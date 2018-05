El Larguero (2ª parte / 28/05/2018): el Sanedrín de exfutbolistas y José María Movilla

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:05 Laura buenos veinticinco una menos en Canarias sobre Cristiano Ronaldo hoy en la portada del Larguero en el club lo tienen claro una pataleta sinceramente se preguntan todavía qué quiso decir sea que quiso hacer Cristiano Ronaldo con ese brindis al sol pues habrá que no lo sabe muy bien yo creo que tampoco lo tiene muy claro Cristiano a pesar de Marte pero ese pulso con el club de quiero mayor reconocimiento quiero más cariño es decir quiere más

Voz 2 00:29 hasta

Voz 1375 00:30 bueno veremos si hay alguna novedad pero él dijo que estando con la selección de Portugal eh hablará veremos si habla o no pero en el club bueno bastante sorprendidos bastante molestos según van pasando las horas va bajando el suflé como decía al principio se va calmando todo Madrid tienen claro que Cristiano no se va a ir eso es lo que tienen claro en el Madrid tampoco tiene intención de venderlo a día de hoy ni muchísimo menos también tiene la sensación de que Cristiano no se quiere ir a dónde va a ir Cristiano pero mejor que que opinamos nosotros que opinen I lose que es un periodista que conoce muy bien eh a a Cristiano Ronaldo que está en Turquía e una hora más allí hola nunca

Voz 3 01:08 muy buenas

Voz 4 01:09 Obama ha acabado el partido el partido Turquía Irán estuve este partido hoy quede un poco de esa como eran porque esperaba más de este equipo eso me hicieron una cosa porque me es que hay un tema muy muy importante que entra sabiamente a España Portugal Irán con esta cueste tema de deseaba El Mundo a era concejal del mundo a Irán la selección ha visto cancelado un partido el último partido amistoso contra Grecia portero políticos no tiene contrarios para preparar el Mundial

Voz 1375 01:51 ahí va mi hija no está

Voz 4 01:54 haciendo nada cuesta papeleta insta dejando el tema político entra supo bueno Irán está sufriendo mucho peores

Voz 1375 02:01 pues nada ahí está en Turquía por eso está en Turquía en uno luz porque está viendo a Irán con Carlos Queiroz como seleccionador pero el partido iba a jugar contra Grecia no lo va a jugar de momento así que hoy un amistoso y a lo mejor no tiene más amistosos ya antes de jugar contra España bueno no tú que conoces bien a Cristiano qué quiso decir el sábado por la noche nada más ganar la Champions con eso de ha sido muy bonito jugar en el Madrid hay riesgo de que Cristiano se vaya del Madrid

Voz 4 02:26 yo creo que hacen predecir pero yo creo que no ha sabido pero hay ahogo que moda está Cristiano hace hace mucho tiempo es que el Madrid ha determinado tiempo ha dicho a Cristiano que deja contrato en determinado momento Cristiano que gestionó el club cuando serie ese momento You Tube ha dicho a Cristiano que entendí el club que no sería el momento concreto hicieron pasan dos meses dos meses inhalan pasado

Voz 1375 02:59 crees que si el Madrid no le acaba pagando a Cristiano lo que gana Messi que es un poco la intención de Cristiano Ronaldo eso puede acabar

Voz 2 03:07 eh en un divorcio Madrid Christine

Voz 1375 03:09 no tienes que acabar asumiendo Cristiano Ronaldo que eso es imposible

Voz 4 03:16 yo yo creo que los dos iban a entender ahora la verdad es que Cristiano es el mejor jugador del mundo tú miras sueldos que se están pagando el mundo cristiano está muy abajo de lo que representa ser el mejor jugador del mundo y Cristiano tiene el guiño de del parte de acuerdo porque el Barcelona lo hizo muy bien con sus jugadores con Xavi

Voz 1375 03:42 Iniesta con Messi con todos

Voz 4 03:45 durante mucho tiempo fue el renovado contrato de de tiempo a tiempo y eso me hace más feliz contento y te hace como un atributo del club el jugador y Cristiano no está sentido esas

Voz 1375 03:59 tú que conoces bien a Cristiano también te pregunto cómo es su relación con Florentino Pérez a día de hoy

Voz 4 04:05 yo creo yo creo que es un poco fría yo creo que es un poco fría porque te digo Cristiano ha recibido la promesa no ha sido Cristiano que ha pedido ha sido el club que ha dicho vamos renovar contigo te vamos hubiera sueldo y al final cuando Cristiano producto cuando sería ese momento el club ha dicho ahora no empezamos que ese momento es el momento cierto dos meses fueron pasando

Voz 5 04:32 la temporada terminó

Voz 6 04:33 en nada se siente engañado

Voz 4 04:38 no diré engañado pero se siente tocado triste Hay decente un poco que la palabra que ha dado no vale

Voz 1375 04:48 y la última que tenga o no y en caso de que saliera que has dicho que no crees que vaya a salir aunque siempre existe ese riesgo en caso de que saliera donde crees que podría ir Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid que lo imagine es el otro club en Europa au sería ya para irse a otro fútbol tipo China tipo Estados Unidos

Voz 4 05:06 yo creo que es temprano para eso primero yo creo que no hay no hay ningún mejor Cobi Cristiano sabes que el Real Madrid intentará el quiera quedar gusta de encanta Madrid al Madrid pero siempre hay un sueño antiguo del Paris hermanos de fichar Do it por eso te digo aquí si Europa venía dos dos posibilidades o el parisino a la pasta para comprar o regresar al Manchester United un club que tienen un cariño tremendo por Cristiano y que cristianos obviamente también tienen ese ese cariño pero te digo Christian al quedar otro otro club mejor que es tardo que el Madrid para ganar para ganar títulos y además y además tiene la posibilidad de volver a ganar votos

