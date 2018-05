Archivo Yeray

Voz 1 00:00 buenas noches hola muy buenas noches muchísimas gracias por su llamada ahí adelante

Voz 2 00:06 nada lo primero para mí persona la familia de la persona que acaba de nombrar INAR el tema de esta noche es que no tan sólo tienen que ser físicas

Voz 1 00:16 sí apartarme en la Historia si no lo no

Voz 2 00:18 permite publicamente a ver si le vale para alguien

Voz 3 00:23 claro

Voz 4 00:25 yo vengo de una familia

Voz 2 00:28 en donde fue un error fue penar quien oye fui un aborto en vez de algún modo prostituta voy yo yo he salido ahí de una relación no deseada esta mujer

Voz 4 00:42 mira bando no a los tres inmensa vale

Voz 2 00:45 sí y con otra segunda familia que que también era prostituta pero que oye estamos se dejó el alma ahí su piel para sacarme adelante yo no no penadas dando mucho años ocho años yo era un niño en poco más maravilloso de lo normal no que me lo que me rodeaba todo como repito había sido maravilloso mi vida a los ocho años yo pienso ver que a mí en el colegio me llamaban Yeray Quintero Cassano y mi madre me decía que yo era claro me me ves estoy fui a hablar con la directora del colegio la esperanza Rosario Jones Rodríguez Lope hay a esta mujer me dijo que no fuera el comedor de Sevilla que vivía conmigo cada maldito día porque voy a mí cambió mi vida cambió todo el Sevilla a veces mi yo me acuerdo que entré inicialmente la caza yo era un niño un poco de hacerle pequeñas cositas vez a mí me de la conversación o no volvieran a sala mi madre o mi supuesta madre tan sólo su puedo decirme si es verdad

Voz 4 01:52 sí es verdad que eres adoptado

Voz 2 01:56 yo automáticamente ese mismo año en carnavales hizo aquí en Canarias periodismo muy conocidos me jugué con un chico que tenía dieciséis años debían frente fue uno de los carnavales que te lo dije con ocho años de tres días desaparecido y el tercer

Voz 1 02:12 aparecido con ocho años

Voz 2 02:14 sí yo era un niño ya es muy muy deficientes eso la tercera noche pues su idolatrado fue violado brutalmente y tengo cicatrices que me sintiera tan tan involucrado también tengo cinco puntos exteriores e interiores

Voz 4 02:31 por por no saber a ver cómo es cierto de no haber sabido empaparme de la del cambio de Mi vida con con él será

Voz 2 02:40 qué pasa yo a los trece años ya era mucho más conflictivos Mi madre era mucho mayor y no me podía ser responsable y las autoridades de Santa Cruz de Tenerife las aquí

Voz 4 02:51 me me ayudaron Mencía

Voz 2 02:54 era un ver que es lo mejor para mí estarán un centro de acogida que está ahí la Cuesta Vistabella hay estuve ocho meses a lo que también se midieron que no era viable que volviera a mi madre por lo tanto me dieron una nueva salida que dijo Fundación Proyecto Don Bosco la dotaba yo estuve tres años en el dos mil uno al dos mil fue volver a sentirme niño fue volver a aprender a a intentar he tienes ganas de vivir de sentir de aprender estrenar ropa huevo que te hermana aunque era engañoso porque éramos ocho niños diferente y no tenemos casi nada en común pero puedo asegurar que cuando yo me fui en el dos mil tres sentí que dice una familia atrás vale dime fue el año porque lo mejor para mí fue pedir la pasión

Voz 4 03:48 me fui al infantiles

Voz 2 03:51 yo no hice bastante bien y me fui a un soldado profesional a lo que recomiendo a todo aquello que esté muy poco en Sanidad desde la edad del pavo inició un poquito de de mano dura ese algún malo de algún modo vale

Voz 3 04:07 sí bueno salir de ahí

Voz 2 04:09 en todas esas la una pequeña me pasaron factura yo salí quizás un poco revolucionado oí tuvo una pareja era mayor era menor la marcha se mete por medio por ahí es por ello que alguien prisión durante insistió me dije II

