Cospedal coincide con Puigdemont: lo que diga un juez no tiene por qué ser verdad

Voz 2 00:00 viva el o no hacer amigos a la política me la trae floja segunda me la trae al fresco tú qué miedo a así que yo propongo que de aquí digamos Pando claro es si no parece un razonamiento muy no le entendido ah

Voz 3 00:43 quién reparte certificados de credibilidad en España

Voz 4 00:46 sí todos sabéis de quién estoy hablando

Voz 5 00:53 molesta pensando que alguno de los cortes de voz sí sí de de de todo por la radio el la pregunta Sara aclara el sí sí sí

Voz 0470 01:02 no por eso el razonamiento videojuego es que son perfectamente actuales todos eh si es fantástico Toni Martínez buenas tardes clase Especialistas secundarios Juanma López Iturriaga desafío a Pilar de Francisco cómo estáis

Voz 1509 01:14 más tarde nada del otro día con el señor

Voz 0470 01:16 en total buena buena ya que buena acogida tuvimos eh que buena conversación tuvimos daría usted que bueno esta novela y luego a lo mejor vino Marta Estévez o no

Voz 1220 01:25 no tenemos desafió seguro sí sí lo bueno tengo aviso vamos a desenmascarar al impostor segundo tengo las dos mejores preguntas cuidado

Voz 6 01:36 en la historia de este programa bueno bueno juntas cuidado cuidado no parece ese mercado das cosas que parecen actuales vuelve la prima de riesgo a nuestras vidas Google de sube y baja de la Bolsa

Voz 7 01:59 ahora que luego digan que la tierra no es redonda cada cierto tiempo pasamos por el mismo punto minutos

Voz 1220 02:05 ha soltado de la prima de riesgo y el Ibex treinta y cinco Nerea

Voz 8 02:08 bueno estoy la prima de riesgo de España se sitúa en los ciento treinta y ocho puntos básicos el Ibex en rojo a esta hora con una caída superior al dos por ciento quedando por debajo de los días

Voz 5 02:17 me cuentas estos bueno bueno malo o bastante malo madre mía por debajo de los diez mil mientras tanto

Voz 0230 02:27 todos los focos están en el líder del PSOE Pedro Sánchez ofrece consenso mucho consenso si con la cantidad de veces que ha dicho hoy la palabra consenso no la sacan en el telediario es que hay mala fe consenso consenso consenso el consenso consenso hemos consensuó hemos todos hermanos la moción de censura el programa de gobierno ir

Voz 5 02:57 el Tesoro y un consenso necesario que se tiene que dar en torno a la convocatoria de elecciones

Voz 0230 03:05 consenso para la fecha electoral lo ofrece Pedro Sánchez pero el consenso lo planteará Sánchez

Voz 10 03:11 una vez sea presidente

Voz 11 03:13 eh

Voz 0230 03:20 esto es lo que menos claro sede los demás no lo ven porque cada cual pues tienes un calendario electoral luego la otra proto del día ha sido Dolores de Cospedal que ha estado durante cinco horas en las Cortes para hablar de la financiación del Partido Popular y aparte de otras cosas que ha dicho ha hecho unas consideraciones sobre los jueces hablaba de la sentencia de la Gurtel de la Audiencia Nacional pero vamos a escuchar sus palabras imagináis que en lugar de hablar de la Gürtel estuviera hablando del juez Pablo Llarena las palabras de Cospedal podrían ser de Carlos Puigdemont habla Cospedal de un juez tendencioso pues

Voz 1445 03:55 señoría a mí me parece un argumento muy poco jurídico in muy tendencia

Voz 0230 03:59 eso dice Cospedal que lo que diga un juez en sus argumentos no es palabra de ley los argumentos

Voz 1445 04:04 que un juez puede poner una sentencia que no tiene que ver con el fallo lo no son palabra de ley que el hecho de que lo diga un juez no indica que tiene que ser verdad sí aunque lo diga un juez en un argumento concluye pero es que los jueces son infalibles señoría

Voz 0230 04:20 claro este cuestionamiento de los jueces desde el Gobierno ya has dicho joder y hostia francés

Voz 12 04:26 no vamos ya por la tarde verdes estoy muy honrado a París también verdad

Voz 0230 04:35 a este cuestionamiento de los jueces desde el Gobierno es delicado te vamos a decirlo así por no decir joder hostia no vamos a decirlo así es delicado ten desde este Gobierno además que tantas veces ha dicho lo que digan los jueces lo que digan los Juan

Voz 13 04:48 todos gobernantes no gobernantes políticos diputados o lo que es

Voz 1220 04:53 o sea están sometidos al imperio

Voz 13 04:55 serio de la ley

Voz 0230 04:57 lo que sea un concepto incluyendo lo que sea la verdad es la verdad que difícil tiene escapar de esta Mariano Rajoy pero sí escapa ojo si escapa habrá que darle un premio o algo más

Voz 12 05:13 bueno

Voz 1220 05:16 pero discos

Voz 12 05:19 de momento les damos les regalamos a él y a todos Twitter y Viteri

Voz 14 05:26 bueno por mucho que digan la gente es muy empate al menos lo ves

Voz 15 05:30 es being Jet mis vecino pone música tan triste que hasta yo extraño a su ex

