Las lógicas institucionales

el principal partido de la oposición el Partido Socialista ha cumplido con su responsabilidad política al presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy una vez constatado que éste no tenía intención de dimitir pese a que la sentencia del caso Gürtel Le ha colocado en una posición insostenible desde el punto de vista de los usos democráticos en los sistemas liberales la lógica institucional sea respetado como tenía que ser la moción de censura se debatirá según el rápido calendario compuesto por la presidente del Congreso entre mañana jueves y el próximo viernes el líder socialista Pedro Sánchez afirma que la respuesta de la cámara tiene que ser un sí o un no al presidente Rajoy y que ningún cálculo electoral debería interferir en la decisión de los partidos cuando se trata de un asunto que afecta a la raíz del sistema democrático tiene razón pero por ese mismo motivo Pedro Sánchez no debería recetar la exigencia de los otros grupos parlamentarios de comprometerse a la convocatoria fulminante de nuevas elecciones generales en el caso de quién investido presidente de Gobierno el Partido Socialista cuenta sólo con ochenta y cuatro diputados hizo imposible creer que esté en condiciones de poner en marcha ningún programa político mucho menor algo que él mismo Sánchez denomina un plan de regeneración del que se desconoce el contenido retrasar la convocatoria de las elecciones generales no comprometerse desde el primer momento a dar inmediatamente este paso puede explicarse desde el punto de vista de una táctica electoral frente a Ciudadanos pero periodo precisamente lo que él mismo Pedro Sánchez pide que no existe en estos momentos si se trata de dar un sí o un no a la continuidad del presidente Rajoy en sus actuales condiciones tiene lógica institucional que el siguiente paso sea la convocatoria electoral anticipada