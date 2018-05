El Larguero (1ª parte / 28/05/2018): José Manuel Calderón, Julen Lopetegui y los casos Cristiano y Bale

Voz 2 00:00 bien

Voz 3 00:46 muy buenas noches bienvenidos al larguero hasta

Voz 1375 00:49 a la una y media para que éste es un ratito acompañándonos y que te acompañamos con toda la información deportiva con todavía los ecos de la fiesta del Santiago Bernabéu la idea décimo tercera Copa de Europa del Real Madrid olía de Campeones como más os guste en y con la sensación de que el suflé va bajando eso engordó lo metieron Maitena es para que no haya no para que crezcan los flanes las tartas bueno que se fue inflamado eso pero que eso ha bajado y además tanto en el Madrid como en el entorno de los jugadores tienen claro que al final se les ha visto un poco el cartón que han sido dos pataletas aunque por distintos motivos una pataleta es por dinero bueno por cariño pero vamos a verlo Page de Cristiano Ronaldo el cariño es Dinei la otra pataleta por minutos y los dos lo han expresado de esa manera que al Real Madrid le sorprendió Cristiano pide ese reconocimiento desde el punto de vista económico para ser considerado el mejor del mundo también en eso Ebay lo que dice es hoy yo lo que quiero aquí jugar fíjate que dos golazos he metido tengo que ser titular pensaba que iba a ser titular hoy desde el entorno del jugador galés Gareth Bale nos llega la sensación que teníamos ya incluso después de la pataleta es que Gareth Bale no se quiere mover del Madrid ni con agua caliente no quiere moverse de ninguna manera no se quiere ir del Real Madrid lo que pasa es que quiere jugar y no quiere seguir chupando banquillo tantos partidos del mientras muchos le echan la culpa o le hemos echado la culpa a sus lesiones a sus largas ausencias a los partidos de una está pues otros a lo que dicen es desde el entorno de Bale la culpa no es de baile al culpas que no le ponen pero claro lo que le pasaba ahí le pasa a otros veintidós otro XXIV que quiere jugar todos bueno pues ahí lo que pasa es eso que quiere jugar de Bale aseguran que no se quiere mover aunque tiene alguna cosa Inglaterra es verdad que el Manchester City está el Manchester United está muy atento probablemente el Manchester City también este hay eh Zapata o por ver qué pueda pasar tampoco está entre sus prioridades pero algo puede haber pero no hay ninguna oferta en firme por Gareth Bale Bale no tiene ninguna intención de irse del Real Madrid y además el Real Madrid no tiene ninguna intención de vender a Gareth Bale eso es lo que piensan a día de hoy y en cuanto a Cristiano Ronaldo que no hace falta explicar explicar mucho más mística Cristiano el sábado y lo visteis ayer son dos caras del mismo jugador en Veinticuatro horas pataleta pasando las horas coinciden poco lo que os contaba yo anoche aquí en el Larguero hay y Cristiano llega haber marcado ese gol de chilena el que marcó Bale hubiera dicho lo mismo al final del partido pues la mayoría pensamos que no así que resumiendo el mal si no se quiere deshacer de Bale no se quiere deshacer de Cristiano pero los dos han tenido esa pataleta uno M forma de dinero cariño llámale como Cry reconocimiento por parte del club que me niegan y que no me lo dan y que me prometen y no me llega yo otra en forma de minutos porque quiere sentirse más importante dudo mucho que vaya a cambiar la delantera para la temporada que viene la verdad que a día de hoy lo dudo y sobre todo Cristiano adónde iba a ir no porque no se puede ir a otro sitio claro que se puede ir pero fuera del Madrid en Europa quién va a pagar lo que le va a pedir el Real Madrid con treinta y cuatro años Isabel a China a que no bueno eso eso es lo que hoy se cuece luego nos contará más detalles Javi Herráez y Antón Meana de cómo está el vestuario de cómo se vivió todo la pos fiesta de anoche y de lo que se ha contado en el día de hoy entre los jugadores eh después de ganar esa décimo tercera Copa de Europa en el día después como digo en el que además el futuro de Cristiano que para algunos puede seguir siendo una incógnita pero que Jürgen no tiene más tirón que eso la pataleta del que se siente frustrada porque no ha sido protagonista de tiene que serlo aunque sea hablando los micrófonos pero hoy el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas ha lanzado este mensaje sobre el futuro de Cristiano Ronaldo en la Liga el año que viene

Voz 4 05:25 cómo afectaría vamos a ver si si está preguntase se nace fin hace cinco años ya pues bueno me preocuparía mucho más ahora me preocupa pero menos

Voz 5 05:34 que está si eso se todo cual pues toda España creo

Voz 1375 05:38 te daré estandartes como artista

Voz 5 05:40 dos no es igual que en el Maresme pidió

Voz 6 06:02 sí sí eso creo que sí que cada vez tengo muy claro que en Europa va a ser mi único en con igual puedes siempre dije que tengo la la gana poder jugar algún día en el fútbol argentino que no sé si se quedará o no pero lo tengo en mente pero lo demás nada más

