me llamo José Luis Pascual soy profesor de secundaria lo que quería contar lo que quiera compartir con los con los oyentes es herir sí ha con una enseñanza que todavía no muy conocida y que a mí particularmente me ha dado la vida me ha ha reorientado Si me ha motivado de forma extraordinaria que la enseñanza en la modalidad a distancia lo que me hizo recalar en esta enseñanza fue un accidente con una serie de secuelas igual no descubrió esta esta modalidad de ingresé en ella volvía a reinventarse como profesor es la motivación que recibes de personas adultas con cargas familiares con problemas físicos inmovilidad o que simplemente quieren reorientar sus estudios para buscar un futuro mejor mejor formación el cine sirve de ellos es absolutamente alucinante me congratula mucho por ejemplo pues comprobar como me ha ocurrido que una alumna con que no terminó su secundaria ya casi con casi cuarenta años es capaz de meterse en un curso de preparación para acceso a la universidad para mayores de veinticinco años y con mucho esfuerzo lograr no solamente terminar el curso es además sacar su prueba de acceso a la universidad e invitaría a todos a toda persona que quiera formarse y que no veía la la la forma que que acudirá a la enseñanza a distancia