Voz 1375 06:00 son las embriones de nulo Lus alguien que conoce muy bien a Cristiano Ronaldo hay siempre riesgo de que se pueda ir pero no ve a Cristiano fuera del Madrid la intención de Cristiano es arreglarse con el suelo con Florentino Pérez y con el club y acabar entendiéndose aunque no sean las pretensiones que tiene ahora mismo el portugués en su cabeza opinión repito de que conoce muy bien de primera mano a Cristiano Ronaldo uno muchas gracias estar en el larguero y disfruta ID en Turquía

Voz 4 06:25 sí me fue mañana hay vamos a empezar el Mundial ICO mucho mucho respeto deportado por España porque además está dando mucho oportunidades

Voz 1375 06:35 he oído no se imponen

Voz 4 06:38 aquí en Portugal hace dice que España es favorita para el grupo yo o porque antes de venir aquí a Turquía que hubieran estuvo como a juegos Ivo Gómez este Marruecos ojo porque es un equipo

Voz 6 06:50 un abrazo un y muchas gracias cuidarte uno

Voz 1375 06:52 habrás hasta luego Nuno Gomes desde Turquía en directo eso sobre Cristiano Ronaldo repito brindis al sol de verdad o sea no es nada más os digo lo que piensan en el Madrid se ha querido decir con esto sinceramente adónde quiere ir a parar si ya sabemos que quiere más dinero bueno pues ya hablaremos poco más yo creo que Cristiano por eso también recula ayer porque se da cuenta de que la patochada así he sido muy feliz en el Madrid ya ayer en Cibeles dice hasta el año que viene esto en veinticuatro horas las dos caras de Cristiano Ronaldo en el Madrid están muy tranquilos entre otras cosas porque el tal Cristiano Ronaldo tiene una cláusula de mil millones de verdad quisiera irse que no es el caso lo primero que tendría que hacer es decir en el Real Madrid tengo estas ofertas por mí situación complicada están condenados a entenderse pero desde luego no a llegar a lo que pide Cristiano y en el caso de Bale Antón Meana desde el entorno contaba Joan Laporta el larguero de el jugador galés e también convencidos de que es otra petición es otro tipo de reivindicación en este caso no de dinero sino de minutos que quiere jugar más y quiere ser importante correcto y que

Voz 0231 07:57 si Cristiano fue enigmático Bale fue muy claro el entorno del futbolista dice que todo lo que tenía que decirlo dijo en la entrevista que es su reclamación es normal van a tener que reunirse varias veces esto no se va a solucionar en una sola reunión entre Bale sus agentes el Real Madrid porque Bale considera que lo que le pasa en el Madrid es Reading

Voz 1375 08:16 culo en el entorno califican la situación

Voz 0231 08:18 como una broma que el Madrid no juega también al fútbol como para que Bale sea suplente en este Madrid que Bale no está en el Madrid para no jugar los partidos importantes que no es normal que hayan cambiado en el minuto cuarenta y cinco ante la Juventus que no cuenten con él para la semifinal de la Champions y que Bale ha estado piensan en el entorno de Bale también lo piensa el galés muy bien en este año dos mil dieciocho en enero febrero marzo eh a pesar de las lesiones que cuando se ha recuperado ha estado bien y que Zidane no ha contado con el entonces que él se quiere quedar en el Madrid lo que él quiere jugar en engordar

Voz 1375 08:50 no a cualquier prefiero que sobre todo quiere jugar al fútbol

Voz 0231 08:53 y que Bale sin jugar al fútbol no se va a quedar en el Madrid otro año a chupar banquillo aquí es lo que le van a decir en la Reunión a Florentino Pérez ya José Ángel Sánchez que encima piensan que Cristiano Ronaldo con Bale es mejor que Cristiano con Asensio y que eso lo sabe Zidane

Voz 1375 09:10 y que por favor no tengan en cuenta hay otros veinticuatro veinticinco que como veis quieren jugar y quieren minutos Evra en este caso Bale es un jugador que por su contratación el dinero por lo que quieras pues tiene algo más de peso pero cuando le diga esto los agentes de Bale a la directiva el Madrid le dirán pues vete a Zidane que nosotros no somos los que hacer hacerle los que hacemos el equipo el equipo lo hace Zidane Zidane pondrá a quién él crea conveniente es una reivindicación de minutos de querer ser importante pero él no se quiere ir del Madrid y el Madrid no quiere vender a Bale eso desde el entorno al Madrid es así información del entorno de Bale es así Bale no se quiere ir y el Madrid no lo quiere vender pero de ahí a que Zidane le asegure la titularidad

Voz 7 09:50 mucho pero me noticia que Bale otro año así no lo aguanta y que él piensa que en este equipo es top dos y que por tanto tiene que ser indiscutible como son otros sí para para ser tuvo dos hay que jugar muchos

Voz 8 10:02 Dios llevará que de momento por una cosa por otra no ha podido jugar ni la mitad de lo que hubiera gustado ni a él ni al

Voz 1375 10:08 Madrid gracias

Voz 3 10:09 Don Atilano está por aquí Santi Cañizares hola Cañete que tan buenas noches hola Kiko Narváez muy buenas hola Carreño Campania Don Álvaro Benito qué tal buenas noches en Gustavito López hola Gus muy buena Manu

Voz 1375 10:21 cuatro vaya a cuatro cuatro madre de mi vida es todo menos cuatro elige los cuatro enseguida el máster de fútbol aquí en el larguero pero antes Javier Blanco que tienes por ahí

Voz 11 11:27 yo habré conseguido estabilidad tú has invertido

Voz 1375 11:31 Cancún tranquilito

Voz 12 11:34 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa T en Tesoro punto Es de las ventajas que te ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 13 11:50 un de Madrid

Voz 14 12:01 eh

Voz 1375 12:10 que me gusta esta música me gusta dejarlo ahí de fondo antes de hablar con estos cuatro jabatonas eh bueno hemos dado hablando con Julen Lopetegui eh ahora pregunto por el Madrid por

