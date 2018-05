Las nueve de H25: Malos tratos e informe de la juventud

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 00:02 yo la verdad que me di cuenta cuando llama él me cago pero entonces fue cuando me di cuenta de todo lo que me había hecho anteriormente me controlo

Voz 3 00:12 ahora no me dejaba salir no me he controlado el móvil

Voz 2 00:17 la la ropa con la que me vestía los horarios de trabajo todo por suerte fue mi casa en la puerta de mi casa salieron los vecinos y llamaron a la policía enfocando el suyo fue aquí vino la policía y ya me lo explico sabes y me dijo que esto no que eso no podía ser así que que yo tenía que denunciar el que yo quería PDL denuncie tuve un hijo con él de hecho el el era muy bebé cuando pasó esto vamos que acaba de nacer prácticamente también por suerte estaba con mi madre en en este momento hay pero bueno la verdad que

Voz 4 01:02 yo ya me separé de él

Voz 2 01:05 es lo mejor que mi vida hinchas Schwarzer

Voz 0194 01:16 la voz de ya está ya pasó que va a sufrir malos tratos por parte de su pareja cuando aún no tenía dieciocho años lo contaba aquí en la Cadena Ser no es la única cada día más menores de edad denuncian maltrato por parte de sus parejas o ex parejas ayer conocíamos la cifra el número de Adolf

Voz 1 01:34 excelentes protegidas por maltrato machista ha aumentado un quince por ciento de Rodríguez buenas noches buena antes has sentido identificados reflejada al escuchar

Voz 4 01:45 Eva sí me han Santos lágrimas un Volvito porque la historia es parecida bueno yo no tuve no tenía un bebé con él ni nada pero pero sí que me entiende ratificada en el sentido de que me controlaban mucho la vida muchísimo y que bueno las agresiones fueron fueron muy duras también mi relación duró bastantes años duró tres años si fue bastante difícil siempre fue si tú con dónde conociste era así no al principio no al principio pues estaba súper enamorado de mí sea él estaba loco por mí él me conocía dos o tres años antes de de tener ninguna relación con él yo no sabía quién era él ya tenía ya tenía una fijación conmigo a él le gustaba muchísimo pero yo hasta una Nochevieja no lo conocía

Voz 1 02:35 estaba enamorada del te enamoras desde el principio

Voz 4 02:38 no que va a mí no me al príncipe no me gustaba mucho pero yo siempre he sido una persona de no tener bueno de jovencita yo no era de estas típicas que tenía novia te sienta al entonces no me fijaba mucho y mis amigas me dijeron Bach es un Monchi que no son buen chico conoce algo por lo menos hasta el el chico está loco Party Le di la oportunidad dimitir ya que mal ahora

Voz 1 03:02 todo comienza devora tú decías con el control el móvil las amigas

Voz 4 03:05 ropa pero en qué momento hay un paso más allá

Voz 1 03:09 en qué momento hay una agresión

Voz 4 03:12 bueno yo sinceramente la fecha hace ya diez años de estos doce de las diecisiete entonces diecisiete ya lo tengo veintinueve quédate la fecha exacta no me acuerdo se que fue súper súper pronto a lo mejor es llevamos tres o cuatro meses fuimos a una discoteca una noche y un chicos acercó a hablar a a bailar conmigo entonces yo les tendía el same extendió el brazo di una vuelta y me aleje no porque tampoco yo no quería bailar con él entonces el que era mi pareja se enfrentó a él tiro tiraron a tener una pelea yo me metí de por medio y entonces mi pareja me sacó mide los pelos no literalmente de la discoteca de mi hijo que la culpa mía porque yo era una buscó una pegó más veces

Voz 1 03:52 hubo más veces maltrato físico se muchísimas veces

Voz 4 03:55 la A

Voz 1 03:56 me on día estamos peleando y me puso el pie por detrás de mis pies y me empujó desde delante entonces yo caí al suelo y con la cabeza y me quede me que decía

Voz 4 04:05 durante durante un minuto con lo que a mí me parece una eternidad

Voz 1 04:11 toda la atención cuando escucharlo Eva que decía hasta que vino la policía me lo explicó vino la policía me explicó lo que me estaba pasando Tura es consciente de lo que estaba pasando

Voz 4 04:20 no no hay más llora ya te digo era muy jovencita vamos yo lo denuncie y empecé a darme cuenta del asunto cuando un día vino debajo de mi casa me quitó las gafas de vista yo llevo gafas entonces mi madre lo vio desde el balcón y mi madre bajo dijo que está pasando aquí entonces el coge el móvil Ése fue entonces hablando con mi madre y ella me dijo Deborah vamos ahí lo vamos a denunciar dice y esto solamente va a servir para pararlos va a ser un toque de atención si él no vuelve a hacer nada esto se acaba aquí yo le dije vale porque es que no él me perseguía me venía al trabajo

Voz 1 04:56 y tu madre te dijo eso sin saber los episodios anteriores mi madre después al tiempo sí que me contó que un par de veces durmiendo me había escuchado diciendo por favor por favor no me pegue por favor un día haciendo la cama yo dormía con un cuchillo debajo de él

Voz 4 05:10 el del colchón tu madre lo vio sí entonces ahí fue cuando ya me me explicó un poco que que ya no supo muy bien qué hacer

Voz 5 05:22 entonces llamo a mi hermana mi hermana también vino hicimos un poco

Voz 4 05:26 en una piña somos tres chicas yo no tengo padre Mi padre murió hace muchos años entonces ahí fue cuando cuando mi madre me dijo estamos solas osea Deborah lo tenemos que hacer juntas porque nosotros no tenemos al Papa aquí para qué para que no se refieren a no porque mi madre es de las antiguas tienen de hecho a mí no me empezó a dejar a salir hasta que yo tuve mi primer novio este chico no podía salir a ningún sitio ha sido muy protectora siempre