Voz 1 04:24 acabó en prisión pero esta en el Ejército

Voz 2 04:28 eh no lo tuvo que dejar me dieron la opción de firmar el contrato porque ellos salir justamente los diez días de bandera o sea todavía no era militar había hecho es la figura pero no había firmado el contrato de entonces no lo firme irá a mí lógicamente me entró en el cuartel oí enfrente sea dieciocho meses estando dentro en el patio vale para todo todos los día sin querer yo hubiera como enfermería allí coincido con otro chico de Reyes Hierro empezamos a compensar coña dentro de Robinho yo sabía que era allí pero no sabía nada más sabía lo que ponía en miden ahí digo coño pues mira a lo mejor lo conocen a mi padre a mira cómo se llevaba Mauro a coño así como tu madre nombre mi madre no hay dos y menos allí victoria África mira aquel hombre antes adelantarse labranza verme llorando yo vivo bueno qué pasa aquí puede más llamamos al equipo de cultivo depresión informaron mirado de la averiguaciones mientras entrante aquí tengo once hermano de ser sólo a pasar a tener once hermanos que sobrino que tienen hijos más grande que yo yo ha sido un cambio brutal ahora tengo treinta años hace un pronto que lo conozco yo agradezco mucho a la vida que me ha llegado la opción de de mejorar paso a paso que me he caído sí que he ayudado también que pensado en coche y no es ir tirando también pero a día de hoy soy el hombre más feliz del mundo he encontrado el amor vengo por persona que puedo tener lógicamente no lo pongo en Andratx al ponerle la situación actual que estamos pero ella lo sabe que que lo principal en mi vida he y a mi perro y mi hijo que está lejos de mí tengo un hijo de siete años que se llama Kilian de otra pareja por aquí ves no no pudo acceder a él por mi mala gestión vuelvo a repetir muy buena ni mala cabeza no supe para tiempo no ver si lo siento no se puede decir perdón todo eso ahora me pasó factura me viene actual no puedo ser más honesto decir que fui más Chango o cuando fui joven que fui ya dio de hoy doy gracias por el apoyo de de sus familiares que salieron de la nada

Voz 4 06:56 particularmente a mi hermana que están ahí

Voz 2 06:59 al cuentan ante llamándome como la cosa como asunto tenía una mucha paciencia e intentando que que las cosas que nos separan que son muchos lo quitamos porque ya tiene una edad ellos mayor en muchas cosas que no conoce el otro pero no se cada vez que hablo con ellos siento que esto se va limando oí poco con mi sobrino sobre todo a mi sobrino Txiki que tengo muy muy valiosos ahí después de todo lo que él ha vivido cuando para yo tiene experiencia pues me vale mucho en mí echo mucho de menos El Hierro las haciendo portero moralmente que la parte más occidental de España

Voz 4 07:39 qué decirte

Voz 2 07:40 agradecer estuvo diez minutos porque me desahogo yo duermo diariamente dos o una obra cada noche no puedo más tengo pesadillas tengo pesadillas o sea usted no sabe lo que hay que tirarse se mueve con mucho año un de los coches apuntando a los matrícula donde se subía sumar pues me volvía cuenta se detuvo a mi madre le cuenta se efectúe arrastrar por ella cuando enseña echó la coca

Voz 4 08:09 cuando todo ha sido lo sé

Voz 2 08:12 todo eso yo lo viví gracias a eso no tengo mi madre mi fumo ni quiero nada porque ya lo vi lo vi mi yo vi cómo con una persona que yo me amaba quiere hacerla felicidad se poco a poco y no supe decirle lo que te estoy diciendo que mi madre jamás me dice Mamá te quiero ir gracias por todo no me lo permití en mi ego de niño gilipollas

