Toshack, sobre Bale: "Si vas a jugar a España al menos aprende español..."

Voz 1375 00:00 doy John Benjamin Toshack buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches como esta usted no quede bien todo

Voz 1311 00:07 en Torre de una orden con que estás ahora

Voz 1375 00:10 no con libro con ofertas de equipo para entrenar con gol que estás ocupado

Voz 1311 00:16 no pues nada aquí estoy fuer en Mallorca ahora mismo viendo fútbol viendo si esperando hora para los amistosos antes del

Voz 1 00:31 el Mondiale a ver a ver qué pasa con ganas con sí que

Voz 1375 00:38 así

Voz 1 00:39 yo pienso que sí

Voz 1375 00:42 fíjate que todo el mundo está diciendo Francia Alemania España Argentina y Brasil

Voz 1 00:47 pero cuidado convencía no fuera o con Bélgica si tiene buen entrenador eh sí a este nuestros no conozco bien empezado en y fue pero sí sí

Voz 1375 00:58 sí señor sí señor Roberto Martínez gran entrenador ahora seleccionador de Bélgica es verdad que sí

Voz 1311 01:03 este no Sastre Elliot es fácilmente

Voz 1375 01:07 no

Voz 2 01:07 no no fíjate que siempre decimos que tienen una gran plantilla una una gran selección pero que les falta dar ese paso como le pasó a España no que teníamos siempre buenos jugadores pero nos faltó dar el paso de ganar tú crees que esta vez pueden hacer algo importante

Voz 1311 01:23 sí sí opio pienso de verdad que es cuando analista analizaron cómo está ahora mismo también los jugadores que los equipos donde juegan lo que han hecho eh bueno yo creo que aparte de los de siempre a Bélgica

Voz 1375 01:47 ojo ojo con Bélgica a España como la ves John

Voz 1311 01:52 bueno no siempre España siempre por el esto la edad de los jugadores que que lo tienen Julian López Tegui lo conozco desde hace muchísimo tiempo en me gusta y me gusta es su actitud como se enfrente a los clubes y por supuesto España también normalmente Kline tiene que está que está hay los de siempre de cada cuatro años

Voz 1 02:23 no cambió mucho está en sí

Voz 1375 02:27 John cómo viviste veremos a ver todo lo que pasa en el Mundial y hablaremos contiguo algún día de durante el Mundial si te parece pero cómo viviste en lo que ocurrió después de la final de la Champions con las declaraciones de Cristiano y sobre todo las de Gareth Bale no ganan el título a ganar la tercera Champions seguida justo unos minutos después los dos Se reivindican Cristiano dice que a lo mejor se va del Madrid porque no se le da lo que pide Gareth Bale dice que está contento pero que quiere más minutos que quiere ser titular y que sino se planteará su futuro en el Madrid te sorprendió

Voz 1311 03:03 bueno no me lo que me sorprendió es que la gente está sorprendidos

Voz 3 03:12 por lo primero por supuesto lo conozco bien y y yo

Voz 1311 03:21 yo lo ponía en el equipo de Gales cuando sólo tenía diecisiete años y entonces ya será más bien una laterales que hay un número tres que ataca mucho es a que a los tiempos no bueno lo de estantes fácil dan al está es que son unos lesiones son los lesiones Télam frenado e hice pone en se pone en una situación de si dan a la red toros están ahí en la plantilla ya no hay un equipo para coger no coja confianza si lo ves los partidos que han perdido ganas por lesión se pone a entender un poco lo decide dan no abra el gol que ha marcado a otros días y dejó claro es que el de de de de cien veces que he intentado cada uno eso dos nuevas no por suerte para él y para eso pasa el otro día

Voz 1375 04:41 qué golazo hace bien

Voz 1311 04:45 ya pero es como se llama entidad eso no gane no va entraban tres

Voz 1375 04:52 oye te sorprende y te sorprende John que cinco años después Gareth Bale que es una estrella en el fútbol inglés en el fútbol británico que no sea titular en el Real Madrid indiscutible

Voz 1311 05:04 no no es es muy difícil que optara poniendo en la en en en un hedor es que han sufrido es que no en mente no no pone diez partidos consecutivos junto entonces es muy clara ahora ese dan cada para enjuaga es a vida o muerto no es un es un final tan sufrido con eso dar a ahora más perdona eh con unas lesiones largos de yo conozco

Voz 1375 05:38 por qué porque lo discos porque era dices

Voz 1311 05:40 yo porque yo conozco a este chico desde que tenía dieciséis diecisiete años eh a veces preacuerdo es en Chipre hará eh hace casi nueve años cuando una venir aquí con el exterior del Stade cuando los los gente normal dice oye cada así vas a tener una mención en el de Alinghi le o del del tedio o lo que sea eso no es norma obtenga un balón hay el Go l Marco y yo y callado porque cuando