Voz 1 05:53 por qué no se lo contaste porque no identifica vas quiera maltrato o porque te daba miedo contárselo juego vergüenza no lo sé

Voz 4 06:01 en ese momento era un poco de todo pero sobretodo realmente un momento que yo pensaba que era culpa mía que yo estaba provocando esta situación y que no sabía cómo controlarla entonces cómo vas a tu madre a decirle que que que tu novio te te es que no sea de una vez me vio los brazos llenos de moratones y eso que exige nada jugando me decía jugando nena como jugando te haces es moratones uy esto no lo veo claro vamos a ir al médico a veces que estas bajas de algo que usted

Voz 1 06:29 imagínate pero tampoco tampoco tus amigas

Voz 4 06:32 de del cole del Insituto a tu mejor amiga tampoco no mi amiga mi mejor amiga yo entonces ya no iba al instituto estaba estudiando peluquería y mi mejor amiga sí que lo sabía porque era la chica que me lo presentó tenemos un grupito de amigos y tal eh ella al principio se intercedió muchísimo me dijo que por favor que lo dejara que esto no era sano bueno han intercedido todos mis amigos pero como yo no quería hubo un momento que me dijeron haz lo que quieras pero nosotros no podemos verte en esta situación no

Voz 1 07:02 dices que presentase esa denuncia con tu madre

Voz 4 07:05 sí sé que ella le pilla

Voz 1 07:07 quitándose las gafas que pasó con

Voz 4 07:10 la denuncia pues al día siguiente Tías el juicio rápido que nada más salimos de especial rapidez nos vamos a casa vamos horas después no sé si ganan horas sonó el timbre contexto contesté yo me dijo me has denunciado ahora así que te voy a matar puta ahí fue cuando yo dije mamá mamá mamá llama a la policía mamá por favor por favor que nos va a matar por favor mamá ella llamamos a la policía la policía vino lo buscó fue el primer quebrantamiento de condena se se puede decir si es así porque te ponen una orden de alejamiento de estas provisionales no hasta que sale el juicio que vía piensas tú que has salido de socios que lo piensas qué día piensas ya está es que el día que yo dije hasta aquí hemos llegado te fue un día que discutimos muy fuerte el bono tenía una una familia muy muy desestructurada también ya que iba tenía el perdona pues yo tenía diecisiete y el diecinueve pero lo que te estoy contando ya tendría diecinueve casi veinte y el veintidós ó veintitrés si veintidós eh hay nada Hay entonces el su hermana le alquiló una habitación de de dos de hotel y me dijo que me fuera dormir con él yo me fui a una discusión que tuvimos me me tiene el baño porque me estaba pegando una paliza de esas de risas dramaturgas no si de campeonato y me encerréis vi una ventana y pensé tirarme por la ventana porque dije es que prefiero morirme no a vivir esto mi madre me llamaba y me llamaba y me llamaba yo intentaba coge el teléfono entonces él rompió la puerta me cogió el teléfono y lo lanzó por la ventana entonces me cogió me tiró al en la cama y me dijo duerme en la cama que si hace falta yo duermo en el suelo elige no que no quiero dormir contigo y que te tumbas en la cama yo no me dormí pero él si esa durmió a mi lado cuando me cuando pude cuando vi que estaba profundamente dormido me escapé en fin encerrada en mi casa y le dije a mi madre por favor nunca más abre la puerta madre sufrido mucho de buena madre vamos mi madre y mi hermana creo que las que las que peor lo han llevado porque al final es lo que te digo nosotros estamos solas entonces tuvimos un episodio en el que él vino a mi casa estaba diluvio cuando veníamos de salir por ahí de fiesta empezó en el timbre entonces mi madre no sabía qué hacer y llamó a toda mi familia a mi familia se plantó en el portal de mi casa y entonces uno de mis primos lo cogió y le dijo pero que afecta dijo es que tu prima de vez en cuando se merece un par de hostias para saber quién es ella quién soy yo entonces ya lo cogieron entre todos lo sacaron eligieron de aquí no pasas más llamamos a la policía cuando lo yo la policía se fue corriendo ahora seguimos hablando de Evra quédate aquí que que me gustaría que siguiera participan

Voz 1 10:09 todo lo recordaba al principio el INE el Instituto Nacional de Estadística publicaba ayer este dato esa cifra el aumento en un quince por ciento de las adolescentes protegidas por maltrato de sus novios ex novios devora nos está contando se hizo mayor de edad con los malos tratos ahí empezaron a maltratar la cuando tenía diecisiete año son seiscientas cincuenta y tres eres que viven con órdenes de protección o medidas cautelares preferido buenas noches Ángels es la cifra más alta desde la creación del registro para la protección de las víctimas de violencia de género en dos mil once había quinientas setenta y una menores el año pasado seiscientas cincuenta y tres chicas que necesitaron protección policial u otras medidas de amparo

Voz 0259 10:50 como la imposición de órdenes de alejamiento para su agresor o prohibición de comunicarse con ellas en total en ese registro el número de mujeres con orden de protección fue de veintinueve mil por tramos de edad destaca precisamente que el mayor incremento se dio entre las que tienen menos de dieciocho años también suben de forma notable los adolescentes denunciados por violencia machista más de un cuarenta por ciento El