Voz 1375 06:21 en Argentina si va a Argentina a News donde empezó en Europa en ningún sitio que no sea el Barça así que todos tranquilos sobre todo Bartomeu bueno ya huele a mundial quedan dieciocho días para que debuté hemos ante Portugal dieciocho días para que arranque España en el Mundial jugamos el día quince contra la Portugal de Cristiano Ronaldo Un día antes el catorce empieza el campeonato del mundo de Rusia con él Rusia Arabia Saudí pero eran quince días Brown dieciocho días para que juegue España contra Portugal el viernes quince de junio hoy se han quedado concentrados ya todos los jugadores excepto los del Real Madrid ya ha completado la lista con esos siete jugadores que recordamos no irán al Mundial pero con los que va a estar trabajando esta semana Julen Lopetegui hasta que lleguen los madridistas Oyarzábal Yeray Iñaki Williams Unai Nuñez Carlos Soler Jesús Vallejo Rodri Vallejo es del Real Madrid sí aceptó estar en este mini Ascó la selección a pesar de que ha estado también concentrado con la con el Real Madrid jugando esa Liga de Campeones el resto volverán veremos si el sábado para viajar ya a Villarreal en el partido amistoso que juega el domingo España Ozzy ya se incorporan a partir del lunes la intención de Julen Lopetegui de nada adelantar un poquito hoy ir ya a Villarreal aunque lo vamos a preguntar ahora mismo porque va a estar enseguida en el Larguero el seleccionador español y lo vamos a preguntar en una especie de rueda de prensa en el primer día de la concentración de la roja al seleccionador eh en esta rueda de prensa improvisada del Larguero donde vamos a estar con Julen donde van hasta también Antón Meana Antonio Romero Jordi Martí Julio Pulido Javi Herráez que nos va a contar lo que ha ocurrido en el día uno de esta concentración de la selección que ojalá estén hasta el quince de julio en el Mundial de Rusia y además hoy en eh recibido buenas noticias tanto el Madrid como sobre todo una selección con Dani Carvajal porque va a apurar sus opciones de estar en Rusia el madrileño sufre Se confirma rotura muscular de grado I dos tres semanas de baja pero se queda en la concentración ya iba a empezar la recuperación así que yo no PTI cuenta con Carvajal vamos a ver si llega al partido de debut contra Portugal pero todo apunta que le va a esperar si va por buen camino la recuperación irá al Mundial después de las lágrimas de el otro día ya han jugado dos Tales de España del grupo B de la primera fase a jugó a Portugal hoy un amistoso con Túnez empate a dos sin Cristiano de todavía no está en la selección ya ha jugado irán contra Turquía ha ganado Turquía dos uno a Irán luego le preguntaremos a Bruno Alemany también ha jugado Francia le ha ganado dos cero a Irlanda y ha jugada Antoine Griezmann treinta minutos no ha dicho nada ni ha puesto nada en Instagram ni en Twitter ni en ningún sitio que yo sepa hasta ahora mismo meteremos llegaron no ningún me gusta ningún reto Nadj todo tranquilo redes sociales de Griezmann un día más sin echar humo eso sí cada día que pasa cada hora que pasa cada minuto que pasa parece que va en contra del Atlético y a favor del Barça Mohamed Salah eh estará en España los próximos cuatro cinco días tratándose de su lesión en el hombro y con él va a estar el fisio español que ya hemos hablado en El Larguero Rubén Pons por cierto qué ha hecho el Liverpool oficial la contratación de Fabio cincuenta millones de euros a su portero pasándolo mal eh a pesar de que ha pedido perdón canarios ha habido Abbas varias amenazas de muerte algunas de ellas lamentables que ni la vamos a reproducir Pablo Machín ya es oficial técnico del Sevilla deja Girona hay firma por dos temporadas mañana se despedirá de la que ha sido su casa los últimos cuatro años el Girona y fuera del fútbol tres titulares más Rafa Nadal no ha completado su partido en la primera ronda de Roland Garros por la lluvia en el momento del parón iba ganando a Bolelli el italiano seis cuatro y seis tres aunque perdía cero tres en el tercer set hizo lo demás destacar que Munar ha rematado sets ante Ferrer o que el vigente finalista Stan Wawrinka cedió ante García López ya está fuera de los doscientos mejores del mundo continúan los play off de la Liga ACB hoy ha jugado el Valencia Basket siete uno Herbalife Gran Canaria cinco seis el uno cero para Valencia para actual campeón de Liga ya las tres de la mañana en tres horas y veinte minutos último partido de la final de la Conferencia Oeste después de que anoche Cleveland ganara a Boston se convirtiera en el primer finalista de la NBA esta noche sabremos si la acompaña o Houston Rockets o Golden State Warriors van empate a tres el que gane esta noche a la final lo dan en Movistar Plus a las tres y lo comenta Daimiel que está ya con nosotros para entrevistar a José Manuel Calderón enseguida todo de Cristiano enseguida Julen Lopetegui pero merece la pena saludar en directo ahora mismo a otro español el tercero que hace historia jugar una final de la NBA directo en el Larguero José Manuel Calderón con un coche hasta Cleveland

Voz 12 11:46 hola buenas pues felicidades hombre

Voz 1078 11:48 muchas gracias tercer este tercer español

Voz 1375 11:51 a finales de la NBA no es fácil esto de meterse en una final de la NBA

Voz 1078 11:55 bueno pues no no es fácil de trece años me ha costado

Voz 13 11:59 qué cuesta cuesta si no

Voz 1078 12:01 pues si se tiene suerte y puede dar a los tres seguidas dependiendo el equipo pero como sabéis en la NBA a veces no puedes elegir si te toca pues eso dar muchas vueltas a tope hasta que lo consigues

Voz 1375 12:11 eh qué qué pedazo final habéis disputado de siete partidos los tres que habéis jugado en casa los pero los tres que se había jugado en Boston los habían ganado ellos los Celtics en el último partido que era también en su cancha donde no habían perdido ni uno en los play off yo creo que salió un poco a relucir aparte de un grandísimo Le vuestras presencia también no en este tipo de partidos ni de finales