Voz 8 12:21 alguna cosa más de segunda también pero sobre todo buena noticia con Carvajal que

Voz 1375 12:26 al final va a estar como se nota que además es importantísimo para Julen Lopetegui Álvaro que lo espera al precio que sea sabiendo que va a llegar justo al Barça pero pero que va a llegar y que y que para él es prioritario

Voz 0104 12:37 una excelente noticia no porque porque vimos lo desconsolado que estaba Carvajal que yo creo que que se acumularon las dos cosas no primero lo triste y ahí el poco consuelo que puedes encontrar cuando te lesionan a los pocos minutos de empezar una final y sobre todo también teniendo el Mundial de cross fueron las dos cosas que él se pensaba que quizá tenía muchas posibilidades de perderse también el el Mundial como Le Curro ya también en en la última Eurocopa no que que se lesionó justo en la final se perdió la cita es excelente noticia primero por el chico porque creo que se lo merece que luego pues la selección porque si realmente a partir del segundo partido del tercero ya puede competir en en plenitud pues es es yo creo de Carvajal estando bien está en el top dos tres de de laterales derechos en en el mundo

Voz 1375 13:25 no es el primero ni el último verdad Cañete que se pierde un Mundial por una mala leche de la que se le lesión o de lo que sea no he ahora que te pase ya en la concentración que estás a punto de irte fíjate las lágrimas el otro día yo creo que cuando leímos llorar era yo creo que estaba pensando Se acabó el Mundial

Voz 5 13:39 bueno sobre todo yo creo que lo que pone de manifiesto la ilusión que tienen los jugadores por jugar una final de Champions un Mundial no que es lo que engrandece a estas dos competiciones que son los pan bueno pues los eventos más importantes que hay en el año no cuando ves un futbolista que dices bueno lo tiene todo este chico está jugando en el Real Madrid una larga carrera no les falta de nada Hay joder lesiones leves así desconsolado llorar te has cuenta un poco pues que la cabeza del futbolista está solamente pensaron en el fútbol que estas competiciones pues son algo más que partidos de fútbol no y en ese sentido creo que ese es es sobre todo la muestra desde luego que es una buena noticia para Lopetegui para el grupo para todos en un equipo como la selección española que estábamos analizando en el cual yo personalmente considero que tenemos un equipo para para disfrutar mucho este Mundial

Voz 1375 14:23 no les gusta que pongamos favorita la etiqueta de favorito a Julen bien normal hay que entenderlo pero es que es así kikos que tenemos el equipo

Voz 15 14:30 para ganar el Mundial pero no tenemos que acomplejado tenemos equipo para ganarlo aunque luego nos la perdemos porque comenta lo contrario

Voz 1266 14:37 con esa mentalidad no se puede ir Asín es imposible hay que hoy con optimismo pero es cierto que el mensaje que debe de que comentar Julen señaló jugadores obvio que lo primero es pues la liguilla de que en cualquier traspié eso cualquier confusión te puede mandar para para gastos

Voz 15 14:52 pues yo llevo yendo a Nuno volvió a dicho cuidado con Marruecos cuidado con Irán y ojo eh

Voz 1266 14:58 en vasco Julen cuando estuvimos lo del diario As también salí acojonado Joe porque empezó a venderme Irán y Marruecos hizo están todos igual goles defensivamente Kiko estaba con Fernando Hierro sentado yo digo novedad la que me está dando la dirección

Voz 3 15:11 tratar a Harry te quiero hablar por Franco

Voz 1266 15:13 a Inglaterra traigo aquí no vol novio

Voz 3 15:15 la placa que por feroz normales

Voz 1266 15:18 qué tal no es lo suyo evidente lo que Ximo lo haría más que un mes la fase final imagínate Manu el tema de una Liga de una Liga entre estas elecciones sería espectacular y más adelante porque hay cinco seis equipo que no tengo ninguna duda que en una competición de nueve meses

Voz 1375 15:33 el día ultimo mes peleándose

Voz 1266 15:35 es la Brasil Alemania Francia Argentina España España yo estoy con Cañete España a mí me hace ser optimista de cara al futuro y no esa comodidad que vimos la última Eurocopa

Voz 0749 15:47 no hay mundial que el equipo estaba cómodo

Voz 1266 15:50 yo en equipo reinventado hoy en el que tenemos que estar ilusionado de que podemos hacer cosas

Voz 1375 15:56 lo importante no tengo ninguna duda con hambre Álvaro no que también es importante que la mezcla de los jóvenes han entrado mantiene los ya veteranos pero que se ve que el equipo tiene hambre

Voz 0104 16:05 yo creo que Julen ha recuperado el espíritu competitivo incluso de los que estaban saciado y lo hemos visto en toda la fase de la clasificación no una España que ha vuelto a ser un equipo sólido competitivo que concede poco al rival que con una presión tras pérdida en campo contrario muy fuerte no Hay que no sólo el estilo de tener la pelota de de la posesión sino un equipo sólido un equipo que que que defiende bien un equipo que que compite muy bien en en la en los partidos que hemos visto contra selecciones de nivel entonces somos optimistas primero por el nivel de los futbolistas que tenemos sobre todo en el centro del campo la pareja de centrales es la mejor del mundo sin lugar a dudas tenemos buen portero llena el centro del campo sobre todo tenemos tenemos el mejor centro del campo que que haber en el en el Mundial sin duda y luego la sorpresa de los delanteros porque yo creo que nadie contaba con el nivel tan alto de Aspas y de Rodrigo yo creo que para mí Aspas es un jugador que que allí todos sabíamos que era un jugador talentoso pero pero nos ha sorprendido a este nivel sea competir a este nivel rodeado de los mejores se ha demostrado que es que es uno de los mejores yo creo que puede ser una una de las revelaciones de él del equipo si tiene minutos si está en un estado de forma bueno

