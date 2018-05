El Larguero (1ª parte / 29/05/2018): El nuevo jefe de los árbitros y los amaños en Segunda División

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 1887 00:46 pues muy buenas noches bienvenidos al larguero como ido ese día bien aquí acompañados de hasta la una y media un ratito de deporte en esta semana en la que ha bajado un poco la

Voz 1375 00:57 la tensión competitiva se ha concentrado la selección española ya sabes que estamos datos con la cuenta atrás en el reloj de quitando hojas del calendario cuando nos vamos a Rusia Itu cuando vas a empezar a oír carruseles del Mundial de Rusia cuando has empezar a oír Larguero desde Rusia y cuando pita jugar la selección española que hoy se ha concentrado que hoy ha estado en su segundo día de concentración se concentraron anoche ayer por la tarde en esa ciudad deportiva de Las Rozas preparando los dos amistosos hay dos amistosos antes de que empiece el Mundial el próximo es en Villarreal el próximo el próximo domingo contra Suiza y luego quedará el siguiente sábado ya en territorio ruso contra Túnez en Krasnodar en la ciudad en la que va a vivir la selección española esa va a ser su casa Krasnodar en el sur de Rusia ahora os contamos lo que ha sido este este segundo día de concentración de la selección española y ahora nos cuenta Antón Meana lo que ha dado de sí a dieciséis días para que arranque el Mundial pero hoy hemos conocido diecisiete segundos diecisiete nada más un pequeño anticipo podían haber sido veinte minutito diecisiete segundos del hit del verano extra en el tema de verano se llama otra estrella en tu corazón el título me gusta como me gustaría tener otras de ida y el diecisiete de julio que volviese dieciséis final el quince que volviésemos de Rusia con otras tenían el corazón esa canción que se llama así otra estrella en tu corazón se va a estrenar el próximo viernes está interpretada por de Marco flamenco pedazo artista por otro artista Sergio Ramos quieres escuchar a Ramos cantar otras delante corazón con De Marco flamenco esto ha sido el hit de del del verano pero sí el de hoy

Voz 0231 03:02 juntos podemos que mejora mucho de la Eurocopa

Voz 1887 03:05 a dos mil ocho y otras tardía en el corazón bueno ahí está Ramos haciendo sus pinitos como es que tiene el que es artista y tiene ese ese arte en las venas

Voz 1375 03:12 que la sangre lo lleva todo en el campo y fuera del campo aunque haya otros que intentan matarle y por otro lado no por lo que canta uno cante sino por lo de las entradas lo que he visto y en algunos sitios me parece tan vergonzoso

Voz 0231 03:23 que no lo voy a comentar porque es lo mío pero es verdad ahora ir tildan

Voz 1670 03:29 lo de

Voz 1375 03:30 el delictivo eh un historial delictivo de de de de casi de criminal en los terrenos

Voz 1670 03:35 juego hay visto hoy algunas cosas que sinceramente

Voz 1375 03:39 bueno

Voz 1670 03:41 yo creo que la carrera de de Ramos se puede calificar de muchas maneras como mal cantante si queréis como buen cantante como uno de los mejores centrales del mundo pero a hablar de un tío que en el terreno de juegos un tío violento y que es peligroso y uno sé que con algunas cosas que he leído y que sinceramente me me espantan poco oye que lo leamos fuera no sé dónde porque ha lesionados Salah ya hay un tarado que dice que no se le vale pero no me parece a mí me parece exagerado mi opinión eh