Voz 0194 11:14 los últimos seis años en dos mil diecisiete figuraban en el registro ciento veintisiete gracias Mariola testimonios como el de devora como el de vanos ayudan a visibilizar un problema de esta sociedad y queremos escuchar Sara habituales buenas noches al año del como sea

Voz 1 11:27 hombre a los oyentes así a estas adolescentes

Voz 7 11:49 pues nada que ya quedado por Facebook con sus amigas yo no sabía nada no me había dicho nada entonces intento llamarla el envío mensajes por guasa Villa me dice que la deje en paz que no quiere a mí me vino que puede dejar así entonces yo enviando estas fotos son los grupos de Facebook In por guasa vi que la gente se vuelve loca ahora en ese amigas la hablan entonces al menos ahora me contesta a algunas llamadas mensajes para aunque sea para decirme que era deje en paz pero nada igual ya tengo sus claves de redes sociales pero igual que se cambie de móviles de la tengo pillada ya que no puede escapar

Voz 1 12:32 acaban de escuchar pertenece a una de las campañas de concienciación frente al maltrato de la Fundación para la convivencia Aspace a una fundación que trabaja para eliminar la violencia en todas sus expresiones Virginia Giles su presidenta Virginia muy buenas noches

Voz 0194 12:45 buenas noches y Pride después de escuchar

Voz 1 12:48 el testimonio cortito de Deba pero después escuchar sobre todo a devora como Le hacemos entender a una menor

Voz 1415 12:54 que un chaval

Voz 1 12:55 como este que acabamos de escuchar de vuestra campaña que es que la está acosando que es que esos acoso que esos maltrato como como se les hace entender

Voz 6 13:04 bueno no deja de ser un reto porque un poco como a lo que contaba Débora es que sea asocia mucho a a el amor estaba loco por mí tiene que ver con esa concepción del amor romántico que además en la adolescencia sobre todo está muy exacerbado a un equipo que es el ideal y que esos celos no se identifican como celos sino como señal ese síntomas de amor y entonces bueno es complicado y hay un poco lo que que nosotras en en cuando hacemos talleres de prevención y sensibilización pues un poco lo que siente dice es que no existe el príncipe azul

Voz 1 13:44 identificar en estos talleres cuando después de hablar con vosotros en los talleres hay alguna que identifica esto es lo que me está pasando a mí o esto es lo que les está pasando

Voz 4 13:51 sí sí

Voz 6 13:53 ese identifica y identifican que son celos y que y que hay ese control a que lo está sufriendo pero también es verdad que hay mucha gente con pues como decía Deborah o el testimonio de Eva que no lo identifican que es lo que creen es que son historias de amor entonces eso hay que contextuar contextualizar lo que eso como el el amor romántico idealizado Iker esas agresiones empiezan cuando digamos que no hay una correspondencia entre lo expresaba devorar en ese testimonio en y cuando intervino uno de los primos ya que ha expresado que hay que darle dos hostias para recordar que voy a ellas

Voz 0268 14:32 por ello esto tiene que ver con él

Voz 6 14:35 dron de un intento de dominar y controlar que es de lo que estamos hablando e de ahí surge los conflictos en que no hay un ajuste entre lo que se entiende que tiene que ser una chica ideal e con cómo se comporta ella y entonces

Voz 1 14:49 es cuando empieza a esos controles esas agresiones con con

Voz 6 14:53 pues eso con eh

Voz 1 14:53 con la intención de dominar y controlar y subyugar el hecho que de más denuncias y han aumentado el número de menores protegidas entiendo que se protegió la menor después de que se haya producido evidentemente la denuncia es porque se atreven a denunciar más que antes y menos miedo o porque hay más casos

Voz 6 15:11 bueno yo quiero creer que que tiene que ver con con que está más visibilizar la violencia a todos los niveles con mayores niveles de conciencia por tanto que ese que se animan a denunciar porque sabemos que las denuncias además esto en toda la población el número de denuncias es el iceberg la violencia se calcula que sólo se denuncia el veinte por ciento de la violencia si en ochenta queda sin denunciar eh sí y eso debe ser aplicable seguramente a todos los tramos de edad en el que se haya dado ese ese saque que esa falta de correspondencia entrada prevalencia el número de los estudios de prevalencia que que dicen que eh de que cuanta violencia el número de denuncias pues eso no hay más violencia simplemente que que se está tomando más conciencia tuyo

Voz 1 16:02 las de los talleres que hacéis vosotras debería ser también algo que ese estudiara explicara en las escuelas yo no sé si hay formación ella nos decía yo hacía peluquería pero estamos hablando de chavales que pueden estar en en el Instituto de Messi es decir chavales muy jóvenes hay formaciones los profesores para que también ellos detecten y te diré más hay formación entre los padres

Voz 6 16:24 en general el bueno eso es uno de los esfuerzos que que hay que intensificar en la Ley Integral de medidas de protección contra la violencia de género e incluye medidas de prevención de sensibilización y de formación a a distintos niveles pero eh Nadal es el al final siempre prevención formación sensibilización digamos que es la pata que queda siempre más coja y que se ha hecho de forma menos sistemática y en concreto en el tema de educación no hay que olvidar que son competencias transferidas a las comunidades todos no más que a nivel de una legislación nacional el intento que había era la asignatura de Educación para la Ciudadanía que ese que se eliminó importa tanto pues se hacen esfuerzos a veces a nivel autonómico pero depende siempre de que haya financiación de que haya voluntad de hacerlo y no se hace de forma sistemática que este introducido eso en en los currículums académico dos de e los eh pues los distintos cuerpos profesionales que tienen que intervenir eh y además es todo eso viene recogido en el en el famoso pacto de Estado contra la violencia de género e hice identificaba en todos los ámbitos que que era una patada que faltaba como el sistema judicial como en el educativo sanitario

