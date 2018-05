Los Toros Especial San Isidro 29.05.2018

Voz 1 00:00 SER Deportivos en hacer comienza en la UE

Voz 1395 00:24 saludos muy buenas tardes bienvenidos los como a todos los días de la fecha Hydro a los toros en la onda media de Radio Madrid eh como siempre como en María José Ruiz al frente de la producción y María Jesús Rodríguez en la técnica que si no nos escucháis indirecto que podía hacer pues muchas más cosas no en la web de la Cadena Ser punto com también en directo se puede escuchar sino el puede escuchar por la onda media caemos en el podcast que se cuelga todos los días por tanto estamos los en contacto con facilidad Joy dejadme que os diga una cosa hoy es un día con un cierto sabor

Voz 3 00:59 Amargo hoy con A

Voz 1395 01:02 posiblemente demasiada tristeza no oyes veintinueve de mayo ya leí cosas positivas Si esperemos que sean Buendía no pero tal día como hoy del año dos mil diecisiete no hace todavía ni un año se cumplirá dentro de poquito en julio cuando termina la feria toreaba en Las Ventas de Madrid Iván Fandiño Iván Fandiño con José Luis periodo a los toros con Morenito de Aranda Gonzalo Caballero en el cartel no hace ni un año que falleció yo yo también sé que casualidad hoy veintiuno Pere mayo obras cumplió treinta y un años Víctor Barrio su cumpleaños falleció con XXIX hoy hubiera cumplido XXXI bueno son casualidades que que llega ni de momento lo que no es casualidad es que ya están preparados los toros de Torá Andilla para la tarde de hoy espero que no haya suspensión después de lo de ayer luego hablaremos aquí los toros en que vienen de El Hierro de Torre Andilla el primero la llama se preguntaremos eh rápidamente al representante Si ese masculino femenino pero en el papel pone femenino Hall Anera el segundo escribiente el tercero en en joya en Juan bueno enojado perdón enojado es el cuarto pescador el quinto pantalán y el sexto novelista los toreros de hoy ya saben que son Daniel Luque David Galván y Álvaro Lorenzo Daniel Luque que está atravesando un momento muy bueno pero Madrid todavía no lo han visto David Galván que la verdad es que es lo que se ha quedado sin Algeciras siguió triunfado muchos años ha a la calle así es de este mundo y Álvaro Lorenzo que ya ha abierto la Puerta Grande de Madrid este año por tanto cartel puede tener a atractivo pues muchas razones sobreros el primero de Virgen María forajido y al segundo de Valdefresno Carrero vamos a hablar con el representante de de la ganadería aquí sabemos también de dudas de si ese Jara Nero O'Hara negra

Voz 4 03:03 Alberto Morales Alberto buenas tardes buenos días qué tal buenas tardes en enero Haniya

Voz 5 03:09 Granero jardinero negro pues habían puesto para

Voz 4 03:11 un lugar en la tablilla Alan han puesto mal pues te marea biomédico ventas pero va como como como todos

Voz 1395 03:17 los aceptarlo es negro

Voz 4 03:20 la buena corrida no sí buenas

Voz 5 03:22 la verdad que es bastante ilusionado pero bueno la verdad que con el periquito ya en Madrid bueno con ganas de que llegue ya la hora ahí sí que puedo hacer una tarde bonita para todos para que la gente lo entienda cuál es el origen de

Voz 1395 03:36 de esta ganadería hay cuál es el origen de la aquí el momento real de la ganadería en cuanto a encastes

Voz 5 03:42 pues bueno el el origen Jandilla para día a día están Villa sí

Voz 1395 03:47 el lo decir Torre Andilla fíjate qué acerca está de Jandilla no sea esa torre a estar cerca de Jandilla o que se llama pues bueno sé

Voz 5 03:57 se puso así bueno al principio se compró la ganadería de lo de Teófilo Segura le llamó Torre Vero pues bueno un monumento antiguo de de nuestro pueblo de Dos Hermanas y bueno cuando González la posibilidad de comprarlo de compramos una parte un cuarenta por ciento dejan Villa pues bueno Le puso todo Reyes pues a Andilla como para para un poquito que fuera

Voz 0753 04:18 así similar a ver yo matrimonio ahí

Voz 4 04:20 Munitis bueno

Voz 1395 04:24 según todo cuáles deben de embestir me dirás que todos no pero seguro que hay que hay que en este en este grupo de seis Jara Nero escribiente enojado pescador pantalán novelista hay alguno que no debiera fallar hombre

