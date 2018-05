Lopetegui: "Merece la pena esperar por Carvajal"

Voz 1 00:00 pues desde hoy y hasta ojalá el quince de junio

Voz 1375 00:06 el ojal la estar sonando esta sintonía en la Cadena Ser en todos los programas de deportes en Carrusel Deportivo en El Larguero con todo el equipo enviadas especiales que nos vamos a marchar allí a Rusia a Moscú en el IPC ya Krasnodar para vivir con la selección española el día a día pero antes de que llegue todo eso ya hoy ha arrancado la concentración con el seleccionador tomando ya los mandos una vez a terminar la temporada en la Liga en la Copa la Europa League la Champions League y ahora toca hablar de la selección el del Mundial está por ahí Javi Herráez para que nos cuente rápidamente que ha dado desiste de aún hoy sobre todo como está Carvajal hola Javi muy buenas hola qué tal mano a todo muy buena no

Voz 2 00:39 ha sido un buen día eh además hasta nos acompaña el arcoiris hecho un día con mucha lluvia y bueno yo no estaban pendientes evidentemente pero estábamos

Voz 2 00:52 hemos en la tribuna bueno resaltó el primero yo me fijo esos detalles no si iba es cuando se los jugadores y luego ha hecho te rondos veinticuatro futbolistas el tono el tono era bueno había público en la grada lo futbolistas tenían hambre oye si todo va bien nos faltan cuarenta y nueve días de concentración y son datos que creo que suman para todos no y luego encima de Carvajal que el chaval iba llorando ayer era ya un poquito más optimista y esta mañana ha confirmado que no era el bíceps femoral queda el sempiterno eso que es una zona buena

Voz 1375 01:20 Conrado dos pero bueno los que saben de esto dicen que

Voz 2 01:22 te puede recuperar bien además Dani es un futbolista que recupera con con ganas ya ha estado hoy en en la Deportiva Las Rozas ruido con los médicos con el propio Lopetegui hablado del bar ha estado el asco Carvalho hablando con con los jugadores de lo que va a ser el bar algo muy importante en el en el Mundial porque no estamos acostumbrados a ello y bueno pues buena pinta la verdad vamos a escuchar lo que he hecho Dani Carvajal nada más llegar a Las Rozas contento y sonriente porque Fun se pasó el susto está ahí para intentar ayudar

Voz 3 01:49 bueno a recuperar desde hoy estar lo antes posible igual hasta que se entregue la lista definitiva pues voy a intentar entrar gracias a Dios ha sido menos de lo que yo pensaba está claro no final tienen recuerdos un poco de antes pero bueno son cosas que pasan ahora a recuperarse estar fuerte y listo

Voz 1375 02:06 pues nada palabras de Carvajal con el que has hablado no seleccionador Julen Lopetegui

Voz 1245 02:14 pues muy contento muy contento como nosotros después de lógicamente las las dudas que no generaban a la las imágenes de del partido hoy la reacción de Dani Bueno ya la noche hablando con él el tenía una sensación de quizás no era tanto los médicos también y bueno se confirmó bien en la resonancia que esperar entendernos una parte alta con bastante buen pronóstico bueno que no te dicen los médicos que que va estar peleando para poder jugar ese primer partido voy conociendo Dani seguro que es así

Voz 4 02:48 sí a partir sin ningún problema antes

Voz 1375 02:50 qué bien que buena noticias a tu crees que llega para el debut contra Portugal

Voz 1245 02:54 yo creo que va a estar peleando lo yo creo que va estar peleando vamos a ver la evolución de estas cosas luego también dependerá sensaciones y ibéricos no pero bueno yo creo que la última semana antes del partido creo que estaba trabajando con todo esto había hecho por eso hemos decidido que merecía la pena esperar a Dani y que además bueno es uno de los jugado todos los como María no lo cual es que nos daba una pena tremenda en el que no que no ya le ocurrió hace dos años y la fortuna una Europa sí afortunadamente en este caso parece que vamos a poder con ello oí va a estar con nosotros

Voz 1375 03:28 no le viste llorando el he visto por la tele porque no viaja este aquí que que sea desde la distancia encima que están más lejos bebés con esa cara en el campo tú pensaste que era más grave el último

