Movilla: "No sé dónde vamos a jugar, está todo en el aire pero vamos a salir adelante"

Voz 1670 00:00 bueno pues nada

Voz 1266 00:02 el ascenso de equipos como el Rayo a Primera como el

Voz 1670 00:05 las de Majadahonda a Segunda Kiko ya Álvaro está

Voz 0431 00:08 pudo el madrileño imparable

Voz 1266 00:10 yo sigo de vez en cuando al Rayo Majadahonda Alito Vicente que juego en el madrileño está jugando ahí y la verdad es que con el presupuesto o mano tiene un mérito terrible ya la temporada pasada lo eliminó el Racing de Santander también en la promoción es un equipo que se reinventa porque económicamente pues no no anda de los top sirio donó Raúl

Voz 1806 00:31 el míster si el míster y aparte una final

Voz 1266 00:34 Sofía Manu que da gusto venir aquí al cerrar Pino verlo jugar que muchas veces se juega con tres atrás con salida de balón limpia en Segunda B es algo que choca muchísimo pero siempre dando prioridad a tal al balón dándole pues esa prioridad a querer ser protagonista y ha quedado esta temporada pues el primero muy bueno con ese gol el minuto noventa y seis en propia puerta en Cartagena pero es cierto que da gusto sobretodo Raúl la forma en la manera en la que cosechó el primer puesto porque ya te digo Manu da gusto

Voz 1670 01:02 verlo y Kiko tenemos a a al director deportivo ADIC ahorrarme móvil

Voz 1 01:07 los venga ya

Voz 1266 01:10 a Kiko es buena Movilla la por todo lo que te toca solo

Voz 1670 01:15 mérito mérito terrible estaba diciendo de dónde va a jugar el año que viene dando bueno pues no lo sabemos pero bueno ahora mismo

Voz 2 01:23 la Liga mandará el comunicado correspondiente se unirán con con nuestra directiva del verano que

Voz 0431 01:28 lo que deben de hacer el Calderón como está Kiko

Voz 1266 01:30 pues el Calderón le mete mano no dos mil diecinueve En principio decían de meterle mano yo creo que sigue que le metía mano pero vamos Si pudiese durante dos mil dieciocho es decir es un

Voz 1670 01:43 la buena idea esa dos mil diecinueve añitos a mitad temporada bueno sea donde sea jugarán como Dios manda Álvaro vaya temporada de estos

Voz 0104 01:55 nada espectacular además lo que lo que ha dicho Kiko no haya Majadahonda es una rara avis en en la segunda B bueno hay más equipos pero intenta jugar Iriondo siempre intenta jugar siempre ha apostado por el jugador de calidad le da mucha confianza que le conoce da mucha confianza al jugador para que se sienta cómodo tres viéndose a jugar que no tenga miedo nunca ahora lo puede decidir Moby ya mucho mejor que yo porque está ahí había trabajando con él pero un entrenador que lo conozco desde hace mucho tiempo muchos amigos y es como bañeros han pasado por sus manos entonces me alegro mucho que por fin haya conseguido el el el honor de de ascender con un equipo que que fíjate y me han dicho si será verdad que es que de ochenta equipos que hay en la en la segunda B está del presupuesto de entre los quince a los veinte últimos aquel mérito es tremenda y sobre todo la forma ya te digo que que en la segunda B donde muchos equipos bastante tacaños en cuanto a la propuesta un equipo que ha jugado que ha intentado jugar y que ha jugado hay que ha sido valiente pues mira al final ha quedado primero que tiene muchísimo mérito y luego ascenderá a la primera increíble no sabe es que realmente que en este segunda divisional me parece increíble

Voz 0431 03:02 hace tres años en Segunda B no si después de tres años a parte con la dificultad

Voz 2 03:06 que que tenía este año diecisiete incorporaciones cinco renovaciones porque no

Voz 1650 03:12 o sea que que el jugador quiere mejorar el año pasado quedábamos cortos Si bueno pues hay muchos jugadores que que que buscan mejores sitios si económicamente pues está estarán aún a su nivel bueno pues ya te digo que que dentro de esas incorporaciones que era en un nuevo equipo otra vez que se acople a a la manera de jugar al sistema pues era una una tremenda dificultad

Voz 1266 03:35 pues hoy es el protagonista de esta ha recabado hasta el míster pide el corazón porque no la temporada pasada dio en sus Tito y jugándose lo que se jugaba había compañero decían juega con el míster que a ver si