Voz 1078 12:32 sí yo creo que ya parte será un poco el objetivo no yo creo que esa vía porque si si estábamos cerca en el marcador al final creo que en alguna ocasión se tenía que notar pues que tienen muchos buques que tienen muchos jóvenes que que lo anotaron no creo que cuando nos pusimos por delante hay en en el último cuarto bueno pues empezaron a mirarse unos a los otros y sin saber realmente quién era o a quién le tocaba tirarse se dieron hoy yo creo que es objeto está nuestra ventaja en este en este partido

Voz 1375 12:59 cuando sonó la bocina que sentiste cuando sonó el último bocinazo de Se acabó Cleveland finalista de la NBA Brice ahora ahora lo había perdido dio cuando son hola cuando sonó la bocina en el último bocinazo del partido que sentiste ya Cleveland finalista de la NBA

Voz 1078 13:19 bueno pues la verdad es que hemos pasado un año difícil no que fue una sensación de felicidad de de bueno pues de haber sufrido mucho y dan al objetivo primero que era ese Nobel de pelear por el anillo bueno pues después de lesiones traspasos más lesiones mil cosas que nos han pasado este año a los Cavaliers eh contentos y felices todos de de dar ese paso de tener la oportunidad de luchar por todo

Voz 1375 13:43 y Antoni Daimiel o la Antoni qué tal

Voz 13 13:46 qué tal muy buenas noches y muchas gracias es sabes Calderón que Daimiel Se va esta noche a hacer el

Voz 1375 13:55 partido al plató de Movistar Plus te vas con la maleta Antonino sin saber a qué ciudad vais a ir eso

Voz 0995 14:00 dato exacto de va a tener que estar también despierta nuestra compañera

Voz 13 14:04 la producción aunque no lo tenga muchos enteros en el Partiso a mayor o menor interés tiene que estar al habla con la agencia de viajes no para saber dónde vamos

Voz 1375 14:13 claro depende quién gane la San Francisco o Wall a Houston porque empieza la final el no en el oeste en cualquier caso no

Voz 0995 14:18 eso es eso es y además hemos buscado una opción bastante buena que es hacer

Voz 1078 14:24 hala en una ciudad que conoce José bien que es Toronto

Voz 0995 14:27 desde allí bueno pues hay buenos enlaces tanto para una ciudad como para la LOGSE

Voz 1375 14:30 bueno la maleta la tiene

Voz 0995 14:31 no sí de hecho la la intención es que se vea en plató

Voz 1375 14:35 hala Weiss es la vais a cargar la paleta en el plato pues ves tú Calderón donde prefieres que vaya a la maleta de Daimiel y que sea vuestra rival a San Francisco a Auckland con los Warriors o prefieres que se metan los Roques de History sean vuestros rivales los de Harden

Voz 1078 14:49 bueno nosotros estamos en la misma situación esperada el partido de hoy tendremos el horario de sigamos en Houston salimos a las dos y sé que en Golden State salimos a las doce

Voz 13 14:58 sí sí esperando a ver qué es verdad que

Voz 1078 15:02 bueno Juan en casa que Houston ha hecho una muy buena serie y que va a depender no sé si se ha hecho oficial no al final Chris Paul va a intentarlo no va a intentarlo va a jugar cómo estás cómo te graves la lesión y ahí yo creo que esa es la clave si Chris Paul juega creo que que hay muchas posibilidades de que coexistan pueda ganar el partido si no pues hay menos posibilidades creo que Golden State al final podía dar la vuelta a la serie no

Voz 1375 15:25 yo siempre quién prefiere eso te da igual

Voz 1078 15:28 yo creo que nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora

Voz 13 15:30 mira que está lo que se la verdad que sí

Voz 1078 15:33 comparar mucho que he pasado durante la temporada porque los partidos que hemos jugado tanto con unos como con otros han sido antes de los traspasos con no teníamos subir jugadores lesionados entonces no tenemos esa referencia real decir qué pasa con este equipo contra quién jugamos mejor no que tenemos un equipo difícil para ella no porque no han jugado contra el equipo de nuestras de los nuevos jugadores no se pues fue un ha sido un año un poco extraño en ese sentido

Voz 1375 15:58 bueno lo último que he leído Anthony para que sólo contemos a Amena Calderón no sé si tiene esto alguna ahora lo último alguna última hora lo último que he visto es que no juega Iguodala confirmado con los Warriors pero lo de Chris Paul no está confirmado no

Voz 0995 16:08 no no lo dejan en el aire lo que llaman allí el el Game Time no no lo van a decir hasta poco antes de yo lo que creo es que si si al final fuerza y trata de jugar pues no va a estar ni ni muy cercano a un buen porcentaje de de Estado de forma no muchas veces rozar ese tipo de lesiones supone que que al poco te tienes que retirar no te rompes más todavía es una baja muy importante estoy de acuerdo con lo que dice José con Chris Paul han demostrado que pueden competir ganarle a aburrió sin Chris Paul es realmente difícil

Voz 1375 16:40 en casi imagina o con el con el anillo de campeones no sé si tiene más valor por ejemplo que un oro olímpico o es incomparable ganar una medalla de oro con España en unos Juegos Olímpicos Calde

Voz 1078 16:54 yo creo que cada cosa tiene su espacio no hay comparar las son increíbles yo creo que una representado tu país es lo máximo no el oro olímpico por supuesto pero yo creo que como club pues el ganar la NBA pues es también el sueño no que que tiene también no y por eso tomé la decisión hace años de venir para acá para intentar estar de sus compras circo por unanimidad oí ojalá no yo creo que todos pues eso está soñado alguna vez con con con conseguirlo no y bueno pues estamos cerca estamos a cuatro victorias y ojalá el ser puedan ser este año y poder conseguirlo eso sería