Voz 5 04:41 la que hemos intentado traer pues lo mejor una corrida que llevamos preparando un año corrida cinqueña desde el año pasado pues bueno ya se seleccionaron diez toros buenos como es lógico por hechuras muy irreal pero bueno de animo bueno va muy abierta porque va de cinco veces rentable pero bueno son de los sementales contrastados de caza de vaca vieja también y y bueno en teoría la verdad que bueno en teoría no gustan los seis esperemos que en pista LOCE ahí estaremos que bueno es que es pedir mucho pero bueno juego puede todo poder basados ojalá sea no

Voz 4 05:13 la corrida tiene tiene peso una cualidad que te has me

Voz 1395 05:16 qué edad y luego tiene a capas curiosa no negro listón con negro bragado negro hay un euro chorreando hay Colorado y hay un jabonero

Voz 5 05:25 es la verdad que que viene muy abiertas BP los también bueno después una corrida de toros siendo baja pero bueno es una una corrida Honda hay bueno y con las caras pues que que te tesis en Madrid

Voz 1395 05:38 fíjate en el cartel de toreros es fácil decirlo pero es que en realidad Daniel Luque yo lo viví la temporada pasada que todo es muy poquito por por las ferias sobre todo en Francia fenomenal pero general cambiará a mejor una barbaridad da el otro va el otro David Galván es un toro que ha quedado fuera de su tierra no hiper aunque siempre llevaba tres o cuatro años triunfando allí en en Algeciras no Álvaro Lorenzo ya sabe este año incluso lo que es abrir la Puerta Grande de Madrid

Voz 5 06:06 pues la verdad que sí la verdad que estamos bastante ilusionados con con la Taberna pues bueno la verdad que son chavales jóvenes Gaizka un hambre de triunfo y bueno yo creo pues que vienen a lo mismo que a nosotros de verdad que ser jugar triunfar ya que todo ruede la verdad que contento sabemos que van a salir como leones mi Dios quiera que pero los animales en ese juego para el triunfo de todos

Voz 1395 06:28 a los toros tienen edad los toreros son jóvenes el representante de la ganadería suena a Jan no demasiados años no

Voz 5 06:36 sí sí pero el sentido donde ha vencido

Voz 4 06:40 está bien no bueno pues ojalá que si no porque si sale bien la corrida

Voz 1395 06:44 con el espectáculo está asegurado y luego los toreros ya dependerá de cómo está inspirado no pero ojalá que sea así no estás enamorado de alguno de ellos dirás que todos pero no pero

Voz 4 06:55 siempre siempre es especial eh

Voz 5 06:57 todo lo que me gusta mirar me gusta mucho el sexto toro de la tarde pero bueno es un hermano suyo claro

Voz 1395 07:02 ya

Voz 5 07:02 novelista un hermano suyo hace dos años en Valencia pues bueno me cortaron dos orejas le pidió el indulto y bueno semental

Voz 4 07:10 sí sí que liderado Humvee

Voz 5 07:12 y la verdad que le tenemos muchísima fe poco bueno con todo lo que hemos visto muchos muchos triunfo de hermano suyo y bueno la verdad que te dé como te decía anteriormente vienen muy Serra Ita tener eco de cosas muy buena ni esperemos pues que así sea

Voz 4 07:28 esperemos que que el jamonero sea como el de juampedro no

Voz 5 07:32 no hemos querido estar ahí sí

Voz 4 07:35 el de aliviar seis corrida de toros

Voz 5 07:37 salir líder dos semanita Lucena y bueno la verdad es que tenemos una temporada la temporada bonita

Voz 1395 07:44 un abrazo muy fuerte aquí enhorabuena porque allí hay trabajo hay toros que que ojalá den una buena tarde después de la suspensión de irnos bien en pedir una alegría un abrazo

Voz 4 07:55 no muy fuerte un abrazo fuerte muchísimas gracias muchas gracias

Voz 1395 08:10 bueno pues al primer el cartel Se llama Daniel Luque como saben Daniel buenas tardes estás ahí tranquilito no estaba dormido

Voz 7 08:21 no hay que instaba seis pero no está dando la vuelta

Voz 1395 08:26 la cabeza que sí

Voz 7 08:27 ya no es la misma película acostumbra uno esto

Voz 1395 08:31 pero bueno porque yo yo yo que cualquier momento va a ser porque yo he tenido la fortuna de verte el año pasado tantas tardes tan bien tan bien también que todavía también como te te el año pasado no también a Madrid tendrá que llegar tendrá que llegar Si te sería bueno que te además llegara hoy eh

Voz 7 08:49 pues sí prima no porque mira ya Madrid he venido muchas tardes y te das cuenta de que viene con tanta ilusión y con tanta responsabilidad que bueno luego te como Madrid están facial y tan difícil

