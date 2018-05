El Real Madrid, tranquilo con Bale y Cristiano Ronaldo

Voz 1375

con la sensación de que el suflé va bajando eso engordó la metieron Maitena es para que vaya para que crezcan los flanes las tartas es que bueno que sí fue informando eso pero que eso ha bajado y además tanto en el Madrid como en el entorno de los jugadores tienen claro que al final se les ha visto un poco el cartón que han sido dos pataletas aunque por distintos motivos una pataleta es por dinero bueno por cariño pero vamos el lenguaje de Cristiano Ronaldo el cariño es dinero y otra pataleta por minutos y los dos lo han expresado de esa manera que al Real Madrid le sorprendió Cristiano pide ese reconocimiento desde el punto de vista económico para ser considerado el mejor del mundo también en eso Ebay lo que dices hoy yo lo que quiero aquí jugar fíjate que dos golazos he metido tengo que ser titular pensaba que iba a ser titular hoy desde el entorno del jugador galés Gareth Bale nos llega la sensación que teníamos ya incluso después de la pataleta es que Gareth Bale no se quiere mover del Madrid ni con agua caliente no quiere moverse de ninguna manera no se quiere ir del Real Madrid lo que pasa es que quiere jugar y no quiere seguir chupando banquillo tantos partidos él mientras muchos echan la culpa al hemos echado la culpa a sus lesiones a sus largas ausencias a los partidos de una estado pues otros a lo que dicen es desde el entorno de Bale la culpa no es de baile algo que no le ponen pero lo que le pasaba ahí les pasa a otros veintidós otro Veinticuatro prefieren jugar todos bueno pues ahí lo que pasa es eso que quiere jugar de Bale aseguran que no se quiere mover aunque tiene alguna cosa Inglaterra es verdad que el Manchester City está el Manchester United está muy atento probablemente el Manchester City también este ahí eh agazapado por ver qué pueda pasar tampoco está entre sus prioridades pero algo puede haber pero no hay ninguna oferta en firme Gareth Bale Bale no tiene ninguna intención de irse del Real Madrid y además el Real Madrid no tiene ninguna intención de vender a Gareth Bale eso es lo que piensan a día de hoy y en cuanto a Cristiano Ronaldo que no hace falta explicar explicar mucho más llevado vistilla Cristiano el sábado lo visteis ayer son dos caras del mismo jugador en Veinticuatro horas pataleta las horas coincide poco lo que os contaba yo anoche aquí en El Larguero hay si Cristiano llega haber marcado ese gol de chilena el que marcó Bale hubiera dicho lo mismo al final del partido pues la mayoría pensamos que no así que resumiendo en Madrid si no se quiere deshacer de Bale no se quiere deshacer de Cristiano pero los dos han tenido esa pataleta uno en forma de dinero cariño llámale como Cry reconocimiento por parte del club que me niegan y que me lo dan y que me prometen y no me llega otro en forma de minutos porque quiere sentirse más importante dudo mucho que vaya a cambiar la delantera para la temporada que viene la verdad que a día de hoy lo dudo y sobre todo cristiano a donde se va a ir no porque no se puede ir a otro sitio claro que se puede ir pero fuera del Madrid en Europa quién va a pagar lo que le va a pedir el Real Madrid con treinta y cuatro años ir a China a que no