Voz 1 17:41 a ti de Borat explicaron alguna vez en el instituto en el cole en algún foro en el que fueras bueno que que que estas cosas pasan que que las relaciones de este tipo es violencia es maltrato

Voz 4 17:53 no no nunca además es que este tema es que no estaba tan civilizado como está ahora de hecho hay algún que que sí que quería remarcar un poco y es que si muchas veces sí que es verdad que realizamos no en el Amurrio por ejemplo en la película La Bella y la Bestia no la bestia como se convierte en príncipe no por amor por lo buena que es ella no esto esto es lo que todos vive por ejemplo en el caso eso así yo él era horrible muchas veces pero muchas veces no entonces yo pensaba que realmente yo podía cambiar esa persona si yo ya te digo si yo no llega a ser por mi familia por mi preciosa abogada que ese gran día apareció en mi vida que a día de hoy sigue formando parte de mi vida que se sentó conmigo y me dijo esto no es normal Deborah esto que te está pasando no es amor el día que sepas lo que es amor sea vas a alucinar no tienen nada que ver pues eso sí que sí que es verdad que que la conciencia tienen que hay ahora no nos no existía antes no habían campañas como la de no a la violencia machista o o cosas como hay ahora yo iba a las psicólogas del veinticuatro horas no de ayuda a la mujer cuando me pasó todo esto porque yo no sean no sabía por dónde salir para mi fue algo yo no conocía ningún caso no tenía nadie alrededor Mis amigas tampoco para nosotras fue

Voz 1 19:17 algo muy raro en edición no tenía ningún caso alrededor en Virginia o no lo tenía

Voz 6 19:23 yo no sabía que lo tenía no creo que más bien es ese esa es la situación en no se sabe un poco bueno el ejemplo que ha traído a colación de La Bella y la Bestia pues está muy bien pero que es porque es realmente ejemplos que nos encontramos todos los días si tenemos una idea muy arraigada de que el amor todo lo puede de que eso por amor yo voy a seguir la relación y por amor va a cambiar y eso está normalizado pues eso hasta en ejemplos como que puede parecer un poco una vez es una perogrullada pero que si se transmite así de claramente en una película pues que no estamos transmitiendo a veces muy sutil lo notan sutilmente

Voz 0439 20:00 que digamos la participación de de los oyentes nos llama Carmen desde León Carmen buenas noches también piensas que la educación es fundamental no

Voz 8 20:09 es fundamental se suele mentales sobre todo hacerle ver a los críos sobre todo antes de los siete años que la frustraciones y hay que insistir y que no todo es lo que lo que se quiere en el momento ya el momento parece hay que estar encima de preocupación mucho en este tiempo claro que a veces es el

Voz 0439 20:33 de momento

Voz 8 20:38 bueno yo creo que también pues por supuesto ayuda ayudados por a profesores osea que tiene que haber un tiene que ver mucha comunicación porque ahí hay padres que porque además que incluso en personas que hay que tener mucha cultura que tienen educación universitaria Cedar estos problemas porque cuando no aunque hay una relación directa entre eh es todo la cultura esas nuevas universitarias que además preocupación no suele tener los hijos en un momento determina en fin se preocupa más

Voz 1 21:16 de todas formas Carmen te darías cese de casos de malos tratos en entornos y en contextos que tú te crees que no existen y que existen y que tardan tanto en detectarlo exactamente igual o incluso más porque piensan que en el mundo en el que viven estas cosas no pasan tardan más detectarlo que en otro en otro tipo de de de contexto Carmen muchísimas gracias

Voz 0439 21:38 muy bien hasta luego de eso Deborah como tu vida ahora bueno pues la verdad es que es muy bueno

Voz 4 21:47 no me puedo quejar tengo un gran trabajo y estoy estudiando mucho tengo una gran casa una casa muy bonitas hoy perfectamente independiente todo todo va bien lo que pasa es que sí que algo que me gustaría remarcar también es es que en intentemos detectar no esas esas chicas que cuando tengan un momento de de de controlo de tal que echen a correr sea que corran que corran todo lo que puedan porque sí que es verdad que yo tuve un año largo de tratamiento psicológico porque yo tenía miedo hasta de salir a la calle cogí claustros no sé no sé cómo se dice una fobia no a salir a la calle ahora fobia exacto cogía agorafobia y estaba todo el día en mi casa médica de viaje pan sea ésa era mi vida y sí que es verdad que se quedan ciertos traumas eh que se pueden evitar ciertos tramos con que cada vez que conoces a un chico te da miedo decirle donde trabaja su donde vives porque porque si se vuelve a repetir sí porque si está loco y un día viene a mi trabajo y me la lía en el trabajo no o si bien a mi casa y yo en mi casa que se abre la puerta entonces esas cosas se pueden evitar se pueden evitar tu cuando veas un momento de control un momento que no entiendas pregunta o corre escribe pregunta casi para cerrar cómo podía ayudar tú

Voz 1 23:08 estas menores pero es que con esta frase las ayudas

Voz 4 23:11 cuando detecte algún síntoma

Voz 1 23:13 de control que a ti no te cuadre corre sal corriendo cuenta se lo alguien que te puede ayudar