Voz 1245 03:38 ciudad rabia porque siempre con resumido un partido eso es lo ves desde la clave de que los chicos no se lesione nada a nadie pero sobre todo los los tuyos no y en este caso bueno gesto ahí la sensación era era negativa bueno afortunadamente no es tanto como como parecía ahí lo importante es que está con nosotros que va a hacer todo por recuperarse le vamos a poner todos los mejores medios para casi así hay yo estoy seguro que da mi vida en este Mundial

Voz 1375 04:04 bueno está prepara para la rueda de prensa con los periodistas de la SER no te prepara un sonido de rueda de prensa sonido rueda de prensa está por ahí Antonio Romero hola Antoni muy buenas

Voz 0239 04:16 hola Antonio Romero Cadena SER Mister muy buena es meter acostumbrando que son cuarenta y cinco días ojalá

Voz 1375 04:24 hola está ahora llanto Meana el seleccionador buenas noches

Voz 1642 04:27 buenas noches está por ahí Julio Pulido o la Julio letal

Voz 1375 04:30 buenas noches Julio Pulido deportes ahí está aquí identificarse

Voz 0239 04:34 cuatro No aquí

Voz 1375 04:36 a pero también vienen todos los medios a Jordi Martí muy buena

Voz 0985 04:40 buenas noches seleccionador desde desde Radio Barcelona

Voz 1375 04:44 buenas noches pues nada las noches vamos con la Javi Herráez está por ahí también que te preguntara enseguida antes fíjate lo que te va a preguntar tienes claro el equipo para el debut contra Portugal

Voz 1245 04:54 no no no no lo tengo claro no tenemos ahora a quince horas por delante que tenemos dos partidos tenemos que trabajar

Voz 4 05:02 de analizar Hay iremos

Voz 1245 05:04 poco a poco teniendo sensaciones pero todavía presupuesto que están muy lejos

Voz 1375 05:08 a ti te das cuenta yo creo que eso lo nota el seleccionador que tanto con el once como con la lista ha habido mucha coincidencia no ha habido un noventa noventa y tantos por ciento de de pues eso de coincidencia con los lista que has dado y que baila uno o dos jugadores no sé si eso también lo pareció el seleccionador no

Voz 1245 05:25 bueno es posible porque quizás yo creo que han mantenido un bloque bastante heterogéneo durante bastante tiempo y bueno pues no cabía quizá la posibilidad de grandes eso pesa aunque lógicamente se han quedado para mí esa han quedado fuera jugadores bueno mosquitos ha dolido mucho que así sea hay que merecían seguramente está con nosotros pero porque hay que hacerlo también interés por detalles no no van a estar no eso fue un momento duro difícil pero ya pasó y ahora centrados en ayudar a los que están a a crecer apretarnos bien y a intentaran pasito como equipo en estos quince días para seguir mejorando y están preparados para esas conquistas que tenemos a del mes de junio

Voz 1245 06:10 es decir el que más pero fue Álvaro no fue fácil evidentemente lo de Bartra Vitolo es decir muchas muchas cuestiones encendiera Alberto se queda fuera es decir eso jugadores que han estado con unos más otros menos con nosotros pero que en este caso pues no no no pudieron estar una no están en detalles porque no porque al final no hay tanta diferencia otro pero pero que lógicamente entre el cariño que les tienes y el mérito que han hecho ha dado el comportamiento que han tenido con nosotros pues yo soy consciente de lo que es hace sino mundial entonces esa es que depende vecinos no es fácil pero bueno tratamos de ser lo más a nosotros posible

Voz 4 06:47 Ellos sí explicárselo oí bueno

Voz 1245 06:51 y a pesar de que no hay consuelo en ese momento las relaciones de de ellos han sido fenomenales grandes deportistas

Voz 1375 06:57 qué te dice por ejemplo Morata cuando lo llama Services que no se limitan a escuchar y ya está no no no vamos a

Voz 1245 07:02 a desvelar una una operación privada pero yo te aseguro que estudios son muy por encima de la de la expectativa que puedas tener que que más que en el momento que yo entiendo que los jugadores

Voz 1642 07:16 pero yo creo que escrito

Voz 1375 07:18 entre Diego Costa Rodrigo y aguas pasa ahí un delantero por delante de otros

Voz 1245 07:23 no no no yo creo que son dos punto tres jugadores que además pueden cohabitar en dos de ellos puntos algún partido