Voz 1395 09:04 sobre todo lo último

Voz 7 09:07 muy bueno hay días que todo se reúne para que pase sin querer como te das cuenta todo ha pasado muy yo todos los días cuesta tanto trabajo que parece que que bueno es duro pero bueno bueno sobre todo confiar en uno mismo in esperar de cara a las siete de la tarde cuanto vaya saliendo de la tarde después vez resolver en el momento no

Voz 1395 09:30 oye yo estoy esperando esa tarde no me había pasado más concurrida serías mantas te tanto en España como en Francia no nivel yo creo que el mejor nivel de de de la carrera que ha tenido momentos importantes Daniel Luque no pero una madurez una seguridad cuajo no de de profesional ojalá que hoy un par de toros no hubo uno que los par de toros que que permitan que todo vaya todo el mundo no sólo a tope a que lo voy a Madrid y no que que lo veamos que es donde el premio tiene valor

Voz 7 10:02 sobre todo Manolo porque yo noto que el público pues me espera no y siempre está atento a que a que que les pueda pegar entre veinticinco pases a un toro y bueno pues lo que es lo que uno se lleva luego no que la gente espera espera pero uno que uno quiere darle todo lo que todo lo que uno lleva dentro de lo que pasa que bueno bueno es que Madrid no sólo Madrid sino todas estas plazas que estoy pensando ahora mismo de tanta responsabilidad de de depresión pues uno tiene que correr con ese poquito de suerte para que los animales tienen un poco no

Voz 1395 10:35 claro pero esas son las que dan categoría la acatada dinero cada contrato quedaba alegría felicidad te da todo no ya que uno se pone el chispeante tiene que hacer para para para ser lo más feliz posible ahí y además el momento que estaba no a mí lo que me gustaría es eso que que Madrid te te viera cómo te hemos visto alguna partes desde España y algunas tardes en Francia

Voz 7 10:56 ojalá ojalá que pueda demostrar todo lo que hicimos de sin embargo Manolo este año cuando todas las ferias que estoy pisando que no estoy teniendo la suerte que bueno que creo que no soy un torero de mucha suerte en el sorteo pero pero bueno en en estoy demostrando pues ahí sacando lo que lo que tengo dentro no bueno ojalá que hoy me pueda pueda expresar no

Voz 1395 11:19 pues por eso te digo no porque yo te he visto sin demasiada suerte en los sorteos pero con con muchas cosas buenas delante de todos los no no fáciles no ojalá que se junten las dos cosas que Jara Nero no sean buen toro que pescador sea hago otro buen toro y que Madrid te permita bueno pues disfrutar no oí demostrar todo lo que lo que llevas dentro en esta nueva etapa etapa de madurez pero al mismo tiempo siempre parte frescura importantísima que que a mí no me encantaría que hoy te vieran en Madrid sobre todo a todo el mundo desear suerte pero aquí me has visto bien eh con toros serios casi del tamaño de de de Madrid Iber que que han salido adelante de forma muy positiva que sería muy valorada en una plaza como las ventas pues apetece mucho que que eso que he visto en otros sitios lo verlo aquí no lógicamente pues sería fantástico para para todo esto bien para días sea te queda Janeiro que pesa quinientos setenta kilos y pescador con quinientos cincuenta y siete Si imparte estreno como siempre más elegante no he pero no

Voz 7 12:28 pero para esta plaza Manolo me gusta siempre que ya los hay arena porque bueno

Voz 8 12:33 pues sobre todo para estar cómodo muy bueno dice que me voy a poner pues tiene creo que son tres puesta o cuatro tres creo Valencia que está no estoy yo

Voz 1395 12:43 adaptado y eso no te que cantar ahí encorsetado ahí fastidiado no

Voz 4 12:48 pues eso es un buen traje para que no rompan una salida a hombros ojalá para o cómo me lo puedo poner más o como la jornada no

Voz 1395 12:59 un abrazo y que y que sea que sea la tarde de hoy no es mal día eh nos mal día para para que sea el día que recordemos aquel veintidós de veintidós hoy no pues yo no sé veintinueve veintinueve veintinueve de de Mayo no sería un buen día es un abrazo muy fuerte Rodrigo

Voz 7 13:24 sí me he hecho me ha hecho un ratito yo grande ya a la hora de vestir millas

Voz 1395 13:29 te ves te irás despacito no sí

Voz 7 13:32 y bueno me voy que también me de cómo me tengo que poner vendajes lo bien

Voz 4 13:36 estás y un poquito que haya mucha suerte muchas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 4 16:06 buenas tardes bueno es tradición yo te digo ven está contando que yo ya

Voz 1395 16:09 que allí me encontré estaba Soledad no había charcos pero no Nayo estaba trabajando que dijo el presidente señor pueblo de la situación torero