Voz 4 23:20 exacto y sobre cualquier duda osea hay muchísima gente hoy en día que sabes sobre estas cosas o que o que te pueda ayudar yo mismo estoy estudiando para eso sea realmente hay un mundo muy grande detrás de esto hay miles de centros miles de de personas un psicólogo sencillamente el psicólogo del colegio al que le puedas contar si te da cosa contárselo a tus padres por lo que no sabes la reacción no hablas con el psicólogo y el psicólogo que que a un intermediario para que haga de intermediario en todo esto ya está hay que es más fácil y mejor educar niñas fuertes que curar mujeres rotas

Voz 1880 23:58 los dice de Mario en Twitter que acaba de llegar de andar y dice a la ida vi una joven muy enfadada diciéndole a su pareja que había que cortar la relación porque era muy tóxica él escuchaba sin decir nada dice Mario la vuelta estaban los dos dándose un borrego imperio o dice la verdad es que me ha dejado muy frío Sergio es imposible que no se reanude la garganta escuchando los diferentes testimonios y que no hay que desistir en la lucha contra los indeseables este Juan Miguel Eduardo piscina todos dándole las gracias a Deborah por sus palabras Sergio también dice lágrimas que se te saltan mientras escuchas Hora hora25 en como una chica explica los maltratos que sufrió siendo menor No más lágrimas sobre todo las vuestras

Voz 1 24:37 el viene el presidente de la Fundación muchísimas gracias por acompañarnos recordemos a los oyentes el teléfono cero dieciséis es el número de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género que además no deja rastro en la factura telefónica devora muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros estoy bien grande seguida seguimos hablando

hablamos de Icon ellos seguimos hablando de jóvenes seguimos hablando con jóvenes chicos y chicas de quince a veintinueve años son el quince por ciento de la población del país unos siete millones de personas que representan el presente y el futuro de nuestro país y aquí nos tuvimos querido tener una representación de estos jóvenes que me

Voz 1 26:02 les presente con frases que han dicho ellos mismos y empezamos

Voz 0194 26:05 por su relación con la comida ahora les cuento porque Estefanía Salvatierra dice después de pasar un fin de semana saliendo comiendo fuera el lunes cierro la boca Estefanía buenas noches eras antes yo no tengo fuerza de voluntad para hacer ningún régimen lo dice Lucia Tolosa Lucía buenas noches qué tal buenas noches

Voz 1 26:24 debato bajas siempre tengo que estar pendiente de las comidas pero en muchas ocasiones he cometido locuras que a nuestro de esas locuras y me queda Ignacio Sofía porque Ignacio un tiro

Voz 1415 26:35 el problema con la comida yo creo que no yo no yo no yo tengo un problema que es que como como el como el intento engordar pero nada pero no

Voz 1 26:42 puedes algo de tu aspecto físico te preocupa

Voz 1415 26:45 no precisamente lo venía pensando hoy no es que me preocupa a mí pero es verdad que a los jóvenes Nos preocupa bastante a los a los chicos especialmente el tema de alopecia en esta edad que nos vemos ya intentando mantener la juventud pero pero el pelo y velo

Voz 1 27:01 queremos hablar con vosotros queremos que nos contéis vuestras vidas porque la semana pasada la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción presentaba el Barómetro juvenil debida hay Salut un estudio que analiza los indicadores de alimentación de salud de auto imagen datos a los que buscamos poner nombres que son los vuestros

Voz 1 27:39 la directora técnica del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD encargada de este Barómetro juvenil de vida muy buenas noches

Voz 9 27:46 el Ajax es la idea del estudio es hacer una fotografía fija de

Voz 1 27:49 de nuestros jóvenes de de ellos los que son como ellos que es lo que

Voz 9 27:52 analiza el estudio pues el estudio analiza el estado de salud juvenil no lo que queremos ver es cómo perciben los jóvenes su propia salud ir como nos cuentan ellos como están no ese es el fin de de este estudio

Voz 10 28:07 pero antes preguntamos cosas que tienen que ver con e ir al médico en cuanto a la medicación con tomar o cosas que tengan que ver con con ejercer yo físico y la alimentación todo tipo de temas con la idea de hacernos un mapa mental de dónde están los problemas y sobre todo fijarnos en lo que yo llamo las minorías mayoritarias no porque aparentemente pues bueno realmente la la la juventud española goza de buena salud en muchos indicadores estamos muy bien con respecto a Europa pero luego hay temas que nos preocupan

Voz 1 28:39 consideran que llevan una vida saludable mayoritariamente

Voz 10 28:41 en qué llevando a saludarme mayoritariamente sí igual los chicos que las chicas bueno en este barómetro tenemos que decir que la diferencia de género es abrumadora es decir que las mujeres dan muchos peor mucho peor en la mayoría de los indicadores de salud por ejemplo podemos decir que van mucho más al médico que los que los que los hombres sufren más enfermedades crónicas tienen mayores porcentajes de que dentro de su actividad limitada por por la enfermedad

Voz 4 29:09 lo hice automedicarse más es decir

Voz 10 29:12 que realmente las diferencias de género Éstos son un ejemplo pero hacen dietas no se podríamos seguir porque en este estudio mira que en casi todos sí que vemos diferencia de género pero en este caso de la percepción sobre la salud de los jóvenes el tema de géneros

Voz 1 29:27 la la brecha es muy es muy importante en materia de hablar de los hábitos de salud de los chicos cuando hablamos de jóvenes Nos referimos yo lo decía yo a chicos y chicas de entre quince y veintinueve años un algo más de siete millones de personas en España Laura Marcos buenas noches qué tal Ángels buenas no Laura cuál es el perfil más común del joven español