Voz 1375 17:17 sí

Voz 0104 17:17 entonces cómo no vamos a ser optimistas yo creo que somos candidatos a todo junto con Brasil junto con Alemania hay algún algún equipo más que se pueda unir pero pero

Voz 2 17:25 Brito como el que más ha dejado una frase escrita Julen hay también

Voz 1375 17:27 ah bueno a todos no sé si habéis oído de Pedro puede jugar dos incluso juntos ahí Balonia pone a Yago oí Rodrigo Jaguar acompañando a Diego Costa

Voz 0749 17:36 a lo mejor un día jugamos sin ninguno impone asilo

Voz 1375 17:38 la de falso nueve

Voz 0749 17:40 tiene varias variantes España esa realidad no tienen muchos registro puede jugar sin nueve y jugar con varía mediapuntas puede jugar con un nueve que mantengan ha habido los los entrarle como puede ser Diego Costa puede jugar con Rodrigo con ya lo fundamental del sistema táctico y que se acople jugadores eso de los lo que cualquier entrenador quiere quiere tener en su equipo no independientemente el sistema táctico hoy puede utilizar cualquier selección es que el jugador entienda comprenda los automatismo que necesita la la selección para jugar cada uno en los partidos de la selección española a mano ha dado muestra muy claras de que puede jugar con nueve sin nueve y eso es lo mejor que le puede pasar porque eso sorprende cada vez más a la selección contraria cuando los centrales no tienen una referencia muchas veces se pierden en ese sentido y ahí es cuando España puede ayudar a ganar le pasó frente a Italia que juegos y nueve fue yo creo que uno de los mejores partido en otros partidos jugó con un referente varias medias punta para distraer a los centrales y eso es fundamental para cualquier selección no tener previsto lo que pueda llevar a jugar España

Voz 1375 18:44 bueno hemos ahora con Julen Lopetegui hoy arranca la etapa de España ya hablaremos mucho nos queda muchos Larguero y muchos carruseles hablando de de nuestra selección del Madrid de este madrid Cañete algo que que se puede decir que no haya dicho ya hemos dicho tantas cosas este Madrid de leyenda Zidane histórico difícil hacer lo que están haciendo es muy difícil

Voz 5 19:02 no y además yo creo que las cosas han salido extraordinariamente bien en la competición ha habido determinadas circunstancia que ha favorecido todo

Voz 1266 19:09 y obviamente

Voz 5 19:09 el esfuerzo y la comunión de los jugadores que tienen en esta competición que ninguno saca su perversión sino todo lo contrario tras escuchar antes que lo que está es comentando el representante de Bale cara dice que claro que hay que jugar puede de ser figura en un grande echando pues tiene que jugar en leer preguntaremos al representante disco dirá lo mío

Voz 1375 19:29 de Asensio dirá que Asensio oí a Cristian

Voz 5 19:31 no yo pongo todavía más en valor el mérito que tiene Zidane no que con tanto ego que hay tantos intereses que hay en que cada uno aproveche siempre la oportunidad para decir que hay de lo mío

Voz 1266 19:42 si Iker y que consigan

Voz 5 19:45 durante el año por no estén calmados acaba la temporada pues venga pues ahí tienen los despachos si dejarme tranquilo que me voy de vacaciones pero conseguir que al menos durante el año en esta tranquilos no porque es que es una cosa de locos que sin levantar el trofeo Cristiano grande y con que él conoce perfectamente lo que cada cosa que dice de una trascendencia brutal osea que no no no no es no es un error es una cosa meditada que Bale está hablando de su representante israelí de su futuro con su representante al día siguiente el mismo día de ganar la final de la Champions es una falta de respeto pero de decoro de decoro

Voz 1375 20:20 te tomes tu manera la Champions anoche a un compañero

Voz 5 20:23 no no no es que no se nos ocurre quizás porque no lo hagamos ganado o porque no la ganamos

Voz 2 20:29 tantos años seguidos no y a lo mejor llega un momento que ya

Voz 5 20:31 acostumbra a ganarla es como un partido más pero lo que es evidente es que tienen muy tiene que tener mucho mérito sujetar o contener o tratar de lidiar con tanta gente que está esperando su momento para decir oye que hay de lo mío Jaime mi libro claro entonces que es una locura osea a mí me ha parecido un poco fuera de lugar todo lo que ha sucedido todo lo que sea hay tiempo todo el verano por delante para un ahora Ari para reunirnos todas las horas que haga falta para hablar del futuro jugador

Voz 8 20:58 ya hay tiempo para hacer un equipo nuevo o no porque claro Kiko y Álvaro y quinto toca algo cuando te acaban de ganar

Voz 1375 21:05 estos tíos con sus procesos contra que si Bale mal que si Benzema no sé qué son irregulares que kirguís tiene que jugar mejor que Asensio no sé qué vale pero tengan a tres Champions Ida es que haces los cambias por otros que sí Keylor Navas deja dudas que es difícil también no

Voz 1266 21:20 es cierto que también hay que mirar la Copa del Rey hay que mirar la Liga que pueda cámara dieciocho punto tiene un mérito que es un equipo la motivación no es casualidad de un equipo en cinco daño cuatro Champions no siempre la suerte se resbala uno otro no no no esto lo gana hay lo recordaremos dentro de veinticinco años y quiere de lo que era un equipo pues eso de época de leyenda como sea estado comentando pero hay una labor en el futuro de de trabajar es intentar motivar