Voz 14 05:38 vagos con Sergio F que da una idea bastante interesante para la guerra

Voz 15 05:42 llega la solución al problema de las drogas consiste en legalizar las que luego haya que comprarlas en la

Voz 0230 05:48 juez de Renfe

Voz 14 05:50 peli bueno poli malo sitúa el siguiente tuit en la consulta

Voz 15 05:54 doctor soy muy exagerado a ver diga XXXIII XXXVIII

Voz 14 06:01 ahora toca una reflexión vital a cargo de un vampiro

Voz 15 06:04 tú eres joven y al otro no sé qué te iba a decir

Voz 14 06:09 ya acabamos Nos literarias con York cree que adapta el cuento de Caperucita pero a la sensibilidad contemporánea

Voz 15 06:14 la abuelita esos ojos tan grandes para verte mejor esa nariz tan grande para verte mejor y esos brazos tan grandes de Hellín

Voz 17 06:52 sí Elena Tablada

Voz 4 07:16 nos damos cuenta no sé si nos damos cuenta de la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos porque cabe la posibilidad

Voz 5 07:25 no es descartable que el próximo viernes Mariano Rajoy deje de ser presidente del Gobierno con todo lo que esto implica significa sí si Mariano Rajoy va a dejar de ser presidente nos tienen que decir digerirlo porque han sido años la idea de que el próximo lunes Mariano Rajoy no estoy diciendo

Voz 0230 08:00 un recuerdo claro ha anunciado su retirada Ricardo Gómez pero para que eso sea posible tiene que salir adelante la moción de censura de Pedro Sánchez con bueno esto cómo funciona esto funciona como el cuento de la presumida ahorró normalmente un candidato tiene que ir a ver a diferentes ratito sí decirles te quieres casar conmigo el grupo político ratito pretendido pregunta tú queda el candidato responde que cricket o lo que sea digamos cada candidato pues la raqueta pocos responde si no

Voz 18 08:40 el cuentos así Diego El señor Gallo muy empleado que al ver tan bonita la cita le dijo patita a nadie pero horitas extras a conmigo Le pregunto la Rápita presumida

Voz 19 08:55 ahora

Voz 0230 08:59 esto en realidad lo que estamos viviendo ahora en España en ciencia política se entiende como el caso de la ratito invertida

Voz 1220 09:06 no porque el candidato adopta las

Voz 0230 09:08 personalidad de muchos animales iba a ver a diferentes ratito si convence a la rayita podemos tiene que ir después a la siguiente ratito adoptando por ejemplo la personalidad del señor Rato paseo por allí hay gato y plantear el mismo show

Voz 20 09:27 pero qué bonito esto decir es cosa conmigo

Voz 0230 09:31 a partir de aquí la ratito pretendida en este caso el PNV por ejemplo dice

Voz 18 09:36 la que le pregunto la raqueta prensa bien

Voz 0230 09:41 de aquí el PNV cuando Pedro Sánchez lo dice me dice sí o no a partir de este va saber a otra ratito pero ya vestido de perro momento pasó el señor tarro pan perro tira ficha rotó

Voz 20 09:58 lo Tito ratito pero qué bonito esto no es te quiero conmigo

Voz 0230 10:03 bueno aquí cada ratito iba diciendo lo que les sale de las orejas esto es lo que pasa en los cuentos y así se estudia en la Facultad de Ciencias Políticas de Harvard y otros lugares de prestigio el caso de la rayita invertida pero aquí hay una peculiaridad Sánchez no puede decir a la ratito asqueada por la noche no puedes decirles que ahora después de ser presidente porque él ha dicho no voy a negociar nada porque pasa esto porque algunos de los personajes alguno de las citas son independentistas is Sánchez no puede admitir siquiera una conversación con independentistas por lo que el cuento se queda algo cojo cuando

Voz 21 10:38 le pregunta la errática

Voz 5 10:42 estonios

Voz 0230 10:43 virus queda vista Josep Sánchez está pidiendo a los grupos políticos que se casen con él

Voz 10 10:49 sin especificar qué pasará por la noche

Voz 0230 10:52 es la parte débil de la moción de censura la fuerza de la moción de censura es el Gobierno el punto fuerte de vamos a escuchar a la ministra de Defensa defender esta mañana que la sentencia sobre la trama Gürtel no acredita una caja B del Partido Popular

Voz 1445 11:08 bien señoría eh el PP no crea ninguna caja B es que no lo digo yo lo hice un juez un juez Se refiere a personas que hacen cosas no al PP

Voz 0230 11:17 hay personas que hacen cosas en un diálogo con el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián es decir un dialogo por decir una cosa porque sido una conversación muy tensa han sido cinco horas de declaraciones de Dolores de Cospedal interrogada por los diputados con muy pocas posibilidades de salir airosa desde el principio de este caso le ha correspondido ella dar la cara y es como un martirio porque es muy difícil decir cosas coherentes el diputado socialista Artemi Rallo ha acusado de mentir a ella le ha desafiado decírselo fuera de las Cortes no para pegarle el parque

