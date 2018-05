Ricardo Gómez, Carlitos, deja la serie de TVE Cuéntame

Voz 0313 00:00 a ver Roberto Isaías Luz Sánchez Mellado buenas tardes a los tres voy a preguntaros lo que seguro que ahora mismo muchos oyentes de La Ventana están haciendo hace diecisiete años como en la vida dónde estabais que hacíais recordáis lo primero que venga a la cabeza ya estaba embarazadísima las Torres Gemelas las Torres Gemelas el uno de mayo del dos mil uno sigue además cayeron muy cerca del estreno de sí como dos días antes ese dos días antes de madrugada como madrugada mucho ahí estaba Ricardo Gómez buenas tardes amigo muy buenas tardes cómo estás bien consultado he consultado Twitter antes entrar está de Trending Topic número uno Cospedal después tu ese es un buen punto de partida para una conversación

Voz 1 00:58 eh bueno mira lo que Jaime no prevén pretendida no pretendió despistar la atención hombre esta semana a la política

Voz 0313 01:07 ya está en el top ten está donde está por mucho que nos aburra pues mucho a que los fatiga perdona ahora

Voz 1 01:12 de Ricardo Gómez esta porque está por encima es decir que

Voz 0313 01:18 después de trescientos cuarenta y ocho capítulos diecisiete años aprendiendo disfrutando y creciendo cada día esta semana es rodando mis últimas escenas de Cuéntame que horas colgado esto debían ser las tres menos cuarto cuarto hace un ahorita hay poco más buenos estaba se Trending Topic

Voz 2 01:35 has visto

Voz 0313 01:38 ha llamado primero quién me ha llamado primero después de ver esto eh

Voz 1 01:43 preguntado cuántas llamadas ha recibido porque el teléfono ya mejor que no lo entre sabes

Voz 3 01:47 lo bueno me ha llamado

Voz 4 01:49 tres periodistas primero uno

Voz 3 01:51 pero pero

Voz 4 01:54 no se lo he cogido ninguno espero que no mal pero ya había hablado contigo esta mañana oí bueno tampoco me ha me apetecía venir hablar contigo porque como te he dicho esta mañana yo aquí en La Ventana me siento muy a gusto de aparte de que me siento un poco parte de esta ventana por la cantidad de veces que venir por la son que que tenemos y es como que es una historia que me apetece como explicarte si has dicho que te interesaba ahí me has dicho pues veinte pero pero que tampoco me apetece darle un bombo osario no quiero hacer diez mil entrevistas con esto simplemente es una buena decisión que he tomado hay que comunicarla ahí bueno

Voz 0313 02:29 sólo para que lo sepas profesor es consciente que creo que sí pero esto que has hecho hoy esto es un llámale equis pero es un acontecimiento nacional es una bomba informativa porque tú mal que te pese tú te has hecho mayor a los ojos de mucha gente pero tú durante muchos años has compartido la vida de esa de esa mucha gente yo hoy habrá gente que habrá estropeada la comida o la siesta pues será pensando por qué preguntándose sobre todo porque porque Ricardo

Voz 4 02:58 pues vamos a ver si lo primero porque empecé a hacer a este personaje cuando tenía siete años y tengo veinticuatro han pasado diecisiete años perdona perdona perdona

Voz 0313 03:12 las

Voz 5 03:14 bueno se puede saber dónde trasmitido limosna bueno construido cuando se mira el niño este mejorando

Voz 6 03:31 porque yo no era lo que se dice un chantajista esperar pero con el novio de mi hermana hacía una excepción además Peguera para una buena causa

Voz 5 03:41 lo que quiere quieres mira no les dicen Timo Maas Carlos ya te estás marchando yo esta lo para venga

Voz 1 03:51 una que te ha cortado pero yo quería recordarle soplaba no está bien no está vigente pero me hace gracia escuchar en pequeños eh bueno en primer lugar porque

Voz 4 03:59 son diecisiete años y y yo siempre digo que que si llevo diecisiete años interpretando el mismo personaje pero no haciendo lo mismo