Voz 1276 29:43 hablamos de una mujer muy preocupada por su imagen y a la que le gustaría pesar menos aunque más de la mitad de los casos está más delgada de lo que debería en base a su índice de masa corporal y ese es el perfil mayoritario que dibuja este informe según el cual esta joven tipo asegura tener buena salud ya hacer deporte para estar en forma esa mujer ha ido al médico en el último año no se siente deprimida ni tampoco con ningún trastorno mental aunque sí se auto médica y tampoco está embarazada nunca ha hecho dieta hice alimenta sobre todo de carne cereales lácteos dejando en la proporción más pequeña el consumo de pescado una de las conclusiones del estudio es que

Voz 1 30:20 el cincuenta y siete por ciento de los jóvenes españoles les gustaría

Voz 1276 30:23 a pesar menos pero que más nos cuenta el Estudio sobre la percepción que tienen jóvenes y adolescentes sobre su propio peso fijándose en el índice de masa corporal casi un cuarenta por ciento de quiénes tienen entre quince y diecisiete años declara pesar menos de lo considerado saludable y aquí vemos una diferencia enorme entre hombres y mujeres de ellas prácticamente la mitad está por debajo de su peso y menos de un cinco por ciento tiene sobrepeso u obesidad esta tendencia se va equilibrando aunque muy poquito a partir de la mayoría de edad y lo que es realmente paradójico es que a pesar de estar delgados seis de cada diez como decías les gustaría pesar todavía menos esto tiene otra derivada aún más peligrosa casi uno de cada cuatro jóvenes que ha presentado en el último año síntomas de un trastorno mental señalaba un desorden alimenticio estos chavales se someten a dietas en el cuarenta por ciento de los casos normalmente a más de una a más de una dieta y al menos dos de cada diez lo hace sin ninguna supervisión médica claro que cuando se les pregunta por qué comen la fruta se toma una vez por semana o menos en el cuarenta por ciento de los casos que es el mismo porcentaje de dulces y de bollos

Voz 1 31:34 que ellos comen cada día tengamos os pregunto por vuestra experiencia Estefanía tú tienes la sensación que pesa más de lo que debería

Voz 1880 31:39 sí la tengo

Voz 4 31:42 ves

Voz 0268 31:43 bueno a ver yo hago deporte pero sí es verdad que luego preguntará a la hora de comer no me privó entonces es como que te digo bueno he ido al gimnasio me puedo permitir comerme una hamburguesa o com o cenar más de lo que a lo mejor debería pero

Voz 1 31:59 así que yo reconozco que mis hábitos no son los más correctos Lucia tu otros hábitos como son lo cierto es que mis hábitos podrían ser mejores pero no no tengo ningún problema con el PES hoy y la verdad es que estoy muy a gusto tengo otro tipo de inseguridades pero no tienen nada que ver con el físico sin seguridades tienes seguridad es igual en lo profesional en fin soy joven así que estoy digamos aprendiendo dieta vosotras dos ha visitado alguna vez yo jamás hecho dieta escritos ya

Voz 0268 32:26 sí yo lo he intentado pero tu día autorizó no no os ha llovido aún nutricionista porque hubo un momento en el que te encuentras más lo cuentas a tu madre y tu madre te dice bueno pues vamos a un nutricionista vamos a ver qué podemos hacer pero qué pasa que tú empiezas con esa dieta pero enseguida empieza haber llega al verano en verano es muy difícil por ejemplo mantener una dieta porque es tales como es fuera de casa te quedas mucho con tus amigas llegan los fines de semana entonces no puede seguir lo que el experto te ha dicho que que que hagan dos claro al no tener un problema serio tampoco lo lleva a rajatabla y al final lo terminó dejando

Voz 1 33:00 Joseba que locuras haces tú con la comida

Voz 11 33:03 bueno bueno eso típico perfil no que siempre está igual cinco que hilillos por encima de de lo que debería y al final pues también depende mucho la constitución de cada uno porque fijo que muchísimo y siempre se mantienen ahí

Voz 1 33:16 porque tienes a tu lado que quieren gordo

Voz 11 33:19 eso es pero no yo es que Cobo y tomen guarda entonces yo me limito a comer todo muy light muy muy sano pues luego el fin de semana es imposible pero no comer grasa toque porque al final socialmente Nos juntamos siempre para planes de comer siempre para planes de comer cantidad no digo por no que con mis amigos íbamos al monte

Voz 1 33:42 no está nada a comer es como quieras le das muchas vueltas al tema debería Cover menos debería aportar muy bien le das vueltas o es algo que si te ocurre de vez en cuando sobre todo después de un fin de semana de exceso

Voz 11 33:52 a ver yo con la edad aquí un problema que estamos muy muy influenciados por por por lo que nos llega de fuera no por los programas de televisión publicidad de ropa entonces eso no nos afecta pero yo con los años de me importa menos pujó la apariencia física me preocupa más por el futuro no porque hace que nuestro cuerpo tiene memoria como como la piel con el sol entonces lo que coma hoy pues tendrá repercusiones vejez y mi futuro

Voz 1 34:21 te decías Ignacio que no no te preocupaba salvo lo de los amigos habéis pensado en lo de la alopecia pero tú físicamente te encuentras bien si yo pongo llamado me gusta pasar hace deporte por ejemplo

Voz 1415 34:32 E intento hacer algo de deporte antes salíamos a correr ahora ya me lo tomo más con calma pero sé que me me debería cuidar más pero es un poco frustrante porque eso soy el antagonista de él porque yo era engordar más para para poder hacer eso fue liberado poder hacerlo masa física El proceso es como que me gustaría hacer más deporte pero claro se que sea gomas deporte igual y eso me hace adelgazar entonces es como una rueda que que no es hasta qué punto me viene bien no me viene mal

