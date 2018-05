Velasco Carballo: "El jueves haremos un media day con los árbitros para todos los medios de comunicación a puertas abiertas"

Voz 1 00:00 Don Carlos Velasco Carballo buenas noches y noches como esta usted pues a toda vela bajando muchísimo porque teniendo unos días un poquito locos pero muy bien viento en popa a toda vela no sí señor no queda otra enhorabuena eh

Voz 1375 00:15 ah no enamoramiento eh ya es historia Juan Luis Larrea nuevo presidentes Luis Rubiales ya es historia Victoriano Sánchez Arminio empieza una nueva etapa también en el arbitraje español llevas nada dos días tres días que están siendo me consta muy intensos no

Voz 1251 00:29 sí muy intensos estamos en un seminario de de formación de los árbitros en todo el tema del bar estamos entre Pozuelo y Boadilla

Voz 1375 00:39 a tope también pues nada me consta que ayer está amistad con los jugadores explicándoles el asunto del bar para el Mundial que tal como lo han recibido los futbolistas de la selección

Voz 1251 00:46 en ese tema todavía no lo hemos no lo hemos hecho

Voz 1375 00:50 a los Davis a ellos todavía no ha vale vale

Voz 1251 00:52 que se que que Fernando Hierro ex se puso en contacto con nosotros para para hacerlo pero irá Carlos Clos nuestro instructor arbitral en el momento en que ellos consideran oportuno igual que hemos y la explicarlo bueno pues a todos vosotros y a todo el mundo no

Voz 1375 01:07 estuvo bien la charla e interesante quiere decir estuvimos allí no están primero estuvo Antón Meana hundía luego estuvimos otros cuantos también ahí estaba Velasco Carballo antes de ser el jefe de los árbitros oficialmente el presidente del Comité Técnico de Árbitros explicando a unos también a los periodistas cómo va a funcionar el bar como sí

Voz 2 01:20 a aplicar eh sí bueno pues poniéndonos un poco al día con ese con ese asunto el primer punto que tenías en tu hoja al ser el presidente del Comité Técnico de Árbitros el el primordial que tenías que que que cambiar o que enfrentarte al cual ha sido Carlos

Voz 1251 01:37 a agradecer la salida de Victoriano que fuera una salida tranquila que fueron una salida como la que él se merece la segunda que eso se hicieron una manera calmada que exigieron una manera consensuada que mantuviera el grupo unido que la unión del arbitraje siguiera como ha sido hasta ahora y la primera gran cosa transmitir que que vamos a intentar mejorar todo lo que pueda partiendo de todo lo bien que se ha hecho pero pues es dándole el aire que que yo le quiero dar que cómo ha ido diciendo pues pues se basa en profesionalizar nuestra estructura modernizar desde ese punto de vista el arbitraje el hacerlo más transparente que seamos más cercanos ya los que los que habéis vivido con conmigo el proyecto pues habéis visto que hemos hemos seguido esa filosofía os hemos llevado a a enseñaros todo con las puertas abiertas y ahora precisamente pues pues el jueves hacemos algo que que no se ha hecho en este país es hacer un media de de árbitros

Voz 1375 02:44 venga que bueno los pasaban esta pasada mañana este jueves

Voz 1251 02:47 el jueves en Boadilla están todos los medios de comunicación invitados ir tener las puertas abiertas para ver cómo entrenamos para que veáis toda la parte de tecnología del bar que habéis que entre en la sala de vídeos que que que sea todo puertas abierta me decían bueno y los árbitros van a poder estar disponibles que árbitros les dije todos eso causó estupor

Voz 1375 03:11 bueno pues sí la verdad es que sí a poder hablar todos los árbitros todo poder podremos entrevistar a todos los árbitros

Voz 1251 03:18 a todos los favoritos del tiempo que queráis como queráis ellos van a estar allí todos de hecho es suspendido en uno de los entrenamientos de la mañana para para que esto sea posible para que le demos esa cercanía icono porque lo que queremos es enseñar cómo trabajamos

Voz 1375 03:34 te te digo una cosa te digo una cosa los que te estén oyendo dirán aquí hay algo raro un tío que vienen nuevo y abre las puertas tan transparente tanto dotándola algo algo espero pues es todo tan bonito

Voz 1251 03:43 eso es muy fácil porque los retos son tan buenos tan buena gente que es lo más fácil para bien es enseñar cómo son porque es lo más cercano al que la gente pues bueno les entienda mi mismo sociedad cosa que el jueves hay Open

Voz 1375 03:56 Media Day no del Madrid Liverpool sino de los árbitros españoles se puede atender a todo el mundo pero