Voz 1168 16:19 pues presidente no metió en la sala de toreros y con con él no hubo que que era imposible la verdad

Voz 10 16:29 la ruido

Voz 1168 16:30 por eso dijo que estaba pues

Voz 1395 16:33 sí pues apenas se veía desde desde desatendió se veía pues la la la algunas lagunas y luego pues blando en general no

Voz 1168 16:40 no me voy a ir y sobre todo que resbaladizo pero pero una locura los entonces justo que creo que es un buen aficionado no es él nos dijo que la que no estoy vernos eran los mandaba mucho pero que por su parte que no se podía que era una temeridad estoy una locura que Ike no sé no sé que por él no no se estaba ante la corrida

Voz 1395 17:07 y las cuadrillas a pisar el ruedo dijeron lo mismo

Voz 1168 17:13 las cuadrillas salimos a pisar el ruedo la verdad estaba imposible estaba imposible entonces bueno pues luego nos juntamos en la sala de toreros aquí Si nada pues hablamos allí estaban los representantes de la empresa sí habló todo en representación de la de la de la autoridad al presidente y luego pues oye la opinión de los matadores como era el director de lidia pues yo mi opinión fue la de una Imelda de todos que era imposible

Voz 4 17:44 no no visteis que intenta retrasar la hora ni que es que pudieran lo vimos

Voz 0753 17:50 que quitar una máquina que echaran arenga echaran serrín pero el que nos dijeron que soy iba a demorarse

Voz 1168 18:03 en un tiempo de unos cuarenta y cinco minutos sopor hay que era mucho tiempo justo fue el que dijo que no podía que eso no podía ser entonces bueno pues yo en mi caso hablé como torero como director de lidia esto está en unas condiciones pes sí aquí va a haber una tragedia entonces eso en vamos todos compañeros se tanto Javier Castaño con mucho más Rufo eh

Voz 4 18:30 estamos todos de acuerdo

Voz 1168 18:32 en que las condiciones eran imposibles y luego yo a título personal mía Hoyo dice que sabe digo yo lo único que quiero es que la empresa a mi a mi en mi caso ya me dejes me defiendo yo que detengan cuenta a lo largo del año sino aquí

Voz 4 18:50 lo que pasa es que tienes claro que no es lo mismo a lo largo del año que sale sí claro claro

Voz 1168 18:55 pero bueno tampoco tampoco estaba anunciado en San Isidro y bueno pues

Voz 1395 18:58 estás ahí

Voz 1168 19:01 yo lo que quería y lo que quiero y lo que necesito es torear en Madrid está claro que no es lo mismo San Isidro es una salida del verano no pero Madrid es posible

Voz 4 19:11 claro lo que te acto que te da vida y lo que te da cartel para poder torear excesivamente

Voz 1168 19:15 entonces yo dice digo oye eh si a mí me promete is que me vais a tener en cuenta en el futuro he pues nos vamos para casa a todos a mí digo ahora sí a mí me decís no te vamos a poner

Voz 4 19:29 a ver a ver este año

Voz 1168 19:31 yo tiro p'alante y esto va a ser un suicidio

Voz 0753 19:35 porque es una locura y un corrido destaca

Voz 1168 19:37 pero lo que es imposible iba a pasar algo estoy dispuesto a ello pero yo te dicen lo que

Voz 1395 19:44 oye que no te tiras no es no

Voz 1168 19:47 no es que no no fui no dije que yo me quiero suicida no no dije eso

Voz 4 19:51 lo que sí sé yo me da y si no me en

Voz 1395 19:54 en el resto de la temporada yo sigo

Voz 1168 19:57 talante ya sea lo que Dios quiera ahí hasta que hasta que no es triste allí alguno ya pero caro y entonces si a ver esto

Voz 1395 20:04 eh por eso eso es claro yo te

Voz 1168 20:07 mira un poco pues para tratar de de de alguna manera de que la empresa se comprometiera conmigo pues hablarme

Voz 4 20:14 alma contra un aburrido a lo largo del año pero fíjate fíjate hubiera

Voz 1168 20:19 ha hecho el paseíllo y que hubiera salido era un suicidio incentivo

Voz 1395 20:23 o sea que estaba bien suspendida por tanto pero te una cosa que el problema es que fíjate tú tienes la oportunidad de reivindicar te en una plaza que te ha respetado mucho sobre todo con era el año pasado con el cosas de aquel que no había quién se pusiera delante que se lleva los capotes de lo banderilleó en el que formó la que fue no es sin embargo el echase pues lo que es eso lo que lo que hay que tener para para dirá de Isabel es que la parte dura de Madrid registrados del siete que sólo una aficionados de verdad estaban muy muy contigo no les y y el el poder triunfar en en mayo fíjate lo que te da hola te da más que venga seguimos en agosto pero o en septiembre pero bien si no puede ser bienvenido sea agosto septiembre no

