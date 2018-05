Un chica de 25 años se salva por conectar con la red wifi de un hotel en Barcelona

No hay resultados

Voz 0313 00:00 serio serios que esta historia es el Astra que recordarán que hace unas semanas aquí en La Ventana les hablábamos del caso de los caso terrible dos proxenetas esos tejos que habían mucho una operación de compraventa con una mujer con la que obligaban a prostituirse lo habían vendido por doscientos euros estos es tipos estar en la cárcel nosotros preocupado hoy de de confirmarlo están a la espera de de juicio pero después de que se destapara el caso prestaran declaración y demás están de momento entre rejas que es donde deben estar eh los hemos acordado de esto porque ha llegado una historia desde Barcelona pues es que te ponen también los pelos de punta una mujer de veinticinco años ha sido rescatada por los Mossos Esquadra ahí la Guardia Civil pero lo curioso de este rescate es la manera que han tenido las fuerzas de seguridad de poder contactar con ella no eh la chica logró conectarse a la red wifi abierta de un hotel de Barcelona idea ahí avisar a una amiga qué tal que sube total que la han rescatado saludamos al eh

Voz 1402 01:02 Lopera García de la unidad de investigación de la comisaría Sants Montjuïc de Barcelona Joan Pera Ercilla buenas tardes bona tarda buenas tardes buenas tardes es poco frecuente que el wifi les salve bueno casi la vida a alguien no

Voz 1627 01:14 en este caso parece ser que pudo funcionar y la habilidad de pues de la víctima pudo hace que nos podía llegar de alguna forma esta noticia hay que podíamos actuar para poder rescatar hasta Chicago

Voz 0313 01:25 quiere será los secuestradores y cuánto tiempo hacía que la tenían en su poder

Voz 1627 01:29 bueno en principio estaríamos hablando de alrededor de unos tres meses aproximadamente de lo que pasa que él ese secuestro ese cautiverio fue in crescendo a la persona con la cual mantenía una relación sentimental fue dándole pues aquí dándole una forma su libertad de movimiento de restricción de pues de poder salir de poder llamar de Ibon me fue quitándoles a libertad hasta que llegó el momento pues cautiverio de dejarla sin salir de casa hay tenerla controlada en todo momento

Voz 1402 02:00 pero esto que era un grupo de narcotraficantes entonces

Voz 1627 02:03 en principio cuando podemos entrar a rescatar esta chica pues nos encontramos con la sorpresa de que se piso pues estaba pues una había una pequeña plantación de marihuana con todos esos accesorios con lo cual pues no llevó a seguir investigando para localizar al al al primer autor utilizamos la cabecilla de de toda esta organización que tiene relación directa con ese cautiverio con la agresión sexual y con esos maltratos que había pactado esta chica que nos llevó para posteriores pues hacer diferentes actuaciones en las cuales bueno en diferentes agencias de entrada y registro pues pudimos localizaron una nave industrial con más de mil plantas de marihuana

Voz 1402 02:42 bueno otros otros recintos pues no pues más hemos incorporación de sustancia cuántos detenidos hay en esta operación

Voz 1627 02:49 esta operación un total de cinco detenidos dos de los cuales son de origen italiano otro era un holandés si dos nacionales dos de aquí de España

Voz 0313 02:58 pero la sargento los los los los casos los episodios de de secuestro como este que nos que nos está comentando son muy frecuentes poco frecuentes Se tarda mucho en en en descubrir hay algún protocolo especial para para perseguir ese tipo de delito para combatirlo

Voz 1627 03:14 vinieron yo creo que no son tan frecuentes lo que pasa que creo que son bastante alarmantes entonces pues la opinión pública sólo el medio pues se hacen eco de esta de esta noticia pero creo que mi opinión no son tantos creo que otros países pues como mejor tengan o en baja incidencia pero aquí en este caso pues bueno estaría relacionado también con con con violencia de género ya está persona pues la mantenía retenida con en contra de su voluntad pues evidentemente que en en por más que haya pues que no son del todo humanas

Voz 1362 03:44 pero aparte aparte de bueno ser objeto de abusos sexuales también también lo tenían digamos como como empleada como esclavas

Voz 1627 03:51 precisamente la víctima nos cuenta de que aparte lógicamente cómo vivía con ellos ya con dos de sus dos de los dos miembros de la organización pues aparte pues lógicamente aprovechaban de ella bueno lógicamente lo aprovechaban de ella para pues para utilizarla pues para ayudar en labores de cultivo de postor denigración de empaquetar Hebe de esa sustancia

