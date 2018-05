Hora 25 Deportes: Machín se va al Sevilla (28/05/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 veinticinco Deportes con Ángels Barceló hizo Jesús Gallego buenas tardes hola ayer Nadal debutando en Roland Garros sí

Voz 1038 00:14 ha comenzado su primer partido pero como a finales de mayo en París

Voz 4 00:19 como aquí como aquí porque ponen Roland Garros a finales de mayo si saben que llueve

Voz 1038 00:24 no lo ha podido jugar doce pero los dos primeros los han ganado su rival era el italiano Bolelli

Voz 0919 00:31 si Rafa tendrá que terminar el partido mañana a Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 5 00:36 es bueno estar de Yesa perdiendo dos sets es el cero tres de que el tiempo se puso infame ahora mismo caen rayos es noche cerrada en París pero sí que no se podía jugar el vestuario me hayan la jugadora segundos uno en la pista central después del partido

Voz 0451 00:53 pues a cínica así que bueno

Voz 5 00:56 no es lo que hay no podemos hacer otra cosa y a esperar hasta mañana lo demás decís que Munar le ganó a Federer en cinco se sorpresa García López también ha ganado los vínculos notan sorpresa pues peor de Inca está muy mal pero ha ganado el cinco se Bautista éxito min aprendido Carballeda de entonces Espert háganos vamos entre ser Tabernero todo debutante ha pedido que con sí sí paz y las chicas bien las entonces ha mandado Carla Suárez hablando buena ya ha ganado también la debutante Georgina García entre entonces seis tres y seis cuatro sí que no está mal mañana a Muguruza yo creo que la jornada no ha sido mala lo que sí es malo es el tiempo bien en estos momentos espantó

Voz 1038 01:41 eso no te mojes muchos Miguel Ángel que por aquí por dinero

Voz 5 01:45 Marta

Voz 1038 01:46 también está lloviendo miedos y servir de consuelo en Madrid también está lloviendo

Voz 0919 01:51 más competición en directo Baloncesto ACB primer partido de play off entre Valencia Basket

Voz 0684 01:57 Herbalife Gran Canaria Fran Guaita como empezado buenas tardes hola Gallego buenas tardes con ganas para Eulis Báez prácticamente llenos Fuente de San Luis en este primero de la serie nueve XXXII para acabar el primer cuarto Valencia Basket pero Herbalife Gran Canaria todo el mundo

Voz 1038 02:14 no tiene dos noticias esta tarde la primera que

Voz 0919 02:16 Pablo Machín va a ser el entrenador del Sevilla las dos próximas temporadas en el club hispalense lo anunciado ya oficialmente Machín se ha despedido de los aficionados el Girona donde tan buen trabajo ha hecho las últimas temporadas y enseguida vamos a estar en Las Rozas concentración de la selección española de fútbol de cara al Mundial el hombre del día sin duda alguna es Carvajal el lateral derecho del Real Madrid que se ha confirmado tiene una lesión muscular dicen que puede estar dos semanas de baja ese es el tiempo límite que Le aguantaría Julen Lopetegui Lopetegui los próximos días tiene que decidir si se lleva Rusia Carvajal o decide sustituirlo por otro jugador que esté en perfectas condiciones y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes mensajes sobre la Champions del Madrid bueno sobre la Champions is sobre lo de después de la Champions Cristiano Ronaldo