Voz 4 07:33 que tienen condiciones diferentes a los tres

Voz 1245 07:36 te trataremos intentaremos mezclarlo es la mejor manera posible no veremos también a veces es mejor sin un delantero es decir depende depende un poco del partido que tengamos tomaremos una decisión pero si son tres delanteros que nos dejan tranquilos en ese aspecto que que yo creo que que que no tienen muy alta la la posición y que estamos seguro que cuando llegue a todas gustar

Voz 1375 07:58 siempre tuviste claro Julen que iban a ir ocho defensas o dudase de entre siete u ocho

Voz 1245 08:04 no así tenía claro que iban a ir si lo tenía claro luego la la posición

Voz 1375 08:09 es lo dijiste aquí una noche recuerdo la noche te pregunto dirige este yo creo que lo normal es que vayan tres noches bastó

Voz 1245 08:13 sí lo luego el tema de los otros defensor sientes cierto que bueno había la posibilidad de meter un centrocampista más vueltas es bueno al final nos decidimos por la alguien nos decidimos por pequeños detalles después de darle muchas vueltas Si una vez que la cierre después de ser la lista es la que hay que no

Voz 1375 08:35 eh con Piqué has hablado algo o no se habla nada con un jugador que anunció ya hace tiempo que esta es su última participación con la selección española cuando dijo después del Mundial de Rusia me voy

Voz 1642 08:43 de habla avaló lo complicado lo mucho pero no

Voz 1245 08:46 hemos de fútbol mucho y no no no eso gnomos o la llevamos yo creo que no no tocaba hablar yo creo que hay que dejarla botar dije hace mucho tiempo ahora hay mundial por delante que tratar de generan Condés

Voz 4 08:59 la mesa de al futuro y Adrián ahora la prioridad es disfrutable Ali y hacer un eso es la prioridad

Voz 1375 09:08 Hagel no descarta es que siga o se da por hecho que no va a seguir

Voz 1245 09:11 no son ni descarto ni por hecho nada simplemente vamos a quemar los pasos de manera correcta en este caso los tiempos en este caso el tiempo que toca es es jugar disfrutar y luego más adelante

Voz 5 09:22 te veremos efectivamente que que es lo que no que ya

Voz 6 09:26 la felicidad y a Iniesta sí que será su último Mundial

Voz 1375 09:31 sería maravilloso que se despidiera por la puerta grande no con algo grande

Voz 1245 09:35 bueno a Andrés y lleva semanas en llegado en un estado de homenaje permanente mediar crudamente merecido por supuesto porque se lo ha ganado muy bueno al tocado un poco salir de ese de ese ambiente y centrarse en eh en lo que lo que toca es ya el de manera competitiva y preparada sobre todo porque él es un diligente para nosotros no no no esta aquí por los hijos y un hasta aquí por lo que creemos que va a hacer

Voz 4 10:06 sí eso sí que lo que lo sabe

Voz 1245 10:09 sí bueno vamos a tratar con como trataríamos Ángeles en cualquier momento no sin un barniz especial realmente lo que nos interesa

Voz 1642 10:18 todo lo que no puede ir por ahí vamos a tocar un poco nuestra relación

Voz 1375 10:23 en te pasa con todos lo las preguntas si te quieren hacer Herráez Meana Romero Pulido Jordi pero la última sobre tu renovación lo primero que hizo ayer Luis Rubiales nuevo presidente unas horas después de ser nuevo presidente de la Federación es llamarte decirte Julen dos años más no lo dudas tenía un segundo no

Voz 1245 10:41 no no no yo tenía claro que evidentemente el presidente en plante que tenían aquí eso por respeto a él decidía yo diría que es lo que yo también quería seguir encabezando bueno la próxima generación europeo una generación que seguramente pues también esta ha sido nuestra pero la siguiente quizá un poco más no hubo

Voz 4 11:07 indignas apetecía ir en este caso no hubo ningún problema

Voz 1642 11:10 para ponernos de acuerdo ITB escuchen años del seleccionador te gustaría no lo sé no lo sé no no no no me no miro más allá de momento tenemos mundial por delante es verdad que las nada haciendo algo prioritario lo he dicho siempre

Voz 1245 11:23 sí

Voz 1642 11:23 eh bueno ha ocurrido estaba satisfecho pero nada más y lo voy al futuro

Voz 1245 11:27 pero el futuro es el mundo del fútbol que te voy a contar

Voz 1375 11:32 pero que Julen no sacaba en la Eurocopa de dos años no

Voz 1245 11:34 no lo sé mucho a un mundo por delante como para pensar en Europa

Voz 1375 11:39 pues nada rueda de prensa con Julen Lopetegui en el Larguero preguntas de de los compañeros de la SER para el seleccionador

