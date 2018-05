Hora 25 Deportes: España pone ritmo al Mundial (29/05/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 hoy veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes a ya queda menos para el mundial no

Voz 4 00:15 siguen en avión la selección preparándose a tope pleno bueno mira te te traigo lo último de la selección preparando el Mundial que es la canción que ha hecho Sergio Ramos con el cantante de Marco flamenco

Voz 5 00:27 para animar a la Roja en el Mundial

Voz 0919 00:29 hola presta y canta Sergio Ramos Sergio Ramos

Voz 4 00:32 los hijos de Marco flamenco presta atención que que va a ser el pelotazo del verano verdad

Voz 0919 00:56 España levanta todo sabe como referente musical que recomendación que tu me la noto la suerte de este explosionaba aprender hasta Piqué fue el primero y no descarto no despertó Que Ciudadanos la pongan sus mítines ya está negociando Albert Rivera no tengo ninguna vamos a Sergio Ramos de Marcos flamenco va sonar la canción esperemos que mucho tiempo que lleguemos hasta la final por lo menos porque hay que recordar que Sergio Ramos hizo una canción para la Eurocopa de Francia no volvimos en la primera fase y aquello sonó la vida más bien poquito no nos engañemos Roland Garros Nadal ha ganado su partido com Bolelli ya sabéis que ayer iba ganando dos cero se suspendió por la lluvia bueno pues ha ganado el tercero hoy IVAJ Oanes segunda ronda con el argentino Guido pela también ha ganado hoy Garbiñe Muguruza Kuznetsova tenemos deporte en directo también baloncesto playoff de la Liga ACB se juega el segundo partido entre Unicaja Baskonia vamos al Martín Carpena ver cómo está Justo Rodríguez buenas

hola buenas tardes Jesús tiempo de descanso sí aquí en el Carpena con paliza del Baskonia XXXIII única cincuenta y dos Baskonia un partido muy malo por parte de los locales en el público pitado todos los jugadores el técnico Joan Plaza porque ahora mismo el Baskonia es muy superior está clasificado en estos momentos para las semifinales Bengoa el alero el escolta para ser exactos del Baskonia máximo anotador con nueve puntos Nemanja

Voz 0919 02:26 Canedo Beach el escolta serbio del equipo cajista

Voz 1179 02:28 máximo anotador de su equipo con once tiempo descansó treinta y tres Unicaja cincuenta y dos vasco

Voz 0919 02:34 luego a las diez Se juega también el segundo partido del play off entre el Tenerife y el Real Madrid ya sabéis que el Madrid ganó el primer partido si ganan hoy los blancos estarán en la siguiente fase en fútbol uno de los hombres del día es Leo Franco el que fuera portero de el Atlético de Madrid de la selección argentina que hará estaba como Relaciones Institucionales del Huesca ha sido elegido por su junta directiva para ser el entrenador del equipo la próxima temporada en Primera División Leo Franco tiene el título nacional de entrenador no había dirigido en la élite yp pasa de ser relaciones institucionales del club a ser el entrenador la próxima temporada enseguida empezamos con todo y no vamos a Las Rozas con la selección española pero antes como siempre en el inicio del programa a vuestros mensajes que que ha habido mucho sobre la acción de Salah perdón de Sergio Ramos is Salah hay opiniones para todos

Voz 6 03:29 oye pues mira yo con el tema este de Salam he llevado una decepción fíjate tú también me parecía un extraordinario jugador para ganarle al Madrid pero este tema me lo ha hundido porque oye pero bueno qué pasa eso es fútbol te has lesionado ahora sí está en en tu país está haciendo patria con el tema eres tú el primero que tienes que salir a decir hoy dos señores no saquen las cosas de quicio lo que esto ha sido una una lesión Gómez como Si yo lo hubiera lesiona o al otro hombre por favor no me gusta no me gusta nada eso tío ahí calladito de levantando los ánimos sólo mucho nada ocurra vamos ah no que si quisiera haberlo lesionado novelas al hospital se iba pero no perdón no quiero decir nada de eso que por favor esto no me lo que hay es mucho cuidado bueno

