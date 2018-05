'El planeta de los Simios' la película de ciencia ficción que revolucionará el cine

Voz 1 00:00 no oral

Voz 2 00:05 ahora

Voz 3 00:07 no sin polémica pero quizá esta edición del festival se lleve nunca mejor dicho la Palma de Oro este este año no hay ganadores la revolución en vez de llegar a las salas de cine las a Ferrara

Voz 1457 00:22 no

Voz 4 00:24 hemos en primer lugar a escuchar a Godard pidiendo que se cancele festival en solidaridad con los obreros y los estudiantes

Voz 5 00:31 este que agota la Davis desde la manera que bueno escuchar a continuación ponía fin al festival

Voz 4 00:42 en este estado allí ha vuelto para contarles nuestra compañera la señorita María o quizá debería decir señora siempre señora María Guerra a pesar de todo de toda la revolución es bienvenida mayo de mil novecientos sesenta y ocho como habéis vivido los periodistas la clausura antes de tiempo del festival

Voz 1457 01:01 bueno pues así un festival en las barricadas las barricadas todo el rato todo el rato Asamblea ha sido tremendo pero bueno claro siempre los periodistas vendemos la parte española España podía presentaba Carlos Saura su última película Carlos Saura este joven director que debutó en mi hijo si hace tres años con la caza ir

Voz 4 01:21 la originalmente Carlos te sientas a verla como la caza del conejo pero nuestros compañeros grandes compañeros de la censura quitaron lo de conejo por si tuviera alguna connotación extraída en la desmesura

Voz 1457 01:34 bueno pues esta Peppermint Frappé es una historia de amor de turbio José Luis López Vázquez de Geraldine Chaplin está en sección oficial hemos perdido la ocasión de traernos la segunda Palma de Oro recordamos que la primera la ganó en mil novecientos sesenta y uno con Viridiana ir pues lógicamente Saura no con nos contaba nos contaba hace unos días como ha sido pues la laxitud John en la sala como como se ha suspendido como están impedidos que su película se proyecte existió

Voz 0365 02:05 de acuerdo con con que retiraba una película entonces in pedimos que habría fuera proyectada escrutando las las cortinas estábamos asegurar estaba bueno Geraldine Chaplin por supuestos ya Querejeta por esto estaba estaba tu fuego estaba muy mal Polanski se estábamos todos agarrando nuevos a las cortinillas para que se proyectará la película no

Voz 4 02:26 vamos a escuchar a Carlos Saura hablar de Elías Querejeta que colgándose de esas cortinas pero de verdad el estaba de acuerdo en nuestra

Voz 1457 02:32 es la a saber Elías Querejeta es el productor ir pues evidentemente no se podía negar pero no le hacía ninguna gracia porque iba a estrenar una película en Cannes es una es una proyección internacional tremenda del cine español pues pues estamos un poco pues como estamos no entonces bueno pues días Querejeta le aparecer en un futuro irá mejor en un futuro irá mejor ya veremos

Voz 4 02:53 llevaremos más de una Palma

Voz 1457 02:56 el festival eh bueno estamos con la de ese no sé no sé no sé que no no valioso defendió solamente lo que puedo decir es que el ambiente revolucionario ha empezado a pinchar ha empezado he habido negociaciones con los sindicatos IU eh pues por ejemplo no hemos encontrado Aitana Sánchez Gijón ya de vuelta en Madrid

Voz 6 03:17 prefieren someterse a los burgueses con tal de que se les vaya aumentando

Voz 0124 03:21 tampoco hay sueca

Voz 1457 03:22 bueno es que dicen que mañana treinta de mayo de mil novecientos sesenta y ocho va a volver de gol hizo que hay posibilidades de que haya elecciones esperemos que no vuelva a ganar

Voz 4 03:33 pero no no no sabemos no sabemos todavía cómo cómo es cubre el ambiente como estaba la en Francia Purito pudiste pudo usted usted puntos de pasar por París

Voz 1457 03:45 eh yo en sigue pasa por París pues eso de barricadas desde el desde la amor está en el aire estaba en la Sorbona he tenido unos encuentros amorosos con mucho amor y mucha hay muchos a los Beatles

Voz 4 03:59 efectivamente la respuesta que buscamos sobre los encuentros amorosos de la señora siempre en cualquier caso a María esta esta semana seguro tiene lugar algún tipo de estreno cinematográfico que es de nuestro interés

Voz 1457 04:12 bueno pues en unos meses venideros porque estábamos todavía un poco alejados de Hollywood nosotros y tardamos unos meses en recibir estamos esperando bueno hemos visto ya en un pase de prensa una película de ciencia ficción titulada El planeta de los simios como El planeta de los simios

Voz 4 04:30 es una Vattenfall

Voz 1457 04:31 bueno en Estados Unidos no no ha ido mal mal eso es rara es rara

Voz 7 04:35 protegidos contra el hombre puesto que es la garra del día es el único entre las criaturas que mata por placer ambición o avaricia

Voz 4 04:45 el planeta de los simios destinar en breve

Voz 1457 04:48 bueno quizá te puedo aparecer poco Pío este corte que pues el todo hizo pensar que Charlton Heston es el el protagonista de penuria se Charlton Heston

