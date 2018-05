Voz 0194

00:00

el argumentario del Partido Popular desde que se ha conocido la sentencia del caso Gurtel que condena al partido un claro ejemplo de la verdad vaya lo que hasta hace poco era una mentira todos y cada uno de los populares que han comparecido han sido preguntados por los medios han negado la existencia de la condena y la existencia de la caja B aunque este escrito en una sentencia de más de mil serán mientras páginas la última sido hoy mismo la ministra de Defensa y secretaria general del partido María Dolores de Cospedal que ha comparecido en el Congreso en la comisión que precisamente investiga la financiación del PP niega la existencia de la condena aunque la sentencia diga que el PP está condenado por beneficiarse de un sistema de corrupción institucional niega la existencia de una Caja B en el PP y lo hace con el argumento de que lo dice un juez y el juez se refiere a personas que hacen cosas al más puro estilo Mariano Yves acredita la parte de la sentencia en la que dice que el tribunal no dio credibilidad a la versión de Mariano Rajoy cuando compareció como testigo porque dice Cospedal que los argumentos de un juez no son palabra de ley estos son los argumentos de María Dolores de Cospedal secretaria general del PP ministra del Gobierno jurista de formación y abogada del Estado con lo que entiendo que algo de leyes debe saber y esto lo que evidencia la voluntad de mentir a los ciudadanos el PP no sólo es el partido de la corrupción sino que es también el partido de la mentira y no hace falta que les recuerde episodios pasados donde el Gobierno popular mintió sin escrúpulos ahora está sobre la mesa una moción de censura la posibilidad de echar al PP del Gobierno pero en la oposición hay un grupo de políticos ensimismados y pendientes de lo suyo Mariano Rajoy lo sabe y es posible que incluso este tranquilo esta mañana escuchaba María Dolores de Cospedal después de enterarme de la muerte de María Dolores Pradera pensaba dos mujeres con el mismo nombre que diferente antes y me acordaba de una canción de María Dolores Pradera que como diría Torres al que luego escucharemos al cierre del programa tienes recadito aunque lo que se dice en el Congreso las pocas esperanzas