Voz 1375 04:10 decir que Ramos es violento en su carrera

Voz 1670 04:12 esto a mí no me lo parece pero bueno

Voz 1375 04:15 bueno luego escucharemos más de la canción y hablaremos más de ese tema de la selección española en un día en el que también hay amistosos juega la una de la mañana su primer amistoso a la selección argentina la Argentina de Messi juegan en Buenos Aires contra Haití en un ratito tendremos alineación contaremos la última hora de ese partido también a ver qué sensaciones deja el primer amistoso de la Argentina de Sampaoli hoy hemos conocido que la Liga de Fútbol Profesional va a denunciar a la paz decía el partido de Segunda división entre el Huesca y el Nàstic ese cero uno de la pasada jornada este fin de semana al parecerse considera leo textualmente muy sospechosa la oscilación de las apuestas recordamos que hasta treinta casas de apuestas bloquearon el partido el fin de semana luego estaremos con Jordi Martí en Barcelona con alguien más que nos va a contar cómo funciona todo esto que que nos preocupa bastante y que al final siempre queda un poco en en en en casi nada no en una nube que sacaba Eva y que la vez cómo se evapora dices esto que quedó que me ha quedado exactamente con que nos hemos quedado bueno está bien que se investigue que se persiga que se denuncie pero al final nunca pasa nada no sé si es porque de verdad no pasa nada y sólo son alertas en las que luego no hay nada detrás o porque al final no se cogen los pelos de la burra y al final pues ahí sigue todo el mundo campando a sus anchas bueno luego veremos en qué punto está este asunto precisamente en la Sociedad Deportiva Huesca recién ascendido a Primera División el equipo oscense ha anunciado el que será su nuevo entrenador será Leo Franco el que fue portero entre otros de la Atlético Madrid o del Zaragoza o del propio Huesca que formaba parte del equipo de trabajo del club oscense esta misma temporada así que se ha ido Rubi parece que al español todavía no está confirmado eso ir sustituye en el banquillo Leo Franco para la próxima temporada en Primera con en Huesca también hemos conocido hoy que el Deportivo Alavés ha cerrado el traspaso por el delantero Guidetti que llegó en el mercado de invierno Vitoria el jugador del Celta sería traspasado en caso de permanencia del conjunto de Mendizorroza jugará en el Alavés hasta dos mil veintidós eso es lo que sea esto fuera el fútbol ha ganado Roland en Roland Garros Rafa Nadal ese partido que empezó ayer ya terminado hoy porque se aplazó por la lluvia ha ganado al italiano Bolelli al que le ha ganado en un último set bastante sufrido ayer le ganó seis cuatro y seis tres iba perdiendo cero tres en el tercer set y al final acabó ganando siete seis en el Thai ha acabado ganando así que en tres sets Victoria para Rafa el jueves se enfrentará al argentino Guido pela también ha ganado Garbiñe Muguruza lo ha hecho esta mañana en el cuadro femenino han perdido tanto Andújar como Feliciano López en los play off de la Liga Endesa ACB hoy a Quirós Baskonia se ha clasificado para la semi a finales ha ganado el equipo vitoriano a Unicaja en Málaga que habían ganado el primero en su campo hoy han ganado a Unicaja en Málaga sesenta y cuatro cero ochenta así que ya tenemos al primer semifinalista está jugando ahora mismo el segundo partido el Real Madrid en Tenerife contra Iberostar iba ganando de cinco siete uno siete seis a falta de tres minutos enseguida te vamos a decir aquí como acaba ese partido en un rato nos iremos a Estados Unidos porque Antoni Daimiel creo que está a punto de aterrizar sino aterrizado ya en San Francisco junto con Javi Blanco está a punto la sabéis que anoche se fueron con las maletas al al tiene tela esta historia se fueron con las maletas a mí eso no me ha pasado nunca eh al estudio al plató de Movistar Plus anoche hacer el partido Houston contra Warriors no sabían dónde iban a ir si tenían que sacar el billete ha visto no a Auckland y al final se han ido allí para San Francisco pegando a UCLA y allí empezar a la final el jueves así que luego intentamos hablar con Antoni Daimiel que ya estará aterrizando apunta aterrizar en Estados Unidos todo esto en la portada de este Larguero que promete y qué espera contar contigo hasta la una y media sigue como un clavo ahí que pasamos lista enseguida vamos a pasar lista todos preparados cuando vayamos recitando uno a uno pero antes cogemos un coche nuestro coche de cada noche el mejor que tenemos siempre empezamos con la selección española de fútbol con esa canción hoy derramó pero antes con la actualidad y con el que es el nuevo jefe de los árbitros del fútbol español que está aquí en directo en El Larguero si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 1887 09:18 donan Antón Meana muy buenas hola qué tal muy buenas cómo ha ido el segundo día de la selección española en Las Rozas que ya pensando en el partido el domingo en Villarreal

Voz 0231 09:26 ha ido bien sandías muy tranquilos de hecho están en semi concentración no tienen que dormir en Las Rozas es una novedad de Lopetegui para que el equipo no se agobia en los primeros días en la Ciudad del Fútbol hasta luego cuarenta habías allí en Rusia imagínate si se hace largo estos prefiere el seleccionador que estén tranquilos

Voz 1375 09:41 en lo que nos hacen a nosotros que nos dejan también va

Voz 1887 09:44 eso es correcto vamos a estar allí cuarenta días en Rusia cada uno duerme donde quiere vamos poco a poco primero y luego ya a partir del primer has visto sonrisa ya Dominicos el mote El Larguero juntos

Voz 0231 09:56 esas bravas de la Cadena SER ahí está hoy ha sido eso la típica jornada de primer entrenamiento matinal marcado por la lluvia con diferentes pruebas médicas a los jugadores para que todo el protocolo mañana el entrenamiento otra vez por la mañana y la sensación de que tienen unas ganas de Mundial locas que ya se les hace larga la espera Icomos deben también consideran que pueden jugar un buen Mundial tienen ganas de probarse ante Portugal en el primer partido del día quince de junio con Yago Aspas como protagonista en la rueda de prensa con un futbolista que puede ser una de las sorpresas del Mundial jugando muchos partidos y muchos minutos con Lopetegui y que ha confesado hoy como pues luchar la como lata el día de la convocatoria

Voz 6 10:36 con el pero bueno es una decisión que que tendría que tomar el míster sólo podían estar XXIII han quedado no sólo Álvaro sino muchísimos compañeros muy buenos fuera pero bueno también tenemos el el recuerdo de E del Mundial que recordar Götze metió el gol en la final ni tampoco está en el Mundial esto va por etapas y tienes un año malo pues bueno nuestro compañero que está mejor y que tiene la oportunidad de de ir

Voz 0231 11:01 pues las palabras de un Yago Ángels que ayer recibió visita hoy también está aquí diferente gente que le quiere ver están pendientes Manu de muchos temas lo medio co de Carvajal del Bar bar en el Mundial

Voz 1670 11:47 yo enamoramiento ya es historia Juan Luis Larrea no presidentes Luis Rubiales ya es historia Victoriano Sánchez Arminio empieza una nueva etapa también en el arbitraje español llevas nada dos días tres días que están siendo me consta muy intensos no

Voz 7 12:02 sí muy intenso en estamos en un seminario de de formación de los árbitros en todo el tema del bar ya estamos entre Pozuelo y Boadilla a tope también pues nada me consta que ayer está amistad

Voz 1670 12:13 los jugadores explicándoles el asunto del bar para el Mundial que tal como lo han recibido los futbolistas de la selección

Voz 7 12:18 en ese tema todavía no lo hemos no lo hemos hecho

Voz 1670 12:22 a los Davis contado nada ellos todavía no ha vale vale

Voz 7 12:24 sé que que Fernando Hierro se puso en contacto con nosotros para para hacerlo pero irá Carlos Clos nuestro instructor arbitral en el momento en que ellos consideran oportuno igual que hemos y la explicarlo bueno pues a todos vosotros