Voz 0313 04:07 no no es una cuestión que que es lógica

Voz 4 04:10 con siete años no hacía lo que hacía con trece no hacia lo que hacía con dieciocho no hacía lo que hago con veinticuatro interpretativa mente hablando en cuanto a trama entonces en ese sentido ha permitido que yo haya podido crecer evolucionando y disfrutando de hacer cosas diferentes y afrontar me ha diferentes retos según iba creciendo de edad oí como actor supongo que también están los guionistas lo tendré en cuenta y y ha llegado el momento en el que ya se empieza a hacer lo mismo desde que yo cumplo diecinueve años más o menos ya son tramas de un chico adulto ya no ya empiezan poco digamos empieza a vivir lo que es la rutina creativa por decirlo de alguna manera it en tercer lugar eh tiene mucho que ver con una manera mía de de deber de ver esta profesión que tengo la buena o mala suerte de de que admiro tanto la adoro tanto oí a amo desde que soy muy pequeño y para mí esta profesión la profesión del actor la artista qué supone afrontar retos tanto en tanto está bastante reñido con con la comodidad pienso ahí para mí el personaje de Carlos que por supuesto cada temporada amenidad afrontando me han ido enfrentando perdón los hechos estas a retos de los diez capítulos últimos que quedan por emitir en que son los que estamos teniendo de rodar esta semana han supuesto un reto para mí interpretativo muy grande y que espero estar a la altura todavía no he visto nada y por supuesto el que Quique son retos pero pero el reto de la construcción de un personaje de enfrentarte a gente nueva de enfrentarte a historias nuevas de enfrentarte a repartos nuevos a equipos nuevos esto tiene que ver con con ser actor Iggy yo acción tiempo que siento la necesidad de de expandirse en ese sentido he tenido la suerte de de que a la vez que seguía rodando en los últimos dos años en concretarse

Voz 0313 05:58 por eso es que has hecho cosas estuviste nominado por los últimos de Filipinas has estado noreste este verano que es una barbaridad la cocina yo te vi ha seguido haciendo cosas te recuerdo que estás en un oficio al que quieres mucho donde el noventa y dos por ciento de la gente no trabaja sí sí exacto

Voz 4 06:16 primero que he dicho es que soy un afortunado

Voz 0313 06:18 T

Voz 4 06:19 que ya fui afortunado con siete años cuando entré a trabajar en Cuéntame he sido muy afortunado siempre lo he dicho de que esta seguirnos haya terminado conmigo teniendo quince años porque es un chico que lleva ocho años trabajando en una que vive una vida que siga al Instituto ir con los amigos ir a trabajar y encima les gusta lo que hace y se queda con quince años en mitad

Voz 3 06:39 de de este especie como de secta

Voz 4 06:41 Toro audiovisual que a veces no te ofrece esas oportunidades como tú dices creo que a lo mejor habría sido algo más traumático hubiese acabado conmigo teniendo catorce años y bueno ahora afortunadamente in no tú comentabas me considero un gran privilegiado porque en los últimos años ha podido desarrollar otros proyectos cinematográficos televisivos

Voz 3 07:05 pero hay una especie de de de

Voz 4 07:10 en la cabeza hay algo que me recuerda que no me he ido de casa

Voz 0313 07:13 pues sí sí sí muy bien muy bien tú estás

Voz 4 07:15 no cosas fuera pero tú llegas aquí vuelves a casa

Voz 7 07:18 a mí de alguna manera

Voz 4 07:20 que sin sentía siento vengo sintiendo desde hace tiempo que que necesitó de esa independencia que necesitó de sentir que una decisión que yo tomo es importante que una decisión que yo tomo se convierte en importante y yo creo que en que esta es una decisión que por supuesto en lo profesional tiene tiene sueco lo lo que significa no tener para empezar nueve meses ocupados al mes Valdés

Voz 0313 07:49 antes más libre

Voz 4 07:51 hoy me siento muy nervioso pero sobre todo es una decisión personal que no tiene tanto que ver con un ansia de quiero hacer otras cosas ya ya ya es una sensación de necesidad de una de una libertad ahora mismo yo no te puedo poner la mano en el fuego de que dentro de cinco años cuando espero que a mis compañeros de Cuéntame les vaya muy bien

Voz 1 08:11 ya me sigue sushi claro jugar once grados hoy bueno veremos si eso ya veremos