Voz 1445 11:50 sino para querellarse yo lo que le pediría es que cuando salga su señoría fuera de esta comisión lo diga delante de la prensa porque le voy a poner inmediatamente una querella

Voz 3 12:00 después de después

Voz 0230 12:02 ya Cospedal ha hablado de corrupción en Esquerra Republicana y entonces el diputado Gabriel Rufián ha respondido así City

Voz 22 12:08 sin arrestos si tiene agallas salga fuera Ighalo

Voz 0230 12:15 es bueno podrían haberse encontrado fuera todos no en

Voz 23 12:19 de dentro

Voz 0230 12:21 le costaba os habéis fijado que le costaba Gabriel Rufián encontrar palabra con Cospedal porque ella había testosterona ya sevillano en claramente el mensaje subliminal era si tiene usted les masculinos

Voz 12 12:31 de disfraces igual no sé cómo

Voz 0230 12:33 padecían y con el marco ni con la interlocutora al final la palabra elegida ha sido arrestos he consultando un diccionario de sinónimos nos conduce coraje audacia intrépida arrojo brío ímpetu ánimo determinación resolución valor valentía Viza ría gallardía enjundia atrevimiento osadía

Voz 12 12:56 desde coraje también podríamos ira agallas ánimo arrestos arroz audacia bravura cólera nuevo huevo

Voz 0230 13:05 ves empuje

Voz 7 13:07 energía enjundia furia heroísmo hígado no te voy a mira aliado tímida acción intrépida pecho rabia trapío valentía y valor

Voz 3 13:16 a mí la mejor parece trapío City en usted trapío no le salga fuera vaya mal rollito

Voz 0230 13:25 es todo un poco zen agosto pero todavía puede empeorar por ejemplo hoy en el diario El Mundo leemos una entrevista a Luis Bárcenas preguntan es verdad que usted dio cuarenta mil euros en metálico a decir no responde Bárcenas eso corresponde otro sumario todavía no voy a decir nada

Voz 5 13:51 todavía queda Raña por rebañar lo que puede ser estimulante para la imaginación porque no es fácil seguir creando excusas inverosímiles

Voz 0230 13:59 no era el PP son personas que hacen cosas frase para la posteridad una más excusas siempre los símiles

Voz 8 14:04 yo quiero que penséis cuál ha sido la peor excusa que habéis puesto cuando no queréis algún sitio un acertante que me lo seis porque cualquier excusa que hayáis puesto no va superar lo que ha pasado con una niña es de México tiene tres o cuatro años mientras estaba desayunando quería convencer a su madre que no quería ir al colegio no podía ir al colegio empieza con esta primera excusa chocolate pero

Voz 2 14:27 bueno uno como el chocolate porque veo que te con los que es

Voz 8 14:38 le pica un mosquito y Dama del ofrece un poquito de pomada pero ella dice que no que no es suficiente así que arranca la segunda excusa

Voz 24 14:49 y qué

Voz 8 14:52 está enfadada ya no les gusta estar enfadada entonces

Voz 12 14:55 la no fue al cole porque si los sitios normal pero

Voz 8 14:58 no es suficiente la madre sigue insistiendo en que tiene que tomar chocolate ir ir al colegio así que tercera excusa

Voz 12 15:15 tres cuatro años la niña galope coger

Voz 21 15:19 la baja maternal claro que genial no

Voz 25 15:24 lo bonito con va dentro de la Liga toda la vida

Voz 14 15:33 vamos a hablar de cocina aparecería lo Hornillos que me acuerdo hablar

Voz 10 15:39 mira darías al mundo las cacerolas de las escaleras de Lasarte curar de chocolate muchachas nos oye en dos lo porque hacía mucho tiempo que no sea el más alto descastado poquito alejada de las fogones un trabajito muy bien pagado con Hacienda no se puede decir el trabajo no

Voz 24 16:06 sí

Voz 10 16:07 no va a ser haciendo sale trabajando de doble de la ministra de Serrat bueno lo entrevistas radiofónicas me ponía me pongo una peluca David Bisbal la diferencia si ya puede descansar

Voz 14 16:23 sé que muchas de las entrevistas caímos de allá eres tú el que habla muy fácil explica

Voz 10 16:29 es decir cosos el tipo a los ligamentos bajar se sube a lo mejor son baja mejor sigue igual

Voz 14 16:36 sí es delito si sale ya natural y más fácil hacer un cordero lo oye

Voz 10 16:42 los abrazos de comidas no viajes ojo esto te mazo e cositas interesantes porque sería muchos estáis preparando nuestros Olga ciudadanía los viajes pero a la hora de hacerse pasar aleta es muy importante pensar en la comida no les vamos a ayudar en ese me ha comido la maleta eso yo no tengo nada no como nada de lo que hagan en ningún país por ahí que no sea España polaco queda tan rica mareada mérito que tenemos en España parece que sí parece que es una democracia que cuando estemos en un país extranjero verdad