Voz 1670 03:45 quién kikos he aguantado esta temporada no minutos lo minuto que hay cinco sesenta y cinco años bueno

Voz 1650 03:56 pues es un premio más a su carrera y su trayectoria entrenador que que bueno que ha estado en ya en

Voz 0431 04:04 Tercera División la mayoría de sus años seis años en Segunda

Voz 1650 04:07 en B

Voz 0431 04:09 nueve partidos incluso en primera división en el Rayo Vallecano y le faltaba

Voz 1650 04:14 pues al final de esta enseña

Voz 0431 04:16 como te digo una cosa la patata tiene que aguantar bien ayer porque es que tenía que ganar uno cero porque perdisteis dos uno en la ida con el Cartagena hace falta un gol da siete de descuento el árbitro añade siete minutos Marqués en el noventa y seis el gol que es de hace falta pero además en propia puerta siete Si hay que estar preparado para es bueno aquí en España no se ve que se en siete minutos aunque no merecíamos quince que desde el minuto cinco

Voz 0104 04:40 la segunda parte a doce minutos doce minutos añadidos sin duda eso ellos yo no hablo yo no yo móvil

Voz 3 04:45 no estaba entrenando por exige pasar

Voz 0431 04:49 me lo pasaron luego y lo pude ver el partido era para doce minutos de de ha dicho Movilla es unos ha dicho que es

Voz 1650 04:55 cada dos por tres estaba algún jugador cartagenera del suelo

Voz 0431 04:58 sí ya te digo

Voz 1806 04:59 un momento que había nueve nueve jugadores del Cartagena amonestados sin ninguna expulsión de los once había nueve mérito del éxito de acertar con otra

Voz 1266 05:07 hace todo para el gol salieron Juan Andrés

Voz 3 05:09 pico en el gol salir jugando desde atrás segura pues yo no yo falle la puesta por eso digo ETA en el gol salieron jugando desde atrás eh

Voz 1670 05:20 ya te puedes ahora me quedo ICO como vía ante sólo un nada un paso en Sevilla de treinta segundos con Santi Ortega para confirmar lo que ya se ha hecho oficial que Pablo Machín es el entrenador del equipo andaluz hola Santi muy buenas echar mano

Voz 4 05:32 si para la próxima temporada buenas noches y negociación rápida el viene presentaron a Caparrós se ha terminado la negociación de manera inmediata el Sevilla pagará a la penalización en su contrato en torno al millón de euros firmado temporadas mañana se decide en Girona en Montilivi pero ha escrito también una carta en redes sociales agradecer en mayúsculas a todo el personal del club a los futbolistas también en mayúscula ofrece a etapa en Girona que ha sido muy importante en piensa otra realmente complicada y dura porque Sevilla exige aprieta mucho han firmado para estar arriba no para en medianías no parece

Voz 1670 06:03 un abrazo Santi hermano además Manolo Jiménez ex del Sevilla entre otros presenta hoy como entrenador del la Unión Deportiva Las Palmas pues nada un abrazo que corro a Diego Carreño lo vemos domingo prenda llenas veremos en Vila real Gustavo que cumpla ser como siempre un abrazo Álvaro chao operativa hasta luego portero pero luego es vámonos como vía ICO en el Rayo Majadahonda aquí en El Larguero

Voz 1670 06:40 bueno pues que Raúl Ruiz

Voz 1266 06:43 hoy cuando hablábamos por la mañana eh

Voz 1670 06:46 Cañete te deja me arrancaron la cabeza que esta mañana cuando hablábamos si decía decía al equipo El Larguero que parecía oido hablar del Rayo Majadahonda pues hombre bueno vamos a ver del Rayo Majadahonda así que hacerles un monumento de verdad si llega

Voz 1806 07:01 dicho movie No toda la trayectoria del Rayo Majadahonda y que ahora se presente en la categoría donde ya es una categoría profesional donde van a tener además ya unos ingresos económicos importantes que nunca los han cedido en un club así ir la dificultad de todas las los fichajes nuevos que hizo móvil pero yo me quería centrar no sólo en el Rayo Majadahonda sino me quería centrar también en Movilla no qué joe es un yo se lo ha currado mucho

Voz 0431 07:29 ya te digo que te digo que fuimos compañeros

Voz 1806 07:31 en en el Numancia el mismo muy jovencito Pino muy jovencito ahí a Soria