Voz 0919 04:25 a ver al vuestro mensaje

creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 0919 04:49 todos los medios

Voz 8 04:51 de comunicación cuando es una acción gravísima que va a lesionar a la claramente agarrando al brazo cayendo sobre él porque tú cuando te estás cayendo normalmente intentas defender para no teman cuando no esté arrobas brazo hice asegura que lesionar le claramente es gravísimo y nadie dice absolutamente nada parece que estáis todos con la misma música

gracias Bale Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:29 con la misma música no que en este programa

Voz 9 05:31 margen de la canción de Sergio Ramos ponemos tema

Voz 0919 05:34 se empezó a mover

Voz 10 05:36 no no

Voz 0919 05:45 segundo día de concentración de la selección de Lopetegui en Las Rozas Antón Meana buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes antes de que llegue a Las Rozas este hit de Ramos que recordemos se llama una estrella en tu corazón otra estrella tu corazón ya tenemos una gran enviar otra estrella tu corazón la actualidad de llegado ni el hit miramos que recuerda que sigue de días libres descanso por la final de la Champions no va a estar en el primer amistoso no va a jugar el domingo en Villarreal con la selección española pero sí que van a estar ya en el amistoso de Rusia el día nueve contra Túnez en Krasnodar hoy primer entrenamiento mañanero han tenido la tarde libre de hecho pueden dormir fuera de la residencia de la rotar mañana a las diez la siguiente sesión con muchas caras nuevas con los jugadores que vienen a completar estos días los Iñaki Williams Yeray y compañía Icon Yago Aspas en el foco de todos muchos Le piden de delantero centro titular el mejor nueve de España este año es Yago Aspas él ha hablado de su conversación con Morata después de la lista

Voz 11 06:46 pero bueno es una decisión que que tendría que tomar el míster sólo podían estar XXIII han quedado no sólo Álvaro sino muchísimos compañeros muy buenos fuera peruano también tenemos el el recuerdo de del Mundial que recordar Götze metió el gol en la final ni tampoco está en el Mundial esto va por etapas y tienes un año malo pues bueno de otro compañero que está mejor y que tiene la oportunidad de

Voz 0919 07:10 a reconocer conversación Gaspar Morata debió ser tremendo altillo por Whatsapp que es como si ahora estas cosas dijo hoy en la rueda de prensa dicho Yeray que tampoco están haciendo mucho en los entrenamientos que simplemente es una toma de contacto pero más allá de la lesión de Carvajal todos tenemos claro que para el once del debut contra Portugal la única duda puede estar en el centro del campo ese Koke o Thiago pero que Lopetegui el bloque lo tiene claro y lo está perfilando para debutar bien Junta Cristiano Ronaldo recordemos que España va a jugar dos amistosos antes del Mundial ante Suiza y ante Túnez precisamente nuestro rival en el primer partido del Mundial Portugal jugó ayer un amistoso sin Cristiano que está todavía en en otros asuntos Bruno en buenas tardes hola Gallego muy buena como fue el estreno de los portugueses regular no

Voz 0301 07:54 sí bueno con mezcla de titulares y suplentes sin Cristiano Ronaldo se nota mucho en la pegada en la amenaza también que supone para los rivales se puso es verdad dos a cero arriba y sobre todo con errores en defensa le acabaron empatando por destacar yo creo que va a hacer un muy buen Mundial Bernardo Silva jugador del Manchester City que López volvió a jugar en banda derecha jugó un auténtico partidazo jugadorazo también

Voz 0919 08:15 a la selección de Irán que rival en nuestro grupo

Voz 0301 08:17 sí que normalmente es un equipo bastante seguro en defensa sólo ha recibido dos goles en los diez partidos de la fase de grupos de ayer precisamente en los dos goles de ciento Sunde el jugador de de Turquía fueron errores sobre todo especialmente en el segundo un error del portero al final del partido Turquía dos Irán uno

Voz 0919 08:34 ya tenemos el primer amistoso de Argentina

Voz 0301 08:37 a sabemos y jugar a Messi si va a jugar de Leo Messi de mediapunta y de hecho ya sabemos el Lomce a ver qué tal te suena gallego Caballero en portería Ansaldi tal México los laterales con Otamendi Patxi o como centrales Mascherano y lo censo en el centro del campo Messi va a estar acompañado por Di María en la izquierda y la derecha y el Pipa Higuaín arriba todavía entre algodones el Kun Agüero aunque se espera que llegue bien al al Mundial