Voz 0239 11:45 dos rápidas que aquí hay que estar Avispa va a coger el micrófono que luego ya no tengo que Mister una sobre todo lo que está pasando en las últimas veinticuatro horas de cuarenta y ocho ya casi con Cristiano Ronaldo teniendo en cuenta que Portugal va a ser nuestra primera piedra en el camino en el Campeonato del Mundo cuanto más follón haya sobre el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid mejor para la selección española

Voz 1245 12:08 no no creo sinceramente obras como mejores acostumbrados absolutamente a convivir con esa situación situaciones con una naturalidad pasmosa yo creo que Cristiano lo que lo único que tengo la fruta gente claro es que va a llegar al Mundial como un como un cañón a nivel físico y a nivel mental es mejor excepcional e tal como está preparado y como se ha reinventado estos últimos años y llevando como ha llegado al final de temporada demuestra aparte logrado por qué es lo inteligente que es no enfocar tu carrera de esa manera de ser capaz de tener humildad si la inteligencia de de llegar físicamente como llega no es sencillo yo eso sí que tengo claro lo demás no sinceramente no creo que sea una ventaja ninguna desventaja

Voz 0239 12:53 luego históricamente a sus antecesores ante este tipo de concentraciones aunque usted ya ha manejado en categorías inferiores concentraciones similares mediáticamente no tiene nada que ver no el alcance de un Mundial y una selección absoluta te digo que históricamente a sus antecesores siempre les ha preocupado mucho al margen del rendimiento deportivo al margen de la calificación de los entrenamientos del mantenimiento de la forma física que eso está conociendo a vuestro cuerpo técnico absolutamente controlado el entre tiempo los tiempos muertos lo que lo los las horas muertas en la concentración en una concentración que esperemos que sea de casi cuarenta días eh que va a hacer Julen Lopetegui y su cuerpo técnico de diferente en relación a otras concentraciones le preocupa también eso le preocupa el aburrimiento que se pueda producir en una concentración tan larga entre jugadores tan acostumbrados a a dormir en hoteles por decirlo así

Voz 1245 13:44 es cierto que ese hastío que tu comentaras pueda parecer y que un claro que que te lo piensas y tratamos nosotros por ejemplo en esta primera semana de concentración va va a ser una concentración en régimen de clubes decirlo ventana entrenar y luego tendrán libertad para para irse a sus casas solo dormí en su casa o en Otelo si quieren se queden aquí desde iban a tener esa libertad para volver a entrar al día siguiente no yo creo que que bueno luego placer convencidos de que es lo mejor porque la única Martín negoció las diésel

Voz 4 14:18 la seriedad si el enfoque de cara

Voz 1245 14:20 el entrenamiento y el resto pues si están cómodos en una estación pues trataremos de de buscarla pero bueno iremos gestionando eso que te has dicho claro que que existan mucho tiempo Jorge si así ojalá de seguros mucho mucho tiempo pero trataremos de de buscar soluciones para quien también en lo cual es

Voz 1642 14:38 se les haga más llevadero todo

Voz 0985 14:41 a mí me gustaría encontrar una reflexión del seleccionador entorno a un tema Julen que subsiguiente en la convocatoria tuya la última hay cuatro jugadores del Fútbol Club Barcelona esta cifra cuatro es sensiblemente inferior peor a la de otras convocatorias como la del Mundial dos mil diez o la Eurocopa dos mil doce cuando fueron siete jugadores del Barcelona en doce esto no es un reproche a Julen Lopetegui pero te quiero preguntar es algo circunstancial o te preocupa ver que al primer equipo del Barcelona no están llegando tantos canteranos de un tiempo a esta parte

Voz 1642 15:14 sí bueno yo creo que todo es nuevo

Voz 5 15:18 sustanciado el tiempo a veces hay momentos donde equipos tienen seis siete jugadores

Voz 1245 15:25 la misma hornada o cercana que que realmente manejando oye llevan el peso y la voz cantante la selección en este caso parecen cuatro y podría haber estado también seguir Berto que no está definían cinco bueno no no hay muchos más que pudieran haber estado no en esas elecciones bueno yo creo que forma parte un poco de cada momento de cada vip oí bueno sí las apuestas que tales lo haciendo en sus clubes no es fácil de todas maneras que salgan jugadores del nivel de los que salió en Barcelona creador nada hay que recordar que fue la clave