Voz 1375 21:48 el club como el Real Madrid sale mejora

Voz 1266 21:51 Alvarito con el tema de que la motivación también haya que sacar será en temas de Liga Copa del Rey a la hora de de gestionar ese tipo de de cosa ese tipo de cosa puede ser también es obvio lo decía Cañete cómo aguanta tú a esta gente que tal como acaba de la Champions fíjate el mérito que tiene que hablando de todo lo contrario estar celebrando lo que yo hace un mes Seguí optó por ahí no pero es cierto que de cara a lo que es el futuro al Real Madrid también hay una exigencia en Copa del Rey Liga que también hay que saber no trabajarla IS yo creo que es el trabajo no de de Zidane de cara a la temporada venidera no a la hora de gestionar y planificar también esa esa plantilla

Voz 1375 22:30 y que hay que motivarlo como dice Kiko cuando vienes que fíjate los equipos que hay en pie era el año que viene el Eibar el Girona el Leganés

Voz 8 22:37 el Getafe el Huesca el Rayo ahí cuesta más motivar a los jugadores salvarlo con esa camiseta

Voz 1375 22:44 yo creo que este equipo pues oye el Bayern la Juve dices oye

Voz 0104 22:48 hasta no está claro tiene que en la en el confronta en el enfrentamiento directo en el en cuando hay Cao de por medio el Real Madrid prácticamente indestructible osea cuando cuando ese once titular que te puede bailar un jugador o dos ese bailo Isco que todos tenemos en la cabeza se van todos a una ahí están concentrados es muy difícil osea hilo vimos el otro día en la final no hubo unos primeros minutos donde el Liverpool pues salió a un ritmo vertiginoso intentando yo creo que hacer un gol y que el partido pues encerrarse y por ahí que el Madrid sea nervioso pero en cuanto en cuanto ya no les dio el físico para llevar ese ritmo brutal pues el Real Madrid con el poso de de esos jugadores que son buenísimos Iker apetecibles hay muchos de ellos son irrepetible e irrepetibles en sus puestos entonces eh pues y yo creo que es muy difícil batirle a en el caso lo que pasa que en la Liga es otro cantar a Liga juegas juegas pues lo que te has dicho contra el Girona despistada ellos van al doscientos por cien tú piensas que hayan tercera velocidad te va a valer para ganar la gran asignatura pendiente de este de este grupo de futbolistas que han demostrado que son capaces de de ser los mejores de Europa durante estos estos últimos cinco años porque recordemos que la la vez que no se que no se gana la Champions de cinco años te echan en semifinales y eres mejor que la Juventus en el en el doble en el doble partido saque que a finales tuviste en el en a puntito de jugar otra final y eso no es casualidad cuando en cinco años juegas cuatro finales y casi una quinta ganas cuatro significa que es el mejor equipo que la falta de regularidad sin duda pero es muy difícil Osama relativice hemos todo hoy para el año que viene tener éxito otra vez va a ser muy complicado porque al final todos te quieren destronar cuando estás jugando llegar a conseguir la gloria tantas veces consecutivas los equipos que a ese refuerzan más cada vez ponen más empeño en destronar entonces muy difícil ir la motivación claro que si la Liga va a ser importante pero aún así cuando vienes de ganar cuatro Champions en cinco años va a ser una papeleta complicada el cada fin de semana estar pensando en en que tienes que darlo todo porque conseguir la Liga

Voz 1375 24:55 se aguantando ese vestuario Gustavo que no tiene que que eso sí que tiene mérito lo que decís no mira hay una cosa así no se revoluciona ese gallinero porque es Zidane una es una realidad y él lo dijo en el día abierto

Voz 0749 25:06 lo que ahí no es el mejor entrenador tácticamente no pero tan difíciles gestionar un vestuario que hay es lo mejor que tiene que gestionar un vestuario no es fácil los ego de los jugadores los contratos las renovaciones el quién es el titular con todo lo que rodea a un Real Madrid no es fácil hoy son tanto Real Madrid Fútbol Club Barcelona equipos tan tan emblemáticos en a nivel mundial con todo lo que van en que lo que venden que un técnico

Voz 2 25:34 eh

Voz 0749 25:34 eh dura muy poco y Zidane ha logrado algo que hay muy pocos logran que gestionar sin levantar la voz de una pasividad muy tranquila de estar siempre arropando al equipo de mantener siempre a todos muy contento dentro de lo que se pueda los resultados también ayuda pero hoy estamos hablando todo un Real Madrid que está creando historia no y eso también es gran en un gran porcentaje por parte de Zidane no gestionar un vestuario de la forma que lo gestiona ciudad es encomiable no no olvidemos a mano que en los últimos tres Sanyo desde octavo no pierde una eliminatoria al Real Madrid

Voz 2 26:06 es utilizó la misma alineación eh

Voz 0749 26:10 la última final cuatro años sin hacer grandes fichajes económico el último yo recuerdo sino no no recuerdo mal ese es el colombiano no en James E nueve jugadores que fue en jugaron la final de Lisboa osea estás hablando de algo que es muy difícil de conseguir durante una competición tan importante

Voz 1375 26:28 entiendo las dudas en Madrid es decir meto mano aquí cambia todo esto viene vive en Gerde bosque verdad este yo creo muy tranquilo oí a mí en la escuela ideal no hay una de

Voz 0749 26:40 nación fuera de tono Kiko Narváez es verdad

Voz 1375 26:43 no hijo venir siempre ochenta tira p el tiro por segundo año OPA o pasemos a Luis Enrique en el Fútbol Club Barcelona también lo mismo

Voz 0749 26:54 es difícil te te quiero preguntar por el portero del Liverpool

Voz 2 26:56 a veces una explicación si es que la hay

Voz 1375 26:59 a lo que pasó con el portero pregúntame por el ascenso del Rayo pero tengo que tirar

Voz 8 27:02 lo que tiene ahí Pablo gorda venga vamos bueno tres o cuatro

Voz 1375 30:23 la una y seis vamos a hablar del Rayo Majadahonda ya que estaba allí Raúl Ruiz pero quería preguntarle Cañete lo del portero del Liverpool tiene explicaciones