Voz 0919 08:58 a ver cómo llega Messi ocho y treinta y nueve esto es hora25 deportes en la SER

Voz 16 10:26 esta pues se ahí tengo satisfecho con un trabajo pero la estación que no había acabado aún su etapa después de cuatro años de éxitos Ojeda alquiló una comprimen en Segunda División B sigue dejarlo décimo en su debut en Primera ha asegurado que hasta muy cerca de renovar hasta que se cruzó el Sevilla un tren dice Matxín no pasa dos

Voz 17 10:45 lo que hemos estado eh francamente cerca porque ninguno de los dos nos hemos vuelto locos que nadie piense que las posturas eran que que yo quería aquí ganar algo que que es hoy

Voz 0919 10:59 eh

Voz 18 11:00 pero bueno cuando pasó

Voz 17 11:02 por delante una se suele decir no cuando el tren pasa una vez Si bueno yo creo que era el momento de cogerlo

Voz 0919 11:10 ha pasado entre muy exigente como es el Sevilla ahora mismo tendrá que esperar Pablo Machín para saber si por ejemplo puede contar la próxima temporada con el central inglés porque el Barça está detrás del central del Sevilla Santiago allí qué tal muy buenos gallegos si el club azulgrana ha decidido poner en marcha la operación el Anglet para cubrirse las espaldas y finalmente Umtiti no renueva con el Barça el entorno del jugador admite negociaciones muy encarrilada con el Barça el precios de treinta y cinco millones de euros

Voz 19 11:37 en las últimas horas se ha avanzado en el fichaje su representante nos dice que no está hecho todavía porque el próximo paso es reunirse precisamente con Machín para hablar Isabel que quiere de él pero el entorno del jugador Nos admite negociaciones negociaciones muy encarrilada por parte del Barça para fichar a Clement le mañana presentarán a Pablo

Voz 0919 11:55 sin con el Sevilla y otro entrenador que ya tiene equipo para la próxima temporada es Leo Franco el que fuera portero argentino durante muchísimo tiempo un gran portero ahora estaba en el Huesca creo que de su cargo era director de relaciones institucionales pero Leo Franco tiene el título de entrenador Luisa va días sorprendentemente es el elegido para dirigir al Huesca en primera división buenas tardes

Voz 18 12:21 qué tal Jesús pues efectivamente el portero es el elegido para dirigir al Huesca en su primera aventura en Segunda División en Primera División tras el ascenso de Segunda ya ha llegado esta situación como hoy ha dicho en su presentación con sorpresa pero con mucha ilusión

Voz 20 12:36 eh es una oportunidad para mí que me encuentro realmente muy ilusionado muy preparado Il con muchísima ilusión para afrontar el reto de dirigir a la Sociedad Deportiva Huesca en primera división

Voz 0919 12:50 bueno pues que tenga suerte Leo Franco por cierto el Huesca consiguió el ascenso hace dos jornadas la última jornada ya no se jugaba el ascenso porque lo tenía recibió en casa al Nàstic que se estaba jugando la permanencia el resultado del partido fue Huesca cero Nástic uno atención que ese partido y ese resultado ha levantado muchas suspicacias hasta el punto de que se va a abrir una investigación Jordi Martí Barcelona cuéntanos

Voz 0985 13:22 sí muy posible denuncia de la Liga de Fútbol Profesional a la policía por sospechas de amaño en el Huesca Nástic la Liga por cierto ya ha interpuesto este año un mínimo de otras dos denuncias por indicios de apuestas ilegales las sospechas las desveló confidencial y la Liga como te digo Jesús siguiendo su protocolo asegura que es muy posible que esto acabe en una denuncia policial la Liga considera muy sospechosa la oscilación de las apuestas en el mencionado partido según fuentes de la Liga el visionado del encuentro descarta una actuación colectiva hay tampoco se ve nada individual aunque añade que esto no quiere decir nada en este último Huesca Nástic se detectaron movimientos de apuestas inexplicables que hicieron que más de la mitad de las sesenta casas de apuestas más importantes del mundo decidieran bajar la persiana bloquear el mencionado partido

