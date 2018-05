Marcelino: "El maltrato entre parejas del mismo sexo existe y apenas hay ayudas"

Voz 1

00:00

Constantino pero llegue soy venezolano llega a España hace tres años conoció a un chico que fue mi primer novio porque van sola nunca había tenido novios ya cuando teníamos dos meses me ha querido éramos para ayudarme con mi situación legal y luego más adelante ya tenían como cuatro cinco meses la situación empezó a volver super tóxica poquito a poco me estoy como como critico era como que ni siquiera ha confiado en mí no perdí contacto con mi familia amigos como como casi no tenía amigos Achi Cármenes sentía muy solo muy poco a poco sentía que dependía cada vez más sin nace sin un lugar a donde irme no tenía aquí familia sí que alguna vez que llegó incluso a golearme justo cuando me pasó esto empezó a buscar ayuda concreta una fundación que está en la Comunidad de Madrid teme que me dieran un opciones y al final me pusieron en contacto con una inversión que Fundación Edith que la primera fundación de acogida de chicos que han sufrido maltrato en el en la comunidad LGTB ahí se libera una de las plazas Si bien acogieron Sanma libere pude oir Fundación marido muchísimo tienen abogados tienen psicólogo bueno siente que que realmente alguien estaba ahí para apoyarme en esta situación tan complicada realmente ésta es la primera fundación que apoya a personas que han sufrido maltrato desde enero en parece más sexos cosa que es súper súper nuevas a muchísimas personas seguramente no conocen de este tipo de ayuda