Voz 15 30:30 eso implica hacer una presión de Benzema que lo del portero

Voz 1806 30:36 es el primer gol es difícil de comprender sinceramente

Voz 5 30:39 es un error que que es de otro fútbol que no tiene que ver bueno fue el profesional pero bueno al final son errores que se cometen no tampoco te digo una cosa un chico de veinticuatro años un chico muy joven un chico que probablemente en insuflar en estaba jugar una final de Champions pero las circunstancias han llevado hasta allí y al final pues el te ves metido en ese en ese embolado no puedo decir de alguna forma luego yo creo que él ya se va desde el partido en empieza a darse cuenta que ser mejor le va le va a perseguir probablemente durante parte o toda su carrera deportiva llega el momento de Bailey y bueno pues yo creo que está todavía pensando en no

Voz 1375 31:11 sí yo creo que ese primer gol

Voz 5 31:14 el técnicamente no es el mejor portero luego también es un error que también mitad tiene que ver con la técnica con la colocación de la mano explota formas yo creo pone en valor en tomado una cerveza tumbado en el sofá viendo el partido como estaba yo pues uno no entiende joder qué barbaridad vaya errores

Voz 1806 31:30 me llamó la atención que es guapo de cojones

Voz 8 31:32 lo que más me llamó la atención

Voz 5 31:35 pero tenemos es guapo para ser portero sea te quiero estoy que eso poco más Gemma

Voz 3 31:40 como tú Juanpe

Voz 5 31:43 siempre digo que viendo el partido con una cerveza en la mano dices cómo puede ser esto no pero al final cuando te juegas el partido de tu vida en la línea de gol hostia intenta ni ni la aceituna del aperitivo decía hoy en el día después osea ni la cerveza no la aceptaron y la aceituna del aperitivo te entran el stock sin hueso rarito y sin hueso no por lo tanto hay que ponen enviaron también al a los porteros que llegan a ese tipo de partidos de máxima trascendencia protege

Voz 1375 32:08 la pasando mal Keylor y que son capaces

Voz 5 32:11 de estar a la altura de las circunstancias

Voz 1375 32:13 la pasando mal chavales con amenazar ha pedido perdón y amenazas de bueno también hay tanto tarado en las redes sociales que tampoco vamos a darle importancia a eso pero bueno pues nada y luego el ascenso de equipos como el Rayo a Primera como el Rayo Majadahonda a Segunda Kiko y Álvaro está pudo el madrileño imparable yo sigo de vez en cuando al Rayo Majadahonda te da

Voz 1266 32:33 Lito Vicente que juego en el madrileño está jugando ahí y la verdad que con el presupuesto Manu tiene un mérito terrible ya la temporada pasada lo eliminó el Racing de Santander también en la promoción es un equipo que se reinventa porque económicamente pues no no anda de los top sirio donó Raúl en

Voz 1375 32:51 el míster si el míster y aparte con una filosofía

Voz 1266 32:54 Manu que da gusto venir aquí al cerro el pleno verlo jugar que muchas veces se juega con tres atrás con salida de balón limpia en Segunda B es algo que choca muchísimo pero siempre dando prioridad a tal al balón dándole pues esa seriedad a querer ser protagonista ya ha quedado esta temporada pues el primer hoy bueno ese gol el minuto noventa y seis en propia puerta en el Cartagena pero es cierto que da gusto dos sobretodo Raúl la forma en la manera en la que cosechó el primer puesto porque ya te digo Manu da gusto

Voz 15 33:22 verlo verlo jugar Kiko tenemos a a al director deportivo amarillo no Rabinovich no nos reímos

Voz 1266 33:30 once Kiko es buena Movilla felicidades por todo lo que te toca pero sí

Voz 1375 33:34 es grande mérito mérito terrible le estaba diciendo de dónde va a jugar el año que viene dando es bueno pues no lo sabemos pero bueno ahora mismo

Voz 30 33:42 la Liga mandará el comunicado correspondientes se unirán con con nuestra directiva ahí verán lo que lo que deben de hacer

Voz 2 33:48 pero como está Kiko

Voz 1266 33:50 pues el Calderón le mete mano no el dos mil diecinueve en principio decían de meterle mano yo creo que sigue que le metía mano pero hemos Si pudiese

Voz 8 33:59 como sabéis es una maravilla durante dos mil dieciocho la que tiene una buena idea esa dos mil diecinueve añitos en casa mitad temporada bueno sea donde sea jugaran como Dios manda Álvaro vaya temporada Doré de estos

Voz 0104 34:14 nada espectacular además de lo que lo que ha dicho Kiko no Rayo Majadahonda es una rara avis en en la segunda B bueno hay más equipos pero intenta jugar y viendo siempre intenta jugar siempre ha apostado por el jugador de calidad le da mucha confianza que le conoce le da mucha confianza al jugador para que se sienta cómodo atribuyéndose a jugar que no tenga miedo nunca ahora lo puede decir Movilla mucho mejor que yo porque esta día a había trabajando con él pero un entrenador que le conozco desde hace mucho tiempo muchos amigos y ex compañeros han pasado por sus manos entonces me alegro mucho que por fin haya conseguido el el el honor de de ascender con un equipo que que fíjate y me han dicho no sé si será verdad que es que de ochenta equipos que hay en la en la segunda B está del presupuesto de entre los quince a los veinte últimos aquel mérito es tremenda y sobre todo la forma ya te digo que que en la segunda B donde muchos equipos bastante tacaños en cuanto a la propuesta un equipo que ha jugado que ha intentado jugar y que ha jugado hay que ha sido valiente pues mira al final ha quedado primero que tiene muchísimo mérito y luego ascender

Voz 2 35:14 a la primera increíble no es que realmente que el Majadahonda esta segunda divisional me me parece increíble que después de tres años en Segunda B no si después de tres años a parte con la dificultad

