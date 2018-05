'Hora 25' | La realidad paralela de Cospedal, punto por punto

el PP no ha demostrado a lo largo de su historia que es un alumno aventajado en eso de la pos verdad Nos intento convencer que del Prestige sólo salían unos pequeños hilillos que había armas de destrucción masiva en Irak o que ETA estaba detrás del 11M María Dolores de Cospedal se ha erigido como la más firme defensora de la verdad del Partido Popular después de la sentencia de la trama Gürtel en la que defiende que no hay condena al partido que nunca hubo caja B en Génova que Mariano Rajoy no tiene nada que ver con la trama la secretaria general de los populares y ministra de Defensa ha protagonizado una larga y tensa comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga precisamente la financiación irregular del Partido Popular a menos de cuarenta y ocho horas de que comience el debate en el pleno de la moción contra Rajoy planteada por por el PSOE el que mi lado una noche más Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1445

02:05

la cosa es que fuera la caja B de algunos pero no del Partido Popular no son hechos probados seria no señor son no no no no no es que no este interés de los alumnos son hechos probar