Voz 13 17:28 eh pues incluso la joyería la leche ahora te preguntaba que te quiere preguntar alguna cosa pero te digo

Voz 1375 17:36 con qué te quedaría eso que destacaría de Le Bron en la cancha mira que es difícil destacar una cosa de Lebron pero que es lo que más te ha sorprendido aparte que es una fuerza de la naturaleza animal y que destaca áreas de Le Bron fuera de la cancha

Voz 1078 17:48 pues a ver lo tienes que lo tiene todo realmente no ayer era el partido número cien que jugaba lleva quince años en la NBA jugó cuarenta y ocho minutos anota revolotea asiste defiende al mejor jugador yo creo que eso es lo que le hace diferente a las demás estrellas no creo que es el más completo de todos y creo que hay estrellas muy buena quizá haya mejores anotadores mejores reboteador es lo mejor es asistentes pero no creo que haya alguien que pueda hacer esas tres cosas como las hacen el no y luego el cómo entiende el juego que es lo que quieren cada momento y luego mejor Llorens mejor que cierran para mí yo creo que es mucho más completo esa es mi mi opinión

Voz 1375 18:26 tras hace muchas más cosas

Voz 1078 18:28 que que que es muy difícil lo que lo que él hace no el el hacer un treinta treinta nueve nueve ó treinta ocho diez es algo que todos los días un día tras otro es muy complicado no yo creo que eso es lo que hace que sea diferente si vamos a anillos ganados y todo pues está claro que todavía no ha llegado a al no bueno cada uno exactamente cada uno ya no puede mirar cómo como en ese sentido y luego fuera del del de lo que es el campo como este palacio es un tío muy normal normal y muy buen compañero creo que eso hace que todos los de la tengamos muchísima confianza en él él la tienen nosotros sabes que si no va a forzar un tiro que si alguien está sólo les va a pasar ibas a estar preparado para tirar y eso es muy importante tener en una estrella y luego su preparación diaria no de ser el primero no hay días libres del llega hace sus cosas y se prepara sí es masaje masajes y espesas esas lo que tenga que hacer creo que la preparación el empieza la temporada hay es ganar mi esa obsesión de ganar pues le hace ser el mejor yo creo

Voz 13 19:30 se pregunta para Gálvez y quería preguntarte José por

Voz 0995 19:33 de lo que sabéis ahora mismo del protocolo por conmoción cerebral que Bellow si tenéis alguna noticia o gays por hecho que en el primer partido de la final en la madrugada del jueves al viernes hora española estará con el equipo

Voz 1078 19:46 bueno yo espero nosotros esperamos que sí pero es verdad que hoy por ejemplo hemos tenía el día libre porque llevamos hasta que son cuatro de la madrugada de Boston que hoy nos hemos visto a priori por cómo va el protocolo de NBA pues seguramente mañana él es hacer un poco individualmente luego pueda hacer algo con con con nosotros al día siguiente hay lo lógico es que esté no esperemos que no sea nada que no sea más grave no es verdad que bueno pues estas conmociones estos golpes siempre hay cosas que luego pueden aparecer a los dos o tres días que ese es el miedo que todo el mundo tiene pero a priori por lo que sabemos que tampoco lo tenemos toda la toda la información pues esperemos que esté que esté al cien por cien

Voz 0995 20:25 y quería preguntarte por la posibilidad no de las paradojas las casualidades de del paso del tiempo no podrías competir por un anillo incluso ganar el anillo contra el equipo que pudo darte un anillo es verdad sí

Voz 1375 20:39 es verdad

Voz 1078 20:40 eso es lo que me pasa hoy me lo pregunto si me lo preguntaba hay no porque esto de ganarle mira nunca puede darle hay que darle hay que dejarlo pasar de tuve la suerte de jugar y quizá eso hizo que Cleveland me fichar este año porque pude jugar no lo sé da muchas vueltas pero es cierto que son cosas que al final bueno pues puede pasar puede pasar que esa algo raro pero bueno mira concentrado en lo mío y no puedo mirar para atrás porque fue una situación un poco estresante para para mí para mi familia en estos días que lo que pasó y ya está olvidado y ya está no

Voz 1375 21:15 oye has demostrado cuando oteando minutos que has tenido unos cuantos durante la temporada regular el nivel para estar jugando con los mejores pero cuando empezaba los playoffs sobre todo según han ido avanzando partidos ha sido jugando menos minutos te ha desilusionado te esperabas

Voz 1078 21:29 no no desilusionado porque yo sé el rol en el equipo que tengo a mi realmente no ahí te das cuenta en todos los equipos los playoff enciman con diez jugadores

Voz 13 21:38 el siguiente ya tan con siete

Voz 1078 21:40 desde que hay jugadores que están están a tope hay jugador que están jugando muy bien en Indiana tuvo que jugar tres partidos porque yo Gil se lesionó en Toronto no bastante bien y no me dio tiempo ni cambios ni nada bueno y Boston te hay que estar preparado y quién sabe si pasa cualquier cosa hay un problema de falta si tienes que jugar estoy listo estoy feliz de estoy disfrutando muchísimo y si tengo que jugar encantado de te digo como bien decías ha sido un año muy bueno con todo el tema de entre mano de lesiones Gaspar más a mí personalmente me ha beneficiado que he podido jugar mucho y demostrar que que todavía por jugar a esto y bueno eso ha sido la bueno pues ya te digo una experiencia buenísima ahí bueno pues todavía quedan partidos y ojalá tenga la oportunidad de de poder ayudar un poco no