Voz 4 08:18 quiere decir yo no te pongo la mano en el fuego porque de aquí a cinco años yo no lo llame al producto le digo hostia tío me equivoqué me harías un hueco pues claro que me puede pasar

Voz 3 08:28 pero a día de hoy

Voz 4 08:30 yo siento que necesito salir del nido Easy mirar para adelante y no mirar para atrás

Voz 0313 08:37 estás nervioso estás más libre yo por lo que te veo estás contento sí claro que estoy contento y esto es una

Voz 4 08:44 la decisión que Mi cuerpo me me empieza a pedir que la lleve a cabo hace un tiempo esto no no lo decidía ayer

Voz 1 08:51 a mí nadie me ha comido la cabeza lo has disfrutado siempre cuentan Bebo ha habido alguna etapa de palabras sufrimiento sería exagerado o no pero le pasarlo un poco que anota

Voz 4 08:59 no bueno creo que hay una época en la que tengo pues mis a lo mejor que catorce quince dieciséis años

Voz 0313 09:04 pues que en fin es la evolución en los dos

Voz 4 09:07 claro en los que de pronto me encuentro que

Voz 3 09:11 qué bueno que en una una rueda

Voz 4 09:13 rutina yo llevo aquí siete años no llevaría ocho nueve años pues vengo aquí todo esta gente familia son amigos algunos de mis mejores amigos trabajan conmigo desde hace tantos años in the a lo mejor de no disfrutar tanto lo que estaba haciendo o por lo menos no empaparme involucrarme con el proceso de preparar algo que se va a ver en en en millones de casas y que al fin y al cabo es prima división que es como si yo creo que en ese sentido hay una especie de giro cuando creo que es más descontento dieciocho la temporada trece que se encargan por primera vez una trama que es cuando mi personaje entra en prisión que era una trama que no se podía ir allí hacerlas en una trama que necesitaba de una preparación y de de bueno y de una idea de un rigor interpretativo que que bueno ellos tuvieron un riesgo diciendo a ver el chaval de siempre haber cómo hace esto fue la primera vez que yo que yo me me remangarse EM ambas Rey realmente me sentí un actor creando algo de ahí en adelante e mi mente cambio inminente cambio y decidí que lo que ya sabía que adoraba y que amaba que esta profesión pues que iba a ser mi veneno

Voz 0313 10:20 yo creo que envía soy un fines una opinión muy personal que envía soy un mensaje de de enorme valor a mucha gente de tu edad ideal mayores que tú me da igual que es el el mensaje del coraje el de atreverse a tomar decisiones cuando no está o dio la expresión en la zona de confort pero cuando no estaba bien ha presentado hubiera amoldado y tal que parece que no vaya a ocurrir nada importante algo se le cruza en la cabeza que dice no no yo quiero atreverse con algo más y eso en una profesión como la tuya que insisto tiene unos niveles de paro estratosféricos atreverse desde era acomodar este paso yo fin es mi opinión personal lo celebro y lo aplaudo gracias de verdad hay creo que envía su mensaje muy valioso a mucha gente de no conformarse yo de no conformarse

Voz 4 11:00 este coraje que dices que

Voz 8 11:03 por momentos

Voz 4 11:06 a ver por momentos se ha visto también también hay un Ricardo dentro de mi cabeza estás fatal

Voz 0313 11:11 al qué dices que dices que dice

Voz 4 11:14 todavía está ahora no no no no aparecía parecía claro es joder es una tranquilidad económica son nueve meses de trabajo

Voz 0313 11:22 grados garantizados al entonces bueno

Voz 4 11:25 lo que pasa es que eh

Voz 1 11:27 que no es que me veo con menores que lo quiero decirte que es una

Voz 4 11:32 prefiero que si con veinticuatro años que también tengo que decidir qué tipo de vida quiero llevar ICOM veinticuatro años he vivido en la Comunidad desde de que tengo siete Troyano villano artística sino la comodidad de de de agenda de qué vas a hacer eh qué hacemos nos vamos un mes de viaje no puedo no puedo tengo ha generado de vivido agendas porque yo les decidido nadie me ha obligado pero igual ahora decido qué quiero de esa gendarme un poco Iber adónde me lleva a lo mejor

Voz 3 12:02 eh pues no se me me puede llevar para abajo me puede llevar para arriba