Voz 2 04:10 la organización ya tenían información por otra parte por otra investigación llegan a Illa casualmente a través de localizar a esta chica

Voz 1627 04:18 sí sí no no tenemos constancia sabíamos era podían tenía algún tipo antecedente los podemos conocer pero de un modo de esta organización que se ha podido el mantel conjuntamente la Guardia Civil que no se tenía el conjunto de de de sus características gracias pues lógicamente o a pesar de detener pues esta chica detenida pues pudimos pues desmantelar la pues en Cantando bajo notoriamente mucha cantidad de sustancia que sí que bastante tienen bastantes kilos pero sí que pudimos pues de alguna forma pues deslocalizar la va a nuestro parecer

Voz 0313 04:54 ya sé que puede parecer una obviedad pero eso que acaba de decir así como de pasada de una operación conjunta de los Mossos Square la Guardia Civil le puedo asegurar que para mucha gente es una magnífica noticia porque es un signo de de pura normalidad de colaboración entre cuerpos que debería darse siempre circunstancias X que en fin que todo mundo en la cabeza y no vamos a recordar pues pues se rompe no yo querría también sargento aprovechando la coyuntura del atraco ya directamente que Hall que dijera esto qué es que eso es lo normal que eso es lo habitual que el Cuerpo Nacional de Policía los Mossos otras policías municipales la Guardia Civil coño que cuando se aparte de perseguir delitos los persiguen todos ya está no

Voz 1627 05:30 si está de la intención yo creo que de todos los cuerpos policiales y la misión de la policía pues es esas hoy es proteger los derechos de todos los tú la nos pues aporta lo que tenga a la otra judicial cuando hay cualquier tipo de delito en este caso pues podemos decir que estamos muy contentos muy orgullosos de él esta cooperación y esta compenetración totalmente adversa con Guardia Civil en la cual pues ha dado unos frutos importantes la Guardia Civil ha ido aportando pues su experiencia y sus recursos y a la vez el cuerpo de Mossos ha aportado toda su experiencia su recurso si lo cual pues ha llevado a esta a este tipo de dispositivo ya está

Voz 1402 06:10 volviendo al final volviendo al caso cómo está la mujer liberada si eso iba a preguntar

Voz 1627 06:14 la mujer pueblo Últimas noticias que tenemos se encuentra bien dice a recuperar aquí también me gustaría hacer mención a los servicios sociales aquí en Barcelona los cuales a posteriori del dispositivo en el momento de la cuando hemos continuado con toda la gestiones de investigación para llegar la detención de todos han colaborado al cien por cien no son ayudó muchísimo la han tenido pues bueno dándole pues esas necesidades que no tenía sí a posteriori a yo por las últimas noticias que tengo pues está en paradero estaba intentando pues olvidar este este esta mala historia el Papa ácido

Voz 1362 06:47 hablamos de las detenciones de los éxitos policiales evidente Si plausibles pero no hablamos de en qué estado se quedan dos víctimas el periodo de recuperación no sé si posteriormente tienen tienen relación con ellos aunque solamente sea de forma bueno pues en los los los funcionarios han participado en el operativo o hay algún tipo de interés por parte de los cuerpos policiales sobre la evolución posterior de las víctimas

Voz 1627 07:08 vamos a mantener dentro del del trabajo porque cada día más pensando nuevos casos Méndez de dar algún tipo de relación y por lo menos a nivel curiosidad hay ya está incluso a veces muchas víctimas a poner en contacto con los a para agradecer nos lo que ha ocurrido en este caso pues ha sido así también estática ahora se encuentra bien bueno tenemos conocimiento de que de que está muy agradecida ya no lo ha expresado hoy tanto los familiares pues no han expresado pues esa es agradecimiento oí eso es así siempre digo que policialmente se intenta llegar a pues eso amante cuando que estaba todo el dispositivo pues a mantener pues una relación y Isaac pero luego lógicamente que da a la siguiente fase que es la fase de juicio oral donde se tiene que judicial estos hechos en donde se tienen que demostrar todas las dotaciones policiales

Voz 0313 07:51 muy bien sargento Joan Pera García los Mossos d'Esquadra muchísimas gracias por estar este ratito en La Ventana hay un abrazo eh