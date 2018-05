La degradación

qué tal buenas noches vamos unos pasos perdidos en la primera respuesta quedado María Dolores de Cospedal en el Congreso ya se ha visto que conocía a Einstein de la teoría de la relatividad y que sería capaz de llevarla a la política hay al derecho que aquello que ha conmocionado a los demás no tenía por qué conmocionaron a ella ni a nadie de su partido lo que para unos es importante a ella no lo es yo no le doy esa importancia nuclear que usted tiene es una sentencia que es susceptible de recurso todo lo que ha ocurrido después cabía en esa frase de pocos segundos que la ministra de Defensa ha formulado nada más empezar estaba allí por algo poco importante y entonces la mañana acabaría por convertirse en una pérdida de tiempo sino era importante la mañana de hecho podio convertirse en cualquier cosa

Voz 2

01:20

qué contexto yo no voy a seguir hasta que no Contés pero que el tiempo lo tenemos futuro desde dentro a mí me da igual lo que cueste yo ya le he contestado a su señoría no lo ha contestado conteste que casos de corrupción está involucrado que ha estado a su señoría no ha contestado no voy a seguir hasta que contesto bueno pues no siga su señoría