Voz 5 15:56 la selección española hay que que sí

Voz 1245 16:00 seguramente estamos hablando de la jornada nada mejor para mí

Voz 1245 16:03 de el de la historia de fútbol español sin ninguna duda pero yo diría que una dando coletazos de Froome dial eh contemporáneos con tanto nivel ningún momento no es sencillo que si tirase las hemerotecas no vas a encontrar muchas generaciones como mucho por eso digo que creo que es complicado todo lo que compares con esa generación va a salir perdiendo casi os sigue

Voz 2 16:26 Julen yo tengo una curiosidad no es un tema que me apasione el tema arbitral ni mucho menos pero sí que es un tema creo muy importante habéis hablado avisado con Velasco Carballo ha explicado un poco lo que lo que en el Mundial los parones al margen de lo de la justicia que esa es imparable y bueno habrá para gustos colores pasan cosas se ha demostrado en las ligas que está ya han puesto el bar que pasan cosas nada más reanudarse el juego no sé si esto lo has estudiado con tus ayudantes con Pablo con Óscar con nosotros Elena y lo vio con los capitanes con los jugadores lo tienes previsto hablar de esto

Voz 8 17:00 sí sí somos conscientes que es una realidad

Voz 1245 17:03 que no vale para nada ni para palear Ny emitió una opinión de yo creo que eso ya el segundo estadio no en lo que ahora toca es es centrarse en cáncer bar viene bar en qué incidencia puede tener que funcionamiento tiene y ser capaz de de no cometer errores no como todo lo nuevo reglamento pues un nuevo reglamento el jugador tiene que entenderlo tiene que aceptarlo primero y no pelearse a partir de ahí intentaremos vemos que nos perjudique no esa situación y que que al final evidentemente ya no lo de la de la decisión de arriba de si ha sido penalti o no hablo de eso que tú comentabas no es matices los parones de situaciones puntuales de esas situaciones los linier por ejemplo herido árbitros están de alguna manera les critican a quién Hospiten hasta el final de la acción con lo cual en ningún momento incluso aunque Levante Limia el portero tiene que pararse un y el delantero esa jugada pues siempre y cuando el árbitro no lo hice sin si la sino sino lo si los no no puede ser pero si no pitas y puede no con lo cual la obligación dando el delantero como los propios no pararse a pesar de que levante la bandera hay pequeños matices que lógicamente manejarlos que y luego esos parones de de falta de continuidad y de esa discontinuidad no lo bueno dar una vez que se pide al bar de nada vale ir a acompañando al árbitro a decirle nada porque el árbitro no simplemente porque que están diciendo no yo es una pérdida energía sobre ese momento se puede optimizar y aprovechar de otras cosas de beber agua y ahora con el entrenador más matizar cosas utilizarlo con un tiempo muerto yo creo que es la

Voz 1642 18:48 inteligentes de de actuar en esos momentos no son matices

Voz 9 18:52 tenía dos preguntas para para el seleccionador para Julen una qué sería un éxito

Voz 1375 18:58 y que sería un fracaso para España

Voz 9 19:00 días de Rusia ya eso me lo han preguntado muchas veces

Voz 1245 19:03 sí contestó siempre lo mismo que yo no no no voy a poner ningún adjetivo calificativo han puesto a otro nosotros y además me reitero es un mensaje en el que creemos que vamos a a incidir en suelo vamos con billete de tres partidos en el resto no tenemos que como todas las selecciones que lo tengamos que ganar allí en la busca ganar ahí con la máxima ambición llegando preparados intentando es que estemos el máximo tiempo posible eso es lo que vamos a querer ser protagonista tengo la máxima ambición pero no vamos a poner etiquetas ni ni adjetivos a una oposición otra yo creo que más gusta más a vosotros también te trataremos de de de ver qué es lo que tenemos que hacer en cada momento para llegar muy preparados para no

Voz 9 19:49 y luego le quería preguntar por algo que se te molesta especialmente por eso

Voz 1375 19:54 sí sí sí sí es el ruido que a veces

Voz 9 19:56 en en el entorno la selección no sea por ejemplo que salgan en rueda de prensa japonés del Madrid le preguntemos si creen que Cristiano va a seguir en el Madrid que salgan del Barça Atlètic preguntemos por Griezmann Chas si ese ruido que a veces se genera en torno a la selección termina siendo perjudicial porque quita el foco de lo realmente importante no que es la selección si eso le preocupa

