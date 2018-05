Nuno Lus: "Cristiano se siente triste, le prometieron una renovación"

Voz 1375 00:00 la Laura de los Veinticinco una menos en Canarias sobre Cristiano Ronaldo hoy en la portada al larguero en el club lo tienen claro una pataleta sinceramente se preguntan todavía qué quiso decir que quiso hacer Cristiano Ronaldo con ese brindis al sol pues habrá que no lo sabe muy bien yo creo que tampoco lo tiene muy claro Cristiano a pesar de mantener ese pulso con el club d quiero mayor reconocimiento quiero más cariño es decir quiere más pasta bueno veremos si hay alguna novedad pero él dijo que estando con la selección de Portugal eh hablará veremos si habla o no pero en el club bueno bastante sorprendidos bastante molestos según van pasando las horas va bajando el suflé como decía al principio se va calmando todo en el Madrid tienen claro que Cristiano no se va a ir eso es lo que tienen claro en el Madrid tampoco tiene intención de venderlo a día de hoy ni muchísimo menos también tiene la sensación de que Cristiano no se quiere ir a dónde va a ir Cristiano pero mejor que que opinamos nosotros que opinen I lose que es un periodista que conoce muy bien eh a a Cristiano Ronaldo que está en Turquía e una hora más allí hola Nuno muy buenas

Voz 1 01:05 o al menos la uno y ha acabado el partido cómodo el partido Turquía Irán estuve este partido hoy queda un poco de ese arsenal como eran porque esperaba más de este equipo eso me hiciera una cosa porque me digo ya le con cara es que hay un tema muy muy importante que interesa obviamente a España Portugal Irán con esta cueste tema de de El Mundo a era concejal del mundo a Irán la selección ha visto cancelado un partido el último partido amistoso contra Grecia por temas políticos no tiene contrarios para preparar el Mundial it IFA no está haciendo nada cuesta papeleta ahí está dejando el tema político entra supo buen Irán está sufriendo mucho peores

Voz 1375 01:57 pues nada ahí está en Turquía por eso está en Turquía en uno luz porque está viendo a Irán con Carlos Queiroz como seleccionador pero el partido iba a jugar contra Grecia no lo va a jugar de momento así que hoy un amistoso y a lo mejor no tiene más amistosos ya antes de jugar contra España bueno Nuno tú que conoces bien a Cristiano qué quiso decir el sábado por la noche nada más ganar la Champions con eso de ha sido muy bonito jugar en el Madrid hay riesgo de que Cristiano se vaya del Madrid

Voz 1 02:22 yo creo que hacen predecir pero yo creo que no pero hay ahogo que moda está Cristiano hace hace mucho tiempo es que el Madrid ha determinado tiempo ha dicho a Cristiano que deja contrato en determinado momento Cristiano que gestionó el club cuando serie ese momento You Tube ha dicho a Cristiano que entendía el club que no sería el momento concreto hicieron pasan dos meses dos meses inhalan pasado

Voz 1375 02:55 crees que si el Madrid no le acaba pagando a Cristiano lo que gana Messi que es un poco la intención de Cristiano Ronaldo eso puede acabar en un divorcio Madrid Cristiano hola un va tienes que acabar asumiendo Cristiano Ronaldo que eso es imposible

Voz 1 03:12 yo yo creo que los dos iban a entender ahora la verdad es que Cristiano es el mejor jugador del mundo dice tú miras sueldos que se están pagando el mundo cristiano está muy abajo de lo que representa ser el mejor jugador del mundo y Cristiano tiene guiño de del parte de acuerdo porque el Barcelona lo hizo muy bien con sus jugadores con Xavi Iniesta y con Messi con todos durante mucho tiempo lo que no bando contrato de de tiempo a tiempo eso te hace más feliz ya sanas contento y te hace como un tributo del club para el jugador y Cristiano no está sentido esas

Voz 1375 03:55 tú que conoces bien a Cristiano también te pregunto cómo es su relación con Florentino Pérez a día de hoy

Voz 1 04:01 yo creo yo creo que es un poco fría yo creo que es un poco fría porque te digo Cristiano ha recibido la promesa no ha sido Cristiano que ha pedido ha sido el club que ha dicho vamos renovar contigo te vamos hubiera sueldo y al final cuando Cristiano producto cuando se de momento el club ha dicho ahora no empezamos que ese momento es el momento cierto dos meses fueron pasando de la temporada terminó Ina pasen se siente engañado no diría engañado pero se siente tocado triste hay gente un poco que la palabra que ha dado no a qué

Voz 1375 04:43 ya vale la última que Thiago en uno y en caso de que saliera que has dicho que no crees que vaya a salir aunque siempre existe ese riesgo en caso de que saliera donde crees que podría ir Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid te lo imaginas en otro club en Europa sería ya para irse a otro fútbol tipo China tipo EEUU

Voz 1 05:02 yo creo que es temprano para eso primero yo creo que no hay no hay ningún mejor Cobi Cristiano sabes que el Real Madrid intentará el quiera si quedar gusta de encanta Madrid al Madrid pero siempre hay un sueño antiguo del parisino hermano de fichar Do it por eso te digo aquí Europa venía dos dos posibilidades o el parisino a la pasta para comprar o regresar al Manchester United un club que tiene un cariño tremendo por Cristiano y que cristianos obviamente también tiene ese ese cariño pero te digo Christian al quedar otro otro club mejor que es tardo que el Madrid para ganar para ganar títulos y además y además tiene la posibilidad de volver a ganar de oro

Voz 1375 05:56 son las opciones de nulo lose alguien que conoce muy bien a Cristiano Ronaldo hay siempre riesgo de que se pueda ir pero no ve a Cristiano fuera del Madrid la intención de Cristiano es arreglarse con el suelo con Florentino Pérez y con el club y acabar entendiéndose aunque no sean las pretensiones que tiene ahora mismo el portugués en su cabeza opinión repito de que conoce muy bien de primera mano a Cristiano Ronaldo uno a muchas gracias

Voz 1 06:18 estar en el larguero y disfruta vive en Turquía si me fue mañana hay vamos a empezar el Mundial ICO mucho mucho respeto deportado por España porque además de dando muchas oportunidades ha salido del equipo Belén aquí en Portugal hace dice que España es favorita para el grupo yo o porque antes de venir aquí a Turquía que estuvo como huecos Ivo goza este Marruecos ojo porque es un equipo