Voz 14 17:22 te tienes que comer ellos pero esto lo dices como Francisco Hornillos como ministra o las dos cosas hosco ya lo quiere quiera habla pero Francisco no distraer día sí oye oye Ray sí pero tú conoces lo de llevarte comida española de viaje lo mete sentado aconsejan dos a dos por día

Voz 10 17:44 habrá teatro para ver si me voy por quince días de viaje treinta Tubert me voy treinta llegaría G pues el nombre de treinta

Voz 14 17:56 estamos haciendo si cosita con los dedos

Voz 10 17:59 el tema es que llevo treinta sesenta ataba presión La Valeta si hace falta lo mejor pues me hago pagó ver un cuscús por ejemplo dos saca de todos los frijoles vacilar un poco de sushi prepara pues un poco de canguro Apple hormiguita fritas Tallín Koala fileteado apostando cháchara

Voz 14 18:17 esto que has dicho comida comida española sea todo lo que has dicho platos típicamente no

Voz 10 18:26 pensábamos en que cualquier plato de cocina que se haga en España soplado España

Voz 3 18:30 ahora sagrado como la ministra que no sé si

Voz 26 18:38 Arshad preocupes Francisco todos llegó la Gurtel

Voz 10 18:42 con la boca

Voz 27 18:43 datos preocupas unos ya que a cuidar el hijo Gran Via avión adiós

Voz 12 18:56 viendo como yo

Voz 14 19:00 no son poquito Mainar un poquito pero no no nos Francisco Javier adiós

Voz 12 19:06 ya duermen poquito tanto

Voz 28 19:11 sí

Voz 0470 19:16 hoy tenemos Ventana de la tele a partir de las seis con Mariola Cubells pero antes un aperitivo con Marta Estévez

Voz 1509 19:21 sí porque yo os voy a presentar a Isabel Rábago de la que

Voz 10 19:24 todo el mundo habla por ser la nueva Secretaría de medios comunica

Voz 1509 19:27 el del PP de Madrid y a lo mejor no la conocéis quién bueno que sí o no a Valencia

Voz 1220 19:33 no tiene por eso hoy vela conocido tiene

Voz 1509 19:35 tres años licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y su función dicen es asesorar a cargos medios sobre telegenia ella saber es si ella sabe de eso porque fue Miss Cantabria se presentó al certamen de Miss España en el noventa y tres María Isabel Rábago Ríos

Voz 5 20:02 porque aquí no pero bueno

Voz 1509 20:06 ahí sería conocer pero bueno ya también para preparar a sus políticos para tertulias y programas de toda índole como en los que ella aún pocos a conocer que son Sálvame deluxe son enemigos íntimos Viva la vida or supervivientes sí porque ella fue la isla ella se tiró del helicóptero ella peleó con gente como Carmen Lomana o Chábeli

Voz 29 20:28 yo les pedí disculpas a ellas y quiero pedir disculpas públicamente absolutamente a todo el mundo las pruebas del líder son para ganarlas son para disfrutarlas ese no es el espíritu de de supervivientes sí es cierto que quería ser líder porque sabía que la nominación esta semana me iba a caer a mí tensaba solamente en mi muy pido disculpas públicamente y acepto mi error y las consecuencias que pueda tener

Voz 30 20:50 bueno lo de pedir disculpas ya lo tiene eh esto ahí iba a llevaba

Voz 12 20:56 hemos en Sálvame simplemente no por la política La Ventana

Voz 28 21:08 Carles

Voz 1509 21:08 Francina

Voz 0470 21:21 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio preparados ya para el desafío del gran Iturriaga pero antes

Voz 31 21:28 Byrne

Voz 1509 21:33 nuestra corresponsal es la reina ayudó Pilar de Francisco que emocionarse la reina porque no hay Rey ya sabéis que el rubio se ha ido de yo estoy Terra gente estamos ya hizo gato Wilson los dos de regenta hasta que vuelva el Rey mientras tanto diez pues una semana muy tú

Voz 10 21:52 complicada en Youtube convulsa como mini

Voz 1509 21:55 como You Tube ahora es un territorio sin ley ahora mismo que se hace pues es un poco versionar lo que ya existe reconoce seis esta canción de América es el fenómeno mundial de la temporada tiene más de doscientas mil visualizaciones en You Tube bien puedan versionada en nuestro país con esto es España supera el millón de reproducciones esta canción la hecho un cómico a unir pensé esta esta que esta sonando un poco intenta reflejar lo que es Estados Unidos bien la versión patria sobre intentar reflejar que es España lo ha hecho David Sainz responsable de la webserie de culto malviviendo la escuchamos

Voz 32 22:30 la pena toda España como haré erupción ve la caña estar de ella obtengo le daban ya hay poco pecera para tanta Piraña lo que gano lo banco Bonoloto porfía Canet tan fui a Ibiza me Betsy de blanco en mi pueblo todo antes era campo

