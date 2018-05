Voz 1150

00:04

es que iba justicia es infalible señoría se preguntan una irritada Dolores de Cospedal eterno doble lenguaje de la política cuando los jueces condenan los adversarios de decisiones judiciales acatan no se discuten pero cuando el condenado es el PP las decisiones de los jueces tienen carácter plenamente su objetivo Cospedal o condenar por un delito del que no se participó ni tuvo conocimiento Catalá osea que el Gobierno que debería ser garantiza el respeto a la justicia tiene doble rasero según le va en la fiesta como cualquier mortal Moraleja ejemplaridad ninguna cómo es posible que la indecencia domine la política se pregunta el filósofo Emilio Lledó puede parecer una pregunta retórica pero no lo es por lo menos en un día como hoy en que la comparecencia de Cospedal en el Congreso no ha hecho más que llenar de ignominia liar rebosante cesto del PP no caben cálculos partidistas al punto al que han llegado las cosas no hay salida o Rajoy se va o se le echa no hay excusa para esconderse ante la situación creada fin de la política de gestos inútiles Torra sustituye a los consejeros presos o fugados y el Gobierno catalán puedan empezar a caminar el artículo ciento cincuenta y cinco quedará sin efecto con un Gobierno formalmente constituido sin que Rivero obsesionada en prolongar los haya salido con la suya hay que tender que sacaban los brindis al sol y se entra en una fase de voluntad de gobierno efectiva jugar a las provocaciones incapacidad de mantenerse firme en ellas no lleva a ninguna parte Cataluña necesita políticas de gestos vamos sobrados