Voz 1362 12:08 no he contado Carlos es muy gráfico eso de la pequeña crisis

Voz 1 12:14 a Carlos Lozano Ricardo que empezar a borrar en sí desde luego

Voz 1362 12:19 tan sólo ves y te va a seguir pasando imagino que te que te pasa continuamente Carlitos Carlos bueno pero ya como eres mayor Carlos Ricardo eh yo te vi con nueve años aproximadamente yo creo en Coslada en el donde rodaba ahí tenéis una profesora que se llamaba Araceli creo recordar que estaba que os daba clases y demás los españoles te hemos visto crecer y lo que cuentas de tu pequeño

Voz 9 12:41 no bache o digamos eh bajón eh

Voz 1362 12:45 coincide con tu adolescencia claro coincide con todos las ciencia que es la época en la que en la que todos nos preguntamos si estamos en el camino correcto yo creo que esta segunda decisión tuya segunda gran decisión es corresponde a la adultez yo no sé con veinticuatro años con veinticuatro años eres un joven adulto millennials esta palabra que utilizamos ahora que tomar un poco pues las riendas de de su vida tú te sientes parte de de de esa generación que a la que Cuéntame no ha llegado porque todos todos hemos dicho bueno cuéntame va llegar a mi generación ha llegado a Casilda a la nuestra pero sin embargo

Voz 9 13:20 tú vives en la calle Ícaro

Voz 1362 13:23 es una generación concreta te sientes parte de esa generación pues de los millennials

Voz 4 13:26 por supuesto como son como son

Voz 8 13:29 somos como somos Rois

Voz 4 13:31 somos gente a ver no sé no sé ahora mismo por quién estoy hablando entiendo que por una generación no se puede hablar ahora de todo pero pero y yo creo que somos gente que viene que viene pisando fuerte con ganas de hacer muchas cosas con Ana que hacer muchas cosas de desarrollar muchas cosas de de de empezar a ser la generación del presente ir con ganas de sobre todo de detrás de trascender quiero decir el otro día veía una chorrada de comparación por supuesto no me comparo con esto pero vi a Marco Asensio que tiene veintiún años XXII si les sacó yo dos no me jodas ha ganado cuantas Champions tres ya o cuatro meses el hasta las cuatro dices pues ole dijo mar mar qué debe tener mi edad a ver estoy hablando de los tops de esa que ni de coña me comparo ahí pero que pero que es gente que que dices bueno es que estos también son millennials es gente que que que no está en el sofá de su casa mirando la tele sino que es gente que un día decidió que algo le gustaba que quería dedicarse a ello y eso es exactamente lo que me pasa a mí ya lo decidí con siete años a los dieciocho mientras todos mis compañeros de instituto decidían qué carrera apuntaban en la universidad yo decidía paralelamente en la serie que esto me lo tenía que tomar más en serio que nunca porque yo quería que está fuese mi carrera y ahora pues decido que ésta continúe siendo mi carrera pero intentando ampliar miras horizontes intentando pisar escenarios llenar pantallas de cine

Voz 0313 14:53 cuál es el próximo proyecto que tienes entre manos próximos más inmediato

Voz 4 14:56 pues el más inmediato y es una función que se llama rojo con que compartimos escenario Juan Echanove yo lo además no

Voz 2 15:07 el Málaga ya acarrea

Voz 4 15:10 heridos por Gerardo Vera que estaremos en el teatro Español la próxima temporada y luego bueno hay ya sabes como es todo el cine en este país que que bueno que parece que

Voz 1 15:20 a ver a ver si sale ahí un proyecto con con esta misma cadena que que ojalá que con esa misma cadena no la cadenaser obviamente de la que hablo estamos el cine a uno algún día lo dejó todo en tono otro con con

Voz 0313 15:31 con Televisión Española que ojalá salga para adelante estamos pendiente de ya sabes que aquí siempre estamos en relación en diecisiete años que hemos visto en la televisión crecerá Carlitos al personaje pero hemos visto crecer también a la persona como has llegado a cierta normal viviendo una vida tan anormal