Voz 1509 23:03 bueno para ser justos el letrista no esta vez Sáenz de Mariano Rajoy la verdad si prospera la moción de censura perderemos un gran letrista es es así seguimos con cosas fresquitas de verano las la actividad ahí está momento escoger qué quieres hacer con tu vida Letras Ciencias da un poco igual porque aunque estudios en acarrear una carrera letras estás toda la vida haciendo números pero te puede ayudar un poco Javier Santaolalla un youtuber físico el tiene el canal date un voltió más de cuatrocientos mil suscriptores tiene dos consejos para todos aquellos que quieran hacer Ciencias

Voz 33 23:37 aquí tengo dos besa el primer mensaje que voy a dar es el pesimista las carreras de Física Química Matemáticas Ingeniería son carreras muy difícil realmente difícil no te regalan nada hay que estudiar cualquier persona que te diga lo contrario te va a engañar las carreras de Ciencias son carreras muy difíciles que requieren mucho trabajo Beiro cine verdad te gustan y estuvo ilusión y tu sueño pues con ellas estudiar una carrera de ciencias no es ver vídeos de Youtube es algo completamente distinto

Voz 1509 24:06 vale yo creemos estás haciendo una doble título

Voz 1220 24:08 yo quién viendo vídeos de

Voz 1509 24:11 lo del día aunque sea por los vídeos de gatitos con Malí dame un área bueno el Nobel para mí podrá esperar este año vamos con otra youtuber que yo creo lo va a conseguir antes que yo a lo Mora ella es una estudiante de medicina están tercero y dar recomendaciones en su canal de Youtube sobre cómo prepararte para ese apocalipsis TIM es decir la selectividad

Voz 34 24:32 Mar estaba cundía el pánico que pensaba Dios mío trece Mora con todo un libro nueva al tiempo estoy inhumanos y lo hará con lo que pienso desde ahora que es multiplicado por millón en dos de ellos la Academia para Mattei explica el resto del día lo ocupaba el retorno de asignaturas bueno la sin que sale la nota que salir doce de la noche es horrible vale pelaba toda gente llamando a las compañías compañero Wise como he estado muy de caos

Voz 1509 25:00 nervios crisis de ansiedad líneas caídas parece que describe el protocolo para participar el desafío auténticos momentos que sabes que deciden al resto de tu vida esta youtuber también cuenta su día a día estudiando medicina días de momentos entrañables tu primer día en bata blanca día con estos copio tu primera disección ida algún truquitos para aguantar pues esos días tontos que tienes tu primer encuentro con el bisturí el formol

Voz 35 25:27 enviado vía el truco máximo que se llegó la banca eso casa echó un poquito de Socorro debía comunica a veces doy fuman favorito contra el alcalde Massimo dictaduras con la pieza vital como claro lo del folk modélico de San fuerte siendo ya a que si es válida del boom no

Voz 1509 25:47 me encanta también la musiquita que apuesta para explicaba

Voz 1220 25:50 no es el tema en el encuentro

Voz 1509 25:52 el truco está muy bien está muy bien ya vayas a cambiar el de Fotis a tu chiquillo a tu retoño bandas Arman programa Cárdenas que te va a hacer falta coge perfume bien por último un consejo siempre vamos a acabar a lo grande porque en un consultorio sexual que ha abierto la madre Paco León y María León Carmina ella tiene un canal en Youtube desde hace mucho Carmina tú ya acaba de abrir un consultorio sexual con una amiga sabes base de una fiesta de pijamas la verdadera no las de Hannah Montana donde se cuentan las cosas porque el sexo ya se sabe que es mejor cuanto más tarde por eso casi siempre en un after pero vamos a hablar de Carmina de su vida atención que porque responde sobre sus costumbres con su amiga

Voz 36 26:35 hola querido amigo mio solicita mía vamos a hablar sobre el sexto las como la duda no manda hacer algunas preguntas estamos ante un un te postura podrá tradicional es le

Voz 23 26:48 el misionero no yo no muchas de misionero porque esos carga con con noventa

Voz 2 26:52 lo lo ha

Voz 1509 27:01 me encanta consejo aclara esa inquietud que lo hagan

Voz 5 27:04 además en estos eh llegó el desafío y antes de él

Voz 1220 27:16 saludar a pues lo vamos a saludar a primero y luego vamos a ver una clara ocasión están con nosotros una semana más el gran Donato José Luis eh bien el este este programa he perdido este programa no lo voy a explicar este concurso los a veces a veces hay que reconocer que al AVE pero lo de la semana pasada ya fue ya fue ella excesiva entonces pareció venga la ONU llengua bien tengo a mi ya ya durante la emisión en diré

Voz 37 27:49 esto es hubo hubo cosas

Voz 1220 27:51 ranas no bosques que pregunta pero quién eres Donato pero quién eres José Luis escuche otra vez la el el el programa el desafío y me di cuenta que no sólo con cursaban Donato y José Luis sino que se coló un farsante un farsante que responde al nombre de Arman quería que ya no estuvo toro Leandro

Voz 10 28:12 perdona logro de Dios lo que estás diciendo

Voz 1220 28:14 esto si más fue tengo pruebas cualquiera podrá el podcast con lo cual Arnau han que sepas eh que sepas que sé donde vives no te digo más va a esta cosa acción ya pero ya se sabe que no está vetado como luego no no está vetado si aviso Isaac tarjeta amarilla sobre todo a Donato que estuvo también estuvo también muy juguetón hotel vale entonces venga dale José Luis Padrino Madrid con lo cual bueno por es muy inferior in injerencia pues anular lo de la semana pasa