Voz 1 04:02 pues esa transparencia del aquí hablas solo

Voz 1375 04:05 la ropa inmediata y luego durante la temporada no

Voz 1251 04:07 durante la temporada tenemos que seguir siempre esa línea de trabajo quiero decir por ejemplo por ejemplo en Alemania

Voz 3 04:14 perdona en en la Bundesliga terminan los partidos Losada

Voz 1375 04:16 otros pueden les les pueden preguntar lo que sea dos minutos tres aquí también se va a hacer

Voz 1251 04:22 pues yo creo que en España no sería ahora mismo una decisión que ayudáramos al fútbol con eso porque creo que los árbitros no deben estar expuestos de esa manera después de un partido porque creo que además no beneficien al fútbol no no hay mucho que ellos puedan decir

Voz 1375 04:38 pues sí pues ya

Voz 1 04:40 me hubiera gustado vivir a gustado transparente pero transparente del todo hombre y ya es ya te has puesto un una una pequeña Pezzi

Voz 1251 04:47 vamos a ir de entre el infinito el Ferre

Voz 1 04:50 sí creo que debemos de proteger

Voz 1251 04:53 nuestros árbitros creo que hay términos intermedio sí que podemos hacer vale pues dos o tres sesiones a lo largo del año podemos hacer eh pues eso dos o tres sesiones donde nosotros seamos de la misma manera accesibles

Voz 1375 05:09 o sea que si a lo PMDB pero de momento no hablarán después de los partidos

Voz 1251 05:12 no

Voz 1375 05:13 vale está ahora Iturralde González nuestro árbitro de cabecera de la SER en el Carrusel deportivo siempre con Dani Garrido y aquí en El Larguero hola ahí tú muy buena

Voz 1 05:20 hola buenas noches Manolo buenas noches presidente

Voz 4 05:24 Jorquera sonadas

Voz 0514 05:27 pero lo que hace falta aquí ya sabes que somos siempre hemos respetado los árbitros a todo el mundo y ahora ya Espasa una fase de ser Carlos que serás Carlos a nivel privado para ser presidente a nivel público

Voz 1 05:38 muy bien te lo acepto vale aceptado

Voz 0514 05:41 si miran peer to peer to seguro que tiene más preguntas que si tengo una rueda pero antes de nada sólo iba a decir una cosa yo he tenido la suerte de compartir muchísimas horas muchísimos viajes están en la comisión que cambió todo el arbitraje con Rubinos con los santos con Velasco Carballo os voy a decir una cosa si le dejan hacer el cincuenta por ciento de todo lo que tienen la cabeza el arbitraje español va a ser líder mundial pero

Voz 1 06:07 está con el segundo ya estaba haciendo pero ahora las preguntas has vamos a cerrar la entrevista porque creo que ese es un broche que no lo vamos a mejorar

Voz 1375 06:19 vale a ver alguna pregunta técnica que tú controles del mundo arbitral que quieras a ver de Velasco Carballo

Voz 0514 06:24 mira para empezar el sistema de designación arbitral que sabemos que está formado por uno de Liga otro de consenso y otro de Federación Española de Fútbol el triunvirato va a seguir ese sistema de designación arbitral

Voz 1251 06:37 ese sistema está firmado el convenio de colaboración entre Liga irreal con lo cual es algo que que no está debate que ese sistema está vigente no no no está debate está dentro de ese convenio viviéramos respetar ese convenio

Voz 0514 06:54 pero eso acaba el próximo año no ese es Venio no

Voz 1375 06:57 intuyes mantenerlo

Voz 1251 06:59 mi idea es que lo que hagamos sea de de acuerdo a todas las partes porque todas las cosas que yo considero es que la el diálogo sea la base de todo y que las cosas las hagamos en un consenso entre todas las partes y en este caso la competición profesional es una competición que que tiene ese consenso igual que estoy llevando el proyecto del bar donde estamos trabajando Liga y Federación de una manera extraordinaria con una coordinación absoluta vosotros lo viviste es cuando estuve allí verdad ya está verdad sentía Castañer hiciéramos en equipo el objetivo es sacar adelante el proyecto

Voz 1375 07:39 perdón perdón perdóname que no me Tahití isla si se mantiene ese sistema de los tres seguirían siendo Puentes Leira consenso López Nieto de la Liga y a ver quién de la federación

Voz 1251 07:50 lo que dije el el convenio es que que sea una personas nombrada por la Federación y de otras de mutuo consenso Val eso es lo que dije el convenio firmado mientras esté ese convenio pues yo creo que