Voz 0919 14:13 bueno volvamos a ver si la investigación conduce algo o no es muy difícil pero que estén atentos a la última jornada porque la última jornada la oscilación de los apuestas lo del próximo fin de semana en Segunda División es de locos fichajes a punto de cerrarse por ejemplo el del delantero del Espanyol Gerard Moreno por el Villarreal a qué esperamos

Voz 21 14:34 qué buenas tarde hora Gallego la operación está cerrada ya por las tres partes no ha habido ni negociación porque el Villarreal pagar a los veinte kilos de acuerdo de traspaso la mitad de la cláusula que es lo que se estableció en dos mil quince cuando lo vendió al español no se firma oficial todavía y esto es lo novedoso por un tecnicismo contable podríamos decir el español no ha decidido todavía si prefiere imputar los veinte millones de beneficios esta temporada y cuadrar las cuentas o esperar a cobrar el uno de julio y que le computen en la siguiente porque también necesitará vender por entre quince y veinte millones el club quedarán tiene un mes antes de decidir si puedo tener algún ingreso más a día de hoy parece casi imposible pero ya sea a finales de junio o principios de julio está cerrado por las tres partes que se estar Moreno será del Villarreal por veinte millones de euros

Voz 0919 15:15 aquí lo que está cerrado es la permanencia del delantero Guidetti en el Alavés llegó del Celta y el Alavés ha hecho una segunda parte de la temporada impresionante certificando su permanencia en Primera División Javier Lekuona Guidetti se queda hola

Voz 0889 15:30 se queda queda al gallego muy buenas John Guidetti estaba cedido por el Celta hasta final de temporada el Alavés lo ha comprado ahora por cuatro millones ejerció la cláusula de compra de John Guidetti y él está encantado en la concentración de Suecia para el Mundial de Rusia miles de portada es muy contento por es un equipo muy top diez Betis seguirá en Vitoria hasta el año dos mil veintidós

Voz 0919 15:57 y en primera división estará la próxima temporada el Rayo Vallecano que hoy ha continuado las celebraciones por su ascenso con la visita a la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento gol alcaldesa Manuela Carmena claro a Manuela Carmena que que está acostumbrada desde que es alcaldesa un día viene el Real Madrid con la Champions otro día viene el Atlético de Madrid con la Europa League otro día viene el Real Madrid Baloncesto con otra Final Four por aquí ya cuando ha cogido al Rayo

Voz 22 16:25 dicho esto es fantástico lo habéis conseguido habían sido capaces de hacer esa gran eso nos van a decir cómo no que hacemos nosotros en Segunda nosotros creemos primera vez dicha por ello la vistos ha sido así que de verdad habéis hecho algo muy grande como alcaldesa de Madrid me siento muy feliz de que un equipo más de Madrid esté en Primera ya está ahí país estar en Primera pero para quedaron se la vuelta atrás eso ya no va a tener ningún tipo de alternativa hacia adelante y quién sabe si al final va a estar vosotros también no

Voz 0919 17:00 a ver si les esta nueva también en Champions te digo yo que era alcaldesa tiene un lío entre la Europa League la Champions la Euroliga el ascenso madre mía o José Palacio en cualquier caso felicidad absoluta de la gente del Rayo

Voz 1038 17:14 sí felicidad absoluta hoy en la en esa visita las instituciones por la mañana la parroquia en Vallecas y luego por la tarde en las instituciones política la ha dado más chicha ese encuentro como Manuela Carmena con la alcaldesa de Madrid porque además el presidente del Rayo Raúl Martín Presa le ha pedido varias cosas han tenido gracia Carmena también para contestarle