Voz 12 28:52 la llegada José Luis eh tales elige

Voz 1220 28:57 el hijo Tony Blair perfecto hay Donato

Voz 38 29:01 no vamos ahora a Fassino

Voz 1220 29:04 venga José Luis dale se termina mayo que tiene muchos refranes uno de los más populares es ese que dice que hasta no sé qué día de junio no te quites el sayo de que ya estamos hablando

Voz 38 29:17 hasta el cuarenta de mayo junio

Voz 1220 29:21 nueve su victoria la Champions el Madrid cuatro doblete europeo con el escudo del baloncesto cosa que no había pasado hace cuánto tiempo veintiséis años cincuenta cuenta tres años o es la primera vez que pasa es la primera vez que pasa si sumamos la Champions de fútbol y de baloncesto del Real Madrid cuantos cuanta nos dan pista Michael Jordan Le Bron James

Voz 12 29:45 a tres perfecto juega José

Voz 1220 29:48 es Kevin esta pregunta madre mía hablando de fútbol hoy se cumplen treinta y tres los años de la tragedia de Heysel no está acordáis seguro el máximo uno los máximos horrores acontecido en un campo de fútbol lo fue antes del comienzo de una final de la Copa de Europa como la que vimos el sábado pasado que la tenía que jugar un equipo inglés yo otro italiano que qué equipo será José Luis Liber

Voz 12 30:12 a Luis como está algo parecido treinta y nueve

Voz 1220 30:15 bueno todos ni seiscientos heridos una pregunta esto ya es un aniversario más festivo y tenemos que felicitar a Christina Rosenvinge ah sí sí sí sí cantante madrileña ascendencia danesa que hoy cumple años el José Luis de letrada me Rosell

Voz 22 30:38 este ERE se se SEC

Voz 1220 30:44 sí

Voz 22 30:45 sí sí

Voz 1220 30:48 a Rosen

Voz 39 30:51 que la L

Voz 1220 30:53 ha fallado no pasa nada Christina Rosenvinge se dio a conocer al frente Nablus y una banda que que se llama que se llamaba tres opciones Cristina lo has dicho de letras

Voz 0230 31:04 me Rosenvinge Juan

Voz 1220 31:07 sí sí no no eso era para no decir sea porque si bien

Voz 12 31:10 dije ya se lo estoy diciendo la crisis destina el doble frente frente estuvo al frente de una banca doble vale venga va

Voz 1220 31:20 tres opciones de su banda Cristina de los castigados sin postre Cristina en los subterráneos Cristina y los imputados de la Gürtel Kristin los subterráneos correcto siempre me ha gustado muchos todos los castigado sin postre que el otro grupo no era el de Cristina que actuaba con quién quiénes serán Nancho Novo y los castigados sin postre Pablo Carbonell los castigados sin postre o Luis Barcenas y los castigados sin Boston

Voz 3 31:49 Nacho Novo Nacho Novo correcto o pregunta

Voz 1220 31:54 estar siempre que no la padezca sea dime cómo se llama esa dolencia primavera primaveral que consiste entre otras síntomas falta energía cansancio somnolencia yo la verdad es que debo tener la tú decías mal sueño ansiedad eh

Voz 22 32:07 tener efecto astenia cuánta gente cree

Voz 1220 32:09 es que en España la sufre tres opciones

Voz 3 32:12 dos seguro tres veinte por ciento

Voz 1220 32:15 la población no cuarenta por ciento de la población o el cien por cien de la población de los cuarenta cuarenta cuarenta aparentó correcto muy bien y llegamos a la pregunta era

Voz 12 32:31 no

Voz 8 32:32 igual estoy creando demasiadas expectativas estás muerto

Voz 12 32:35 te vas talleres a At

Voz 1220 32:38 tensión silencio por favor veinte Se abre el telón si sale cerdo ya me me uso

Voz 3 32:45 currando le algo al oído al otro a otro cerdo valer está susurrando algo al oído luego le pide que no se lo diga nadie pregunta que he comido hoy

Voz 19 32:57 todo ello los sé

Voz 1220 33:01 claro claro

Voz 12 33:04 claro bueno bueno

Voz 1220 33:08 pues esperar para exhumar ocho la atención sólo ha habido un fallo con lo cual con la doble José Luis a Chop heleno

Voz 12 33:15 el ex campeón al oro eh venga venga empezamos

Voz 3 33:23 es una fácil para empezar o igual no como se escribe Gara

Voz 22 33:28 con je je

Voz 1220 33:31 J J G O J J

Voz 3 33:33 eh

Voz 38 33:36 J

Voz 1220 33:37 el está muy muy buenos días y ha dejado así rápido otra palabra que además como además de garaje tenga una High una