Voz 1375 08:01 vale que los nombres serán los que están

Voz 1251 08:04 entre los nombres que están Evaristo Puentes Leira ahí yo como presidente del CTA y yo creo que hasta ahora ha venido funcionando mientras no llegamos a una a una

Voz 1375 08:15 nuevo modelo algo aquel realmente es eso

Voz 1251 08:18 se considera positivo para las organizaciones pues yo creo que no debemos vale crear ninguna alarma que bastantes problemas tenemos todos

Voz 1375 08:26 más y tú

Voz 0514 08:27 es cierto que va subir la edad de cuarenta y cinco cuarenta y siete o es un estudio que estáis haciendo

Voz 1251 08:32 es algo que que

Voz 5 08:35 o sea a plantear otra planteo

Voz 1251 08:37 lo que dijo el presidente durante la campaña es algo que para el proyecto del bar yo también lo he mantenido porque creo que puede ser interesante pero ahora hay que plasmarlo en un papel tenemos el tiempo que que tengamos de aquí a final de temporada porque la normativa debe estar aprobada para que el inicio de temporada sea sea con las nuevas normas entonces una de mis prioridades en los próximos días el darle forma a esa a esa posibilidad yo creo que es algo que tenemos que evaluar

Voz 0514 09:11 como consecuencia del Barça va a incrementar la plantilla o no es suficiente la plantilla que tenemos hoy en día para dar buen uso del bar

Voz 1251 09:19 efectivo serían no subirla porque creo que aumentar el número es disminuir la calidad y que habrá que intentar hacerlo lo posible para no subir la cantidad si vemos que de ese análisis eh porque considerar luego que hay que mantener la competición el tema de las territorialidad es porque como sabéis en España tenemos esa limitación en el sentido de que un árbitro de una territorial no quedar vital a sus equipos hay que echarle unas horas y una pensada para así seríamos suficientes con los recursos que tenemos siempre hay que podamos suficientes medidas no aumentar las plantillas

Voz 0514 09:56 efecto las pruebas físicas van a mantener ese como están ahora un poco diferentes al resto del mundo van os vais a ceñir a lo que son las pruebas FIFA

Voz 1251 10:07 en no van a seguir como estamos la idea es analizar las pues las fijadas por fija analizar las pruebas que hacemos en UEFA analizan las pruebas que hace en Alemania e Italia

Voz 1 10:21 el granjearon las grandes ligas que están al niño

Voz 1251 10:23 alas con eso y con esa base a algo que está aliado con lo que está haciendo nuestros organismos rectores a los que yo también pertenezco como vosotros sabéis

Voz 1 10:34 hay una prueba que es muy dura aquí tuteo ido alguna vez no la prueba de campo la prueba de esa se mantiene no eso no es una prueba que se realicen en UEFA ni en fija pues que se quitara si vos te van a dar un abrazo a los árbitros bueno eso ya lo sé

Voz 1251 10:50 a arbitrar las arcas porque algo

Voz 1 10:52 Nos van con la lengua fuera en esa prueba alguna más importante es decir más complicada

Voz 1251 10:58 o sea que a poco luego se alegra

Voz 1 11:00 las piedras arena

Voz 1251 11:03 porque que sea en consonancia con lo que se está haciendo en todos los organismos entenderlo

Voz 0514 11:08 una muy muy muy importante que desde hace muchísimo tiempo los árbitros españoles estamos dejados entre comillas de la mano de Dios lo que es en UEFA en cuanto a que no tenemos un miembro de la Comisión Arbitral de UEFA no es ningún miembro español por lo que a la hora de dar los partidos pues cada miembro de UEFA generalmente siempre pelea por los de su país y en España al no tener un representante se va a poder hacer algo desde el Comité y Federación

Voz 1375 11:36 para

Voz 0514 11:37 poder poner a una persona Easy Se puede ponen a esa persona quién sería el ideal

Voz 1251 11:43 uno de las cosas que para mí son prioritarias es que España pasa a ser libra y los organismos internacionales y eso es una cosa para mí básica para mí que es algo que yo he tenido yo yo pertenezco al FIS ha estado trabajando en UEFA hice miembro de Aisa entonces eso es básico la pertenencia de conexión el traje de UEFA pues pues es algo que que que creo que puede ser interesante para España esa persona y bueno yo creo que yo sería la persona más adecuada y si no cualquier otra persona de de de mi entorno pero por mi posición el resto de organismos internacionales y creo que sería lo coherente pero sí te digo que no para lo que tú has mencionado eh sí en el sentido de las designaciones sino para que España tenga ese peso internacional que merece una competición y un país como el nuestro