Voz 22 17:31 para nosotros se dio un grandísimo orgullo poco curioso la próxima temporada asistir a un partido que no hemos podido contar con la presencia de ningún alcalde de nuestra ciudad parecemos un poco que estamos un poco desamparados el Rayo es algo muy grande que lo cuiden que lo miman que lo protejan no pedimos más ni menos pero un trato similar a que a que reciben los otros dos club de esta ciudad claro que sí yo estoy dispuesta ir en la próxima temporada pensar en cualquier país que vaya porque os digo al que voy gana el equipo que apoyo así que tenerlo muy en cuenta e por último lugar tenemos una situación difícil en el estadio desde mañana a las nueve pues cuando puedan pues para intentar organizar una reunión con el presidente de la comunidad con usted y con nosotros Rayo Vallecano a eso de las obras pues ya iremos hablando que sea verdad es que cada Cacho si comimos las palabra

Voz 23 18:23 era Antonio Amaya capitán del Rayo Vallecano que les

Voz 0919 18:25 ya que tiene las obras en el estadio que el Palacio encantadora como siempre Manuela Carmena cómo está el Unicaja Baskonia playoff ACB justo acaba de comenzar el tercer cuarto quedan seis minutos para concluir este tercer periodo XXXVII Unicaja cincuenta y Baskonia once minutos para las no debe estáis en Hora veinticinco Deportes en la SER un motero aparca en la puerta allá donde vaya un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 0919 20:45 bueno tenis Roland Garros la lluvia ha permitido que se juegue en algunos partidos en el día de hoy por ejemplo el que aplazó ayer Rafa Nadal ante Bolelli ayer le dejábamos ganando dos a cero aunque en el tercero perdía tres cero con el italiano Nadal ha remontado ha ganado al final tres sets a cero está en segunda ronda de Roland Garros va a jugar ante el argentino huído pela y así lo ves Rafa Nadal

Voz 1774 21:13 su nombre es kurdo buen partido contra un rival difícil como a Joao Sousa con confianza grado la semana pasada semana hago lo cual compartió difícil a estar preparada para para jugaría en jugar agresivo y a lo e intentar no intentar estar estará a un nivel alto y bueno pero para dar un paso adelante el siguiente día está viendo que es un partido difícil muy bueno te voy a intentar estar agresivo e después contundente con los con los golpes más de lo que lo estaba

Voz 0919 21:44 Miguel Ángel Zubiarrain Ramos está bien y Rafa por cierto lleva veintinueve sets seguidos ganados en Roland Garros no buenas tardes

Voz 1566 21:54 sí bueno Navas válida es que ese chico

Voz 0919 21:57 sí

Voz 1566 21:57 ya rozaba el límite del escándalo como vuelve a ganar este año llevan a los franceses a buen seguro pero lo nosotros queremos que gane eh creo que lo conseguirá porque sin haber jugado demasiado bien el problema tienes que no que sale a jugar contra se Juan la vida les da lo mismo lo que pasa han tira se esté ponerle ha tirado a matar todas las bolas y cuando la haya entrado en consumo de tanto lo que pasa es que es la misma en todos los que él ha ido poniendo y luego a levantar un nada más empezar hoy el partido ser hoteles se ha puesto tres cuatro cuatro cinco cinco pero al final pues debido al Taibe dado que el gato al agua como era como era de esperar así que bueno tú la verdad es que estoy chico es una amiga que si quisiera así pues siempre

Voz 0919 22:45 lo siguiente con Guido pela Garbiñe también ha ganado vacuno Pessoa

Voz 1566 22:49 así es ganar un partido y seis conciertos pero desde muchos muchos errores estaba lloviendo no entiendo que estuvieran jugando tanto tiempo alquilado parado luego cuando ha vuelto pues a seguir cometiendo muchos errores pero no ha sido capaz de verdad se lo ha ganado seis seis dos paseíllos Andújar Nini también ha perdido Feliciano López destacó esquí es uno de Andújar era difícil lo de López son dos sacadores natos así que podía pasar cualquier cosa así que bueno y y tampoco a los vamos a a tirar de los pelos podéis vascos y mañana Camaño de Bonis Velasco han llegado a García López cachalote Munar Djokovic bonito partido Giorgina García Concha aquí también los dos bonito partido iba pista central hija Carla Suárez contra Hakkari a algunos de vosotros pero seguiremos teniendo tenistas españoles en juego

