algo injusto también porque te Machado también decía eso de que los españoles el día que estemos a la altura de nuestro paisaje quien no siga pero eso

Voz 1175 07:37 venga no Adolfo gordo de Adolfo Suárez dimitió general de ochenta y uno decía que entre otras cosas a iba para que los españoles recuperaron la confianza en la política en las instituciones y además gracias llevábamos tres años de democracia y por lo visto ya nos habíamos cansado y cuarenta años de franquismo no habían alcanzado a millones de españoles

Voz 0889 07:56 has haga mi todo esto me parece un poco injusto porque es meterlos meternos a todos en el mismo saco pues hay gente que hace honor al artículo de Ortega y Gasset frase ha echado y otros que no podemos hablar de la inteligencia artificial un momentito que se que es algo que Juan Carlos Rodríguez Ibarra le tiene muy preocupado y muy interesado Big Data los algoritmos esto está cambiando pero hasta donde va a cambiar nuestras vida

Voz 1175 08:17 Juan Carlos puede provocar una situación de desigualdad que va a hacer que la socialdemocracia tengo un campo espectacular para desarrollar el nuevo una política de igualdad pongo un ejemplo Angelina Jolie que esa hizo un examen de su genoma porque tenía duda razonable de que podía tener un cáncer efectivamente eso le costó tres mil dólares sólo sólo el averiguarlo de fue la operación que se hizo etcétera Esto ya no se cuentan tres dólares sabes cuántos millones de personas hay que gonna que ganan treinta dólares al mes dos mil quinientos millones de personas en dos mil quinientos millones de personas no podrán hacerse jamás un estudio como el que se hizo Angelina Jolie luego habrá dos tipos de seres humanos en el mundo los que se pueden hacer ese estudio luego eso provoca una desigualdad tremenda por qué se puede hacer esto porque data porque exista la inteligencia artificial porque existen datos que antes no se podían ni siquiera interpretar y ahora ya hay procedimiento para para interpretarlo va a cambiar por ejemplo nuestro nieto seguro Carlos que ya no gana saca carné de conducir porque van a tener coche Autol autónomo no necesita necesita un un Carlos es decir para conducir un coche que ya no necesita el conductor que aquí elevan cero seguro las compañías seguro donde los qué va a pasar con los aparcamiento público subterráneo los privados que va a pasar con la cantidad de cosas que va a ocurrir

Voz 0889 09:47 todo esto lo contempla como una oportunidad para la izquierda

Voz 1175 09:50 hasta ahora la democracia así porque va a generar muchísima desigualdad de una de ellas es que va a haber gente que no es que vayan a cambiar de trabajo porque la máquina le quita el trabajo sucesivamente porque no se va a poder emplear nunca luego haber una nueva clase social añadir a las que haya que se llama en los Inés ampliables que va a pasar con ellos qué piensa la izquierda hacer con esa personas decir todo esto va a ser un cambio tan espectacular que él necesitaría que los políticos estuvieron discutiendo año de lo que están hablando y que la educación se preocupara de preparar a chicos para que cuando salga en el año treinta de las secuelas se enfrente a una sociedad que no se parecen nada a estas sin embargo todavía se sigue discutiendo si se va reeligió en las clases o no lo veía que a mí eso no me importa me preocuparía que los chicos salgan de la escuela sabiendo proclamar sabiendo dos idiomas y sabiendo a qué sociedad se van a enfrentar que es una sociedad que no se parece en nada se va a parecer en nada a la que tenemos actualmente bueno sea no sólo no hubieran dicho hace veinte años que este programa el que no lo oigan estos momentos acabó sin embargo esta noche claro y quién quiera hay mañana

Voz 0889 11:01 a hacerlo

Voz 1175 11:04 es diríamos no es posible es posible pues lo que viene es todavía infinitamente más complicado

Voz 0889 11:09 más apasionada interesante Juan Carlos tenemos tiempo para la rueda de prensa eh aquí dispara hay pregunta todo el mundo desde Madrid desde Barcelona que empiecen por ejemplo Arman venga hola Juan

Voz 4 11:20 qué tal buenas tardes buenas tardes yo voy con un poquito más prosaico que eso que hemos estado hablando y que son unas cerezas yo este es un gran amante del Valle del Jerte que ahora está en esa época ya estaba cerezas la época hacer estaba tenía dos preguntas y saber cómo hasta el kilo de cerezas del Valle del Jerte masón