Voz 1168 21:06 claro exactamente es que ayer de verdad en el uno era imposible imposible yo que soy un loco el toreo ahí soy capaz de torear en el centro del mar era imposible y luego aparte claro que es que no no es una una Rita detentan seis Toros seis tíos Ícaro y ya no estoy yo sólo ves que son mucha más gente que viene detrás sólo banderilleros picadores son todo el mundo que tiene la corrida

Voz 1395 21:34 pero a mí me duele a mí me EPO por ti porque porque hubiera venido muy bien porque en el plan que está no me duele mucho por Javier Castaño mucho mucho porque era la única tarde que tiene que le han olvidado en Sevilla adonde adonde en el mismo año que coge alcance en enero fue capaz de de llegar a abril torear rapado sin pelo con dos narices de de verdad de tío estuvo ocho y luego se han acordado de él para nada a Javier si le hace daño no no torear en la feria Chile hace daño a ti te hace daño pero pero tú eres está acostumbrado a a la dureza ahí asaltar Montes sí sí Ivano es mejor que has ido ahora no pero que ojalá que no te olviden porque además tienes al respeto de una parte importante de la afición Tomás difuso es más jovencito pues ya llegará el momento no hay hiel des pero me duele me ha gustado fundamentalmente por Portillo después de lo que pasó el año pasado pero Javier Castaño muchísimo muchísimo porque le tengo un respeto imponente un torero que además procura dar espectáculo con con Lal con él y la cuadrilla que haya sido and on rarísimo toda la vida que no le debe nada al mundo del toro y el mundo Torrecilla es de las cosas a él parece que son tipo ejemplares muchas cosas

Voz 1168 22:48 pues sí para mí lo es muy ayer pues es el claro y aquí pues lo mismo por ejemplo a mí me avisaron el sábado entonces bueno pues luego ávido la mala fortuna esta de que no ha podido ser pero bueno ha sido un día pero yo me puse también pensaba ellos sí decía madre mía estos hombres después de estar dos meses los entrenando preparándose pensando en el día en que se tengan que engrasado así también es tiene que ser fastidiado

Voz 1395 23:15 te al final no sí

Voz 1168 23:17 me llamó el sábado al mediodía me tiene dio las estoy

Voz 4 23:21 el sábado a medio día que era el día antes de la corrida

Voz 1168 23:25 no es bueno que donde medio antes

Voz 4 23:27 sí sí sí sí sí sí

Voz 1168 23:28 bueno y nada pues preparado está yo bueno oye ojalá ellos quiera que no pase nada pero pero pues esta mañana la rutina de siempre al estrenar mañana al campo pasa también en sí sí llaman cualquier momento hay estoy

Voz 1395 23:42 con quién ha dicho que no puede pasar alguna cosa pues el en cualquiera de ellos no fíjate

Voz 1168 23:47 ya que no pase nada nadie por supuesto pero

Voz 4 23:50 pero el libro está Saltillo está escolar y esto ha preparado a tope no habido ninguna suicidarse sí señor no dispuesto a jugarme la vida en Madrid plaza sí

Voz 1168 24:04 Yaiza hacer una locura el mejor sitio para hacerlas en Madrid

Voz 1395 24:07 y el panorama

Voz 4 24:09 cuántos años tienes que tengo dos niños ya no tengo dos machos dos machos

Voz 1395 24:15 sí alguno que tiene pinta de torero los dos

Voz 1168 24:18 Nos ya torean si si te gusta Javier excava los pobrecitos porque fueron a la plaza

Voz 1395 24:24 no me digas si tenían un disgusto

Voz 1168 24:27 porque habían suspendido la corrida pero bueno te voy a decir una cosa lo primero es una satisfacción grande grande grande la más que me llevé ayer

Voz 1395 24:34 Hall

Voz 1168 24:35 que nunca habían ido fue cuando iba a entrar al patio de caballos que estaban esperando para saludarme yo y luego les desde el hotel ya estaban ellos pues imagínate con una tristeza enorme porque no habían podido ver a su padre pero sí que les les dice que todos los niños no tenía la suerte de ver a su padre entrara

Voz 4 24:53 a la placer de Madrid

Voz 1168 24:55 a a su superhéroe vaya o sea que

Voz 4 24:59 bueno yo estoy tienen los los niños ocho y seis seis y seis y ocho seis y ocho

Voz 1395 25:05 ocho bueno pues sí Pin también no

Voz 1168 25:09 pero qué te voy a decir si su padre para mí sólo base en estado casi todo está bien claro

