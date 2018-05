Escucha las noticias de las 04:00 (29/05/2018)

gracias Pasqual más cosas María Dolores de Cospedal va a comparecer este martes ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP lo va a hacer pocas horas después de que hayan entrado en la cárcel tres de los condenados por la Gürtel esta es la primera noche en prisión para el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega para el exconsejero madrileño Alberto López Viejo para el ex tesorero del PP Luis Bárcenas que ya estuvo en Soto del Real de forma preventiva durante año y medio informa Miguel Ángel Campos

son los tres cuyas pena sobrepasaban los treinta años de cárcel y quiénes tienen mayor riesgo de fuga porque o bien han dispuesto de un entramado societario en el extranjero o han ocultado fondos en paraísos fiscales además en el caso de Bárcenas aún no ha sido localizada parte de su fortuna el tribunal decidirá la situación de los otros siete a quienes la Fiscalía también pide prisión mañana miércoles en ese grupo se encuentran el ex senador y ex marido de Ana Mato Jesús Sepúlveda o la esposa de Bárcenas Rosalía Iglesias quién en su alegato negó que tuviera intención de fugarse porque no volverá a viajar hasta que vuelva a hacerlo con su marido dijo y pidió la libertad para que a su hijo al menos lo que de la madre y el hijo Guillermo Bárcenas tiene casi treinta años la vistilla concluyó con tensión entre los propios miembros del tribunal dos de los magistrados Julio de Diego y Ángel Hurtado cruzaron palabras subidas de tono el poder judicial con el voto de calidad del presidente Lesmes quebró el Tribunal de la Gürtel sustituyó al progresista de Prada por la conservadora María José Rodríguez