Voz 1375 22:22 si el año que viene que la bolita de el futuro de Calderón por dónde va porque firmase un año así que termina contrato cuando acabe la temporada por donde va el futuro de Calderón para seguir en la NBA o qué

Voz 1078 22:32 sí por supuesto por supuesto esto y me encuentro muy bien y me gustaría legar a quince años jugados Si eso quiere decir que me quedan dos todavía Hay bueno vamos a ver todos firmamos casi todos los nuevos firmamos un año por porque Le Bron acababa contrato y el equipo no quería firmar alguien mucho más tiempo de eso porque no se sabía que iba a pasar no es bueno puede ser que bueno sabemos lo qué va a pasar con Le Bron pues no sabemos si al final volveremos y no pero bueno yo creo que ellos están muy felices con conmigo aquí estoy muy contento y bueno a partir de ver cómo acabe todo qué es lo que hace Bron y en julio pues a partir de julio veremos a ver cuál es el siguiente paso no pues nada

Voz 1375 23:06 la última alcalde si quería preguntarte por

Voz 0995 23:09 por un jugador para mí misterioso el mira que llevaba años en la Liga pero que tú decías antes que Le Bron James juega a gran nivel todos los partidos ayer un poco la nota de distinción a vuestro favor que es Jeff Green jugador que si te ves las condiciones debería hacer todos los días dieciocho veinte puntos ocho rebotes y no lo hace habitualmente pero ayer lo hizo hizo diecinueve puntos y fue fundamental como eso o por qué no rinde a gran nivel en todos los partidos

Voz 1078 23:34 bueno yo creo que desde que el tubos hubo una operación como sabéis a corazón abierto y demás lo comentaba el otro día creo que fue ayer en la rueda de prensa ahí bueno tienen una forma de de ser muy tranquila es muy tranquilo y muchas veces eso igual no es lo mejor para jugar a baloncesto de es una persona y un compañero de equipo increíble y ojalá tuviera esos partidos todos los días no oí la verdad que el tío es súper la acción es buenísima pero ellas que salen mejor las cosas que otra no yo creo que que el cambio mucho de del jugador que era antes y después de la operación por por bueno pues pues lo que se jugaba en esa operación bueno hoy ve las cosas un poco diferentes no oí yo creo que es es lo que como él decía eh bueno pues se detuvo ayer de hacerlo muy bien después de tanto tiempo de esa operación llegar a una final de la NBA y bueno para él pues algo muy importante también

Voz 0995 24:23 iba antes has dicho José que sabes cuál es el rol que tienes en el equipo teniendo en cuenta un rendimiento diría bastante pobre Jordan son los dos últimos partidos no es ni mucho menos descartable es que en la final y las tener minutos no porque creo si no recuerdo mal en la segunda mitad no sale ya Jordan Clarkson que estuvo mal en la primera mitad indicaron no vais a jugar una final de la NBA con una rotación de seis seis y medio no

Voz 1078 24:51 por eso son muchos partidos esperemos que sean muchos los y son pocos que sean para porque hemos jugado increíble entonces por eso digo que hay que estar preparados yo estoy listo para para jugar no sé lo que va a pasar el entrenador hará lo que tenga que hacer probablemente sea diferente jugar contra Houston que juega contra Golden State porque es así porque hay jugadores que van a jugar más o menos dependiendo de los de de que puedan el otro equipo puede ser puede ser que alguien no esté bien tengas que entrar en la rotación y bueno y estar preparado para hacerlo bien no saque eso es lo bueno de tener tantos jugadores también hay bueno tanto diarios Man ha tenido muy buenos minutos y también está ahí que bueno que ya es que sí o que no no sabemos si Ronnie Wood puede volver que es un gran jugador pero bueno no no ha jugado a buen nivel de los Playmobil quién sabe igual ahora lo necesita que todos tenemos que estar preparado y bueno pues sí

Voz 13 25:37 sí llama sí dice José para dentro pues se va a jugar ahí para adelante sin ninguna duda

Voz 1375 25:45 la última hay te dejamos Doncic de podrá Fini y veremos no el ex número uno si el número tres y ex número dos cómo ves tú a Doncic en la NBA

Voz 1078 25:55 bueno yo creo que va a depender de que como elijan los equipos que es lo que necesitan por por calidad está claro que el estaba para ser número uno pero muchas veces de bueno hay dos o tres jugadores que están a que pueden que pueden estar a lo que en el futuro tal porque yo creo que a nivel lo que le ha hecho este año yo no creo que ninguno de los que están ahí para luchar por el número uno lo pudieran hacer en Europa no lo tengo estoy seguro de eso pero bueno hay gente que mira que puede ser en el futuro si puedes mejorar más menos bueno pues como a las cosas iba a depender de que es lo que necesitan los equipos Si sea al final ellos creen que es ese puesto que tienen que cubrir o no pero por calidad debería ser top vamos a decir top tres por por por quedar bien pero realmente yo creo que tiene la caída para hacer el bien

Voz 1375 26:40 bueno pues nada que hora tienes ahí Cleveland ahora mismo que ahora tienes

Voz 13 26:45 pues aquí se cuatro números la Jaime I

Voz 1375 26:48 cuatro minutos seis horas menos en Cleveland pues nada tenemos a un comentarista de la NBA a nuestro queridísimo Antoni Daimiel con la maleta en el plató Movistar Plus para saber a dónde va si ajusto nada o a Auckland y Calderón esta igual con su equipo pendiente el partido esta noche para saber si tiene que ir a una ciudad a otra lo vas a ver el partido en casa o donde lo es

Voz 1078 27:07 te si lo veré hoy en avión hay que verlas hay que verlo un poquito de ahora las mueven vieja dentro de estar preparado