Voz 3 33:45 J

Voz 38 33:48 una fe Lluna eh

Voz 12 33:58 jabugo bien sí sí se encontraba muy bien

Voz 1220 34:05 nunca me cuenta mi hija

Voz 12 34:10 enviar Francino siempre pensando en lo mismo

Voz 1220 34:14 en el cónsul

Voz 12 34:16 la atención atento Donato

Voz 1220 34:18 en el Consultorio uno de los últimos consultorios de Berto Romero en el programa de Buenafuente le preguntaron cuánto tiempo debes dar a tu pareja para que te confiese una infidelidad de la que tuya te has enterado tú te enteras de una infinidad de tu pareja cuánto tiempo les queda tu pareja para que tu pareja ya tres soluciones vale una semana

Voz 38 34:39 mi pareja me lo diga a mí yo ya sabía si tú leerá su margen dice bueno a ver si me lo dice todo en vez de ir a casa

Voz 1220 34:47 tres opciones una semana como mucho no pasas de ahí cinco años o hasta que te vuelva a engañar

Voz 38 34:56 entonces cuál de las RTE Romero

Voz 1220 35:03 no está mal hacer no en el de Buenafuente en el de la tele algo le alguna semana haciendo baños cuando te vuelve a engañar

Voz 3 35:11 yo cuando te vuelve a engañar vale vamos a escuchar a Alberto te recomiendo cinco años

Voz 15 35:18 hace cinco años en cinco años aún no ha contestado un ultimado platos dice o me lo cuentas ya o dentro de dos años me voy con mi madre

Voz 12 35:32 qué cinco

Voz 1220 35:35 una legislatura que crees lo hará toque cuesta más divorcios aquí en España la infidelidad o el exceso de discusiones en una pareja sí señor el exceso de discusiones cuál crees que es la década de edad en la que los españoles son más infieles en los veinte en los treinta o en los cuarenta la XXIX entrega de nueve de cuarenta cuarenta y uno los dieciocho

Voz 38 36:02 tú piensa en crisis

Voz 12 36:05 sí la de los cuarenta si se pregunta

Voz 4 36:10 hoy recordamos hoy habría

Voz 1220 36:12 hoy habría cumplido setenta y un años el gran Constantino Romero grande grande grande para que el tiempo como era el tiempo para Chris te para que Constantino Romero

Voz 12 36:23 no

Voz 1220 36:28 la señor Donato vamos a pensar en la doble no además de presentador era un gran doblador de doblar voz

Voz 3 36:34 me refiero sí ir puso puso aguanta ya no década

Voz 12 36:39 no no no

Voz 1220 36:42 a grandes actores así tuvo que decir producto jo muchas grandes frases como estas dos Mauro Dos frase tal sancionar a Baby vale alegrarme el día vale que actores eran los protagonistas que dijeron Saro sayo en árabe IBI y alegrarme el día dos

Voz 38 37:02 sí

Voz 12 37:06 si Ale

Voz 38 37:07 solamente alegrarme el día sale Grace Harry

Voz 12 37:10 sí sí sí sí yo lo he dicho

Voz 1220 37:16 también Konstantin era la voz

Voz 12 37:19 hemos hablado estos dos Pere

Voz 1220 37:27 el cadáver bien Constantino Romero era la voz de dar veinte era hasta Tarbes ayer dar Weiler tiene una mítica fraseo que te pregunto cuáles ojo espera pena pero pero la frase sin luz

Voz 22 37:43 soy tu padre no

Voz 3 37:46 soy tu papá yo soy tu padre o look

Voz 22 37:49 yo soy de ese el que usted me habla

Voz 38 37:52 cuál es no hacer nada que has dicho no

Voz 12 37:55 no no nada boda pero ahora Case dijo el peligro no ha dicho sólo yo soy tu padre

Voz 38 38:03 padre

Voz 12 38:04 a ver todos no discuta a ver este dato ya vale

Voz 1220 38:09 parcial donando Ángel luego no hay tiempo han dicho yo soy tu padre luego te he dicho la pregunta en la pregunta lo era no yo soy tu padre porque la gente cree la frase clásica de soy tu padre no se dice en la película punto a final pregunta ha dicho doblega pregunta doble doble esta declaró

Voz 12 38:25 vale vale vale doble el otro día

Voz 1220 38:27 en una entrevista Risto Mejide declaró que su mayor decepción era haberse dado cuenta a los cuarenta y tres que era que a los cuarenta y tres años él era tres opciones

Voz 22 38:38 burgués machista o de derechas eso había sido su mayor decepción cuál de estas tres

Voz 40 38:47 hombre no entre de moda de moda

Voz 12 38:49 sí sí es verdad última pregunta

Voz 1220 38:55 a ver madres padres que van niños pequeños en el en el coche ahora volviendo del cole tapar de los soldados por favor si no Pablo subidito de tono pero bueno yo creo que es buena dejad el volante pregunta cuida al silencio

Voz 0230 39:12 eh

Voz 1220 39:14 abre el telón sale un hombre vestido de milita

Voz 22 39:18 vale se cierra el telón

Voz 3 39:20 se vuelve a abrir Isabel ese mismo hombre

Voz 1220 39:23 unos años después participando en una peli porno vale expresión una peli porno claro claro expresión Donato sí sí un hombre es que primero primero es está vestido de militar y luego está participando en una película por