Voz 0851 03:09 el y compañía

Voz 6 03:10 buenas tardes Gallego pueden ya está la décimo tercera después de lo de ayer el estoy dando vueltas a una frase que veo en muchos sitios en pares en algunos comercio digital que dice hace un día maravilloso ya verás cómo viene algún tonto ir al joven desaparecido los uno que dice que se va a sentar a pensar que no se siente que no pierda el tiempo que se dedique a bañarse en la playa ahora en las vacaciones que se que se eh ponga a tusarse el moño se haga las planchas en el pelo lo que quiera que será ya hay puntos Rogge para cuatro cinco años lo que ha hecho ha sido tres cuatro puntuales que que lo de ayer fue muy grande pero tampoco va a sentarse a darle muchas vueltas sea que nada y el otro que esa pasa en la raya de lo céntrico de que si hay que cambiarle el nombre a la competición que piense también Si por mucho que le ha dado al Madrid Si el Madrid ha dado algo a él también que tampoco va a pasar nada el llegará a hablar hay muchos título muy buenos números pero que pasará llegarán otros mejores o peores pero al final lo que cuenta es el que está ahí el Madrid y el lleva cinco Copa de Europa así Perejil el Real Madrid lleva trece que mire a ver quién ha dado o más a quien por mucho que le haya dado al madridismo venga un saludo y a la madre

Voz 1038 04:30 yo creo que iba por Bailey por Ronaldo pero no sé a lo mejor estoy equivocado dejado vuestro mensaje

Voz 7 04:37 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 8 04:55 ayer la afición dos Roma Madrid demostró lo que les está dormida la aletargada osea pasamos de unas declaraciones inoportunas deje de un ego centrista como CR7 después de haber ganado la Copa la atrocidad la Copa de Europa ya haber hecho un ser un hito de la historia del fútbol a Ronaldo Quédate Ronaldo quédate vamos por favor que no vacile donde están los silbidos halle donde está él es que es lo que se merecía CR7 gracias gallegos

Voz 7 05:28 Bazán de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 3 05:34 exprésate

Voz 9 05:39 empezamos

Voz 1038 05:48 la concentración de la selección española en Las Rozas todavía sin los jugadores del Real Madrid aunque hay un jugador del Real Madrid ya en la concentración Dani Carvajal que se lesionó en la final del pasado sábado hoy pasaba pruebas médicas is supongo que Lopetegui todo el cuerpo técnico y médico de la selección pendientes de cómo está Carvajal Javier Herráez buenas tardes

Voz 0851 06:13 hola qué tal buenas tardes Gallego desde este campo número uno Las Rozas donde el arco oír es el arco iris a bueno ha aparecido que también ha caído muchísimo agua como en París ahora luce un poquito el sol trabajan veinticuatro futbolistas los diecisiete menos del Real Madrid hay siete refuerzos entre ellos Vallejo Unai Yeray y Williams hay que reseñar como tú comentabas que aquí está Carvajal Dani Carvajal que esta mañana pasaba pruebas médicas rotura fibrilar grado uno isquiotibiales hoy va a estar dos semanas dos tres semanas de baja Lopetegui y el cuerpo médico también es optimista piensan que lo pueden recuperar que sería baja para el primer partido frente a Portugal el debut de España en el Mundial pero que podría estar ya pero

Voz 1038 06:55 ejemplo frente a Irán si los plazos se cumple

Voz 0851 06:58 en Carvajal es verdad que se suele lesionar bastante pero también recupera fácilmente veremos lo que pasa esto ha dicho Dani Carvajal nada más llegar a queda Rozas ha puesto al servicio ya de los fisios médicos de la Federación para recuperarse cuanto antes y esto he dicho nada más llegar a que la Rozas luego a recuperar

Voz 10 07:13 es desde hoy el treinta eh estar lo antes posible igual hasta que se entregue la lista definitiva pues voy a intentar entrar gracias a Dios ha sido menos de lo que yo pensaba eh está claro al final tener recuerdos un poco de antes pero bueno son cosas que pasan ahora recuperados a estar fuerte y lista

Voz 0851 07:31 es es Dani Carvajal contento porque pensaba que se perdió el Mundial ya se perdió la Eurocopa se lesionó precisamente en la final de la Copa de Europa de la Champions en Milán Frente Atlético de Madrid se perdió la Eurocopa pensaba que se perderá el Mundial pero ayer ya era optimista Joyce ha confirmado que es una rotura pequeña que podrá estar en este Mundial que para España ilusión hay mucho hoy arranca aquí con público poco porque ha llovido bastante en Las Rozas el Mundial para el equipo de Lopetegui