Voz 1375 12:38 no todo el mundo no estuvo bien la charla esto muy interesante que decir y estuvimos allí unos primero estuvo Antón Meana aun diálogos tuvimos otros cuantos también ahí estaba Velasco Carballo antes de ser el jefe de los árbitros oficialmente el presidente del Comité Técnico de Árbitros explicando a unos también a los periodistas cómo va a funcionar el barco aplicar a sí bueno pues poniéndonos un poco al día con ese con ese asunto el primer punto que tenías en tu hoja al ser el presidente del Comité Técnico de Árbitros el el primordial que tenías que que que cambiar o que enfrentarte al cuál ha sido Carlos

Voz 7 13:10 agradecer la salida de Victoriano que fuera una salida tranquila que fueron una salida como la que él se merece la segunda que eso se hicieron una manera calmada que exigieron una manera consensuada que mantuviera el grupo unido que la unión del arbitraje siguiera como ha sido hasta ahora

Voz 0578 13:30 y la primera gran cosa

Voz 7 13:32 el transmitir que que vamos a intentar mejorar todo lo que se pueda partiendo de todo lo bien que se ha hecho pero pues dándole el aire que que yo le quiero dar que como lo diciendo pues pues se basa en profesionalizar nuestra estructura modernizar desde ese punto de vista la arbitraje el acervo más transparente que seamos más cercanos ya los que los que habéis vivido con conmigo el proyecto pues habéis visto que hemos hemos seguido esa filosofía os hemos llevado a a enseñaros todo con las puertas abiertas y ahora precisamente pues pues el jueves hacemos algo que que no se ha hecho en este país es hacer un media de de árbitros

Voz 1670 14:16 es verdad que bueno todos los pasaban esta pasada mañana este jueves

Voz 7 14:19 el jueves en Boadilla están todos los medios de comunicación invitados iba a tener las puertas abiertas para ver cómo entrenamos para que veáis toda la parte de tecnología del bar que habéis que en tres a la sala de vídeos que que que sea todo puertas abierta me decían bueno los árbitros van a poder estar disponibles que Árbitro los Illes dije todos eso causó estupor

Voz 1670 14:44 pues sí la verdad es que sí sabrá poder hablar todos los árbitros

Voz 7 14:47 todo veremos entrevistar a todos los árbitros a todos los favoritos del tiempo que queráis como queráis ellos mano estar allí todos de hecho es suspendido uno de los entrenamientos de la mañana para para que esto sea posible para que le demos esa cercanía bueno pues lo que queremos es enseñar cómo trabajamos

Voz 1670 15:06 te te digo una cosa te digo una cosa los que te estén oyendo dirán aquí hay algo raro un tío que vienen nuevo y abre las puertas tan transparente tanto dotándola algo algo esto no pues es todo tan bonito

Voz 7 15:15 eso es muy fácil porque los retos son tan buenos tan buena gente que es lo más fácil para bien es enseñar cómo son porque es lo más cercano a que la gente pues bueno les entienda

Voz 1670 15:27 lo mismo eso sí o sea que el jueves I Open Media Day no del Madrid Liverpool sino de los árbitros españoles se puede atender a todo el mundo pero esa trasparencia de la que hablas sólo es para el Open Media y luego durante la temporada no

Voz 7 15:40 durante la temporada tenemos que seguir siempre esa línea de trabajo

Voz 1670 15:44 quiero decir por ejemplo por ejemplo en Alemania perdona en al en la Bundesliga terminar los partidos y los árbitros pueden les les pueden preguntar lo que sea dos minutos tres aquí también se va a hacer

Voz 7 15:55 pues yo creo que en España no sería ahora mismo una decisión que ayudáramos al fútbol con eso porque creo que los árbitros no deben estar expuestos de esa manera después de un partido porque creo que además no beneficien al fútbol no no no hay mucho que ellos puedan decir

Voz 1670 16:11 pues sí pues ya

Voz 1887 16:12 me hubiera gustado pero no me hubiera gustado transparente pero transparente del todo hombre y ya es ya te has puesto un una una pequeña Pezzi

Voz 7 16:20 vamos a ir de de entre el infinito y el Ferre

Voz 0578 16:23 yo creo que debemos de proteger a nuestros

Voz 7 16:25 árbitros y creo que hay términos intermedio sí que podemos hacer vale pues dos o tres sesiones a lo largo del año podemos hacer pues eso dos o tres sesiones donde nosotros seamos de la misma manera accesibles

Voz 1670 16:41 o sea que si a lo ve medida Day pero de momento no hablarán después de los partidos y quede claro está ahora Iturralde González nuestro árbitro de cabecera de la SER en el Carrusel deportivo siempre con Dani Garrido de aquí en El Larguero hola ahí tú muy buenas

Voz 1887 16:53 hola buenas noches Manolo buenas noches presidente

Voz 0578 16:56 jo qué qué sonadas

Voz 1375 16:59 pero lo que hace falta aquí ya sabes que somos siempre hemos respetado a todo el mundo y ahora ya has pasado una fase de ser Carlos que serás Carlos Haya a nivel privado para ser presidente a nivel público

Voz 7 17:11 te lo acepto acertado

Voz 1375 17:13 ah mira It Up to

Voz 1670 17:15 estoy seguro que tiene más preguntas que antes de nada

Voz 1375 17:17 a los voy a decir una cosa yo he tenido la suerte de compartir muchísimas horas muchísimos viajes están en la comisión que cambió todo el arbitraje Rubinos con los santos con Velasco Carballo os voy a decir una cosa si le dejan hacer el cincuenta por ciento de todo lo que tiene