Voz 7 07:37 la casi becario y tú estabas ella ya Elena a quinto de carrera genera becario ya venía en decadencia ahí Ivins una

Voz 1806 07:46 época en en Soria donde jugamos la Copa del Rey demás Se fue el mes marcó el segundo gol frente al al Barça

Voz 0431 07:52 te a dos el empate a dos

Voz 7 07:54 después le le dieron la baja

Voz 1806 07:56 como a otros muchos se tuvo que ir a buscarse la vida yo no se acaba Estremera Moby en Tercera en el mosca pues estamos estaba en Segunda y entonces

Voz 0431 08:05 sí sí

Voz 1650 08:06 ya te digo que es un poco poner es el reflejo de bueno de estos chicos de local luchado la la situación que han tenido durante todo el año porque no cabe duda bueno pues pues entrenamos a las ocho de la tarde

Voz 2 08:21 se entrenan en su campo y sintética Mirabé a este año también que hay que hacer otro otro cambio porque seguramente que se tengan entrenando también por la mañana en un campo de hierba bueno son

Voz 0431 08:32 distintos cambios que de mejora que tiene que tener el futbolista sí pero

Voz 1806 08:36 todo eso lo has vivido ya era sabes también como tratar a ese gente de esos futbolistas que sabes lo que lo que por donde tienen que pasar

Voz 2 08:45 hombre yo lo que intento es ser honesto y honrado con ellos como lo que hay que lo que he querido decir la verdad

Voz 1650 08:53 la futbolística hay bueno y sobre todo ya te digo que hemos creado un grupo humano sensacional todos han tenido un un punto importante que era reivindicarse Iker

Voz 0431 09:04 es de seguir en esta profesión en el alto nivel que os dice la gente por la calle en Majadahonda ahora que hombre y en Segunda División yo creo que todavía no Villa alcalde del presidente

Voz 2 09:15 a ello él es el mérito de de de de los chicos de del míster del cuerpo técnico

Voz 1650 09:21 mucha gente que trabaja detrás y bueno ahora el club

Voz 0431 09:25 hay que poner a a la altura de lo deportivo ahora ya no vale lo que habéis hecho esa si quiere decir tiene un mérito tremendo pero hay que pensar en que el año que viene estáis ahí compitiendo con bueno a ver quiénes se quedan en segundo porque fíjate que peleáis pero es es el salto es tremendo no

Voz 1650 09:40 no te cuenta que el que todos los años en Segunda División A quince equipos se declaran en la pretemporada en su hijo exactamente a los unos que los únicos que tenemos que con esa con esa humildad Milá porque no podemos más la la gente que sube salvo en excepciones como si hubiera subido el Mirandés esta vez ha subido el Mallorca el Mallorca pues también va a querer subir pero bueno

Voz 1806 10:04 fíjate que tú te pasaste por el Málaga por el Numancia Zaragoza etc pero que que se puede dar bueno se Zaragoza no lo sabemos porque ello puede ascender pero pues el Málaga Rayo Majadahonda se imagínate osea eso es que son palabras mayores eh

Voz 2 10:20 bueno ya te digo contento con él

Voz 1650 10:23 en el Rayo Vallecano que que lo merece tanto la institución como como su afición y bueno pues ahora queda queda que el Zaragoza también lo pueda conseguir

Voz 0431 10:33 hay cinco equipos de Madrid en Primera hay ahí está también el Rayo Majadahonda en Segunda el fútbol madrileño está en un momento como hacía tiempo no tanto equipo madrileño el Getafe Leganés ahora sube el Rayo más el Atleti más el Madrid ganando títulos también los dos al Atlético el Real Madrid el Rayo Majadahonda sube se está trabajando bien y tanto como para que haya ese éxito ahora mismo en el fútbol madrileño o es una casualidad yo creo que no

Voz 1650 10:57 no son casualidad de yo creo que se está trabajando

Voz 0431 10:59 bien y creo que de de la base hay unas canteras

Voz 1650 11:02 estupenda y hay vemos la cantera del Madrid del Atlético de Madrid y me lo que ha hecho el chico de los juveniles del Atlético Madrid Si bueno pues nosotros tenemos la suerte también de tener un buen grupo de trabajo en ese división donó lo que pasa que ahora tienen un salto importante no tenemos un equipo