Voz 1038 07:57 a ver si evoluciona favorablemente y Lopetegui

Voz 0919 07:59 sí lo puede mantener ocho y XXXVIII ha comenzado la Historia de España en el Mundial de la contaremos aquí en la SER

Voz 11 08:09 esto es lo que escuchas de un viento de más de ciento veinte kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie no

Voz 12 08:20 pese lo cubre la mayor catástrofe en tu hogar

Voz 11 08:22 es no contratar línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos dos tres cero once Línea directa un acompaña la quinta

Voz 1 08:35 podemos sobrevivir hasta cuarenta días sin comer sin dormir y tres sin agua pero intenta aguantar cinco minutos sin respirar

Voz 13 08:42 los respiramos aire para cuidarlo recicla por cada seis latas que reciclarse en el contenedor amarillo contrarresta es la contaminación de diez minutos de un tubo de escape Ecoembes el poder de la colaboración Joshua tree conseguir estabilidad

Voz 14 08:56 tú has invertido en confianza en ha pregonado intranquilidad

Voz 15 09:01 cuando invierte es el tesoro público el futuros escriben futuro perfecto informa T en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 1 09:14 mira cariño Un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que existan poniendo la alarma pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 15 09:26 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1038 09:43 en otro protagonista de la tarde sin duda alguna a Pablo Machín nuevo técnico del Sevilla Caparrós lo quería

Voz 0700 09:50 esta tarde se ha hecho oficial Fran Roquillos Sevilla buenas tardes hola Gallego muy buenas durante el fin de semana se han puesto de acuerdo efectivamente era la gran apuesta de Caparrós durante la tarde de hoy ha estado en vinculando sede de Girona se ha decidido por carta de su plantilla y mañana a las once tiene cita en Montilivi para despedirse de los aficionados ir el club catalán así que por la tarde va a volar a Sevilla y posiblemente el miércoles está por confirmar va a ser presentado ya como nuevo técnico del Sevilla para las dos próximas temporadas se pone al mando y al frente trabajando ya en la planificación con el propio Caparrós objetivo

Voz 0919 10:23 sin duda alguna de volver al Sevilla a la Champions y en el Girona bueno leyeron la lo veían venir y supongo ya estarán pensando en su sustituto aunque ahí tendrá algo que decir seguramente el cuerpo técnico del Manchester City Sergi Vittorio buenas tardes

Voz 16 10:39 qué tal Gallego pues sí justamente el Manchester City quiere tener algo que decir en esta decisión y quiere poder incorporar a alguien que tenga una mayor afinidad con el proyecto del City de la que tenía Pablo Machín que apenas ha contado con sus jugadores cedidos y que se va del Girona también un poco dolido justamente porque cree que el Gironella propiedad no han hecho todo lo que podían para retenerlo al primer nombre que suena es el de Duma Torrent segundo entrenador de Pep Guardiola que ya entrenó al Girona en Segunda B y en Tercera entre dos mil cinco y dos mil seis que ve con buenos ojos su regreso a casa aunque todavía no hay propuestas sobre la mesa pero es evidente que encaja porque conoce la casa sería un nexo perfecto entre el Girona y el Manchester City

Voz 1038 11:18 y ahora vamos con lo del Real Madrid después de ganar su decimotercera Champions un hito histórico una marca legendaria que va a tardar en ser igualada Dios sabe cuánto tiempo lo que sucedió es que nada más ganar la Chan

Voz 0919 11:37 vemos inmediatamente las declaraciones de Cristiano y en menor medida las de Gareth Bale enfriaron la celebración y abrieron un verano de incertidumbre el pulso de Cristiano al club reclamando su protagonismo por encima del colectivo la amenaza de Gareth Bale diciendo que se va a pensar si sigue Joseba porque aquí no juega todo lo que le gustaría Illa natural defensa de la entidad que hizo el presidente Florentino Pérez poniendo al Real Madrid por encima de egos personales nos hace ver que la historia de este verano va a ser

Voz 17 12:13 Larga quién se irá quién se quedará quién ganará este juego de Champions