Voz 4 08:37 créame que yo en esa situación

Voz 2 08:39 no veo peleas voy en días de ellos a mí

Voz 4 08:45 cuando voy cuenta vencerle debía te llamo

Voz 2 08:49 Monta a pito que no hemos logrado porque cosa una grave no me puedo defender estoy bien físicamente y tengo ganas de vivir pero es más que nada UCO que esto se va para personas que están ahí en ese momento que se miran a veces tengo una mierda

Voz 4 09:06 que es como yo me sentí que se sabe que se puede conseguir

Voz 2 09:13 suelo escuchar el túnel largo si quiere restar no hay que explica no pero hay que hacerlo si si uno quiere seguir avanzando dicen mayor yo agradezco mucho que se ha mandado de todos y cada uno de los y pida a mí también me gustaría decir algo que que yo creo que

Voz 5 09:39 que la

Voz 2 09:39 a la juventud actual me han no está haciendo escuchado como debería mucho móvil mucho a mi punto de opinión Fatih pues lo viene a mí luego decir Nazaré mal que más de uno pues la zona mire para que tuviera un poquito más de parar

Voz 1 09:58 niña

Voz 2 10:00 lo que tiene en casa

Voz 1 10:05 yo ahí decía usted que agradece todos y cada uno de los consejos que le han dado alguno ha sido especialmente poderoso alguno especialmente importante

Voz 2 10:16 sí yo me acuerdo cuando cuando yo estuve visitando mimar el cáncer que se murió con cuarenta y siete años soy una madre Felicidad

Voz 4 10:24 eh

Voz 2 10:25 yo no supe encaja muy bien el golpe cuando ella murió he uno ya murió pues yo estuve dos semanas señora y todo el mundo muy asustado es que yo tan sólo confiaba en una en una persona allí no que era Nicolás Chica una una llegador ha querido aquí socialmente de sin ánimo de lucro no ayudaban a balón enseñó a coser a poner la lavadora haber una madre educador como decir la mayor como la más mandaba como que la que no le aconsejaban no ir a Mario la ropa Ivo contratos de compra y hasta que no llegó ella ocasione

Voz 4 11:00 que fuera yo no yo voy ahora cuando llegó me han se estuve en dos semanas llorando practicamente no me dio ningún consejo en cuestión a veces me consejo dicho no no sé nada llamaba el otro día a día estuvo allí he dicho yo meto tuvo un tatuaje no dar ella un símbolo que ella me mandó siendo un encima Bellvey on

Voz 2 11:32 es decir lo conocen bueno pues

Voz 4 11:36 mí eso me me ata a ella

Voz 2 11:40 se ha yo nunca se lo he dicho que me falta valor como bien replicantes no soy una persona que digo las cosas Smith hay comunidades actual si pasando hay muchas ni siquiera miro cuando ya está no se vistiendo a trabajar yo ruego porque vuelva a cinco de la tarde y Huelva de trabajar me diga también éxito digamos que yo lo diga que no porque yo soy muy seco lo reconozco pues me toca vocera hacia adelante

Voz 4 12:09 pero habrá disco tanto pila amo con tanta locura yo pensé que no tenía derecho a vivir a Ryan que no tenían sentido que estaba aquí puede estar creando un mundo no pero no ahora ya sé cuál es mi objetivo poder ayudarle además yo estoy lo el amor que me que podemos repartir

Voz 1 12:39 diría usted Yeray que después de todo lo que ha vivido después de tanto dolor y tanta superación tiene mucho amor

Voz 2 12:48 entonces no yo soy gracias a la buena gestión de dolores de Gustavo así en los Salesianos también

Voz 4 12:56 eh

Voz 2 12:57 yo no puedo bueno yo empecé a los salones ya no que yo pensaba que era lo que por no decirlo lo conozco Alteza sepa nadie pero me enseñó a ver que tiene una imagen de madera pues es mucho más que eso sea yo estoy loco con María es verdad o no que el veinticuatro de mayo de subir al año aunque no puedo ir físicamente mentalmente eso eso las gracias por ponerse mi adelante cuando humana necesitaba