Voz 1245 20:16 bueno digamos que no hay lo tampoco te pueden incidir podemos decir voy a contestar a ninguna pregunta que no sea de la selección podíamos hacerlo tampoco somos prohibir cosa mi decir nada pero sí de sentido común y estamos hablando de la selección les gusta que el foco esté en la selección los chicos lo saben

Voz 5 20:31 pero nada más bocas que que que no

Voz 1642 20:35 no pude loco no es amarga bueno no te gusta pero bueno

Voz 1245 20:39 no yo creo que que está hablando una selección lo lógico es que la selección pero bueno es ahí hace alguna pregunta pues estamos ante todo dentro de la normalidad otra cosa es que de diez preguntas en una rueda de prensa

Voz 1642 20:49 la selección ocho sean sobre una estación

Voz 1245 20:52 que no procede que se entonces yo creo que a partir de ahí pues mismo pues no no toca no

Voz 9 20:57 pero hubo una todo con normalidad encierro y aquí al fondo Julen m la de la SER dos dudas muy rápidas a Morata le perjudicó ser ambicioso si se hubiera quedado en el Madrid siendo sí

Voz 1245 21:08 no yo no sería no no ésa sería injusto una decisión valiente y lo ha hecho muy bien ha tenido momentos buenos y es verdad que no tiene temporada bueno pero no bueno porque porque tenían la sensación que los finales unos unos últimos diez minutos salía los cinco yo le veía fino y estaba la pena es que en cuatro partidos en directo y tampoco los Leo Messi no jugó ninguno Jasen también no encuentro bueno fue una pena una pena hay eso viene bien desde la perjudicado no

Voz 9 21:40 pero una vez dicho

Voz 1245 21:42 en su momento las decisiones son siempre buenas y luego hay cuscús hacen cosas no pero Álvaro va a volver a ser lo que es volver al nivel que tiene el máximo la máxima calidad de europea Hay un y seguro que volver a la selección sin ningún tipo de dudas es verdad que es ha sido doloroso dejarles fue porque robaron la suerte de conocerle y tenerle mucho cariño vamos hasta muchos partidos pero bueno ya me tomo una decisión en esa decisión

Voz 9 22:17 sí puede complete la frase la Brasil de Neymar la Argentina de Messi la Portugal de Cristiano la España de

Voz 1642 22:26 del equipo el equipo español lo más importante

Voz 6 22:30 eh Julen metió a España entre los favoritos

Voz 1245 22:34 no yo no me tomo a mí sí me dijeran que haciendo eso ganar cada partido uno cero y empezar ganando uno cero yo aseguro que lo comprada Berto pues una muy muy de entrenador no es más periodístico y nosotros trataremos de de ganarnos ese ese título en el campo no no no previamente sinceramente todo lo que digamos a priori eh

Voz 5 22:54 seguramente va a su papel mojado oí

Voz 1642 22:59 trataremos de ser favoritos donde que ser que es

Voz 1375 23:01 llevo más fuerte que tu ves

Voz 1245 23:04 yo muchos muy fuertes de verdad mucho tiene la ola de Portugal Portugal es la campeona de Europa actuar en la Eurocopa donde jugó a España o Italia jugó Alemania jugó Francia Le fue capaz de ganar la yo creo que que el mérito que tiene un equipo que ha tocado pelo ya más con muy una generación brillantísima mucho poso bueno digo porque no se habla mucho y no sé porqué de las cosas la campeona de Europa elegir es es es algo llama la atención y luego

Voz 5 23:32 hay equipos como a Alemania como evidentemente como

Voz 1245 23:36 Inglaterra está creciendo mucho Bélgica me encanta tienen a selección preciosa reflexionaba fantástico y bueno Francia tiene un potencial fantástico también Valdeoro y luego hay muchísimos yo creo que cada no tienen mundiales la dificultad máxima para ganar cada partido yo creo que cada partido sea el rival que sea es una conquista los equipos se preparan muy muy bien exponen poco oí no es una competición al uso con una Liga una Champions si vuelta no mundial sabe si te equivocas en lo más mínimo tienes un día malo para casar ahí y eso lo hace para mí la competición más bonita pero también más duro