Voz 18 12:24 cinco Champions debería cambiar

Voz 1038 12:27 R siete Champions

Voz 19 12:29 ah eh

Voz 17 12:31 te tiene cinco Copas de Europa como yo

Voz 20 12:36 muy bonito fue muy bonito estar delgada Madrid pues hemos dicho así daré una respuesta

Voz 17 12:44 no que le quiero decir es que aquí lo importante es el club el Madrid es lo más importante claramente porque e instituciones da que tiene trece cojo no

Voz 20 12:58 obviamente

Voz 1038 12:59 necesito jugar este verano tengo que sentarme con mi agente y ver qué hago estoy decepcionado

Voz 17 13:08 en este momento el Madrid es el rey de Europa como canta a nuestros aficionados

Voz 1038 13:15 si el Madrid es el rey de Europa pero han tome ahora buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes este es un capítulo inicial porque la serie puede tener muchos capítulos Cristiano Bale lo inmediato que es

Voz 0301 13:30 lo de Cristiano Ronaldo porque en el club están molestos por las palabras del portugués en Kiev también sus compañeros y el cuerpo técnico es verdad que ayer se escucharon diferentes comentarios en el estadio a favor de Cristiano Ronaldo pero el capítulo inicial va sobre la máxima estrella que tiene que hablar la próxima semana que está enfadado con el Madrid que considera que no se le trata como la estrella que es ir por eso las posturas están bastante alejadas ahora mismo en esta nueva serie que arrancamos en Hora veinticinco Deportes Cristiano es el gran protagonista y sabe que cuando hable en la contracción de Portugal todo el mundo le va a estar mirando

Voz 17 14:08 Cristiano Gareth Bale los caminantes blancos cuidado que está por ver si se produce no el desembarco de la serie de este verano va a ser tremendo

Voz 12 14:30 si tu Pasini mar nunca renunció al mar aunque sea arriesgado incierto nunca renunció eso saber quién eres en la Denominación de Origen Calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones porque cuando sabes quiénes The Sun Rioja Denominación de Origen Calificada Rioja saber quién eres

Voz 21 14:51 este verano no sé dónde ir el año pasado no acertamos con el hotel las vacaciones son como una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa América grandes bagajes adelanta tu reserva descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta trescientos euros de ahorro pago en tres meses

Voz 4 15:16 tu verano de película en Viajes El Corte Inglés lleva tres meses define gratis

Voz 14 15:21 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande

Voz 15 15:26 cuando invierte es el tesoro público el futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa tesoro puntos invierten futuro perfectamente el Gobierno de España

Voz 1 15:41 mira cariño Un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos seguro que se están poniendo la alarma pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra no me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma

Voz 15 15:53 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1038 16:09 más cosas del día el Athletic de Bilbao ha presentado nuevo jugador para la próxima temporada Christian Canella quiénes de dónde viene Diego González buenas tardes

Voz 0497 16:19 hola qué tal Gallego nacido en Rumanía pero criado futbolísticamente en Vizcaya llegó a aprobar en Lezama haya a jugar también la selección juvenil de Euskadi pero se tuvo que buscar la vida fuera primera el Mallorca después acabó también jugando en Rumanía ya ahora el Athletic le ha propuesto volver a sus veintiséis años y después de ser internacional con la Rumanía de Cosmin Contra ha firmado por tres años con opción a uno más y su cláusula es de cuarenta millones de euros escucha a ver si adivinan cuál es su sueño

Voz 22 16:44 es que con once años aquí como cualquier niño no he jugado en Basauri

Voz 16 16:48 porque bueno y mi sueño

Voz 22 16:50 no cuando eres un niño pues es lo que piensa es la Celestino Mi sueño se cumplió estoy muy muy agradecido y muy con muchas ganas de empezar a demostrar que han hecho un buen fichaje

Voz 1038 17:02 los claro con lo que suena a todos los niños que viven en el País Vasco con jugar en el Athletic bueno y en la Real Sociedad que leí varias de la zona no en el Atlético de Madrid están pendientes de Francia de la concentración de la selección francesa de Antoine Griezmann y nos llegan noticias Miguel Martín Talavera no es bueno buenas tardes