Voz 1175 11:40 hace dos semanas estaba cuarenta y seis euros kilo y ahora está a cuatro euros y me dijo

Voz 4 11:46 a mi pregunta es si está usted cree que la inteligencia artificial logrará que tengamos cerezas del Valle del Jerte durante todo el año

Voz 1175 11:53 no puede ser no sólo para primavera se colocó al Madrid al cero coma cinco euros por estamos

Voz 0889 12:00 hola buenas preguntas Íñigo buenas tardes señor Ibarra según opinión que tres cualidades principales debe tener una persona que se quiera dedicar a la política

Voz 1175 12:12 pues debe de tener humildad paciencia y atrevimiento humildad se paciencia y atrevimiento humildad para rodearse de equipos fantástico mejores que él siempre paciencia porque la política te enseña a decepcionar es decir tú piensa que va a conseguir diez sólo consigue cinco pero si te conformas con esos cinco posible que llegué a diez y hay algunos políticos nuevos que quieren el todo o el nada por eso tienen tan poca suerte a la hora de hacer política atreverse porque decíamos ante Carlos porque es que las cosa que vienen son tan complicadas que tienen que ir uno por un camino que no sabe exactamente dónde te lleva

Voz 0889 12:56 a ver qué pregunta Aznar Aznar Pedro eh sí

Voz 2 13:00 el señor Rodríguez debería

Voz 0889 13:03 pues la verdad es que me pregunta me lo pregunta a otro que me han encantado

Voz 5 13:11 escucharle hablar del futuro porque me ha parecido que es usted como John Connor no de de la película Terminator que viene a hablarnos de lo que pasará en el futuro y me preguntaba ya que están amante de las nuevas tecnologías cree que Twitter ha hecho muchísimo daño a los políticos un móviles más peligroso con discurso

Voz 1175 13:25 no a mí no a mí me hizo daño la prensa analógica a mí lo que me insultó que me difamado y Unió fue algunos periodistas de los medios de comunicación cuando no existía Internet ni Facebook ahora yo no sé si me insulta o no porque no lo sé pero que me hizo daño que además con la diferencia que cuando me hacían daño en la lógica yo no podía defenderme

Voz 0889 13:47 ya

Voz 1175 13:47 ahora si escriben algo en Whatsapp yo les respondo a lo mejor

Voz 0889 13:51 por lo tanto me puedo defender a ver qué preguntas los filósofos del programa

Voz 3 13:55 eh Quique si se está hablando inteligencia artificial lo filósofos e hicimos bueno veo como licenciados es el filósofo a falta tener mucha más Barbarella que te genera si cree que

Voz 0889 14:06 momento los robots tendrán derecho

Voz 1175 14:08 no todo habrá un Partido Socialista robot español lo hay creo que ya lo haya a Suecia ha presentado impartir un un robo a presidente obtenidos en mil y pico votos tomar en Japón y todo eso ya en Japón donde efectivamente pues eso pues ya son seis mil y pico personas que creen en el en el robot a mi me parece que no debería ser así porque yo

Voz 0889 14:32 estamos de acuerdo porque la política

Voz 1175 14:34 más que números sí que calculo que inteligencia artificial inteligencia emocional bueno embajador fue gobernador de

Voz 2 14:42 California Terminator y se notó y saludó lo incendio preguntas Xavi

Voz 0889 14:50 saber cuál es su lema favorito del PSOE en toda su historia por el cambio por el cambio mítico hoy sería válido

Voz 1175 15:01 hoy no lo sé yo creo que hoy hay que arriesgar por el riesgo por el riesgo por el riesgo peligro sí porque mire no se sabe porque lo tiras en estos momento es decir en estos momentos la política está fracasando porque los políticos solamente se encarga en estos momentos de pagar la nómina de abrir una oficina etcétera lo que bases como no sabe cómo se va sociedad dentro de diez años es imposible que tengan un proyecto político a corto o medio plazo porque no sabe cómo hacerlo

Voz 0889 15:37 pongo uno colgarlos Partido Socialista con un par

Voz 2 15:40 eso serviría eso está muy bien es uno cualquiera

Voz 1175 15:51 cuando cuando