Voz 4 04:59 no es que sí

Voz 1457 05:02 la reveló una película de ciencia ficción pero si es que está cambiando el mundo sea no me de es que vengo de flores no sólo ha pasado más acostumbrados que es la ciencia ficción pues el futuro es el futuro

Voz 4 05:11 pero Charlton Heston además que es hombre de paz es LB muy pacífico a un hombre que en un futuro solamente podrá leer

Voz 1457 05:19 bueno es decir que hay está que ETA en ligero de ropa está casi en cueros ayer escenas de las botas casi en cueros lo cual es bastante animado para ver el planeta de los simios con hombres

Voz 4 05:30 buenos esas un fracaso no va a ir nadie al cine a verla

Voz 1457 05:34 bueno ya veremos ya hemos porque no que quién iba a pensar que sirva para el Festival de Cannes quién iba a pensar que De Gaulle se iba a ir de Francia y mira lo que ha pasado

Voz 4 05:44 de algún otro estreno a su juicio destacable

Voz 1457 05:46 lo que va a venir y que todavía bueno pues no hemos podido ver pero hemos visto ya lo sé los adelantos en los cines en múltiples viajes por la Costa Azul es la última película de Stanley Kubrick el director de Lolita

Voz 8 06:02 irresponsabilidad en la emisión alcanza el total funcionamiento de la nave por tanto estoy siempre ocupado me entrego absolutamente a mi trabajo como película creía dos no

Voz 1457 06:13 la audición el espacio y fijen fíjate que es que todavía que es es la la conquista del espacio sea pero bueno pensé que las americanos llevan años hablando de ir a la Luna bueno pues este hombre Kubrick ya ha ido más allá pues yo auguro un juez de paz parece que es un disparate

Voz 4 06:30 auguro que en un futuro el protagonista de esta cinta que no sabemos cómo será dos mil uno Odisea despacio irá algún buen programa de radio hilo poder encontrar el que quiera en la página

Voz 9 06:42 la web de pero queda

Voz 1457 06:45 yo me entiendo perdón protagonista de esa película que todavía está por estrenarse

Voz 10 06:48 irá

Voz 4 06:49 a un buen trabajo y hablará de era

Voz 10 06:52 la prueba ya verás

Voz 4 06:56 ha llegado ustedes Francia y ha tenido tiempo a toparse con el Cholo existe en el mundo del espectáculo lleno

Voz 1457 07:03 pasada estado recopilando toda está de material informativo para los oyentes de la Cadena Ser ayer estuve entrevistando a una joven promesa se llama Ana Belén Pilar Cuesta nacida en el barrio de Lavapiés en la calle vive en la calle Madrid número once hace dos años la vimos en zampó yo tampoco yo pero no quiere no quiere bueno vamos a ver de momento le he preguntado porque como estaba en tan pesados ustedes con el Mayo francés que es lo que qué es lo que sabe esta niña del mayo francés diecisiete años tiene

Voz 0124 07:33 es mentira nada todo lo que te puedes enterar en este país que es es poco es poco Ansari algunas imágenes en televisión española que es la única que podemos ver bueno lo que he visto ha sido que toda la juventud tu de de París se ha echado a la calle y han levantado barricadas han tenido asambleas pero yo creo que la información que aquí recibimos por los medios oficiales es bastante escasa

Voz 1457 08:06 es demasiado triste esta esta niña qué necesidad tiene de una buena juerga revolucionarias a voz

Voz 4 08:12 acabará tomando esa voz que

Voz 1457 08:15 empezó bueno ha sido una niña prodigio Ana Belén en pollo pero parece que el cine no le interesa demasiado nos estaba diciendo que estudia estudia arte dramático

Voz 0124 08:27 no es lo que más me importa es yo creo que me encuentro tan a gusto con esta compañía hay aprendiendo tanto de tantos actores maravillosos que no sé en algún momento surgirá algún proyecto que me apetezca pero en este momento no pienso en cine la época del cine quedó con aquella niña que hizo zambulló

Voz 1457 08:50 está ahora mismo en el Teatro Español y Ana Belén es evidentemente la más joven de la compañía

Voz 4 08:56 por último alguna película que no recomiendo

Voz 1457 08:59 bueno pues no todo puede ser extranjero porque España es una gran nación una gran nación la gran nación ir entre nuestras comedias para animarnos o una comedia impresionante que es da este año en la Gran Vía es no deseadas a la mujer de tu prójimo comedia del año

Voz 9 09:18 qué haces tú batería hola no me digas que también está Platero sólo por unos días la compré el lunes ya la estoy vendiendo así me gano dos millones en una semana entonces era un descuento no te la regalo donde van a estar esas botas mejor que especulación

Voz 4 09:35 muy picante con Hernández en fin impreso Luis Galiardo Juan Luis Galiardo no gusta a mi me gustan los actores muchas gracias a un año sesenta y ocho te dejamos descansar hasta la semana que viene que tanta revolución no es buena para el cuerpo y les dejamos ahora el tercer capítulo de la rabia novela Ama Rosa