Voz 0514 17:33 en la cabeza el arbitraje español va a ser líder mundial pero

Voz 1887 17:39 está con el segundo pero ahora las preguntas

Voz 1670 17:45 venga vamos a cerrar la entrevista porque creo que eso

Voz 0578 17:48 el broche que no lo vamos a mejorar

Voz 1670 17:51 vale a ver alguna pregunta técnica que tú controles de lo que quieras a ver de Velasco Carballo

Voz 0514 17:57 mira para empezar el sistema de designación arbitral que sabemos que está formado uno de Liga otro de consenso y otro de Federación Española de Fútbol el triunvirato va a seguir ese sistema de designación arbitral

Voz 7 18:09 ese sistema está firmado el convenio de colaboración entre Liga irreales con lo cual es algo que que no está debate y que ese sistema está vigente no no no está debate está dentro de ese convenio viviéramos respetar ese convenio

Voz 1375 18:26 pero eso acaba el próximo año no ese es medio no es mantenerlo

Voz 7 18:31 mi idea es que lo que hagamos sea de acuerdo a todas las partes porque todas las cosas

Voz 8 18:37 lo que yo considero que la

Voz 7 18:39 el diálogo sea la base de todo y que las cosas las hagamos en un consenso entre todas las partes y en este caso la competición profesional es una competición que que tiene ese consenso igual que estoy llevando el proyecto del bar dónde estamos trabajando Liga y Federación de una manera extraordinaria con una coordinación absoluta vosotros lo viviste es cuando estoy allí verdad ya Llesta

Voz 1670 19:04 además es que ayer éramos eh

Voz 7 19:07 pero el objetivo es sacar adelante el proyecto

Voz 1670 19:11 perdón perdón perdóname que no me Tahití is si se mantiene ese sistema de los tres seguirían siendo Puentes Leira consenso López Nieto de la Liga y a ver quién de la federación

Voz 7 19:23 lo que dice el el convenio es que que es a una personas nombrada por la Federación de otras de mutuo consenso Val eso es lo que dije el convenio firmado mientras esté ese convenio pues yo creo que

Voz 1670 19:33 vale pero te preguntaba por los nombres de los nombres serán los que están

Voz 7 19:36 entre los nombres que están son Evaristo Puentes Leira ahí yo como presidente del CTA y yo creo que hasta ahora ha venido funcionando Madrás no llegamos a una a una

Voz 1670 19:48 nuevo modelo algo realmente es eso

Voz 7 19:50 considera positivo para las organizaciones pues yo creo que no debemos

Voz 1375 19:53 no

Voz 7 19:54 para crear ninguna alarma que bastantes problemas tenemos todos

Voz 1670 19:58 más y tú

Voz 0514 20:00 es cierto que va subir la edad de cuarenta y cinco cuarenta y siete o es un estudio que estáis haciendo

Voz 7 20:04 es algo que que se ha planteado por delante del que que dijo el presidente durante la campaña es algo que para el proyecto del bar yo también lo he mantenido porque creo que puede ser interesante pero ahora hay que plasmarlo en un papel tenemos el tiempo que tengamos de aquí a final de temporada porque la normativa debe estar aprobada para que el inicio de temporada sea sea con las nuevas normas entonces una de mis prioridades en los próximos días el darle forma a esa a esa posibilidad yo creo que es algo que tenemos que evaluar

Voz 0514 20:43 como consecuencia del Barça va a incrementar la plantilla o no es suficiente la plantilla que tenemos hoy en día para dar buen uso del bar

Voz 7 20:51 efectivos serían no subirla porque creo que aumentar el número es disminuir la calidad que habrá que intentar hacerlo lo posible para no subir la cantidad si vemos que de ese análisis porque considerar luego que hay que mantener la competición y el tema de las realidades porque como sabéis en España tenemos esa limitación en el sentido de que un árbitro de una territorial no queda a sus equipos hay que echarle unas horas es una pensada para ver si seríamos suficientes con los recursos que tenemos siempre que podamos es suficientes medias no aumentar las plantillas

Voz 0514 21:29 efecto las pruebas físicas van a mantenerse como están ahora un poco diferentes al resto del mundo van os vais a ceñir a lo que son las pruebas FIFA

Voz 7 21:39 en no van a seguir como estamos idea es analizarlas por las fijadas por fija analizar las pruebas que hacemos en UEFA analizar las pruebas que hace en Alemania Italia gracias a las grandes ligas que están alineadas con eso y con esa base hacer algo que está liado con lo que está haciendo nuestros organismos rectores a los que yo también pertenezco como vosotros sabéis

Voz 1670 22:06 hay una prueba que es muy dura aquí tuteo ido alguna vez no la prueba de campo la pérdida de esa se mantiene

Voz 0578 22:12 no eso no no es una prueba de que se realicen en UEFA en fija

Voz 1375 22:18 que se quitará voy a dar un abrazo los hombros

Voz 0578 22:21 bueno eso ya lo saben así es que me dijo que iba a salir porque algunos van con la lengua fuera en esa prueba alguna más importantes es decir más complicada que saque a lo mejor luego se alegra de que lo haré porque que sea en consonancia con los

Voz 7 22:38 qué se está haciendo en todos los baremos internacional

Voz 0514 22:41 muy muy importante que desde hace muchísimo tiempo los árbitros españoles estamos dejados entre comillas de la mano de Dios lo que es en UEFA en cuanto a que no tenemos un miembro de la Comisión Arbitral de UEFA no es ningún miembro español por lo que a la hora de dar los partidos pues cada miembro de UEFA generalmente siempre pelea por los de su país y en España al no tener un representante se va a poder hacer algo desde el Comité y Federación para poder poner a una persona Easy Se puede poner a esa persona quién sería el ideal