Voz 1395 25:14 puesto que

Voz 4 25:15 que no se llama Rubén el mayores

Voz 1168 25:17 el otro David

Voz 1395 25:19 de otro David de unos Rubén no me lo ha puesto la madro padre

Voz 1168 25:23 pues no saldré dijo elige que quieras

Voz 4 25:25 no pocos bueno de estos tres que yo te doy yo sé

Voz 1168 25:28 de esta eh

Voz 4 25:30 te dijo que que

Voz 1168 25:33 que el nombre es el me dijo el nombre se lo pones tú pero estos tres que yo te digo Shake

Voz 4 25:37 ahí en ese lote tú sacabas uno

Voz 1168 25:41 así fue como no

Voz 4 25:44 si no pierdas el el buen humor no creo ojalá que la tarde de ayer

Voz 1395 25:48 se ha dado y ojalá hubiera sido positiva para los actuantes SAS a lo mejor será para para bien eso es lo que diría cualquiera que tenía que conformarse no al avión no puede ser nunca que se suspenda pero bueno

Voz 4 26:00 bueno hay continúa no pero ojalá que sí

Voz 1168 26:05 es un objetivo muy importante para mí que es Teruel el seis de julio que también es una feria pero al Madrid pero bueno no deja de ser una

Voz 4 26:12 no vale todo suma

Voz 1168 26:14 exactamente es bueno pues

Voz 1395 26:17 me hace mucha suerte de torero mucha cara o te mandamos un abrazo también a tomar tifón que es un hombre muy joven y que seguro que tendrá portadas en Madrid y sobre todo sobre todo yo lo digo de corazón me duele más que nada por una persona más honestas que conocido y toleró tan respetable tan admirable como ser humano también como es Javier Castaño

Voz 1395 27:47 pues no quepa duda que a veces las batallas también se ganan no la han ganado a los aficionados de Lorca esa peña de Lorca tremenda con tanta gente joven con Fran Pérez a la cabeza el sueño de tanto tiempo se va a convertir tiene realidad hay parece ser que ya la semana próxima el Ayuntamiento señor alcalde cumple su palabra y compra la plaza de todos los de su tu llena la plaza de toros de Lorca y a partir de ahí la esperanza está ya convertida prácticamente en realidad Fran Pérez de la Peña de gente que ha empujado tanto en Lorca buenas tardes rango tal Manolo buenas tardes bueno esfuerzos siempre siempre son positivos no ha quedado lejos y o que ya yo creo que son tres cuatro o cinco años ya peleando y luchando pero ya las noticias es que el próximo mes la el sueño se convierte en realidad el Ayuntamiento compra la plaza de toros de de Lorca

Voz 10 28:42 si así se hace bueno la lucha ya dura siete años

Voz 1395 28:46 por eso somos rápidos sí sí sí

Voz 10 28:48 mira daños que el terremoto pues derribó destruyó una plaza de toros de de Lorca un terremoto

Voz 1168 28:54 hemos buscado doctor remató de hasta cinco cuando Grace

Voz 10 28:57 en la escala de Richter y luego puede tras siete año luchando hablando muchas veces el Ayuntamiento cerrando la puerta pues parece ser que la semana que viene en el Ayuntamiento de Lorca va a firmar la compra de de la plaza de toros

Voz 1168 29:12 cada por una cantidad de un millón trescientos cuatro mil euros pues no sé mal

Voz 10 29:18 eso es la cantidad deberá de pagarla en cuatro plazo ahora deberá de desembolsar ciento cuatro mil euro y luego pues el dentro de los cuatro año habrá plazos de ciento veinte mil euros de doscientos mil euros desde el ciento treinta mil euros y el último plazo será de quinientos cincuenta mil euros

Voz 1395 29:37 bueno esperemos que que sea así que lo pague el Ayuntamiento gira ahí porque la plaza además la bellísima idea además de para toros para mostrar muchas cosas que no no va a ser una plaza que solamente valga para los días de nacer en mil acontecimientos no oí positivos para toda la gente es buena para toda la gente de de Lorca no

Voz 10 29:58 pero la plaza estaba catalogada de viene protegido de la de aquí de Lorca y además en el patrimonio cultural de la región

Voz 4 30:08 cómo es la gente joven

Voz 1395 30:09 la peña La Peña ha sido definitiva ahí decisoria en todo no todos los años dando guerra y la verdad que al fin y al final y al final del sueño tan peleado o no se ha convertido en una realidad

Voz 10 30:23 la pancarta de seguro que lo habéis visto en un montón de Plaza mismo Ivo siempre detrás repartiendo pulsera pañuelo y luego el ciclo cultural que bien tú sabes qué hacemos todos los meses de febrero