Voz 3 15:49 yo doy fe de que lo sé no lo sé y no

Voz 0313 15:55 alguien te ha ayudado bueno claro Torre la famosa

Voz 4 15:58 sí supongo que yo al final no dejo de ser todos somos construcciones de nuestros padres y de nuestro entorno no en gran porcentaje pues yo sí pues mi madre mi hermano mi familia y mis compañeros de rodaje que al final pasado muchísimo tiempo con ellos y con ellos he aprendido no sólo hago de esta profesión sino algo de de como ser humano como como te afronta hasta un trabajo como que es la disciplina que es despertarse todos los días a las cuatro La mañana si hace falta porque por lo que sea eh eh bueno supongo que sabes qué pasa esta es una profesión en la que en la que cada día te tienes que levantar en la que no haces una cosa ahí ya te sientas a vivir de ello en la que cada día tienes que ir al teatro a hacer la función porque hay ochocientas personas que la vieron ayer pero las de hoy no han visto todavía la igualdad en que ayer y el nuevo capítulo que se emite en septiembre tiene que estar por lo menos por lo menos a la altura de los últimos que se han emitido porque bueno porque para eso la gente quiere ver el trabajo que estás haciendo y eso les pasa a todos los actores pero altas se vuelven tontos

Voz 1 17:00 de la normalidad que comentaba Isaías quiere decir que si tú ganas es una película en la que estás en el reparto ganara un Oscar ya no digo un Goya pero uno de estos compañeros ganara el Oscar a protagonista Turull Salteras diciendo a lo mejor me voy no no no no no haría es eso no no acabo de entender el si la de no no no no noruega ya que esto me tiene muy enfadado así si estás enfadado con eso claro

Voz 4 17:22 estoy un poco enfadado claro sobre Coco como José Antonio

Voz 1 17:25 Marcos el otro día hoy como otros admitió fastidió la noche igual

Voz 4 17:27 lo que para la noche sobretodo fíjate no me revolvió mucho porque yo sabía que hoy iba a anunciar esto incluye esa misma mañana había estado viendo un post de Iniesta en no me acuerdo que cadena en los deportes vídeo precioso que hicieron de cinco años de una persona que después de pues no son diecisiete pero son veinte algo es como se anuncia algo así no se puede anunciar es una cosa yo yo el otro día organizó una fiesta para el equipo pero la organice una semana antes de acabar dije equipo yo no puedo organizar una fiesta para celebrar que me voy de aquí Si cómo voy a celebrar que me voy del Ebro que seguimos rodando una semana más y que somos un equipo y que entonces entiendo que que hostia decir esto después de no bueno no no me quiero hablar de Ronaldo

Voz 1 18:12 amistoso cuyos porque como madridista me jodió

Voz 4 18:14 sí realmente es una despedida mejor yo que de afrontarse así

Voz 0313 18:17 porque es ahora va a ser una despedida muy pero que fuera pataleta una más lo que se resolverá con lo que sea no pero estaba estás en un oficio nosotros estamos en un oficio Cristiano estarán oficio donde los llegó metros suben a unas alturas fin en hablen hoy hay efectivamente que en desarrollo esa capacidad se vuelve gilipollas y no

Voz 10 18:37 lo que sí parece un momento un poco esto año cuando le has puesto el primer corte de Cuéntame y digo nos va a hacer un cristiano ahora es decir me arrepiento no nos tilos y buenas

Voz 1 18:46 veinte imagina es que me sienta aquí dijo pero que que habláis hombre que ha anunciado que me he perdido el móvil

Voz 0313 18:54 oye desde el momento en que tenías ya claro que decidiste que ha tomado esta decisión si cuántas veces te has emocionado

Voz 4 19:04 bastantes bastantes en las últimas semanas muchas muchas porque bueno porque hay algo muy bueno con con un proyecto como es Cuéntame que todo el mundo dentro del del equipo lo entiende a la perfil ción no recibió una sola un gesto de hoy

Voz 3 19:26 que a qué putada nos haces por ejemplo no no no esto no esto no lo ha aparecido eh