Voz 1 12:35 digo lo naciones no porque las designaciones

Voz 1251 12:37 por eso se hacen entre tres personas una comisión que está formada por colina ciudades

Voz 0514 12:43 tal y como tú sabes

Voz 1251 12:45 igual que yo quería y la verdad es que no no hay muchas

Voz 1 12:48 si no aporte Huéscar pero bueno literal

Voz 1251 12:52 España tiene que ser líder en el mundo de la arbitraje porque tenemos un peso muy grande en todo

Voz 1375 12:59 déjame que te la última a Antón así perdona eh

Voz 1 13:02 luego acabó con la última serle una Hall no yo simplemente quería preguntar la cara

Voz 0231 13:06 hola buenas noches Carlos todo lo que ha comentado lo de que los árbitros de una ciudad no pueden arbitrar a ese a ese equipo no sé si eso Carlos es algo que no se puede mover en la historia del fútbol español o así con un nuevo jefe a años vista Se puede cambiar porque no sé porqué Velasco Carballo no puede pitar al Real Madrid

Voz 0514 13:27 sin embargo sí puede decir

Voz 0231 13:29 Aznar a los árbitros que van a pitar al Real Madrid ahora San no sé dónde está la diferencia entre que el jefe de los árbitros pueda ser madrileño pero del que Time asegura que no pueda ser madre

Voz 1251 13:38 en realidad eso aparte de las suspicacias territoriales viene también por una cuestión de protección de los árbitros en el sentido de que un árbitro que vio una localidad pues en una provincia más pequeña arbitrar el equipo de esa provincia más pequeña puede ser pues vamos a seguir difícil de llevar para luego la convivencia diaria esa persona de sus familias ya no porque piensen que va a favorecer las sino que un árbitro de pues no lo sé Alberto en Undiano en Pamplona no lo sé localidades pues quizá no no es tan sencillo como por ejemplo para mí arbitrar en en Madrid porque Madrid es una extensión mucho más grande ser un poco también por acción de los propios altos eso para para mí y para todos los árbitros sería un sueño los árbitros no tenemos colores para nosotros no entendemos de eso nosotros nos encantaría que eso fuera así pero yo no lo veo que es cerca de eso

Voz 1375 14:33 Nuestro país pues una pena ojalá pudiéramos conseguir un periodista de Valladolid no pudiera hablar de Valladolid no podría hacer un partido Valladolid porque es de Valladolid en mi caso por ejemplo tienes que entender dónde está la profesionalidad y donde está al otro pero bueno nosotros ya antes hay que tenga titula la última hay te deja eso también afectaría al quiero decir el que usa el que ocupe ese puesto de bar que es el que está dirigiendo el equipo arbitral a través del vídeo exactamente igual no tampoco puede ser Borreguero

Voz 1251 14:58 no no aplican las mismas restricciones

Voz 1375 15:01 la última parada en esto último loca

Voz 0514 15:04 ha dicho Carlos de lo de no pitar de tu propia ciudad yo estoy doscientas mil por cien a favor con Carlos es muy complicado y luego la última ojalá dure mucho tiempo de presidente pero tú crees que durante tú presidencia podremos ver una dos tres cuatro cinco seis o diez mujeres en la máxima competición

Voz 1251 15:28 qué bueno es verdad que ese sí que es un reto que me que me gustaría poder a ver el ver a reeditarse españolas en el grupo de élite de UEFA pitando Champions en UEFA yendo a pitar una final de Champions o quitar una final de la Copa del Mundo ya hemos tenido a un árbitro asistente como sabéis gracias a su madre en una final de de Marisa Villa entonces a mí me gustaría conseguir eso hizo en eso voy a poner mucho esfuerzo que las el traje femenino que siga la misma explosión que va a suceder con el fútbol femenino

Voz 1375 16:06 muy bien pues don Carlos Velasco Carballo gracias por sacar un rato en estos días y en esta agenda que llevas de locura en este inicio como presidente del Comité Técnico de Árbitros te digo una cosa no cambies no vamos a no cambiar pero sólo por una cosa ya habrá tiempo para juzgar y para analizar pero al menos llevamos una semana y el presidente de la Federación da la cara habla el presidente de los árbitros da la cara habla aquí nadie esconde aquí nadie pasa nada nadie culpa nadie de nada son nuevos tiempos nuevos dirigentes y aquí están los micrófonos para que vosotros desde escucháis nada más trabajan para mejorar el fútbol ojalá lo consiga is gracias brazos