Voz 30 35:25 que que tenía este año diecisiete incorporaciones cinco renovaciones porque no cabe duda que que el jugador quiere mejorar el año pasado quedábamos cortos Si bueno pues hay muchos jugadores que que que buscan mejores sitios y económicamente pues está estar aún a su nivel bueno pues ya te digo que que dentro de esas incorporaciones

Voz 31 35:47 nuevo equipo otra vez que se acople a a la manera de jugar al sistema pues una

Voz 8 35:53 la tremenda dificultad pues hoy es el protagonista de esta recta hasta el míster Moby del corazón porque no la temporada pasada dio en sus Tito y jugándose lo que se jugaba había compañero decían juegue con el míster que habéis Si bien Kiko si aguantado esto

Voz 1375 36:06 la temporada en el minuto noventa y cinco sesenta y cinco años

Voz 30 36:15 bueno pues es un premio más a su carrera y su trayectoria entrenador que que bueno que ha estado en ya en

Voz 2 36:23 Tercera División la mayoría de sus años seis años en en Segunda División B y nueve partidos incluso en primera división el Rayo Vallecano

Voz 1375 36:32 faltaba pues al final

Voz 30 36:35 de de este te digo una cosa la patata

Voz 2 36:37 hay que aguantar bien ayer porque es que tenías que ganar uno cero porque perdió dos uno en la ida con el Cartagena hace falta un gol da siete de descuento el árbitro añade siete minutos imagináis en el noventa y seis el gol que hacía falta pero además en propia puerta siete Si hay que estar preparado para es bueno aquí en España no se ve que se en siete minutos aunque no merecíamos quince que desde el minuto cinco

Voz 0104 36:59 la segunda parte doce minutos añadidos sin duda eso ellos yo no lo yo no Jauma bien

Voz 32 37:05 no estaba entrenando por exige basaron

Voz 0104 37:09 me lo pasaran luego y lo puede ver y el partido era para doce minutos de de

Voz 2 37:13 eso ha dicho nos ha dicho que es fuerte

Voz 30 37:15 les estaba algún jugador del Cartagena eso Eloy ya te digo

Voz 5 37:19 un momento que había nueve nueve juegas del Cartagena amonestado sin ninguna expulsión de los once había nueve mérito eh saber acertar con otra

Voz 1375 37:27 todo para el gol salieron jugando

Voz 32 37:29 Kiko en el gol salir jugando desde atrás segundo pues yo no yo falle la puesta por eso digo ETA en el gol salieron jugando desde atrás eh ya te sí

Voz 1375 37:41 yo ahora me quedo oigo como vía ante sólo uno

Voz 33 37:44 nada un paso en Sevilla de treinta segundos

Voz 1375 37:46 no Ortega para confirmar lo que ya se ha hecho oficial que Pablo Machín es el entrenador del equipo andaluz hola Santi muy buenas

Voz 1870 37:51 está hermano si para la próxima temporada buenas noches y negociación rápida el viene presentaron a Caparrós se ha terminado la negociación de manera inmediata el Sevilla pagará a la penalización en su contrato en torno al millón de euros firmado temporadas mañana se decide en Girona allí en Montilivi pero ha escrito también una carta en redes sociales agradecer en mayúsculas a todo el personal del club a los futbolistas también en mayúscula ofrece etapa en Girona que ha sido muy importante en piensa otra realmente complicada y dura porque Sevilla exige aprieta mucho eran firma para estar arriba no para en en medianías no parece las

Voz 1375 38:23 un abrazo Santi que además Manolo Jiménez ex del Sevilla entre otros presenta hoy como entrenador del la Unión Deportiva Las Palmas pues nada un abrazo aquí corro a Diego Carreño lo vemos prenda llenos veremos que luego Gustavo quiso ser como siempre un abrazo Álvaro

Voz 0104 38:39 ya operativo hasta luego portero pero ahora

Voz 36 39:00 bueno pues eh

Voz 1375 39:02 Raúl Ruiz hoy cuando hablábamos por la mañana e Cañete deja me arrancaron la cabeza que esta mañana cuando hablábamos si decía decía al equipo El Larguero

Voz 8 39:13 Nos parecía oido hablar del radio bajada darnos hombre que bueno vamos a hablar del Rayo Majadahonda que hacerles un monumento de verdad si llega

Voz 1806 39:20 lo lo ha dicho movie No toda la trayectoria del Rayo Majadahonda y que ahora se presente en la categoría donde ya es una categoría profesional donde van a tener además ya unos ingresos económicos importantes que nunca los han cedido en un club así ir la dificultad de de todas las los fichajes nuevos que hizo móvil pero yo me quería centrar no sólo en el Rayo Majadahonda si no me quería centrar también en Movilla no que joe es un yo se lo ha currado mucho ya te digo te digo que fuimos compañeros en en el Numancia el vino muy jovencito Pino muy jovencito ahí a Soria

Voz 37 39:56 es verdad casi becario y tú estabas ella ya era era quinto de carrera general

Voz 1806 40:01 me queda ya venía en decadencia hay vino una época en en Soria donde jugamos la Copa del Rey de es fue el mes marcó el segundo gol frente al Barça

Voz 2 40:11 te a dos el empate a dos

Voz 37 40:13 después le le dieron la baja

Voz 1806 40:16 a como a otros muchos tuvo que ir a buscarse la vida yo no se acaba este me Moby en Tercera en el mosca pues eso estaba en Segunda Segunda B entonces

Voz 2 40:24 sí sí

Voz 30 40:25 ya te digo eso es un poco es el reflejo de bueno de estos chicos de local luchado la la situación que han tenido durante todo el año porque no no cabe duda bueno pues pues le entrenamos a las ocho de la tarde se entrenan en su campo ellos sintética Mirabé a este año también que hay que hacer otro con otro cambio porque seguramente que se tenga que frenarle también por la mañana en un campo de hierba buenos son