Voz 1 06:22 y cuál equivocando

Voz 1311 06:25 claro se tú sí sí bueno tú tú ves lo tú banales subrogaciones que que han tenido no son no son

Voz 1 06:38 no son normales

Voz 1375 06:40 si tú crees John que si no estuviera en el Real Madrid yo estuviera en otro equipo seguiríamos hablando de Gareth Bale como una estrella del fútbol europeo del fútbol mundial

Voz 1311 06:49 yo pienso que dura alguno se veremos lo los de eramos este enseguida cuando veremos con dieciséis diecisiete años desde que éste va por crack un eco You ya es donde vamos a Heras ya porque era un laterales sigue pensando que denuncie este ambas extrae centrales laterales que era sumó su mejor Etiopía está cómodo hay subiendo por la banda izquierda no está entrando desde la derecha izquierda hay estilos Roberto Carlos sí que Opel tocarlo huchas coles también eh eh vienen luego de ponerlo a talante en otros Neria en Aries del campo de Tele y no donde no estamos acostumbrados de mover ya entre los lecciones

Voz 1 07:54 es que ya bueno es que no no

Voz 1375 07:58 no no está teniendo suerte ir no sé cuándo tiempo hace que hablas con los has hablado mucho últimamente au poco pero si te estuviera escuchando Gareth Bale ahora mismo a través de las ondas de la Cadena SER tú que le dirías vete del Madrid

Voz 1311 08:13 bueno eso es es mucho es que yo yo lo que quiero es el mejor para los conozco de este ya esté que era un niño he a veces ya no es tan como otros que jueguen mate le que le huestes ha liderado traen habla mucho eso no no él está muy incluso no sé digo estrés pero es que te haces una entrevista con cara hasta ahora en España Depot Toro les tiempo que lleva hay siguiesen a hablar le dio una ahí yo creo que ellos dicen mira cara a un país a jugar en un equipo por la amenas entente me critican a mi hablado

Voz 1 09:01 mal está bien a la gente a mí me entiendes lo que tienen en hombre ojalá hablar así

Voz 1375 09:08 Gareth Bale ojalá

Voz 1311 09:09 sí en leyese uno entonces guiadas que tiene la obligación de intenta dar la gente pensaba más de mejor de Tiflis antes hay muchos españoles que no hablan inglés de intentar hablándole idioma la tienes algo gana uno entonces es un poco raro triste que llegaba hasta ahora bien no puedes presentarse hace una entrevista en en España tanto tiempo

Voz 1375 09:42 hay totalmente de acuerdo contigo pero bueno todo es que siga en el Madrid

Voz 1311 09:48 yo creo que si hoy en día los los representantes que quién manda en área ahora vanas siempre generado de decidir pero yo creo que ser Godó de la red que ir repetía para ser justo así tan también tiene un un echaré de le está mirando los jugadores todos los días está mermando las formas sí que da este gente deseaban lo que podían hacer lo que hace y no será titular siempre tenía estés contratiempos de delaciones que al que está ahí todos los días el saben lo que es mejor no lo que es mejor chef de de cinco seis semanas tremendamente bien pero igual eso Tina algo que hacer también con se dan sus colaboradores el gente que trabajan ahí que han puesto de él en estes condiciones y me entiendes lo que quiera si bien antes por tanto tiempo fuera Chang quien posee jugar ahí aulas calendario a Merayo los partidos del del óptimos de abre de mayo queriendo autógrafos a tope y sobre todo a ver igual que os también tiene algo que ver en el que en mente entonces para que sales ahora diciendo que tiró siete goles

Voz 1375 11:32 no lo hicieron jugadas sí sí

Voz 1311 11:34 nosotros también queremos que juega claro dará o no es nuestro copa que no está en condiciones

Voz 1 11:43 está claro el el futbolista hoy en día

Voz 1311 11:45 ya es muy bien hay mucho que pensar un poco más en en el adoptará patio te entrene a todo ahora

Voz 1375 11:57 tú lo sabes bien que fuiste entrenador y que sigue muy de cerca todo lo que pasa entre otros clubes en el Real Madrid es la opinión de John Benjamin Toshack que conoce muy bien a a Gareth Bale y que ha sacado para para explicarte en El Larguero cómo ve el papel de Alex en el Real Madrid pues nada John a seguir disfrutando de mayor caída del Mundial que ya hablaremos de fútbol otro día del Mundial