Voz 4 19:32 primero el productor que es la primera persona a la que yo le comento esto hace ya tiempo eh esto no es te digo no es de hace un mes hace bastante tiempo que yo le digo hostia la pensar esto lo entiende perfectamente sabe el tiempo que yo llevo desde queda llevo ya hay una cosa muy muy emotiva para mí que es que la salida del personaje tiene un símil muy grande con mi salida es decir yo ando buscando emprender un viaje yo ando buscando no tener este respaldo detrás mío sea lo que sea que eso pueda conllevar ya sea un camino de rosas Un camino de golpes y al personaje le pasa un poco lo mismo el personaje en los capítulos que estamos rogando que no sé muy cuando se empezarán a emitir pero me imagino que hacia finales de año se va a dar cuenta de que bueno de que tiene un colchón muy grande que es toda su familia y que igual bueno pues llega el momento de de eh empezar a ser uno mismo y empezar a emprender un camino entonces eh todo lo que ha sido el desarrollo de este último guión la creación de este guión por supuesto con los guionistas como cabezas de lanza pero pero tanto Óscar Aibar el director como yo y que al fin y al cabo somos los que esto va a dirigir que que vamos ven la cara y el que hemos formado parte de la creación de de este John de una manera muy estrecha con los guionistas con bastantes ideas nuestras tanto de Óscar como mías está rodando esto o sea no te miento si te digo que he tenido que parara momento alguna escena que me echaba en estas últimas semanas estos tres eh no no no que va todo lo contrario

Voz 1362 21:08 si además estás harto de llorar también desde desde niño ha visto llorar

Voz 1 21:13 muy a majísimo llorar de verdad es otra cosa si no es bueno

Voz 3 21:19 al final te estás despidiendo a la vez que el personaje

Voz 4 21:24 se está despidiendo entonces estás despidiendo de gente que lleva contigo desde que tienes siete años trabajando y que que es gente que te quiere mucho a la que tú quieres mucho y a la que en

Voz 10 21:34 no vas a dejar de ver simplemente vas a dejar de tener un nexo común y no he entendido mal Carlos muere o no

Voz 1 21:44 pero eso nunca fue una opción no oye tú te vas pero el narrador cambia entonces no sé yo me encantaría puede responder pero ya veremos lo que pasa después de de este capítulo que estoy rodando ahora no tengo

Voz 4 21:56 idea Ricardo hablábamos antes de que tenía una tú

Voz 1362 21:59 ahora los niños del programa que que es que es digamos supervisaba la educación y demás pero tú has aprendido es historia

Voz 4 22:05 aparte de los libros y a aparte en tus clases así

Voz 1362 22:07 herido historia en Cuéntame esquiva

Voz 9 22:10 muy poca que época eh así

Voz 1362 22:12 es la que más te ha sorprendido desde el punto de vista de vivirla desde dentro

Voz 4 22:15 pues mira voy a esto que me dices con lo que me pregunto ahora de antes perdón de de que es esta generación de los millennials no yo esta serie empiezan a quedarse en el año sesenta y ocho iba a mi paso menos me coincide que yo tengo mis diecisiete dieciocho años cuando llegamos a los ochenta claro yo vivo el ochenta a la vez que soy un milenio el que pasea por Madrid y que tengo mi Twitter e Instagram mis cosas y creo que hay algo que tendrá que tienen en común esas dos generaciones la generación de los jóvenes que justo acabado el franquismo el mundo había sido durante cuarenta años en blanco y negro y de pronto salta color al técnico Lawrie empieza la explosión musical pictórica cinematográfica audiovisual que nos vas a contar claro exacto no no sabéis sobrevivir

Voz 3 22:57 sí

Voz 4 23:00 y a la vez pienso que que que los millennials como tú me llamas Nos llamas esta generación de la gente que tenemos ahora pues mi caso veinticuatro años creo que no estamos lejos de de eso que nos apetece que nos apetece hacer cosas que es es es la es la época para volver a la pregunta que mostró es la época que que he interpretado que más me gusta significa por lo que significa de salir de esa opresión iba dar rienda suelta a la

Voz 0313 23:24 la creatividad sólo hay una diferencia que entonces la política era ilusión y ahora pues ahora es otra cosa que de momento es otra cosa hemos empezado ya esta conversación con Ricardo Gómez esta conversación del adiós de Carlos en en Cuéntame con el tuit que colgaba hace nada va a menos de dos horas vamos a cerrar con otro que colgó ayer que a buen entendedor ya daba alguna pista fiable pero cómo explicar que me vuelvo vulgar

Voz 11 23:49 al bajarme décadas tú

