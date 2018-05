"Presentar la moción era la obligación del PSOE"

Voz 0966 00:00 Ximo Puig buenos días hola buenos días bon día al presidente de la Comunidad Valenciana que Sánchez fijes ayer a puerta cerrada que la emoción es difícil significa que asumen que no van a reunir los ciento setenta y seis votos que necesitan no lo que esos que asume es la dificultad porque efectivamente lo que han ido declarando los distintos grupos habla de esa dificultad pero yo creo que estamos ante un momento clave de la política española de intentar devolver la credibilidad a las instituciones que desde luego están muy dañadas por el comportamiento el Partido Popular esto hubiera evitado esta moción hubiera evitado si el presidente de gobierno hubiera adoptado la decisión en cualquier democracia europea se hubiera adoptado entradas Circus en estas circunstancias y a partir de ese momento el partido socialista lo único que ha hecho es lo único que podía hacer el riesgo real era no hacer nada a partir de este momento lo que se hace un llamamiento a todos los diputados y diputadas que tienen que en conciencia votar a favor del mantenimiento de Rajoy o buscar una salida que una salida que está pautada que lo ha dicho la secretaria general del PSOE que evidentemente hay un proceso de estabilización elecciones y que los ciudadanos voten Demonio tanto Sonia Sánchez buenos días tal buenos días a setenta y pico horas de la votación definitiva cuántos apoyos tiene confirmados el PSOE bueno confirmadas confirmadas tiene como explicaba ese hace un momento los suyos los del PSOE que sólo ochenta y cuatro más Aldeanueva Canarias que concurrió como sabes en coalición con los socialistas además de esos ochenta y cinco Pedro Sánchez tiene también todos los de Unidos Podemos sesenta y siete y los de Compromís que son cuatro en total Pepa ciento cincuenta y seis como sabéis para ganar la moción de censura necesita ciento setenta y seis así que le falta veinte sabe que no va a contar ni evidentemente con el Partido Popular ni tampoco salvo cambio radical conciudadanos con la diputada de Coalición Canaria ni con los que habitualmente apoyan a Rajoy UPN y Foro Asturias así que sólo le queda buscar entre los nacionalistas catalanes vascos y los catalanes PDeCAT Esquerra aparecen propensos a dar sus diecisiete votos a Sánchez aunque están claramente molestos porque no les ha explicado nada ni parece dispuesto tampoco a negociar nada con ellos esto son Carles Campuzano Joan Tardà

Voz 1 02:04 vamos a ver si de verdad pretende hacer una moción de censura o es simplemente otro Fake que no busca echar a Rajoy sino simplemente marcar perfil propio político para el Partido Socialista

Voz 2 02:18 sorprendidos por la poca talla e incluso la mala adecuación lo saca pecho de decir que vale la pena ellos rentable menospreciar al independentismo catalán

Voz 0966 02:29 a las dos diputadas de Bellevue de Bildu Pepa apoyarán a Sánchez si lo hacen los grupos catalanes y también está en el aire el apoyo del PNV y sus cinco diputados Aitor Esteban dice que no tienen información de que pretende hacer Sánchez sigan a la moción de censura

Voz 3 02:42 no se sabe ni cuándo quiere resolver ni dice que quiere arreglar unas cosillas mientras tanto no hay esas cosillas cuáles son con qué mayorías cuenta con quién las que arreglar así que ya veremos

Voz 0966 02:54 así que ya veremos Pepa quizá por primera vez en un gran debate parlamentario van a despertar más interés las intervenciones de los grupos minoritarios que las de los grupos grandes y es que antes del jueves no van a desvelar el sentido de su voto es posible gracias Sonia hasta luego honestidad algunos presidentes autonómicos dicen que no se puede hacer concesiones a los independentistas Ximo Puig porque dudan de que eso pueda hacerlo Pedro Sánchez o es mera retórica para que quede claro que no se va a hacer buenos que creo que es bastante obvio que no se va a hacer cómo se puede cuestionar en estos momentos lo que ha hecho el Partido Socialista si el partido se esta ha estado apoyando al Gobierno de una manera leal no se puede ahora decir de un día para otro que se pasa de ser un gran patriota ahora ser un vende patrias yo creo que el Partido Socialista en este tema y en todos los temas como el terrorismo y con tantos otros asuntos fundamentales para estado siempre ha sido leal con los ciudadanos leal con los españoles por tanto no hay ningún tipo de negociación lo que hay es una situación de emergencia a la que hay que dar respuesta o la emergencia que tiene un día después cuando recto Ama por ejemplo escuchábamos ahora el PNV y algunos otros partidos saber en qué plazo piensa convocar las elecciones porque no concreta eso Pedro Sánchez bueno yo creo que en el debate se concretarán algunas de las cuestiones que están planteando es evidente que más allá de una fecha concreta a un calendario concreto pues ya ha dicho el secretario general del PSOE que va a haber elecciones anticipadas obviamente por tanto no se trata ahora incluso de buscar lo que son rasgos colaterales de la cuestión la cuestión es este país España puede permitirse el lujo de continuar perdiendo la credibilidad ante Europa la credibilidad ante los ciudadanos es que continúe la desafección esta esta noche cuando salió el Comité Federal estuve en un bar en Madrid yo veo que hay una mayoría social viene evidente que quiere que el PP deje el Gobierno esa mayoría social debe ser también una mayoría política

Voz 4 04:52 puede haber una mayoría parlamentaria es posible para desalojar a este PP condenado en en los tribunales