Voz 1375 27:13 pues nada un placer Calderón gracias por estar en directo en esta portada El Larguero tercer español en la historia del basket que juega unas Finales de la NBA después de Pau Gasol y de Serge Ibaka todas las suerte en esa final sea contra quien sea un abrazo Calde Calderón adiós un abrazo alcalde pues es un abrazo Calderón otro a Daimiel que luego te veré con la maleta en el plató a ver

Voz 13 27:35 pues perfecto eh que se que te vas a quedar por favor ya desde Estados Unidos ustedes

Voz 14 27:40 señor un abrazo Anthony buen viaje un viaje y un abrazo para Calderón que hay antes se cortó y ahora parece que no ha habido la la despedida a las seis de la tarde en Cleveland

Voz 3 27:50 bueno ha llegado la hora de hacer esa rueda

Voz 1375 27:53 de prensa improvisado en El Larguero con Julen Lopetegui día uno de la selección española ya huele a mundial estamos con la arroja a muerte porque además nos transmite buenas vibraciones luego pasará lo que tenga que pasar pero creemos en este equipo en este seleccionador que está por ahí y que se va a someter a las preguntas de todos los compañeros de Larguero Don Julen Lopetegui seleccionador muy buenas

Voz 1245 28:15 hola buenas noches cómo estás bien bien todo bien dieciocho días ya queda menos no si me queda menos al menos en

Voz 1375 28:24 te muevas de ahí que están preparados por ahí Antonio Romero Antón Meana Julio Pulido Jordi Martí Javi Herráez preguntas para seleccionador aquí en el Larguero enseguida

Voz 1375 31:32 Larguero con Manu Carreño

Voz 3 31:43 pues desde hoy y hasta ojalá el quince de julio

Voz 1375 31:47 pues ojalá a estar hablando esta sintonía en la Cadena Ser en todos los programas de deportes en Carrusel Deportivo en El Larguero con todo el equipo enviados especiales que nos vamos a marchar allí a Rusia a Moscú en el IPC ella Krasnodar para vivir con la selección española el día a día pero antes de que llegue todo eso ya hoy ha arrancado la concentración con el seleccionador tomando ya los mandos una vez terminó la temporada en la Liga en la Copa la Europa League la Champions League y ahora toca hablar de la selección el del Mundial está por ahí Javi Herráez para que nos cuente rápidamente que ha dado de sí este día uno y sobre todo como está Carvajal hola Javi muy buenas hola qué tal mano a todo muy buena no

Voz 26 32:20 ha sido un buen día eh además hasta darnos acompañó el arcoiris hecho una unidad con mucha lluvia y bueno yo no estaba evidentemente

Voz 1375 32:29 pero estábamos en la seguro que yo le duele aquí

Voz 14 32:31 pero ojo al al no estábamos en la tribuna bueno

Voz 26 32:33 soltó el primero yo me fijo esos detalles no se iba es cuando te los jugadores y luego ha hecho te rondos veinticuatro futbolistas el tono el tú no era bueno había público en la grada lo fue esta tenían hambre oye si todo va bien nos faltan cuarenta y nueve días de concentración y son datos que creo que suman para todos no y luego encima de Carvajal que echabas iba llorando ahí era ya un poquito más optimista y esta mañana ha confirmado que no era el bíceps femoral que era el secretario dudoso que es una zona buena es un grado II pero bueno los que saben de esto dicen que se puede recuperar bien además Dani es un futbolista que recupera con con ganas ya ha estado hoy en en la Deportiva Las Rozas ruido con los médicos con el propio Lopetegui salvado del bar ha estado el asco Carvalho hablando con con los jugadores de lo que va a ser el bar algo muy importante en el en el Mundial porque lo estamos acostumbrados a ello y bueno pues buena pinta la verdad vamos a escuchar de hecho Dani Carvajal nada más llega a Las Rozas contento y sonriente porque aún se pasó el susto está ahí para intentar ayudar

Voz 27 33:29 vengo a recuperar desde hoy el treinta estar lo antes posible igual hasta que se la lista definitiva pues voy a intentar entrar gracias recién salidos ha sido menos de lo que yo pensaba está claro no final tienen recuerdos un poco de antes pero bueno son cosas que pasan ahora recuperarse estar fuerte y listo

Voz 1375 33:46 pues nada palabras de Carvajal con el que has hablado no seleccionador Julen

Voz 14 33:50 sí

Voz 1245 33:51 sí sí claro hemos hablado con él

Voz 1375 33:54 cómo está

Voz 1245 33:55 pues muy contento contento como nosotros después de lógicamente las las dudas que no generaban la la las imágenes de del partido y la reacción de Dani bueno hablando con él he tenido la sensación de que quizás no era tanto los médicos también y bueno se confirmó hoy en en la resonancia había que esperar a dos entiende no son aparte de alta con bastante buen pronóstico que no te dicen los médicos que que va estar peleando para poder jugar el primer partido oí conociendo Dani seguro que es así

Voz 28 34:28 sí a partir sin ningún problema antes

Voz 1375 34:31 qué bien que buena noticias a tú crees que llega para el debut contra Portugal

Voz 1245 34:34 yo creo que va a estar peleando los yo creo hasta el plan de vamos a ver la evolución de estas cosas luego también dependerá sensaciones si Iberia pues no pero bueno yo creo que la última semana antes del partido creo que estaba trabajando con todo esto había había hecho por eso hemos decidido que merecía la pena esperar a ni y que además es uno de los jugadores todos los Jurado María cómo lo cual es que nos daba una pena tremenda en el que no que no ya lo ocurrió