Voz 7 23:15 uno de las cosas que para mí son prioritarias es que España pasa a ser líder en los organismos internacionales eso es una cosa para mí básica para mí que es algo que yo he tenido yo yo pertenezco al FIS ha estado trabajando en UEFA hice miembro de Aisa entonces eso es básico la pertenencia el canje de hueso pues pues es algo que que que creo que puede ser interesante para España esa persona y bueno yo creo que yo sería la persona más adecuada y si no cualquier otra persona de de de mi entorno pero por mi posición en el resto de organismos internacionales y creo que sería lo coherente pero sí te digo que no para lo que tú has mencionado sí en el sentido de las designaciones sino para que España tenga ese peso internacional que merece una competición y un país como el nuestro

Voz 0578 24:07 dijo las designaciones no porque las designaciones

Voz 7 24:10 eso se hacen entre tres personas una comisión que está formada por colina ciudad alas

Voz 1375 24:15 tal y como tú sabes

Voz 7 24:17 porque yo con quería y la verdad es que no hay mucha

Voz 0578 24:21 no aporta pero bueno hay que está ahí

Voz 7 24:24 era España tiene que ser líder en el mundo de la arbitraje porque tenemos un peso muy grande en todo

Voz 1887 24:31 déjame que tenga la última así perdona

Voz 0231 24:34 luego que acabó con la última Hall no yo simplemente quería preguntar la carne los hola buenas noches Carlos buenas noches que ha comentado lo de que los árbitros de una ciudad no pueden arbitrará ese ese equipo no sé si eso Carlos es algo que no se puede mover en la historia del fútbol español O'Shea con un nuevo jefe a años vista Se puede cambiar porque no sé porqué se Carballo no puede pitar al Real Madrid

Voz 1375 24:59 sin embargo sí puede decir

Voz 0231 25:01 Aznar a los árbitros que van a en el Real Madrid ahora San no sé dónde está la diferencia entre que el jefe de los árbitros pueda ser madrileño pero no pueda ser madrileño

Voz 7 25:11 en realidad eso aparte de las suspicacias territoriales viene también por una cuestión de protección de los árbitros en el sentido de que un árbitro que vio una realidad o en una provincia más pequeña arbitrar el equipo de esa provincia más pequeña puede ser pues vamos a seguir difícil de llevar para luego la convivencia diaria esa persona de sus familias ya no porque piensen que va a favorecer les sino con un árbitro de pues no lo sé Alberto en Undiano en Pamplona no lo sé localidades pues quizá no no es tan sencillo como por ejemplo para mí arbitrar en en Madrid porque Madrid es unas pensó mucho más grande ser un poco también por acción de los propios pues eso para para mí y para todos los árbitros sería un sueño los árbitros no tenemos colores para nosotros no entendemos de eso nosotros nos encantaría que eso fuera así pero yo no lo veo que es en cerca

Voz 1375 26:04 de nuestro país pues una pena ojalá pudiéramos conseguir

Voz 1670 26:07 como siempre la lista de Valladolid no pudiera hablar de Valladolid hay que hacer un partido Valladolid porque es de Valladolid en mi caso por ejemplo tienes que entender dónde está la profesionalidad ahí donde está el otro pero bueno ya antes de que tenga tú la último hay te dejamos

Voz 1375 26:18 los eso también afectaría quiero decir el que el que ocupe ese puesto de bar que es el que está vivo

Voz 1670 26:25 siendo el equipo arbitral a través del vídeo exactamente igual no tampoco pues Borrero

Voz 7 26:30 no no aplican las mismas restricciones en el campo

Voz 1670 26:33 vale la última parada en esto último lo

Voz 0514 26:36 lo ha dicho Carlos de lo de no picar de tu propia ciudad yo estoy doscientas mil por cien a favor he con Carlos es muy complicado y luego la última ojalá dure mucho tiempo de presidente Vero tú crees que durante tú presidencia podremos ver una dos tres cuatro cinco seis o diez mujeres en la máxima competición

Voz 7 27:00 qué bueno es verdad que ese sí que es un reto que me que me gustaría poder ver el ver a árbitros exponerlos en el grupo de élite de UEFA pitando Champions en UEFA yendo a pitar una final de Champions o quitar una final de la Copa como Mundo ya hemos tenido a un árbitro asistente como sabéis gracias para la madre en una final de de una compañía de Marisa hebilla entonces a mí me gustaría conseguir eso ir en eso voy a poner mucho esfuerzo que el arbitraje femenino que siga la misma explosión que va a suceder con el fútbol femenino

Voz 1670 27:38 muy bien pues don Carlos Velasco Carballo gracias por sacar un rato en estos días en esta agenda que llevas de locura en este inicio como presidente del Comité Técnico de Árbitros te digo una cosa

Voz 1375 27:48 no cambies no vamos a no cambia pero sólo por una cosa ya habrá tiempo para juzgar y para analizar

Voz 1670 27:55 pero al menos llevamos

Voz 1375 27:56 una semana y el presidente de la Federación da la cara habla el presidente de los árbitros da la cara habla aquí nadie esconde aquí nadie pasa nada nadie culpa a nadie de nada son nuevos tiempos nuevos dirigentes y aquí están los micrófonos para que vosotros os escucháis nada más trabajan para mejorar el fútbol ojalá lo consiga gracias Velasco Carballo un abrazo a todos otro pues nada tú este es el nuevo jefe de los árbitros en una