Voz 2 40:52 distintos cambios que de mejora que tiene que tener el futbolista sí pero

Voz 1806 40:55 tú eso lo has vivido ya ahora sabes también como tratar a esa gente a esos futbolistas que sabes lo que lo que por donde tienen que pasar

Voz 30 41:04 hombre yo lo que intento es honesto y honrado con ellos lo que hay que lo que he querido den

Voz 2 41:10 la verdad mi en mi vida

Voz 30 41:13 futbolística hay bueno y sobre todo ya te digo que hemos creado un grupo humano sensacional todos han tenido un un punto importante que era reivindicarse y quererse seguir en esta profesión alto nivel

Voz 2 41:27 qué os dice la gente por la calle

Voz 1375 41:28 adónde ahora en Segunda División yo creo que todavía no Villa alcalde del agua

Voz 30 41:34 bueno yo es el mérito de de de de los chicos de El míster del cuerpo técnico hay mucha gente que trabaja detrás y bueno ahora el club se tiene

Voz 2 41:45 a poner a a la altura de de lo deportivo ahora ya no vale lo que habéis hecho es así quiere decir tiene un mérito tremendo pero hay que pensar en que el año que viene estáis ahí compitiendo con bueno a ver quiénes se quedan en segunda lesión porque fíjate que peleáis pero es es el salto es tremendo no

Voz 30 42:00 de que el que todos los años en Segunda División A quince equipos declaran el en la pretemporada en su hijo exactamente los unos que los únicos que tenemos con esa con esa humildad de Milá porque no podemos más la la gente que sube salvo en excepciones como si hubiera subido el Mirandés esta vez ha subido el Mallorca el Mallorca pues también va a querer subir pero bueno

Voz 1806 42:23 fíjate que tú eh pasaste por el Málaga por el Numancia Zaragoza etc pero que que se puede dar bueno se Zaragoza no lo sabemos porque ello puede ascender pero pues Málaga Rayo Majadahonda se imagínate osea eso es que son palabras mayores eh

Voz 30 42:40 bueno ya te digo contento con el ascenso del Rayo Vallecano que que lo merece tanto la institución como como su afición y bueno pues ahora queda queda que el Zaragoza también lo pueda conseguir

Voz 2 42:53 hay cinco equipos de Madrid en Primera hay ahí está también el Rayo Majadahonda en Segunda el fútbol madrileño está en un momento como hacía tiempo no tanto equipo madrileño el Getafe Leganés ahora suben

Voz 1375 43:03 el Rayo más el Atleti más el Madrid ganando títulos tan bien

Voz 2 43:06 los dos el Atlético el Real Madrid el Rayo Majadahonda sube a se está trabajando bien no tanto como para que haya ese éxito ahora mismo en el fútbol madrileño o es una casualidad yo creo que no

Voz 30 43:16 no son casualidad de yo creo que se está trabajando

Voz 2 43:19 bien y creo que de de la base hay unas canteras

Voz 30 43:22 estupenda hay vemos en la cantera del Madrid del Atlético Madrid y me lo que ha hecho el chico los juveniles del Atlético Madrid Si bueno pues nosotros tenemos la suerte también de tener un buen grupo de trabajo en ese división donó lo que pasa que ahora tienen un salto importante no tenemos un equipo en medio pero ya te digo que que es un buen sitio para captar jugadores Madrid oye

Voz 1806 43:45 es que además de la sede de segunda B sea mucha proyección que parece

Voz 5 43:50 la segunda B que que para muchos les suena

Voz 1806 43:53 pozo para jugadores muy interesantes si tienes la suerte sobre todo como ahora el Rayo Majadahonda de subiera a Segunda probablemente haya jugadores que sea muy válidos y que puedan terminar en en primera división movía a ti te paso eso sea tú eh te fuiste del mosca creo que al Orense del Orense Málaga ganó en Málaga subsiste a Primera División

Voz 30 44:15 sí sí en Málaga a Segunda División B de Segunda División B en año y medio estaba en Primera División que que bueno que yo en mi juego no lo había cambiado en año y medio bueno pues

Voz 2 44:28 válido para para está en esa primera división y de ahí

Voz 30 44:30 pues me llevó

Voz 2 44:32 ha fichado por el Atlético de Madrid has dicho que ha vivido muchos cambios en esta temporada diecisiete jugadores nuevos llegarse a la plantilla de incorporaciones para esta temporada qué intención ahí en el club que haya muchos cambios lo que se ha puesto un poco por la comida

Voz 30 44:46 vida primeramente hay que tener el respeto a los que ha conseguido es lo que han conseguido esto es ver la situación

Voz 31 44:54 de momento es pronto todavía no hemos terminado

Voz 2 44:58 muy pronto nos sentaremos a trabajar para ver cómo se confeccionan a la plantilla manejará más dinero ahora claro dijo

Voz 1375 45:04 si el presupuesto este año Noceda como el del año pasado

Voz 30 45:06 qué debemos manejar mal es malo

Voz 1375 45:09 a de la tele ya cae ella hay derechos de otro tipo voy hay ingresos de otro equipo eh eh

Voz 2 45:15 sobre todo los que están escuchando especialmente los que viven en Majadahonda se preguntan antes es la primera pregunta que donde va a jugar el equipo es lo primero que los aficionados quieren saber en el Cerro del Espino es imposible

Voz 30 45:24 yo no lo no lo sé si Se será posible pienso que si pienso que le tendrán que condicionado

Voz 31 45:32 poco no quede claro para para que nosotros podamos jugar pero no obstante está todo un poco en el aire incluso nos coge un poco asustado la la

Voz 30 45:41 la situación pero bueno yo creo que ese sale se va a salir adelante porque la ilusión que tiene

Voz 38 45:45 el el club es ahí bueno pues yo creo que las cosas se van a hacer bien