Voz 1576 17:24 qué tal Gallego buenas tardes sí yo creo que en el Atlético de Madrid son conscientes que día que pasa día perdido para que Antoine Griezmann salga y diga que se queda en el Atlético de Madrid es un día que le acerca un poquito más al Fútbol Club Barcelona Parece que en cualquier caso con las palabras de Deschamps con el propio deseo del jugador que antes de partir a Rusia tenga ya una decisión tomada que esto no se va a dilatar tampoco demasiado esta semana parece ser la clave en un sentido o en otro pero cada día que se tarde en hablar de que se queden al Atlético de Madrid lo acerca evidentemente a su a otro destino que es el Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 17:58 el tema también va a durar todavía unos días ayer el Rayo Vallecano consiguió el ascenso a la Primera División ya lo había conseguido el Huesca el Rayo después de ganar su partido en Vallecas ante el Lugo va directamente a su sitio natural la Primera División José Palacio buenas qué tal muy buena Gallego dos temporada después esa vuelta a Primera uno cero ganó al Lugo un partido muy sufrido para el conjunto vallecano pero que se le puso de cara en el minuto cuarenta con el tanto de Álex Moreno que se convirtió en el héroe del ascenso espectacular ambiente en la previa en Beas invasión de campo

Voz 1038 18:29 tras el pitido final y luego una noche larga de celebración de la fuente de la Asamblea donde fue un autobús descapotable en donde iban todos los jugadores sobretodo el artífice del ascenso Miguel Ángel Sánchez Michel primero de Vallecas el entrenador que cogió el equipo coqueteando con Segunda B lo ha hecho un gran equipo un equipo potente juega bien al fútbol devuelve la ilusión a todo el barrio

Voz 3 18:51 es bueno para el barrio es es algo impresionante hoy la afición nos ha llevado en volandas Si bueno va por ellos por mi jugadores por Mi cuerpo técnico por el club que yo creo que por cierto

Voz 1038 19:02 Michel que aún no ha renovado mañana visita a las instituciones a las cuatro y cuarto la visita a Manuela Carmena gracias al Palacio y José Antonio Duro también tenemos desde ayer

Voz 1269 19:11 los equipos nuevos en Segunda División eso es una es el Mallorca que no ha tardado ni un año en volver y además lo hizo en el mismo estadio donde descendió el Estadi Anduva cero a cero ante el Mirandés y al Rayo Majadahonda que en el noventa y seis de partido marcó un tanto histórico que lleva a Segunda uno de los modestos del fútbol madrileño continúan las eliminatorias no ha habido sorteo porque todo ha cuadrado por cuestiones de territorialidad el sábado a las seis

Voz 0301 19:32 el partido de ida del Fuenlabrada Villarreal B el domingo

Voz 1269 19:35 las doce Celta B Cartagena el domingo por la tarde sin horario confirmado todavía pero va a ser seis siete Elche Sporting B veremos la hora del Extremadura Mirandés suerte para todos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 3 19:49 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 1038 20:04 el acto vamos a cerrar el fútbol con el panorama internacional que ya es el del Mundial porque hay muchas selecciones que llevan concentradas algunos días Ike hoy mismo van a jugar sus primeros amistosos de preparación cruda alemán cuenta no buenas tardes

Voz 0301 20:24 hola muy buenas pues si juegan de hecho algunas de las rivales de la selección española en la fase de grupos del Mundial va a jugar la selección de Portugal todavía sin Cristiano Ronaldo evidentemente contra Túnez está jugando ya de hecho minuto cuatro empate

Voz 1038 20:37 a cero sale con una

Voz 0301 20:40 es un equipo con mayoría de suplentes la selección portuguesa también está jugando otro equipo del grupo de España la selección de Irán que en el tren de tres de partido está perdiendo contra Turquía un equipo también mezclado entre titulares y suplentes en el equipo de Queiroz y hay otros amistosos en el día de hoy Francia juega contra República de Irlanda Griezmann es suplente en ese partido empieza a las nueve de la noche apuntó arranca también el Italia Arabia Saudí de lo que se ha jugado ya destaca el República de Corea dos Honduras cero con un golito de de son del jugador del total

