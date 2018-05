Escucha las noticias de las 09:00 (29/05/2018)

Voz 0966

00:38

coherente con su discurso yo creo que Ciudadanos tiene que tener altura de miras en este momento Isabel también lo que es en estos momentos no paramentos que son treinta y dos diputados y que quién podía hacer la moción de censura el Partido Socialista era su obligación porque es el partido mayoritario de la oposición por tanto en este momento lo que tiene que decidir exista con Rajoy a mantener a Rajoy como ha venido haciendo hasta este momento legítimamente yo no niño no o intentar que su discurso regenerador sea de verdad verdad