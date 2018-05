Escucha las noticias de las 08:00 (29/05/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:16 muy buenos días ayer me preguntaba si habríamos aprendido algo todos de estos años de parálisis de decepción algunos desde luego no el Partido Popular no ha esperado ni siquiera a estar en la oposición sólo con la posibilidad de perder el poder se ha echado al monte sin el mínimo sentido del pudor o del respeto a sí mismos y a sus votantes se atreven hablar de irresponsabilidad e incoherencia en los demás hace una semana todo eran elogios para la leal oposición del PSOE que les ha acompañado en el difícil camino del ciento cincuenta y cinco y que no ha hecho sangre de los gravísimos errores de gestión del Gobierno en la crisis catalana y ahora ahora con la moción de censura la vista tiran de artillería pesada Pablo Casado con todos sus estudios bajo investigación de las universidades donde los cursó recién premiado por su partido con la presidencia del comité electoral de Madrid Pablo Casado diciendo esto de

Voz 3 01:16 la moción de Sánchez lo que no puede ser es poner a España en manos de independentistas Batasunos y lo que no puede ser es que los españoles se conviertan en rehenes de Puigdemont idiotez

Voz 1727 01:28 la pregunta es habrá quién todavía caiga en estas trampas obscenas habrá quién se abone a esta nueva teoría de la conspiración la moción para sacar a Rajoy de Moncloa depende ahora ahora mismo de un lado de ciudadanos qué prefiere cualquier cosa antes que dar impulso a Pedro Sánchez convirtiéndolo en presidente del Gobierno aunque sea por unos meses del otro lado del PNV que ve peligrar las contrapartidas que les sacó a Rajoy en los presupuestos dado que el patriotismo del PP puede no llegar a tanto como para aprobar con su mayoría absoluta en el Senado las cuentas públicas si pierde la Moncloa de ahí las prisas en fijar el debate y la votación de esa moción de censura este jueves y este viernes antes de la votación de los Presupuestos prevista para mediados del mes de junio y aquí en Hoy por hoy seguimos preguntando quiénes observa en la política desde una atalaya que les permite hablar con libertad y profundidad hoy traemos al filósofo Emilio Lledó un referente de la ética practicada hasta el último detalle este dos de mayo por ejemplo en pleno escándalo por el máster de Cifuentes rechazó la medalla de oro de la Comunidad de Madrid por conciencia y buen gusto dijo entonces Lledó reflexiona para nosotros sobre la corrupción

Voz 0557 02:44 me sorprende de verdad estoy realmente e iba a decir que no me gusta el adjetivo escandalizado cómo es posible que en la indecencia domine en la política de una ciudad porque está dicho ya en los orígenes de la teoría política hace veinticuatro siglos en unos reflexiones muy hondas de la Política de Aristóteles a La República de Platón etcétera ya los orígenes se dice que es ese social el político sea decente porque era un indecente con poder destruye estrofa todo aquello que que que tiene que organizar de tiene que regir que tiene en una palabra que gobernar que pasen en la cabeza de estas persona cómo ha sido su educación quién los educó quién quién puso la cabeza de esos personas repito que van a tener poder público que impuso ese egoísmo esa codicia esa insensatez esa en al fondo ignorancia pero nada más me sorprende de verdad que se vote a los corruptos que se vote a partidos que están por partidos ya pues la corrupción habría que estudiar el problema es importantísimo de cómo ha sido la educación de estos personajes cuáles sistemas de valores porque eso tiene que reinar en en en el político un sistema aún una organización de valores tienen metió la cabeza o por qué se metió esa codicia esa corrupción esa de formación

Voz 1727 04:52 es martes veintinueve de mayo y en Italia los cinco Estrellas y la Liga llevan a la calle su pulso contra el presidente de la República Aimar

Voz 0027 05:00 convocan manifestaciones contra Mattarella por haber vetado el ministro de Finanzas que ellos le propusieron un economista anti euro el tecnócrata al que ahora Mattarella le ha encargado formar Gobierno llevará el país a unas elecciones expuestas

Voz 0027 05:18 Amnistía Internacional un estudiante ha muerto y hay cuarenta y un heridos en choques entre manifestantes y policía en las protestas contra el presidente Daniel Ortega la reunión K

Voz 1727 05:26 Celada entre Donald Trump y Kin Jong-il quizá no lo tanto

Voz 0027 05:29 un peso pesado del régimen norcoreano está viajando ahora mismo hacia Nueva York para reunirse con el secretario de Estado de trampa Mike Pompeo Portugal debate legalizar la eutanasia conservadores y comunistas anuncian que votarán esta tarde en contra socialdemócratas y socialistas han dado libertad de voto pero el presidente Marcelo Sousa vetará el proyecto Si la Asamblea de la República no lo aprueba por amplia mayoría

Voz 1727 05:52 y esta noche ha muerto María Dolores Pradera

Voz 6 05:55 tiempo que te quede libre ex post desde luego a mí no acá yo de mi vida era por lo que me que Days of Rock in Rio

Voz 1727 06:07 siete décadas sobre los escenarios cantando boleros baladas coplas y rancheras a éste y al otro lado de la

Voz 0027 06:14 Tico tan tan famosa en toda Iberoamérica que algunos países editaron discos anunciando la unas veces como mexicana otras como peruana y otras como Argentina pero era de Madrid y en Madrid ha muerto a los noventa y tres años

Voz 7 06:26 no importa que sean dos minutos es uno solo yo

Voz 6 06:30 feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo dedicado a mí y luego cuando te reclamen y otra vez en volveré a decir

Voz 6 06:44 el te quede libre si es posible de mí

Voz 1727 06:50 vamos ya con los deportes el seleccionador Julen Lopetegui incluye a Portugal entre los favoritos para ganar el Mundial Sampe

Voz 1 06:57 ante los que va a dotar la selección española el próximo quince de junio en Rusia hace lo reconocía anoche a Manu Carreño en El Larguero virtuales

Voz 9 07:03 a actuar en la Eurocopa donde jugó España o Italia jugó Alemania Francia fue capaz de ganar con una generación brillantísima mucho poso no se habla mucho y no sé porqué de las cosas la campeona de Europa y es algo que llama la atención

Voz 0557 07:18 precisamente anoche disputó Portugal su primer amistoso

Voz 1 07:20 Cristiano Ronaldo no fueron capaces de pasar del empate a dos con Túnez España se enfrentará con Suiza el próximo domingo en Villarreal

siguen las tormentas Jordi Carbó buenos días