Voz 0919 21:10 el Play Fútbol de esta semana de cierre de la temporada

Voz 0301 21:13 pensando en el Mundial pues sí un poquito de de las dos hacemos la resaca de de la Champions balance

Voz 0919 21:20 la temporada de Zidane en el equipo en

Voz 0301 21:23 de competición europea también un poquito de de mundial meando sobre todas las selecciones africanas de cara Rusia dos mil dieciocho

Voz 0919 21:29 gracias Bruno baloncesto en directo primer partido de play off por el título entre Valencia Basket Herbalife Gran Canaria vamos a la Fonteta como estaba Fran

Voz 0684 21:37 pues en pie y todavía frotándose los ojos una canasta Gallego de Aaron Dorna Beckham el escolta alero de Valencia Basket que desde propio campo a Nastun tremendo triples para cerrar el primer cuarto Valencia Basket Herbalife Gran Canaria

Voz 1038 21:54 NBA la pasada madrugada libro

Voz 0919 21:56 oye y siguió haciendo más grande su leyenda como jugador de la NBA consiguió que su equipo Cleveland derrotara a Boston y se metiera de nuevo en una final la octava final consecutiva Javi Blanco buenas

Voz 1038 22:09 qué tal Gallego muy bueno pero es que Le Bron ayer

Voz 0919 22:12 jugó todo no descansó ni un segundo en el partido de

Voz 0451 22:15 sí hubo pues es que es que ya qué podemos decir de Le Bron James sin duda actualmente el mejor jugador del mundo y desde luego peleando por ser el mejor de la historia lo decías en cuarenta y ocho minutos sobre el parqué no se sentó ni un solo minuto en el banco XXXV puntos quince rebotes nueve asistencias bueno Il liderando a estos Cavaliers que ganaron el séptimo partido en el Garden contra Boston que hay que decirlo diez victorias cero derrotas llevaban los Celtics en el Garden en estos playoff pero el Rey sigue siendo el Rey anoche mucho más líder que nunca siendo más protagonista que nunca se impuso en ese séptimo partido para jugar como decía su octava final consecutiva eh eh bueno te haciendo un temporada con increíble ha jugado gallego todos los partidos de la temporada tanto en regular si son como en playoff no se ha perdido ni uno más de cien partidos va a jugar en en esta campaña bueno a partido no ha perdido ni una

Voz 24 23:09 para nada ni una unión les narró ecos la ropa de sus hijos a nada a nada nos decían que sí

Voz 0451 23:15 mejor los Celtis podían aprovechar su cansancio pues fíjate cuarenta y ocho minutos ayer si una auténtica máquina y hay que decir eso sí que Boston no estuvo bien estuvieron muy fallón es eh mira este dato siete de treinta y nueve en triples un paupérrimo dieciocho por ciento de acierto mención especial para Terry Rowe siete cero de diez Si hay que decir que había sido muy importante en estos playoffs sobre todo por su juego exterior pero ayer ayer no la media ni ni de casualidad esta noche luego costó Cleveland pendiente de la final del Oeste para saber contra quién van a pelear por el anillo contra los Rockets o contra los Warriors también séptimo partido la verdad es que han ideal está saliendo perfecta en el tramo final está haciendo perfecto a partir de las tres sitio a partir hoy con mala noticia para el técnico de Golden Stade porque no va a poder contar con Andre Iguodala desde las tres gallego partidazo séptimo partido Roques Warriors el que gane se enfrentará a los Cavaliers de Lebron James

Voz 1038 24:04 de José Manuel Calderón que es el primer extremeño que va a jugar una final vea por supuesto no está jugando mucho pero ahí está en Cleveland el tercer español en hacerlo después de Ibaka

Voz 0298 24:15 lo único que tiene anillo Pau Gasol ojalá lo consiga cayendo vamos a verlo