Voz 1670 28:21 nueva etapa que bueno promete evidentemente cambios importantes

Voz 1375 28:26 ojalá que se cumplan todos si no no ahí es una persona súper súper premium nada es decir si cuando a nivel internacional respetada es de los pocos porque fíjate hasta presidentes de Gobierno no saben casi sólo saben castellano habla inglés como castellano que también hace falta ya te digo ojalá ojalá le dejen hacer todo lo que llevo en la cabeza te gusta campeón y tú

Voz 0231 28:51 mira esta es la de Sergio sí señor un valiente no

Voz 9 28:57 algo con más abierta del programa yo expulsado tres veces a mí me han llamado anti madridista parece una cosa para mí no es nada violento vamos mal para mí es muy fuerte lo que pasa es que va de central es un central Puig qué quieren exactamente quiere como sabemos

Voz 1670 29:13 como saquemos el currículo de todas las entradas de verlo

Voz 1887 29:15 el español pero bueno un abrazo y tú ve que es un abrazo luego Chevantón mañana el equipo que entrena por la mañana otra vez

Voz 0231 29:23 a las once y cuarto ya la una una y cuarto escucharemos a dos jugadores de la Roja

Voz 1887 29:28 esto que suena se llama otra estrella en tu corazón me encanta cómo suena sabe quién la canta Sergio Ramos pero sabéis quién canta lo de Sergio Ramos este tio tiene que jugar en la selección española también se llama De Marcos flamenco ola de Marco

Voz 10 29:41 hola buenas noches cómo estás hombre bien muy bien muy contento oye qué bien suena esto no hubo no lo hemos hecho con el máximo cariño posible no entre la verdad que que para mi ha sido un gustazo de de de hacer este tema no para para nuestra selección no ya que soy tan futbolero y que tanto me gusta el fútbol del Madrid no bueno soy un poquito más Betis al Betis

Voz 1887 30:01 vamos a Ramos con los orígenes del Sevilla ahí bueno vale vale hoy aguántame minuto que tiene una cuña ahí escuchamos Conde Marco flamenco El protagonista el autor de esta canción ojalá que se cumpla otra estrella en tu corazón en el corazón de La Roja vamos Conde Marco John Ramos

Voz 11 30:24 sabes lo que pasa cuando ves todo lo que te gusta marcando el ritmo que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa darte un atracón de series de las que todo el mundo habla una buena sesión de deportes que lociones todos a tu ritmo cómo donde y cuando tú quieras hay cosas que sólo ocurren en Movistar y ahora cuatro meses gratis del paquete premium al contratar fusión palos para verlo

Voz 12 30:48 avistar

Voz 1375 33:21 en el Larguero con Manu

Voz 20 33:24 Carreño

Voz 1375 33:31 es de cinco ocho cuatro ha ganado el Real Madrid en Tenerife en ese partido que te decía al inicio de Larguero así que ya tenemos al segundo semifinalista de la Liga Endesa ACB y estaba por terminar el partido ha terminado hace unos minutos esto que suena es parte de

Voz 22 33:44 eh de nuevo disco bueno

Voz 1375 33:47 que ha sacado de Marco flamenco que en el último año ha pasado de repartir bombonas de butano en Sevilla a lanzar ese primer disco con una multinacional atesorar miles de seguidores cerrar una gira de más de cien conciertos su éxito es el tema me imagino que habrá salido la Isla del amor

Voz 1670 34:02 que ahora lo ponemos por ahí con el que ha roto en todos los mercados no de Marco

Voz 23 34:08 sí pues la verdad es que sí que que es ese tema funcionó super bien no esa mezcla de elector latino con con Flamenco la verdad que gusta mucho

Voz 1887 34:16 súper contento sabe ese ese esa

Voz 1670 34:18 esa canción la escuché iba con mi hijo en el coche ir de de pone el móvil y tal hídrico qué canción más chula que ya empezamos a que la hemos seguido quinientas veces pero sí gran estamos en la isla si de verdad es número uno en Spotify España más

Voz 1375 34:32 de seis millones de escuchas y ocupa el puesto treinta y ocho a nivel mundial eh ahora escuchamos la isla de del amor pero háblanos de esto de Ramos surge esto que a quién se le ocurre lo de otra estrella en tu corazón

Voz 23 34:44 pues la verdad que es una iniciativa del propio Sergio no que se puso en contacto con con nosotros hay Amaya ya lo conocía no ve lo conocía de antes citadas y la verdad que que cuando me lo propuso a mí me encantó no puede hacer un niño para para para la selección para el Mundial la verdad tengo que que también nos caímos cuando nos conocimos Hay la relación temo que hemos seguido teniendo

Voz 1670 35:06 osea no les conocía atenaza

Voz 0578 35:08 bueno yo sigo conocía claros pero latido sí sí

Voz 23 35:12 bueno el a mí y nosotros lo mismo una historia ahí que cuando salió mi disco La isla de La Mola puso en un vídeo jugándose con con Rodrigo y demás Illa puso y la verdad que me que me dé un impulso enorme no oí ya sabemos que sea dio con con los seguidores que tiene un escaparate impresionante no y la verdad que que ella pueda estuve en una fiesta con él quemada ya hemos hemos seguido teniendo un poquito el contacto hay incluso tuvo en el palco también invitado a poner en la verdad que que que un tío encantador

Voz 1375 35:38 itera propone él no está detras estrellan tu corazón ante la propone el

Voz 23 35:41 sí me proponen hacer un himno y tal y que componen la los dos juntos porque además a Molotov autores de que el tema no entonces yo estuve en su casa estuvimos hablando y tal estuvimos componiendo la adelante los doy yo sé resulta

Voz 1670 35:52 tiene que como como Ramos como músico tiene madera de autor de compositora cantante