Voz 1 34:58 pues que estás bien de salud si yo creo esto pensáis

Voz 1415 35:01 en contra de salud tenéis problemas de salud no está

Voz 1 35:03 no yo Caixa al médico habitualmente no no no no no no esté musa de esta esta es muy sanas eso

Voz 10 35:10 te decían ellas ella decía yo

Voz 1 35:13 su dietas es más una percepción o que realmente la juventud quiénes osea quién tiene sobrepeso a ver cómo te lo dije es más una percepción que tienen sobrepeso que no que lo tengan realmente sí sí sin ninguna

Voz 10 35:26 es cómo me veo yo vamos este los oyentes no la pueden ver pero la persona que ha dicho que tiene sobrepeso en ningún caso entonces yo creo que es también pues bueno una tiranía no que se transmite además en los últimos años no de generación en generación una tiranía de la imagen que no tiene que ver con estar sano no porque uno puede estar sano y no sin necesidad de estar delgado no diría que es otro es bueno nos lo dicen los datos no se hacen muchas dietas chicos y chicas más a chicas pero pero

Voz 1 36:02 dietas además sin control o a lo mejor dicho pasiones y en cuanto

Voz 5 36:05 la automedicación no eso eso es así saludo

Voz 1 36:09 Victor Sánchez dietista nutricionista tecnólogos alimentario autor de los libros Mi dieta cojea y Mi dieta ya no cojea que podría estar sentado en el otro lado de la mesa porque tienes veintinueve años

Voz 12 36:19 por los pelos por los parques se preocupa alopecia por supuesto como preocupan de los temas tratados de momento lo único que me tiene porque

Voz 1 36:29 del trasvase de kilos de uno a otro eso no eso no es imposible

Voz 0931 36:33 todavía no todavía no eso eso no se pueden

Voz 13 36:35 no pero me parece que de alguna manera refleja

Voz 0931 36:38 con una particularidad muy curiosa ayer como dentro de un grupo tan heterogéneo como es la juventud en este estudio al fin y al cabo está metiendo en el mismo saco personas que salen del instituto y hacen actividades extraescolares con jóvenes de veintinueve años que pueden ser cabeza de familia tener una hipoteca entonces hay que coger con pinzas algunos datos especialmente al menos los que podían analizar yo desde el punto de vías

Voz 1 36:59 la Bella estatus nutricional el cuarenta por ciento de los jóvenes de entre quince diecisiete pesa menos de lo saludable menos de lo saludable

Voz 0931 37:09 no eso es bajo mi punto de vista creo que es una de las conclusiones que saca el estudio porque ha cogido unos criterios de evaluación que no

Voz 0439 37:16 son los más modernos no hay cuarenta por ciento de otras diez de la Organización Mundial de la Salud el el cual

Voz 0931 37:24 en el problema de los del del IMC que es el el indicador que sea acogido es muy variable en adolescentes y no podemos medir adolescentes con IMC a la vez que adultos de veintinueve años es muy extraño que que no salgo unas conclusiones Oca recogemos que el cuarenta por ciento de los adolescentes adultos jóvenes están a peso cuando en realidad lo que sabemos es lo contrario que en adultez el sesenta por ciento de la población española están sobrepeso y obesidad que lo que nos dicen los estudios robustos y que así nos vamos únicamente anillos de adolescentes encontramos que dos de cada diez tienen sobrepeso y uno uno coma cinco no sé quiénes por ciento tiene obesidad por lo tanto yo creo que aquí el el los datos que sobre estatus nutricional no los cogería yo creo que aprovecharía martes este estudio recientes que tenemos sabe que sobre la mesa la encuesta creo que la encuesta sí que es interesante en no centrarnos sobre el estatus porque creo quieren

Voz 1 38:15 es que es interesante pues a mi me parece

Voz 0931 38:17 ejemplo que es un curioso la proyección que que tiene la la presión estética sobria especialmente

Voz 1 38:23 la FIA antes a las mujeres es

Voz 0931 38:25 un quiero destacar como el ochenta por ciento de los jóvenes quiere cambiar algo a pesar de que declare Mons que estamos sanos Nos evaluamos de esa manera es decir parece que de alguna manera separamos la salud mental y la autoestima el otro concepto de nuestro estado de salud cómo podemos querer cambiar algo de nuestro cuerpo a la vez que nos consideramos que que estamos satisfechos con nuestra salud es un poco disonante

Voz 10 38:51 Eulalia reconocen que sienten ya

Voz 1 38:53 a ellos que sienten esta presión estética

Voz 10 38:56 bueno no lo hemos preguntado directamente pero sí que cuando preguntas por las motivaciones no es pues porque o no me gusta cómo cómo estoy pero cuando fiarlo no entonces es una motivación que te viene por la presión social no como es evidente no entonces esa pregunta no lo hemos hecho que este barómetro lo vamos lo vamos a ir mejorando no déjame decir un momento sobre el tema de del peso que precisamente porque vivimos ese problema que no podíamos mezclar quince años con veintinueve hicimos dos dos musas diferentes no ir este es el peso que nos dicen ellos es decir esto no es un estudio médico ni no bueno es eso que dicen claro eso claro a ellos les decimos dinos tu peso altura no entonces de ahí hemos sacado evidentemente esto no es un estudio pero no me di con ellas dicen que lo ves a lo mejor es mejor

Voz 1 39:49 a esas edades si es la sensación de que pesadas menos luego ya cuando haces un poco Mayo siempre tienes la sensación de que esas más

