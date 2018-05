Comienza la campaña electoral

Voz 0789

00:20

la chicharra iniciativa política por tanto singular tiene forma de moción de censura intención de referéndum Rajoy si Rajoy no y fondo de campaña electoral pues es probable que no tarde en haber nuevas elecciones porque la legislatura está muerta Ciudadanos ha notificado que abandona Rajoy que da por rotos los acuerdos de investidura y qué hacemos con la legislatura muerta Rajoy fiel a sus tradiciones no hará nada confiará en su séptimo de caballería particular el paso del tiempo mientras se dedica al cínico ejercicio de atribuir a Pedro Sánchez la culpa de la inestabilidad presente para ver si así olvidamos que arranca de la sentencia de la Gurtel en la cual se fotografía a un PP por eso ya un Rajoy poco fiable para decirlo sin ofender qué puede ocurrir ahora por tanto lo más probable es que la moción no prospere que Rajoy no se vaya que Rivera intente conseguir elecciones en octubre que la legislatura sólo quede en electo plasma que como sabemos no existe que los problemas sin donde están algunos en carne viva como Cataluña pero que la ciudadanía los orilla provisionalmente por gracia del calendario que nos trae distracciones muy poderosas dentro de quince días el Mundial de fútbol y luego las vacaciones de verano