Voz 0431 11:18 en medio pero ya te

Voz 1650 11:20 creo que que es un buen sitio para captar jugadores Madrid oye

Voz 1806 11:25 es que además hablábamos es de segunda B sea mucha proyección que parece de Segunda B que que para muchos les una un pozo para jugadores muy interesantes si tienes la suerte sobre todo como ahora el Rayo Majadahonda de subiera a Segunda probablemente haya jugadores que sea muy válidos y que puedan terminar en en primera división movía a ti te paso eso sea tú y te fuiste del mosca creo que al Orense del Orense Málaga ganó en Málaga su viste a primera división

Voz 2 11:56 sí en Málaga a Segunda División B de Segunda División B en año y medio estaba en Primera división que que bueno que yo en mi juego no lo había cambiado de un año y medio bueno pues fue así

Voz 0431 12:08 válido para para está en esa primera división y de ahí

Voz 1650 12:11 bueno me llevó

Voz 0431 12:12 a fichar por el Atlético de Madrid has dicho que ha habido muchos cambios en esta temporada diecisiete distintas jugadores nuevos llegarse a la plantilla de incorporaciones para esta temporada que intención ahí en el club que haya muchos cambios lo que se ha puesto un poco por la continuidad primeramente

Voz 2 12:27 que hay que tener el respeto a

Voz 0431 12:30 a los que han conseguido es un rango seguido esto

Voz 1650 12:34 es ver la situación de momento es pronto todavía no hemos terminado muy pronto nos sentaremos a trabajar para ver cómo se confeccionar la plantilla aproximada

Voz 1806 12:43 manejar más dinero ahora clama por supuesto usted

Voz 1670 12:45 yo no sé nada como el del año pasado un manejable si eso malo a la tele

Voz 8 12:50 acá hay derechos de otro tipo ya hay ingresos de otro

Voz 0431 12:53 Edipo y que sobre todo los que están escuchando y especialmente los que viven en Majadahonda se preguntan eso no lo que antes es la primera pregunta que va a jugar el equipo es lo primero que los aficionados quieren saber en el Cerro del Espino es imposible yo no lo no lo sé si se será posible pienso que si pienso que

Voz 2 13:10 eh que le tendrán que condicionar

Voz 1650 13:12 a poco no retoques claro para para que nosotros podamos jugar pero no obstante está todo un poco en el aire incluso nos coge un poco asustado la la situación pero bueno yo creo que ese sale se va a salir adelante porque la ilusión que tiene

Voz 9 13:26 el el club es ahí bueno pues yo creo que las cosas a hacer bien

Voz 1806 13:32 no me gusta que vayan triunfando fíjate hablabas de Pablo Machín que ha fichado en Sevilla que también fue compañero

Voz 0431 13:39 hace cuatro años se Girona fichado

Voz 1806 13:41 el Girona con el Girona prácticamente desahuciado en Segunda lo salvó y luego jugó con aquel palo en el último minuto que perdió en el descuento el ascenso lo con siguió y ahora nada esta esta en el Sevilla a mí me decía cuando cuando no ascendió con el Lugo digo contra el Lugo que me decía perdió una oportunidad la oportunidad de mi vida de meterme en Primera para que pueda vivir de esto sabes cómo ya dar un salto de calidad eso lo estaba ahí ir mira la vida ahí

Voz 1650 14:13 muchos equipos de te cuenta el Leganés el trabajo que sensacional que ha hecho Leganés también ha trabajado estupendamente y mirar el asalto bueno y tú

Voz 1806 14:22 lo estás haciendo bien

Voz 0431 14:23 ah también te enseñaba algo diste de Raúl bueno te acuerdas de uno de los primeros días que yo

Voz 1650 14:30 no me pongo a lanzar faltas que te diga lo tiene que ver con

Voz 0431 14:33 a veces no puedo leer enferma es que estamos en un partido dio igual

Voz 1806 14:37 estábamos a va vamos patio perdiendo aborde el área estamos ahí delante del Val unos cuantos lo más veterana a ver cómo íbamos a hacer de la estrategia Si vamos a chutar vamos a centrar edad y de repente hace Moby pop es la tira rápido porque hace chaval me dice poder que su joven estoy aprendiendo dice aprendiendo aquí se bien aprendido esto lo recuerda así

Voz 2 15:01 echando la verdad que que que bueno con compañeros así que te apoyaban eh yo llegué con diecinueve años a a Soria Hay bueno ella venía de tener un bagaje importante en el Logroñés si bastante clubes sí