Voz 23 35:57 de yo creo que lo que lo más importante para eso está en el corazón y tenía ganas de hacer te hacen las cosas no oí de enamorado de la música aunque no sea músico ni ni se dedique profesionalmente a esto gracias a Dios que se dedica al

Voz 1887 36:10 pues no perder la edad bien si te va bien ante sí sí

Voz 23 36:14 sí si se les da muy bien además hay y además con mucho a no como tengo por aquí por Andalucía que yo creo que sí

Voz 1670 36:19 sí señor oye sólo habéis desvelado diecisiete segundos no va a poner los dientes

Voz 10 36:24 pues no claro claro un poquito tú sabes cómo funciona con elegir email yo creo que crea mucha expectación eso no

Voz 1670 36:31 sí señor el resto la canción se estrena el viernes

Voz 23 36:33 el viernes el viendo a poder disfrutar El vídeo musical también y nada espero que quede Duce daba entre y que y que y que sirva para parar un poco arriba tanto de los en conflicto no mira cómo suena vale

Voz 1887 36:51 si canta bien enamora sale pilla pilla lo sabíamos pero es que canta bien Ramos

Voz 24 36:55 no no canta muy bien y además

Voz 1887 36:57 a cuidar con lo de las papeletas que alguno se lo tomaba yo lo flamenco sabemos lo que significa vale más que nada porque que va cogiendo el ritmo no que va

Voz 10 37:10 que que será su bailecito eso celebridades nada amable pero

Voz 1670 37:13 pero la la pata edita la pantallita oye tú vas a ir a Rusia o no

Voz 10 37:17 bueno aquí hace mucho frío no yo tengo te verás mucho concierto aquí ojalá ojalá pudiera hay hombre haber un partidito partido no claro partidito allí Partito España no si no me conformo con ir a la aceptación de de del título también

Voz 1670 37:32 bueno bueno como te digo una cosa como vengamos con otra estrella en el pecho prepárate prepárate

Voz 10 37:36 los ojalá a la has tenido tu corazón dos suerte ese tema di la verdad que lleguemos lo más lejos

Voz 1670 37:42 oye te gusta más esta o la que protagonizó Ramos con Niña Pastori en la Eurocopa dos mil dieciséis

Voz 23 37:46 pues la verdad que que yo soy un enamorado de canto de videoconsola y no de lo que has hecho hay todo lo persona relacionada con con su música ahí con la selección española pues la verdad que que me gusta mucho a mi me gusta también mucho aunque no lo sé

Voz 10 37:59 de lo que hace uno a uno menos que es lo que hacen los no se suele pensar que lo haga con con mucha canasta es siempre les gusta uno lo que hacen los demás porque claro yo estoy harto ya de Kutxa la componer me gusta que acogiéndome bueno bueno oye la bombona de butano ya nada no

Voz 1887 38:13 ya le digo ahora ahora te asoma ahora te somos tú llamas a debutando o no del vuelta pero bueno pues nada Oye es un placer de Marco flamenco esta es la de la Isla del Amor mira este es el exitazo se alguno de diciendo pero cuál es quién no conoce esto

Voz 4 38:34 este ha sido el gran

Voz 1887 38:35 éxito internacional de de Marco flamenco oye gracias por estar en El Larguero que vaya que vaya todo muy bien de Marco gracias gracias es bonita tenemos que seguir el larguero pero está bien bonita bueno he cambiamos de tema de tono para hablar de otra cosita para hablar de otra cosita

Voz 1887 41:11 doce y once de la noche una menos en Canarias en Barcelona en ser Barcelona está Jordi Martí hola Jordi muy buenas Manu buenas noches

Voz 1375 41:21 la preocupación después de lo que hemos leído hoy hemos visto hoy en el confidencial adelantando unos un poco o poniéndonos en la pista de los

Voz 1670 41:27 que de lo que veremos en qué acaba no porque la Liga tiene

Voz 1375 41:32 visto denunciar ese Huesca cero Nástic uno del pasado fin de semana después de que se haya considerado muy sospechosa la oscilación de las apuestas en ese medio

Voz 1670 41:43 nado partido algo que nos preocupa Hay mucho no hay que como digo leíamos hoy en los compañeros el confidencial

Voz 1375 41:49 sobre esa sombra que siempre planea en el fútbol español que a veces acaba en nada pero que vamos a ver en qué acaba este año Tanto Jordi si si realmente como dices a ti

Voz 0985 41:58 desde confidencial supimos a primera hora que este último Huesca Nástic se detectaron movimientos de apuestas inexplicables que hicieron Manu que más de la mitad de las cincuenta y nueve casas de apuestas más importantes del mundo decidieran bajar la persiana y bloquear este partido de repente la victoria visitante recibía tanto dinero que los grandes operadores temieron que el partido en cuestión estuviera amañado bien a raíz de esta información hemos conocido que la Liga de Fútbol Profesional ve muy posible muy posible una denuncia de este asunto ante la policía por sospechas de amaño en el Huesca Nàstic y además podemos también avanzar en El Larguero que la Liga ya ha interpuesto este año otras dos denuncias policiales por indicios de apuestas ilegales

Voz 1375 42:48 pero eso no no sabe dónde no estas dos no se sabe dónde

Voz 0985 42:51 de qué nos dice ahora diga lo que tú comentabas que considera muy sospechosa la oscilación de las apuestas en este mencionado partido y también nos dicen desde la Liga que en el visionado del encuentro se descarta una actuación colectiva tampoco se ve nada individual aunque añaden que esto no quiere decir nada como si los movimientos fueran más sutiles como para que Jordi Martí los puede haber en el visionado ya del encuentro por lo tanto la noticia es sospechas de amaños en este partido y sobre todo que la Liga de Fútbol Profesional ve muy posible denunciarlo ante la Policía

