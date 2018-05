Demarco Flamenco: "A Sergio Ramos se le da muy bien la música"

Voz 1375 00:00 esto que suena es eh

Voz 1 00:02 a parte de de

Voz 1375 00:05 el nuevo disco Bono el disco que ha sacado de Marco flamenco que en el último año ha pasado de repartir bombonas de butano en Sevilla a lanzar ese primer disco una multinacional atesorar miles de seguidores cerrar una gira de más de cien conciertos su éxito es el tema más negro habrás oído la Isla del amor lo que ahora lo ponemos por ahí con el que ha roto en todos los mercados no eh de Marco

Voz 2 00:27 sí por la verdad que sí que que ese es el tema funcionado súper bien no esa mezcla de latino con con Flamenco la verdad que te gusta mucho yo super contentó a ver si esa os haya mucho

Voz 1375 00:37 esa canción la escuché iba con mi hijo en el coche ir por el móvil y tal idioma oiga qué canción más chula que ya empezamos la la hemos oído quinientas veces pero gran está muy en la isla de amor si de verdad es número uno en Spotify España con más de seis millones de escuchas ya ocupa el puesto treinta y ocho a nivel mundial ahora escuchamos la isla de del amor pero háblanos de esto de Ramos cómo surge esto que a quién se le ocurre lo de otra estrella en tu corazón

Voz 2 01:03 pues la verdad que en una iniciativa del propio no que se puso en contacto con con nosotros sí a Malle ya lo conocía no de lo conocía de antes citadas y la verdad que que cuando me lo propuso a mí me encantó no puedo hacer ningún y no para para para la selección para el Mundial la verdad que que también no caímos cuando nos conocimos Hay y la relación temo que hemos seguido teniendo

Voz 1375 01:25 o sea no le conocía de nada

Voz 2 01:27 bueno yo al lo conocía los híper pero latido que sí bueno el a mí y nosotros lo mismo una historia que cuando salió mi disco la isla de La Mola puso en un vídeo jugándose con con Rodrigo y demás Illa puso la verdad que me que me dio una enorme no voy día sabemos que ser yo conozco a los seguidores que tienen un escaparate impresionante no sí la verdad que que ya después de una fiesta con el idioma y hemos hemos seguido teniendo un poquito el contacto hay incluso tuvo en el palco también invitado a poner en la verdad que que que que encantado

Voz 1375 01:57 itera propone esta estrella en tu corazón te la propone él

Voz 2 02:00 sí me propone hacer un himno y tal y que componen la conjunto porque además a Molotov autores de que el tema no entonces yo estuve en su casa estuvimos hablando y seguimos componiendo la adelante los doy hoy resulta

Voz 1375 02:11 qué tiene que conmueve como es Ramos como músico tiene madera de autor de compositor cantante

Voz 2 02:16 yo creo que lo que lo más importante es ganar eso está en el corazón tener ganas de la fe desde hace las cosas no oí de de la música aunque no será músico Ny se dedique profesionalmente que se dedica al

Voz 0645 02:29 por qué no pero si si bien es verdad que antes

Voz 2 02:33 sí sí se les da muy bien además hay y además con mucho a eh no como decimos por aquí por Andalucía que

Voz 1375 02:38 sí señor oye sólo habéis desvelado diecisiete segundos he un Cebit o no va a poner los dientes

Voz 2 02:43 pues no claro un poquito tu sabes cómo funcionan y yo creo que crea mucha expectación eso

Voz 1375 02:50 sí señor el resto la canción se estrena el viernes

Voz 2 02:53 el viernes el viernes ya poder disfrutar el hilo musical también nada espero que les guste daba entre y que y que sirva para parar un poco arriba antes todos los partidos ese empujoncito no miran a vale

Voz 1375 03:10 que canta bien el amor sale pilla pilla lo sabíamos pero es que canta bien Ramos no cantan muy bien

Voz 2 03:15 la hace falta it alemán

Voz 3 03:19 cuidado con lo de la fama

Voz 0645 03:20 citas que algunos se lo toma yo los flamencos sabemos lo

Voz 1375 03:24 definitiva vale más que nada porque que va cogiendo el ritmo no que va con el ritmo iba a

Voz 2 03:29 que que cederá subrayes hizo eso es verdad

Voz 1375 03:32 pero la la pantallita la pantallita oye tú vas a ir a Rusia o no

Voz 2 03:37 bueno hace mucho frío no yo tengo te verán mucho confiesa aquí

Voz 4 03:40 hay ojalá ojalá pudiera ahí hombre haber un partido el partido no para partidito allí yo Partito España unas si no me conformo con a la aceptación de de del título también bueno bueno bueno como digo una

Voz 1375 03:52 esa como vengamos con otra estrella en el pecho prepárate prepárate

Voz 2 03:55 no os a la a la otra has tenido tu corazón suerte ese tema y la verdad que después yo te gusta más esta ola que protagoniza

Voz 1375 04:03 los ramos con Niña Pastori en la Eurocopa dos mil dieciséis

Voz 2 04:06 la verdad que que yo soy una enamorada el cante Niña Pastori no y de lo que has hecho Boliden hay en todo lo que se da relaciona con con su música y con la selección española pues la verdad es que me gusta mucho a mi me gusta también mucho aunque no siempre lo que hace uno de uno menos que lo que hacen seguro que lo haga como con mucha meditar siempre le gusta a uno lo que hacen los demás porque claro yo estoy harto ya de Kutxa la identidad el letón seductor gusta cosa que no era muy bueno oye una bombona de butano ya nada no

Voz 0645 04:32 ya le digo que aquí en casa ahora ahora te asoma ahora te somos tú llamas a

Voz 1375 04:37 del lado del volcán y bueno pues nada Oye es un placer de Marco de la isla dramón mira este es el exitazo sea alguno de ir diciendo cuál es quién no conoce esto

Voz 5 04:51 tú lo sepas interpreta Himma