Voz 1038 24:20 Marta Casas en el Play Basket de esta semana NBA y ACB

Voz 1509 24:23 apuesta por supuesto analizamos toda esta actualidad que te acaba de contar Javi Blanco de la NBA además entrevistamos a Alex Mumbrú unos pocos días después de haber jugado su último partido como profesional hablamos de sus mejores momentos de lo que ha significado el baloncesto para él que repasamos su trayectoria analizamos todo lo que está pasando en los play off de cuartos de final de la ACB y escuchamos a Jaime Fernández del Mora Banc Andorra Marcelinho Huertas del Baskonia y además hablamos del coleccionista de bicis de Luka Doncic con Sergio Vicente que es una de las personas que le vio quemar etapas y que compartió varios años con él en la cantera del Real Madrid

Voz 1038 24:55 sí gracias Marta Navas del fin de semana ávido Fórmula uno Gran Premio de Montecarlo seguramente una de las carreras más aburridas de los últimos tiempos Manu Franco buenas tardes

Voz 24 25:07 no lo digo yo lo ha dicho Fernando Alonso y también ha dicho Hamilton eh

Voz 1385 25:11 sí lo ha dicho Alonso yo Hamilton todo sin Raikkonen pero también tengo una cosa ninguno de esos tres porque gano Daniel Ricciardo que dio una exhibición de pilotaje se lo pasó de miedo sea eso también hay que decirlo aquí pero es verdad no fue una carrera bonita una carrera en la que los coches cada vez son más grande cada vez más difícil adelantar en Mónaco y Fernando Alonso que dijo que ciudad divertidos viéndolas juntas a la porque lo contábamos ordenase a la vez está más lejos de seguir en la Fórmula uno el próximo año el piloto asturiano porque le aburre se aburre mucho y sin embargo otras competiciones como Indianápolis Le Mans etc cada vez Buchanan

Voz 1038 25:43 normal este fin de semana terminó el Giro de Italia con la victoria de Chris Froome después del etapón que se marcó la semana pasada Borja Cuadrado que Froome haya ganado pendiente de un juicio por dopaje que sensación ha dejado en el pelotón internacional buenas tardes

Voz 0298 26:02 qué tal Gallego buenas tardes bueno disimulen que quedó segundo ya lo decía antes de empezar el tiro él en su situación no hubiera corrido en la carrera italiana por lo tanto bueno pues una sensación extraña porque lógicamente en uno de estos días se podría resolverse su caso por salbutamol por positivo en la última vuelta Doña el máximo dirigente del Tour de Francia ya ha dejado claro que tampoco le gustaría mucho tener aún Froome corriendo en una carrera con un asterisco que al final pudiera ser descalificado por lo tanto pues sensaciones extrañas no en el mundo del ciclismo porque puede pasar lo que sucedió con Alberto Contador hace siete años que Froome gane carreras y que al final son las retiren por lo tanto como digo semanas muy muy intensos antes de que

Voz 1038 26:38 arranca el Tour de Francia vamos a ver qué pasa en el Tour esta semana bueno hoy despedimos el programa todavía con los Arctic Monkeys

Voz 3 26:48 como manos

Voz 1038 26:54 el próximo sábado estarán en el Primavera Sound de Barcelona presentando su nuevo disco esta canción es de lo mejorcito de los últimos tiempos

Voz 25 27:10 Toni López algún titular que nos dejemos de lunes ya he convocatoria a la selección femenina para el partido de clasificación al Mundial del próximo jueves en Murcia contra Israel prácticamente la de siempre las novedades Paulo niqab Mariana Calderón Tracy ganan y pierde Finlandia estará clasificada Mundial de fútbol sala hoy segundo partido semifinales del play off por la Liga entre Jaén entre el Movistar Inter Si gana Inter estará en la gran final

Voz 1038 27:32 continúa ahora hora25 con Ángels Barceló y la tertulia y la moción de censura que viene interesantísima a las once y media El Larguero con Manu Carreño nosotros volvemos mañana