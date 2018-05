Manuel: "La cicatriz por la muerte de mi padre no tiene cura"

Voz 1 00:00 hola Manuel muy buenas noches hola bueno danos inaugura usted este paseo

Voz 2 00:06 de madrugada

Voz 3 00:10 corría yo quería desahogar hizo también porque estoy sometido unas grandes Sion a raíz de la muerte tanto de suelo como el que fallecieron ya cinco años son los murió el cinco de enero y pues él no de Emma y a raíz de ahí bueno pues una cesión siga todavía totalmente y los superando los Lerma que digo bueno lo de Lisardo Wanadoo era una cosa que sí pero no encontraron ante empiezan a nada tres hermanos puede ya demasiado sea mi eso estaba permitido indio que todavía sigo a raíz de su fallecimiento pues estuve dos años sin nervios yendo todos los días

Voz 2 01:39 a visita al cementerio

Voz 3 01:45 iba a diario todos los días podía faltar a Irak y lo más sorprendente es que yo estaba suspendido dormido con mi padre iba a leerse el momento donde no tengo ningún recuerdo prácticamente estoy como nunca para voy al psicólogo psiquiatra que nada aquí no no hay manera tampoco voy a casa de mis padres osea en este caso la de mi madre me cuesta mucho trabajo suyo cuando quiera ver a mi madre que te hace cuatro años pues tiene que bajar ella porque ahí me resulta muy difícil subir

Voz 1 02:33 sabe el motivo Manuel ella sabe que usted no quiere entrar

Voz 3 02:40 entonces pues me contesto meses cerré mi mismo yo antes era una personales de dos horas soy con si no diría yo somos lobos solitarios necesitas tan solo me volví con cara de yo ya considero que esto despreciables porque no no me gusta hablar con la gente en mi casa con mi mujer igual ya me dejan los encierros mi habitación mi me voy a trabajar trabajo en la noche me voy todos los días desde con Madrid da igual después llego a mi casa duermo muy marchas quería llego así cinco años y medio inglés exigiera a los psiquiatras y los psicólogos son capaces de ayudar a de esas pero son totalmente que me dan para poder dormir puesto que yo no puedo dormir así que para estar más relajados más tranquilos ahí al tiempo que no voy al cementerio porque es que ya no tengo nada que hablar con él si es que me siento sólo fueron dos palos seguidos

Voz 2 04:08 yo no estaba preparado

Voz 3 04:11 que yo desde pequeño no sea desde que tenía dieciocho años empecé a trabajar con cuál de los dos el puerto de La Coruña siempre estábamos muy unidos no sabíamos todos los días formado Martin invertir era mi amigo era mi confidente lo sabe

Voz 2 04:32 a raíz de su muerte pues nada estoy donde se donde yo

Voz 3 04:40 no es enviar muy ásperas

Voz 1 04:42 años ha dicho usted de su pérdida verdad

Voz 2 04:45 que murió en el mar que más se ha ido al

Voz 3 04:57 a dos años y pico es que ya me da igual se me pasó por la cabeza de acabar con todo conmigo que mi admitía descartada tranquilamente hasta creo que para eso bueno y ahora me escudo

Voz 2 05:24 el trabajo de la noche

Voz 1 05:31 no sé si me dicho usted si tiene hijos

Voz 2 05:35 tengo tres dos hijas sin hay dos nietos también pero no me indias no

Voz 3 05:50 en llenaban antes pero que

Voz 2 05:53 no no mella el comunismo mujer

Voz 3 05:59 llevamos treinta y siete años casados pero se murió la chispa también es más en una habitación que para darnos hablo con ella los costos hizo como digo que quiero que verá la quiero pero hay hay una barrera que no superado siempre cuesta mucho trabajo con mi madre pues momentos también es la selva hay que también está enferma al día también que que me vaya me decía que entonces para mí no creo que que me retenga nada más aquí

Voz 1 07:05 me pregunto si tiene usted una relación con alguno de sus hijos como la que su padre tenía con usted

Voz 2 07:14 lo intento pero

Voz 3 07:17 Ellos hacen todo lo que pueden pero es que soy yo el que quema El hijo es la relación que yo tenía con mi padre era muy muy profunda con mis hijos son muy buenos pero no no como temían los con mi padre y ellos están ahí más o mujer mi hija pequeña buenos pequeña que ya asciende este año

Voz 1 07:46 sí

Voz 3 07:50 no tengo esa cosa no sé cómo expresar el apoyo que tenía yo con mi padre yo creo que sí es decir yo no estaba preparado se que que cada persona nace de Ismael pero eso es muy difícil y muy fácil de este ciclo lo que es muy difíciles de soportar

Voz 2 08:25 yo me derrumbe derrumbar no puedo me supera

Voz 3 08:43 hay muchas veces que que ellos pues gol digo mira una si sus pero no pasa nada pero en ese caso creo que son incógnitas son cobardes porque no

Voz 2 09:10 el acto

Voz 3 09:13 no soy soy católico pero no yo sé que esto creer que él está ahí que él está mirando pero con mi cuarta pero no no con se cualquiera nos mira desde que murió mi padre nunca nunca jamás soñé con él no volvía con él es que

Voz 1 09:34 es que yo no me acuerdo

Voz 3 09:36 me quedé nada lo negó acuerdos que cuando me lo comunicaron corriendo como un loco para me que hasta donde lo cortes pues dirá donde suelo con los ojos cristalinos existe frío eso es lo único que tengo grabado increíble

