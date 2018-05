Escucha las noticias de las 13:00 (29/05/2018)

Voz 3

00:32

señoría eh el PP no crea ninguna caja B es que no lo digo yo lo hizo un juez Un juez se refiere a personas que hacen cosas no al PP algo de lo que le hemos preguntado le hemos leído si se demostrara usted teoría que yo pensara que tengo alguna responsabilidad en estos hechos que se produjeron no tiene absolutamente ninguna no la tiene que dimitir al señor ni tampoco la tiene señor Rajoy no no habría nada que hiciera dimitiera creo que los señoritos francamente se lo digo