Voz 0919 23:44 se Munar Djokovic tiene muy buena pinta gracias Miguel Ángel baloncesto recuerdo que Unicaja Baskonia están jugando el segundo partido de su playoff ahora mismo cincuenta y nueve cuarenta y dos gana el Baskonia que si termina ganando el partido habrá eliminado Unicaja y luego a las diez Tenerife Real Madrid el primer partido lo ganaron los blancos si vencen hoy los de Pablo Laso también pasarán a la siguiente fase pero la noticia en baloncesto es la NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena porque ayer Golden State Warriors los campeones ganaron en la cancha de los Rockets Issam metido de nuevo en la gran final

Voz 18 24:18 cuarto año consecutivo gallego vamos a ver la misma final Warriors contra Cavaliers es la primera vez en la historia de la NBA que se repite cuatro veces la misma final pero es que no es algo que suceda solamente en la NBA es que nunca ha pasado en las grandes ligas estadounidenses ni en fútbol americano béisbol hockey sobre hielo sí es es la verdad increíble el el poderío de estos dos equipos en los dimos años de momento dos anillos para los Warriors y uno para Cleveland recordemos que el año pasado fue cuatro uno en la final fueron muy superiores los Warriors este año en las apuestas vaticinan algo similar porque bueno es verdad que Le Bron está bastante solo en el equipo en la final del Este contra Boston han sido el auténtico artífice y ha visto pues eso en todos los partidos siendo teniendo que ser mucho más protagonistas seguramente de lo que él desearía aunque es verdad que él siempre le da mucho mérito a sus compañeros pero bueno es un auténtico animal competitivo es el Rey sea que siempre hay que darle pues ese ese Eva ocho

Voz 0919 25:16 a finales consecutivas lleva ocho años dudas siempre

Voz 18 25:19 hay que darle ese beneficio de la duda porque porque desde luego es un animal competitivo en lo de anoche en Houston la verdad es que fue para fue para verlo fue muy superior Houston a Golden State en la primera parte incluso fue once arriba al descanso pero luego llegó el tercer cuarto parece que que a Stephen Gary Le gusta mucho el tercer cuarto porque siempre vuelve el escaso muy enchufado lideró a los suyos acabó con veintisiete punto nueve rebotes y diez asistencias acabó metiendo siete triples y la verdad es que el sólo le dio la vuelta al partido y luego la acompañó Kevin Durant luso acabó de sumando más puntos que él vino con veinticuatro puntos pero lo que de verdad fue noticia Gallego fue lo desacertado de Houston desde el perímetro en Houston hay que decir que ha sido el mejor equipo de la NBA que ha hecho historia siendo el equipo que más triples ha anotado su arma principal el lanzamiento desde el perímetro pues anoche veintisiete triples fallados de manera consecutiva veintisiete intentos uno detrás de otro Hinault metieron ninguno había forma esto

Voz 0919 26:16 tal fallaron XXXVII yo viendo el pan

Voz 18 26:19 digo yo escuchando a Anthony Elia Guille Jiménez era tremendo que iban sumando Ica salió iba sabiendo la estadística de la acreditación americana veintisiete triples consecutivos acabó el partido con siete de cuarenta y cuatro un idioma Juliá seis por ciento de acierto y bueno por ejemplo Trevor Ariza cero de nueve James Harden dos de trece Eric Gordon dos de doce lanzadores de una fiabilidad tremenda que anoche le regalaron ese séptimo partido a Golden State Warriors primer partido de la final por la lucha por el anillo en Auckland del jueves al viernes a partir de las tres de la madrugada

Voz 0919 26:54 Golden State Warriors lo contaremos gracias Javi Blanco hoy tenemos que cerrar el programa por favor con la canción de Sergio Ramos para el Mundial tal está gustando incluso Ángels Barceló ella en tu corazón traemos Toni

Voz 28 27:17 de fútbol sala que se juega hoy el segundo partido de semifinales entre El Pozo Murcia al Barça Lassa Si gana el Barça pasaron la gran final donde jugará contra Movistar Inter que se clasificó anoche por quinta vez consecutiva a la final algo que consigue por primera vez en su historia

Voz 0919 27:38 que no preocupa a las once y media El Larguero un saludo