Voz 1 09:51 no puede quitarse usted ese recuerdo no

Voz 3 09:55 me faltos llegarle echo de menos esa farsa es que que no pueden llegar al descanso sus últimos momentos sabes eso es nada estado muchas veces pienso que sea lo mejor llegados yo antes no hubiese acabado así destacó sabes

Voz 2 10:18 lo que quiero decir

Voz 1 10:20 Manuel que que entiendo entiendo perfectamente que le dice es su médico especialista que le dice el psicólogo

Voz 3 10:33 nada que que estoy encerrado y que no soy capaz de de abrirle porque que estoy encerrado y ello hay que yo multas que yo no me desbloquee pues que no hay manera que esto es sí pero es que yo hablo con él si en ese momento les digo a todos los que se que se que sí pero una vez que hemos dedicado a todos los tenistas contando yo sé lo que estoy pasando Kundus sabes lo que sus pues yo bastando ir fuera yo a mi hijo vivía conmigo y con mi ciertos porque es mujer con hondo de dos puntos hubo una una disco son yo jamás en mi vida había pegado a un hijo mío bueno echamos salió NATS unas palabras que que que nunca unos ahora ambos Tivoli nunca supe lo que pasó como medio loco golpe pues te rompe los cristales está en mis manos por no hacer locuras y no fui caminando Soda la madrugada hacía Estados hasta hasta el cementerio esto me pasé toda la noche sentado arrepentidos que es que no sabían y lo ha hecho porque son cosas que me que me sucede en estos arrebatos así de golpe

Voz 2 12:09 y al final pues

Voz 3 12:13 esto de que en mi propia casa de estar al día me dijo a ciertos lo éramos Karun eso ahora estoy que hace combinó esa pequeña

Voz 1 12:26 me duele entonces entiendo que esto no lo está padeciendo usted solo lo está sufriendo toda la familia

Voz 3 12:32 si por desgracia que lo están surgiendo todo zafarse por eso te digo lo sufre mi mujer los Sofres mi madre lo Sotheby's ir los Premis sean humana tal como soy nada me lleva nada nadie la contraria yo también yo me doy cuenta pero en ese momento no me doy cuenta de lo que estoy paso yo que estoy haciendo sabe igual puedo tener un arrebato saben cómo con lo que me está pasando es un arrebato que medio cinco vinos pero bueno que esos cinco vinos pues la gente me tiene que estar aguantando en que después se me pasa pero yo sé que no puedo controlar esos cinco entonces que es inevitable me bien ha sido una cosa viene de golpe los recuerdos y a ellos que me desespero por compra normalmente pueblo gritar cuatro palabras también mástil ya volveré a casa

Voz 2 13:31 cuando relaja yo sé que estoy haciendo la mujer admitió

Voz 3 13:40 que es el problema que lo sé yo lo puedo remediar y que mucho que hablo con psicólogo psiquiatra que existen contra también que se viste con antidepresivos que se coló mi trabajo también igual cogen vértigo la rebaja del macho de trabajar coco dejó trabajes a cabo

Voz 2 14:03 eso ha ido y llegué a hacerlo

Voz 3 14:07 estuve dos años con tratamiento sea sin trabajar la volvían a no sé me siento más liberado cuando trabajaba noche pensando en escorzo pero este no lo llevo tampoco

Voz 1 14:27 Manoli no hay no ha notado mejoría en estos años de terapia

Voz 3 14:34 reciente ahora estoy empezando a notar

Voz 1 14:36 ahora está empezando a brotar la mejor está ya usted superando el duelo oí sacando la tristeza

Voz 3 14:43 efectivamente pasa cobran chicas de cómo es ya la vida que esto gracias a Dios sí así es lo que en lo que viene a la cabeza de debates joder se va muy Amorín imagen mi madre que es la que va a pasar

Voz 1 15:01 eh

Voz 3 15:03 entonces eso vez a todo eso fuera oí que yo trato de Vesta con mi madre ya te digo yo viajo siempre madre todos los días y esa fue voy con doscientos voy pensando si misma de esta bien esa vía que no pase nada que no se que no sé cuantos si te pasa algo que no me lo hacía con angustia que tengo diaria mi mujer me pasa igual que este ha bien que sea bien hacia mi mujer también tiene una enfermedad muy muy muy jodida sufren narcolepsia casa palestinos Iker también tengo que estar ahí yo estoy pendiente de esto

Voz 1 15:45 mi son muchas cosas Manuel son muchas cosas

Voz 3 15:48 son muchas cosas mujer tiene esos problemas que ibamos que también qué pasa algo yo también es que no sé qué me miente

Voz 1 16:01 qué piensa usted en los que se van a ir no los disfruta mientras están aquí

Voz 2 16:06 trato de estos datos

Voz 3 16:10 mi mente va por todos lados siempre van siempre por el camino que no debe ir

Voz 1 16:16 Manuel está claro que cada duelo es tan personal y tan íntimo que es difícil no lo de compartirlo de entenderlo pero Manuel les vamos a pedir a los oyentes que compartan el suyo a ver si de alguna manera le pueden ayudar le pueden en aconsejar o contarles contarle a usted que es lo que hicieron en su en su lugar Manuel muchísimas gracias por llamar lo tenemos que dejar aquí

Voz 3 16:44 vale muchísimo más podamos encanta vuestro programa lo escucho todas no