Voz 13 35:01 sí sí afortunada una Europa sí afortunado

Voz 1245 35:04 en este caso parece que vamos a poder con ello oí va a estar con nosotros

Voz 13 35:08 vale viste llorando el he visto por la tele porque no viaja este aquí que que se desde la distancia encima que están más lejos de ves con esa cara en el campo tú pensaste que era más grave

Voz 1245 35:17 pues nos sentimos sentimos en Ciudad rabia porque siempre con un partido eso es lo ves desde la clave de que los chicos no seleccione nada a nadie pero sobre todos los los tuyos no y en este caso bueno ya vimos el gesto oí la sensación era era negativa bueno afortunadamente no es tanto como como parecía ahí lo importante es que está con nosotros que va a hacer todo por recuperarse le vamos a poner todos los mejores medios para que casi sea hay yo estoy seguro que da mí en este Mundial

Voz 1375 35:45 bueno está prepara para la rueda de prensa con los periodistas de la SER no te has preparado sonido rueda de prensa portador sonido rueda de prensa está por ahí Antonio Romero o la Antonio muy buenas

Voz 0239 35:56 hola Antonio Romero Cadena SER Mister muy buena no es meter acostumbrando me son cuarenta y cinco días por delante

Voz 1375 36:04 hala está por aquí Antón Meana hola hola qué tal seleccionador buenas noches

Voz 1245 36:08 buenas noches

Voz 1375 36:11 buenas noches Julio Pulido deportes vista hay que identificarse sí

Voz 0239 36:14 del cuatro no aquí bueno bueno

Voz 14 36:17 sí pero también escribir en todos los medios a Jordi Martí muy buenas

Voz 0985 36:21 buenas noches seleccionador desde desde Radio Barcelona

Voz 14 36:24 buenas noches pues nada vamos con la Javier

Voz 1375 36:28 qué te preguntara enseguida eh antes fíjate lo que te haya preguntar tienes claro el equipo para el debut contra Portugal

Voz 1245 36:34 no no no no lo tengo claro antes no que tenemos ahora quince horas por delante que tenemos dos partidos tenemos que trabajar

Voz 28 36:43 de analizar Hay iremos

Voz 1245 36:45 poco a poco teniendo sensaciones pero todavía presupuesto que están muy lejos

Voz 1375 36:49 y te das cuenta yo creo que eso lo nota el seleccionador que tanto con el once como con la lista ha habido mucha coincidencia no yo creo que había un noventa noventa y tantos por ciento de de pues eso de coincidencia con los lista que ha estado y que baila uno o dos jugadores no sé si eso también lo percibe el seleccionador no

Voz 1245 37:06 bueno es posible porque quizás yo creo que hemos mantenido un bloque bastante heterogéneo durante bastante tiempo oí que acabaría la pues no cabía quizá la posibilidad de grandes sorpresas aunque lógicamente se han quedado para mí si se han quedado fuera jugadores que se ha dolido mucho que así sea hay que merecían seguramente estar con nosotros pero por porque hay que hacerlo también interés por detalles no no van a estar no eso fue un momento duro difícil pero ya pasó y ahora centrados en ayudar a los que están a a crecer a prepararnos bien y a intentar dar un pasito como equipo en estos quince días para seguir mejorando y están preparados para esas conquistas que tenemos a partir del mes de junio

Voz 1375 37:49 tratan

Voz 1245 37:51 es decir el que más pero fue Álvaro no fue fácil de Vitolo es decir muchas muchas cuestiones Alberto se queda fuera es decir eso jugadores que han estado con unos más otros menos con nosotros pero que en este caso pues no no pudieron estar con detalles pues no funcionan no hay tanta diferencia otro pero pero que lógicamente entre el cariño que les tienen el mérito bien hecho el comportamiento que han tenido con nosotros pues yo soy consciente de lo que has sido un mundial entonces esas que depende vecinos no es fácil no es pero bueno tratamos de ser lo más nuestros posible también con

Voz 28 38:27 Ellos sí explicárselo oí bueno

Voz 1245 38:32 y a pesar de que no hay consuelo en ese momento las reacciones de ellos han sido fenomenales grandes deportistas

Voz 14 38:37 qué te dice por ejemplo Morata cuando lo llama Services que no se limitan a escuchar y estar sí

Voz 1245 38:42 no vamos a desvelar una una privada pero yo te aseguro que estuvieron muy por encima de la de de de la expectativa que pueda ascender que que que todavía más que en el momento que yo entiendo que los jugadores bueno están dolidos pero yo creo que estuvo muy bien

Voz 1375 38:59 entre Diego Costa Rodrigo y Iago Aspas hay un delantero por delante de otros

Voz 1245 39:04 no no no yo creo que son dos punto tres jugadores que además pueden cohabitar en dos de ellos puntos en algún partido

Voz 28 39:14 que tienen condiciones diferentes a los tres

Voz 1245 39:17 que trataremos intentaremos mezclarlo es la mejor manera posible no veremos también a veces juego sino un delantero es decir depende depende un poco del partido que tengamos tomaremos la decisión pero si son tres delanteros que nos dejan tranquilos en ese aspecto que que yo creo que que que os min tienen muy bien cubierta la posición y que estamos seguros que cuando llegue hasta la todas las encuestas

Voz 1375 39:39 siempre tuviste claro Julen que iban a ir ocho defensas o dudase de entre siete u ocho

Voz 1245 39:45 no así tenía claro que iban hay tres delanteros no lo tenía claro luego la la posición

Voz 14 39:49 nos lo dijiste aquí una noche recuerdo una noche te pregunte dirige este yo creo que lo normal es que vayan tres noches bastante