Voz 0431 15:14 me apoyo muchísimo oye siempre has tenido claro cuándo dejaste de jugar que lo tuyo era más los despachos y confeccionar una plantilla nunca te atentado el decir yo al banquillo a dirigir un equipo desde banco Cómo entrenar

Voz 1650 15:25 por no esto y yo lo que quería estar ligado al fútbol y bueno con incluso con de la mano de Iriondo está cerca de él entrenamientos e incluso de haciendo ahora de nacional en la federación española y Bono surgió la oportunidad de esta vez con ella tenía yo también había hecho el curso de dirección deportiva y demás pues bueno pues pretende un pequeño proyecto a los dirigente les gustó oí bueno pues este proyecto eran poco para

Voz 0431 15:57 tres años se adelanta adelanta

Voz 1670 16:00 yo me siento esa primera y el tercera Champions son palabras mayores de tres años a ver qué te has si te dijera algún día el Rayo Majadahonda te necesitamos en el bar

Voz 0431 16:11 que yo

Voz 1670 16:13 no yo el banquillo está bien cubierto con esto no estamos ningún vamos tiene

Voz 0431 16:18 muchos años por delante para para que no saliera disfrutemos de de el fútbol que hacen los chicos del largo plazo es algo que tampoco dirías que no seguro no ni mucho menos

Voz 1650 16:28 bueno ya te digo que

Voz 0431 16:30 el fútbol siempre se sabe me gustaría

Voz 1650 16:33 estaría Irán probara lógicamente todo lo que sea estar dentro

Voz 0431 16:38 en el fútbol techo durante más de veinte años pues me me gustaría gusanillo del fútbol le a los que habéis mamado el fútbol desde pequeños a los que sois gente de fútbol da igual desde donde se vea no cuando te retiras no se si en el fútbol que verdad es que sí pero es totalmente distinta estoy muy más responsabilidad de todo ahora los lo sientes

Voz 2 16:57 de manera que ahora el éxito es de de los chicos y ahora mismo tú

Voz 1650 17:04 bueno pues ha puesto tu granito de arena pero el eso es tremendo el esfuerzo que han hecho oí bueno lo ves ahí un poco pues esa celebraciones que lo ven que se lo están pasando ahora mismo bueno pues sí quedamos sino que dábamos las celebraciones de bueno es para ellos

Voz 1670 17:18 el tiempo para allí luego habrá que ver también la mayoría de los jugadores que ahora trabajan que entrenan que se iban a trabajar a no sé que a ver cómo se plantea la vida a partir de la temporada que viene

Voz 2 17:25 sí de nosotros teníamos y tenemos a tres

Voz 1650 17:30 que trabajan y claro pues bueno eso son compatibles porque entrenamos a las ocho de la tarde pero bueno y vamos a ver era tú

Voz 1806 17:40 tú estabas en el mosca también trabajadas sea también tiene

Voz 1650 17:43 con qué combinar trabajo y entrenamiento no sí bueno

Voz 0431 17:46 tenía esos horarios de por la noche

Voz 2 17:48 y la recogida de basura hay buena medida venía bien a las siete y media y luego ya salir al camión

Voz 1670 17:54 el empleo es que

Voz 1806 17:56 por eso te digo el mérito que tiene Moby que yo siempre digo que la gente que viene de abajo y que luego ha acabado jugando mogollón de años en Primera división entre el Atlético de Madrid entre el Rayo y el y el Zaragoza y el Real Zaragoza es tremendo es que Moby viró al mosca de del el Numancia tenía que entrenar luego recoger basura por la noche muy digno muy muy tal para ganarse la vida pues hay que paga una hipoteca

Voz 1670 18:21 lo del mira dónde acaba ha ido recogiendo un quiero ahora recogió tantas cosas que hubieran de ello es que es que tiene mucho mérito del año que viene ahora mismo

Voz 9 18:31 y y si quizás sí

Voz 0431 18:34 quizás sí porque bueno porque hay situaciones todavía en el aire que todavía no

Voz 1650 18:37 manejamos y no sabemos cómo cómo vamos a actuar pero bueno yo creo que esto será está en estos diez días

Voz 2 18:46 hay nada con tranquilidad si ve la plantilla que confeccionaba que bueno que yo creo que que hay que con esa sesenta sensatez que hemos ido en Segunda División B que está tranquilos que

Voz 1650 19:00 qué bueno que está al fútbol cuántas entrevistas has hecho desde ayer bueno tres o cuatro entrevistas Gamo tampoco muchas claro