Voz 3 39:43 no bueno sí populares es una expresión popular ah bueno sí claro claro

Voz 12 39:51 venga a plantear una puede piensa piensa que el soldado puede tener a lo mejor alguna gradual claro realizado ya ya está ya está

Voz 3 40:00 no

Voz 12 40:01 porque ser un soldado raso puede saludar cosa silencio

Voz 38 40:07 salgo a comer hago por no Szabo

Voz 1220 40:11 sí sí un cabo porno seis

Voz 12 40:13 lo digo por dos cuidado a ver

Voz 1220 40:16 vale acaba que decir Donato dedicado de cabo a Ramos

Voz 12 40:29 la concurso está tocado tres fallos uno con la doble

Voz 1220 40:39 sí muy laxo

Voz 12 40:41 ah no

Voz 1220 40:45 José Luis Diez Donato ocho Donato elige temas a partir dos temas JFK o Agustina de Aragón Kelly

Voz 3 40:54 rápido que te quedas sin tiempo

Voz 38 40:55 Agustín llevará Agustina de Aragón

Voz 1220 40:58 José Luis elige la otra vale venga Donato empezamos contigo Agustina de Aragón resulta que no era de Aragón on sino que nació en donde tres opciones Reus como Buenafuente en Santiago de Compostela como Rajoy o en Bilbao como yo

Voz 12 41:14 uso Reus

Voz 1220 41:15 Dago del Compostela o Bilbao saco ha dicho Reus

Voz 12 41:20 Reus

Voz 1220 41:20 eh Francino Báez esta pregunta se coloca con nueve José Luis pregunta para ti JFK nació el diecisiete y murió el sesenta y tres da justo hoy una ciudad ciento un años cobra no es elegido el el tema

Voz 3 41:32 a donde murió en Dallas

Voz 1220 41:35 efecto once puntos para José Luis Donato en qué guerras hizo fama osa a la Agustina de Aragón

Voz 38 41:44 no hay pista una guerra

Voz 12 41:47 la de Dios

Voz 1220 41:49 pero muy bien lo ha dicho la letra lo he dicho adiós

Voz 12 41:52 no ha dicho lo ahí depende vale vale vale vale

Voz 1220 41:54 con diez puntos para José Luis Rallo conspiraciones aparte a quién le cayó el muerto de las es innato de John Fitzgerald Kennedy Lee Harvey Oswald José Luis esta esta esta pregunta sigue igual no lo sabía espera Agustina de Aragón era o fue tres opciones uno fue lesbiana era lesbiana esto no se sabía era polígamo

Voz 3 42:18 opción Taboadela mira ajenos era virgen Hinault conocía pero que

Voz 1220 42:23 de las tres Donato

Voz 3 42:25 sí

Voz 1220 42:28 bueno al principio sí pero luego no hombre fue la Liga belga se casó con dos hombres a la vez a José Luis hablando de esto JFK el atún pica a flor de sus supuestas amantes estaba la rubia por más José Luis Morelli Monroe pero eh todo Morelli Donato el Imperio Donato pregunta Palatino Morris el salto a la fama de Agustina de Aragón fue algo casual pues cuando sabes que acoge una amenaza más sí

Voz 12 43:01 esa no cogió y una

Voz 1220 43:05 la mecha de las manos de un soldado herido hoy de Spa disparó un cañón que para los franceses bueno porque estaba Agustina de Aragón estaba allí porqué tres opciones como él estaba llevando la comida su marido estaba huyendo con su hijo pequeño y de repente se vio envuelto en aquella movida que marido o estaba en una despedida de soltero

Voz 12 43:26 vale pues nada todo vamos a la comida su marido perfecto

Voz 1220 43:32 para José Luis JFK José Luis si aciertas esta ya te colocas ya no te pueda alcanzar Donato Olga Aceca diversión fue también el nombre de una película dirigida

Voz 12 43:43 por un controvertido cineasta por quién

Voz 1220 43:46 sí

Voz 12 43:47 sí está Oliver Stone

Voz 1220 43:51 número aumentó un momento un momento porque José Luis todavía sea cierta la siguiente la semana que viene juega por el tocadiscos acierta la decimoquinta en una encuesta realizada por Gallup sabeis da luz a Martin Luther King JFK y la madre Teresa salieron como las tres personas más admiradas del siglo XX bueno pero en qué orden en qué orden José Luis estéril te recuerdo Martin Luther King eh

Voz 22 44:17 el JFK y la Madre Teresa cuál fue el orden

Voz 12 44:22 esa

Voz 1220 44:24 bien empezamos bien porque no es eso

Voz 40 44:26 co teníamos el Trocadero

Voz 1220 44:28 es que es Luther King la Madre Teresa JFK sobre el orden de las persa

Voz 12 44:33 es evidente

Voz 1220 44:36 vamos a despedir como se merece adorando nato todos Donato un abrazo

Voz 12 44:46 le saluda me saludaba

Voz 41 44:52 vaya a ver a saludar a mis amigos a mis compañeros de