Voz 1245 39:54 sí lo luego el tema de los fotos defensor sientes cierto que bueno había la posibilidad de meter un centrocampista más vueltas bueno al final los decimos polar en los decidimos por pequeños detalles después de darle muchas vueltas Si una vez que la cierre pues la lista en la que el que potencial

Voz 1375 40:15 en eh con Piqué has hablado algo o no se habla nada con un jugador que anunció ya hace tiempo que esta es su última participación con la selección española cuando dijo después del Mundial de Rusia me voy

Voz 1245 40:25 lo complicado lo mucho pero vamos de fútbol mucho y no no no vamos a la llevamos yo creo que no no tocaba hablar yo creo que hay que dejarla votar como dije hace mucho tiempo ahora hay que tratar de generan

Voz 28 40:39 ahora mismo real si en el futuro y Adrià ahora la prioridad es disfrutable Ali y hacer un gran Mundial eso es la

Voz 14 40:48 alguien no descarta es que siga o se da por hecho que no va a seguir

Voz 1245 40:51 no son ni descarto ni por hecho nada simplemente vamos a quemar los pasos de manera correcta en este caso los tiempos en este caso el tiempo que toca es es jugar disfrutar y luego más adelante veremos efectivamente que que lo que al que ya

Voz 14 41:08 en Iniesta sí que será su último Mundial sería maravilloso que se despidiera por la puerta grande no con algo grande

Voz 1245 41:16 bueno a Andrés que lleva semanas en llegado en un estado de homenaje permanente me crudamente merecido por su puesto porque eso lo ha ganado muy bueno yo creo que al toca un poco salir de ese de ese ambiente y centrarse en en lo que lo que toca ir a un Mundial de manera competitiva y preparada sobre todo porque él es un aliciente para nosotros no no no esta aquí por lo que ir hasta aquí por lo que creemos que va a hacer

Voz 28 41:47 sí eso sí que lo que lo sabe

Voz 1245 41:50 sí bueno vamos a tratar con como trataríamos Ángeles en cualquier momento no sin un barniz especial realmente lo que nos interesa todo lo que nos puede dari por ahí vamos a enfocar un poco

Voz 14 42:03 eh te paso con todos lo las preguntas quieren hacer Herráez Meana Rome

Voz 1375 42:09 lo Pulido Jordi pero la última sobre tu renovación lo primero que hizo ayer Luis Rubiales nuevo presidente unas horas después de ser nuevo presidente la Federaciones llamarte decirte Julen dos años más no lo dudó has tenido segundo no

Voz 1245 42:22 no no no yo tenía claro que evidentemente el presidente en plante quería que tenía ileso por respeto a él pues hay ya que lo que yo también quería seguir encabezando bueno en la próxima generación europeo una generación que seguramente pues también esta ha sido nuestra pero la siguiente quizá un poco más no hubo

Voz 28 42:47 indignas apetecía buena en este caso no hubo ningún problema para

Voz 1375 42:53 te ves muchos años de seleccionador te gustaría no

Voz 1245 42:55 no sé no lo sé número no no no no nómina no miro más allá de momento tenemos mundial por delante o es verdad que lo la renovación no era algo prioritario lo he dicho siempre bueno ocurrido estamos satisfechos pero nada más y lo voy al futuro el futuro en el mundo del fútbol que te voy a contar

Voz 14 43:11 el futuro dirá pero que Julen no sacaban la Eurocopa de dos años no

Voz 1245 43:15 no lo sé de momento tenemos un mundial por delante como para pensar en

Voz 14 43:19 pues nada rueda de prensa con Julen Lopetegui en el Larguero preguntas de de los compañeros de la SER para el seleccionador

Voz 0239 43:26 dos rápidas que aquí hay que estar obispo va a coger el micrófono que luego ya no tengo que MR una sobre todo lo que está pasando en las últimas veinticuatro horas cuarenta y ocho ya casi con Cristiano Ronaldo teniendo en cuenta que Portugal va a ser nuestra primera piedra en el camino en el Campeonato del Mundo cuanto más follón haya sobre el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo y el Real Madrid mejor para la selección española

Voz 1245 43:49 una pero sinceramente obras son mejores acostumbrados absolutamente a convivir con esa situación es con una naturalidad pasmosa yo creo que Cristiano lo que lo único que tengo la absolutamente claro es que va a llegar al Mundial como un como un cañón a nivel físico y mental es mejor excepcional e tal como está preparado como se ha reinventado estos últimos años y llegando como ha llegado la demuestra aparte logrado por qué es lo inteligente que es no enfocar tu carrera y de esa manera de ser capaz y tener humildad si la inteligencia de de llegar físicamente como llega no es sencillo yo eso sí que tengo claro lo demás no sinceramente no creo que sean noventa Hani ninguna desventaja

Voz 0239 44:33 luego históricamente a sus antecesores ante este tipo de concentraciones aunque usted ya ha manejado en categorías inferiores concentraciones similares mediáticamente no tiene nada que ver no el alcance de un Mundial y una selección absoluta te digo que históricamente a sus antecesores siempre les ha preocupado mucho al margen del rendimiento deportivo al margen de la planificación de los entrenamientos del mantenimiento de la forma física que eso está conociendo a vuestro cuerpo técnico absolutamente controlado el entre tiempo los tiempos muertos

Voz 1375 45:01 es lo que los las horas

Voz 0239 45:03 muertas en la concentración en una concentración que queremos que sea de casi cuarenta días que va a hacer Julen Lopetegui y su cuerpo técnico de diferente en relación a otras concentraciones le preocupa también eso le preocupa el aburrimiento que se pueda producir en una concentración tan larga entre jugadores tan acostumbrados a a dormir en hoteles por decirlo así