Voz 1168 30:35 yo no sé matar gracias a los años

Voz 4 30:37 crea claro

Voz 10 30:39 lo identificando y haciendo bueno que todo lo que hay que prueba Style que que queremos que la plaza de toros de Lorca vuelva a abrirse como ha dicho tu arte no sólo para todos sino para porque todo acto sociales de ocio que creen riqueza a la ciudad de Lorca la plaza de todos está está en el corazón de la ciudad en un sitio ideal ir de luego pues que a partir de ahora yo creo que no le van las no le van a faltar novio cuando esté reconstruida

Voz 4 31:05 cuán la feria no gana tiempo

Voz 1395 31:07 llega la feria no no no lo es

Voz 10 31:10 hay ahora mismo pues una vez que se haga efectiva la compra el Ayuntamiento dispone de un millón ochocientos mil euros de Plan Director para recuperar la plaza pues yo creo que a dos mil veinte sería la el año donde la reconstrucción sería

Voz 4 31:26 está hasta entonces qué hacemos en Lorca

Voz 10 31:29 pues alta entonces habrá que seguir luchando la verdad habrá que seguir recordándole al Ayuntamiento de que eso no puede quedarse ahí y que bueno es un paso más pero que la lucha sigue y hay que continuar y pues peleando para que la reconstrucción sea efectiva la plaza de toros CEAR yo creo que ya lo ideal es que la regla de todos los voy a la plaza en la plaza buena claves hispano en las bazas de su tu llenas

Voz 1395 31:56 para todo esto ha recuperado el lo que está pasando lo ocurrido

Voz 4 32:01 la verdad es que era una pena de aves

Voz 10 32:04 sí puede reaparecer el próximo domingo a ver si eso es complicado es complicado por la lesión de ver como toples

Voz 1395 32:10 pues enhorabuena Un paso más importante ya al fin compra al Ayuntamiento la plaza ya lo que tiene que hacer es rematar la ahí volver la volverme su uso para lo que en principio es para la plaza de toros y luego para todo lo demás es ahí se puede casar la gente se puede divorciar bolsa lo que quieran en la en la

Voz 4 32:27 un abrazo y enhorabuena Python bien

Voz 10 32:30 que tú también ha sido parte de este proyecto y todos los que no había ayudado a conseguir

Voz 1395 32:34 sí es que eso es contaminantes que es culpa tengo yo eh bueno he de gente de Lorca que que hay por aquí murciana es que tenéis aquí

Voz 4 32:43 sí sí sí ya lo sé yo bien Beto María José también un abrazo muy fuerte abrazo yo creo

Voz 1395 32:53 bueno vamos a rematar desde Madrid pero con algo que muchos madrileños en verano van y plaza que que gusta a mucha gente de la capital no y es la plaza de toros de El Puerto de Santa María que no había forma al fin que sale no sale no sale pues se Javier Bocanegra buenas tardes ya tiene empresa la Plaza de Toros del Puerto

Voz 4 33:17 yo ahora mismo vemos a vemos empresa muy empresa Cuéntame

Voz 0753 33:22 pues ya ayer hizo unas declaraciones

Voz 5 33:24 en el alcalde en el que ya ha llegado

Voz 0753 33:27 a un acuerdo y en el que la empresa que licitó de las tres que incitaron en esta última que claro

Voz 1395 33:34 vamos a que tres son recordamos eh

Voz 0753 33:36 la actriz eran Tomás entero que iba de nuevo a Plaza de toros del Puerto una empresa que te llaman dificulte que no hemos sabido muy bien de qué es porque son los Mets dedica espectáculo eh no taurinos pero que quería formar parte con alguien taurino que no se ha desvelado y la otra es Reina que es la empresa que compone Juan Reverte

Voz 4 33:57 que los Matilla a mi hija

Voz 0753 34:01 Reitman será la encargada en este caso en la licitación ya se quedaron fuera a otras dos por no cumplir con todos los condicionantes que venían el pliego y al final bueno pues será Reitman la que la que lo haga a falta solamente de firmar

Voz 4 34:16 el Rey la eh porque es Rey más Matilla claro claro y redes de Reverte Juan verte maquillan eh rima yo te decía yo que de hecho siempre evoca que cuando hay una cortina está detrás patilla claro la cortina amarilla tras

Voz 0753 34:37 bueno pues ello un encargado de hacer cinco festejos saber se bueno cinco corridas de toros o cuatro y una de rejones una novia

Voz 1395 34:44 eso eso que eso lo lo que se ha hecho siempre o

Voz 4 34:47 sí o rebajar que es eso no no no eso supone lo que hacía el año anterior es decir en la gente dio espectáculos sea corrida de toros o cuatro cuidada toros una de rejones y una de rejones