Voz 1670 43:27 eh como dice Jordi treinta de las cincuenta

Voz 1375 43:30 me casas de apuestas más importantes del mundo bloquearon ese partido sí se registraron importantes entradas dinero desde ciudades como Kiev daba hardcore Nikolai Coró estén Odessa bueno tema que que que Nos preocupa mucho y hay alguna vez creo que la temporada pasada ya hablamos con Francesco Branca que es el director el director de cerveza el organismo internacional para luchar contra las apuestas ilegales en el deporte un tema que preocupa mucho en el deporte y que está en sintonía Larguero hola Francesco muy buenas

Voz 1670 43:57 hola buenas noches gracias por atender la llamada de la serie El Larguero

Voz 1375 44:01 para explicar a los oyentes que te están escuchando qué pasó exactamente el domingo en ese partido cuáles fueron esos movimientos anormales que se produjo

Voz 0578 44:09 pero mira estaban la semana particular

Voz 8 44:11 porque tengamos una muy larga operación policial y partidos amañados

Voz 7 44:20 hacemos hecho esta operación

Voz 8 44:22 en el juntos con la Federación de Fútbol UKR ahí estaban tres ciento veinte personas sospecho estaban cuantas cinco personas detenidas estaban operaciones en de de la y después se el domingo en la mañana empezamos a ver desde las botas está alertas de

Voz 1670 44:45 soy yo

Voz 8 44:46 no era normal que la primera de las clasifica con la cuarto ultima de la clasifica tenía nada cuarto estima que no tocaba en casa mientras tenía una cuota una cotización así baja las cosas increíble no es sólo la cotización baja de la victoria del Nàstic estaba la combinación la combinación prever Eva empujó pero aseveró final ganaba el Tarraco el Nàstic

Voz 1375 45:23 hoy en principio Fran Gescon no se señala a equipos ni tampoco a ningún jugador en concreto en principio digo eh sobre quién puede recaer la sospecha

Voz 8 45:35 mira yo siempre de de hablo siempre de números in estos casos para hacer un daño así grande en las casas de apuestas no puede ser sólo un futbolista dos o tres futbolistas que tengan confianza Amaya yo estaba hablando desnudo no todo acusando futbolista no usando también exacto que la cuota se va bajando en el aire es una cosa que no tiene rasgos de estar porque la cuota se va normalmente partidos no te va a cambiar las cuotas se viento Haro

Voz 0578 46:19 más Damon bajando

Voz 8 46:22 Estados una expresión de dinero que estaba loca de verdad lo

Voz 1375 46:29 ya pero entonces nos queda esa duda no de de de es un tema que está yendo a más el asunto de las apuestas no sé si decís que esto no es cosa de un jugador ni de uno ni de dos ni de tres entonces de Don

Voz 8 46:41 no sé yo no puedo no puede explicarme o me me son pues pues toda tu mandan muchísimas de sin estos dos días con me puedo lista de un equipo que está que está es el próximo año va en la en la primera en la Liga cuido no era algo raro para mí es una demanda es si no tiene dispuestas no no sé qué que que puedo decir es claro esto es un problema no no tenemos la Liga hace hecho mucho está haciendo mucho para controlar la el problema más tenemos una segunda Epi hacerse señala que están comprometidas

Voz 1375 47:22 y eso a mí Jordi me deja muy es muy porque en el fondo tampoco veo claro cuál es la solución ni veo claro que por ejemplo gente como Francesco y como Federer tengan claro cómo se corta esto no no sé qué percepción tienes tú pero si quieres preguntarle algo Francisco además Francho

Voz 0985 47:37 esto fíjate que desde la liga lo que nos dicen es que el visionado del encuentro no permite observar actitudes colectivas o individuales sospechosas a partir de aquí que recursos Francesco le quedan a la policía quizá tratar de investigar a partir de la Dirección General del juego qué camino va a seguir la policía

Voz 8 47:55 mira tenemos de de de de hacer una de estilo muy claro eso es un problema que tiene había de ser afrontado de la segregación eh mira Aína inunda años haremos cambiados a mí pero ahí hemos colaborado con la policía porque estaba la voluntad de la Federación de presidente padezco del presidente colorín esquí de matar él la amaño si no está voluntad no se puede hacer nada en la jurisprudencia de la Corte de ida en Europa es cambiada no es necesario un operación de policía para condenar mecánico es bastante la orientación después el paredes el experto descompone que van a venir al paro

Voz 1375 48:49 sea siempre siempre has notado que en España hay más interés en ese asunto en la en la federación

Voz 0578 48:54 hasta ahora está claro que si hasta ahora que ahora ha cambiado la jubilación

Voz 8 48:57 esto en todos el mundo yo soy afortunado de poder trabajar con una federación que tienes que además de Mata

Voz 0985 49:03 el clima de ayer contra e tipo de proponen ellos Francesco nosotros también conocemos en El Larguero que se han producido otras dos denuncias ante la policía y por alertas que han llegado a la Liga de Fútbol Profesional partidos de qué partido se trata Francesco

Voz 8 49:22 no no no no no no se precisamente

Voz 0985 49:25 pero te intuyo es que intuyes

Voz 8 49:27 creo que están una una partido de genero he un nuevo otra que tiene llamamos movimiento de de que miramos que estaba raro humano no quiere vamos a entrar share el trabajo es lado inepto caso hablamos hemos hablado porque no puede pensar hasta cuanto señalan señala llevamos de normal apostante de son de personas que se preguntaba qué pasó qué pasó qué pasó qué pienso que para no perder el mundo se puede encontrar