Voz 10 39:54 sí no es un dato es un dato indicativo que no es un dato hay datos mucho más como los ha llamado robustos no es cierto esto era simplemente un dato indicativo para ver cómo nos daban ese dato no

Voz 1 40:07 notáis vosotros la presión social la presión de de la estética los cánones que marca si lo notamos

Voz 0268 40:13 gente en prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día eh yo creo que sobre todo la las chicas pero cada vez más más chicos también enfocar un poco su su día a día su estructura de que voy a hacer por la mañana por la tarde por la noche en función de cómo quiero que poco a poco mi cuerpo vaya cambiando que de acuerdo con esto completamente y además como mujeres lo vemos en el día a día no creo que sea tanto una imposición

Voz 4 40:40 de fuera sino una imposición que nosotras mismas

Voz 0268 40:42 Nos ponemos porque incluso las que estamos seguras de nuestro cuerpo yo me da completamente igual engordar dos kilos más o adelgazar dos kilos menos vemos cómo eso condiciona condiciona por ejemplo que te escoja en un trabajo en función de tu físico condiciona que salgas una tarde con amigas como el entorno se relaciona contigo y es cansino y es algo con la que contra lo que nos tenemos que revelar cuesta y es un trabajo de día a día a mí personalmente me parece que es difícil porque si yo estoy segura con Mi cuerpo me sigue resultando difícil y me sigue fascinando el día a día no me quiero ni imaginar a alguien que de verdad estén seguro no es es fastidiado

Voz 1 41:23 los chicos bueno yo afortunadamente

Voz 11 41:25 para mí pues no lo veo tanto pero sí que es verdad que las mujeres pues las penaliza más cosas persigue más Si pues eso sí pesan algún cursillo además pues son más carne de cañón y sin embargo los hombres y que si tenemos barriguita igual hasta que mono pero con las

Voz 1 41:43 con las mujeres desgraciadamente no pasa nada no lo ven así no lo ven así no

Voz 1415 41:48 yo considero que es verdad que para las mujeres es una es un problema social y que decir que está hay unos cánones y demás pero con los hombres sigue creo que es un problema porque también aunque en menor medida pero es verdad que está muy canonizado ya el hombre músculo todos estilo Cristiano Ronaldo el el tableta y demás que al final eso es lo que entre comillas el exige ya a una gran parte de la sociedad entonces al final es eso ahora mismo un joven normal va al gimnasio tres cuatro veces a la semana para para buscar cumplir más o menos ese ese canon

Voz 1 42:24 en decían el líder preguntaba antes a Estefanía Si ella dice había hecho dieta yo fui un nutricionista los peligros de las dietas sin control

Voz 0931 42:32 sin sin supervisión Don dietista nutricionista auto impuestas sobre todo lo que entendemos por dieta es decir cuando ya un sanitario no se está enfocando a una dieta que no quieres reestructurar nos hábitos sino como ha dicho ante la compañera el experto que me dice lo que tengo que comer es son un abordaje sanitario correcto porque al fin y al cabo lo que tenemos que tener es una relación adecuada con la comida una relación a década adecuada con con nuestro cuerpo fijaos que además los datos creo que no reflejan toda la crudeza de la presión estética que comentábamos porque decíamos que

Voz 4 43:06 yo yo repaso por aquí el sesenta por ciento dice que nunca ha hecho

Voz 0931 43:12 una dieta conforme a la mujer se va haciendo adulta practicamente llegamos a casi la totalidad la totalidad de la mujer adulta en algún momento es una vida ha hecho una dieta dicen en las encuestas por lo tanto ahora mismo es cruel el canon de belleza como también ha dicho el compañero quiero observar una cosa el canon de belleza que se le impone desde el punto de vista del consumismo al hombre al menos está dentro de los cánones de la salud un hombre musculado pero sano digamos en un Ormond peso con un mayor y una mayor masa muscular pero el canon de la belleza que muchas veces se vende a la mujer a veces sale el rango de la salud

Voz 1 43:51 con lo cual se crea una injusticia

Voz 0931 43:53 todavía mayor me queda muy bonito pero no quiero

Voz 1 43:55 dejar pasar otro dato queda el barómetro esos jóvenes treinta por ciento que tiene cree haber tenido algún problema de salud mental

Voz 10 44:01 sí que ese es un dato que la verdad es que hay que cuidar a la salud mental de la juventud hay que cuidarla cuando hablamos de salud mental estamos hablando de síntomas que tienen que ver con la depresión con la ansiedad va con los trastornos del sueño y Dominican para ellos sí claro de automedicación también son muy altos no nos sale sobre todo o que hay un tanto por ciento que todos estos síntomas que no están a un llevan a la depresión no sea a hay síntomas depresivos que que sí que están afectando a la salud en unas cifras que son altas yo creo que ahí sí que es un banderín rojo

Voz 1 44:37 claro que tenemos que cuidar en ese sentido a la juventud

Voz 1880 44:40 sí nos dice Mario sobre las dietas dicen lo típico de los jóvenes sobre todo las chicas es hacer dieta para no engordar y al mismo tiempo abusar de la bollería industrial de las chucherías ir de las bebidas azucaradas y Anabel nos cuenta que ya trabaja con jóvenes en Soria y que allí tienen un proyecto para visibilizar lo positivo de los jóvenes que es muy necesario romper estereotipos y mostrar una imagen en positivo

Voz 0194 45:01 la podríamos seguir desmenuzando es de estudio muchísimas gracias por haber estado con nosotros Aitor muchísimas gracias también a los jóvenes a los otros jóvenes Estefanía Lucía Joseba Ignacio muchísimas gracias

Voz 3 45:16 T eh