Voz 0753 34:59 es una novillada con picadores y una novillada eh

Voz 4 35:03 sin picadores atribuida toros una de rejones con picadores y unas indicadores efectivamente para las clases prácticas de la Escuela que también tendrá que organizarse por parte de la empresa exacto

Voz 0753 35:14 veremos lo mismo que el año pasado y evidentemente lo importante era que el Puerto de Santa María no se quedase sin quitar todos en que puerto porque ya está además bueno pues los hostelero hotelero del todo el gremio toda la ciudad

Voz 4 35:28 se pierde de lo que pasaba por qué

Voz 0753 35:30 si pierde muchísimo dinero el verano en el puerto muy importante muy importante a pesar de que no haya uno grande lleno últimamente pero no dejan de ir siete ocho mil personas que acuden de todos los lugares del mundo a esa plaza de toros en la plaza de toros

Voz 1395 35:45 lo que es no baja muy torera una plaza que ha a los toreros hable gusta torear porque has perdido público porque esa esa plaza era una plaza que se peleaban a todo el mundo por ella y que además se la la gente iba en un número importante no es lo que necesita esa plaza para que vuelva a ser lo que fue es buena plaza de de lujo bueno oye ya en los orígenes fue una plaza partida

Voz 4 36:07 Montoro espectáculos al mismo tiempo no por la mitad y había un espectáculo más caro en una parte la parte sombra un espectáculo más liviano el más barato en la parte de sol no equivale a una forma campo clasista el tema era original pero el asista no la mitad eran de sombra con el espectáculo fuerte y lo tramita pero bueno

Voz 1395 36:29 qué hay que hacer para que tú que eres de la tierra de esa tierra para quedarse recupera esa plaza de las más bellas que le

Voz 0753 36:36 claro lo que hay que hacer primero recuperar la provincia la provincia tiene un treinta y cinco por ciento de paro es importante también este dato con un veinticinco por ciento de paro hay que poner entradas baratas a que poner que la gente vuelva de nuevo al Puerto de Santamaría porque el puerto Santamaría veraneaba en turismo más familiar y veraneaban dos meses y ahora mismo ya sabe que la es la primera quincena o la última descubrió la que veranea en la gente no la gran cantidad de Roberto del uno al quince de agosto yo creo que hay que incentivar eso que la gente vaya al puerto Santamaría porque es un sitio espectacular para ver en Haro

Voz 4 37:09 ah y que pongan los precios

Voz 1395 37:11 adecuados no

Voz 4 37:14 es que tengan atractivo los carteles que sean

Voz 1395 37:16 día sí toreros importantes que al parecer no sea exagerado hombre de alguna forma Barça queda por cuántos años esta empresa por cuando

Voz 0753 37:23 ahora mismo esta empresa cómo me va con la nueva ley de contratación solamente dos años es decir esta temporada

Voz 1395 37:30 porque quién siempre para los años ya ya lo sé para exigirle a alguien que siempre hace falta que tenga cinco años por lo menos

Voz 5 37:37 hombre yo yo no soy partidario de los cuatro años más claro

Voz 4 37:41 no porque sí sino que haces coges la taquilla

Voz 1395 37:43 lo que aquí estoy te vas pero para para para animar ese para que vaya gente para que vuelva a ilusionar el el personal que por eso muy bien la gente coge confianza le han dicho oye qué bien ha pasado has visto iba no se hace falta tonta

Voz 0753 37:56 así que hubo un momento aquí hubo momento Manolo que cuando estaba todavía acarrea largo y luego hizo una cosa que fue buenísima que fue el cincuenta por ciento de Cueto los ahorros y el Betis

Voz 4 38:09 pues mira ya empezamos bien con eso empezamos bien

Voz 0753 38:12 claro claro y aquello resurgió la plaza una manera espectacular ya que decir que el año pasado que es verdad que hubo algunos carteles que hubo carteles como el arte y el juntos de Morante dijo adiós a los toros la temporada pasada en esa

Voz 4 38:27 no tengo ocho mil personas nada más que decir

Voz 0753 38:29 que que ir no era por precios caro porque había precio de todos los lados

Voz 1395 38:33 bueno pero si has echado gente ahora cuesta trabajo que vuelva claro claro sí

Voz 5 38:38 si hace estuvo aquí antes tuvo Serolo entonces

Voz 4 38:40 pero no nos vamos y estamos bueno toca lo que pasa es que hoy por hoy

Voz 1395 38:49 que si lo no está las cosas y esperamos

Voz 4 38:52 que veremos qué Ayalon así porque ayer ni lona se cada uno

Voz 1395 38:57 esa muy buenas piernas

Voz 4 38:59 a parte un abrazo todo está lo bueno pues