Bucle en la oposición

Voz 0194

00:00

entramos en una nueva semana de vértigo la presidenta del Congreso le ha puesto hoy día llora al debate de la moción de censura presentada por el Partido Socialista el jueves y el viernes así que hoy hemos entrado en tiempo de intensificación de declaraciones políticas el PSOE dice que no piensa negociar nada con nadie que le apoye que ingiera porque si no lo hacen estarán permitiendo que Rajoy continúe en el poder Ciudadanos quiere elecciones ya dice que por el interés de España mientras sostiene en la mano las encuestas tan favorables ahora podemos que le marcó el camino Sánchez ya dijo que lo apoyaría aunque pide también elecciones rápidas y luego están los nacionalistas imprescindibles y Ciudadanos no en el PNV se lo piensa Se piensan si retirar o no el apoyo a un Gobierno que hace una semana decidió apuntalar y los catalanes se debaten entre susto o muerte PP y PSOE son los dos del ciento cincuenta y cinco y capítulo aparte es el PP que sigue negando lo evidente que el partido ha sido condenado por corrupción para el PP no hay condena hay por lo tanto no hay motivo para ninguna opción este es en resumen el bucle de esta semana si no sale la moción Mariano Rajoy máximo responsable de la situación en la que se encuentra ahora mismo este país seguirá siendo presidente porque ya ha dejado claro que no va a convocar elecciones dimitir menos todavía sería un auténtico desastre para este país pero sobretodo sería un enorme descrédito para la política que el cortoplacismo o electoralismo llamen lo como ustedes quieran permitieran que Rajoy siguiera gobernando y la oposición le toca ponerse de acuerdo Ángels Barceló