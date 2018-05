Escucha las noticias de las 16:00 (29/05/2018)

que continúa su ronda de contactos con el resto de grupos de la oposición para recabar apoyos a la moción contra Mariano Rajoy que ese debate en menos de cuarenta y ocho horas Ciudadanos ha confirmado a los socialistas su no a la iniciativa Pablo Iglesias plantea una alternativa liderada por Podemos en caso de que fracase esa moción de Pedro Sánchez a última hora desde el Congreso con Óscar García buenas tardes

buenas tardes la idea de Pablo Iglesias es que si el viernes fracasa la moción de Pedro Sánchez Unidos Podemos que tiene sesenta y siete diputados presentaría otra diferente y con un candidato que en todo caso no sería el chico que habría

que buscar una fórmula que que garantizara que eso puede salir adelante millón yo no tengo el más mínimo interés en en ocupar esa posición que que ya ocupe estaríamos abiertos a a buscar a buscar salidas

nombre nombres pero esto a partir del viernes sería la segunda moción que presenta Podemos en esta legislatura contra Rajoy podría presentarla ya que estamos en otro periodo de sesiones diferente Iglesias habló anoche por teléfono con Pedro Sánchez y en las últimas horas su secretario de Organización José Luis Ábalos se ha reunido con el portavoz de Esquerra Republicana Joan Tardà cuyo grupo decidirá su voto en función del discurso de Sánchez también ha habido un encuentro con José Manuel Villegas de ciudadanos quién reitera el rechazo a la moción del PSOE ya que no ha cambiado su postura

cuál es el tipo de argumentos son siempre muy propagandísticos es digamos que si hubiera habido moción de censura sino problemas en Italia pues a lo mejor el Ibex treinta y cinco hubiera caído doscientos trescientos puntos así con lo de Italia pues que hay setecientos eso es propaganda desde el Gobierno no cuando el PP estaba en la oposición pues decía exactamente lo contrario los papeles intercambian entre oposición y gobierno cuando cambian los papeles políticos

Voz 3

02:31

es que estoy muy satisfecho creo que dejo Radio Televisión Española las más altas cotas de prestigio y de credibilidad te jamás ha tenido me voy con mucho orgullo y con mucha satisfacción del deber cumplido dejo una casa mucho mejor que me la encontré por lo tanto pues me voy con la cabeza con la cabeza bien alta