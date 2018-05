El Larguero (2ª parte / 29/05/2018): Toshack habla sobre Bale, Martín Presa y Daimiel

Voz 1 00:00 la

Voz 1375 00:14 a las doce y treinta y tres una menos en Canarias ya hablamos de de los ecos que siguen dejándonos la victoria de la Champions entre el Real Madrid en la Champions de las quejas de Cristiano Ronaldo y de Bale nada nuevo en el horizonte no parece que vaya a haber nada nuevo de manera inminente ya os contaba

Voz 1787 00:34 noche aquí en este mismo micrófono que lo de Cristiano en el cruce entendido como una pataleta sin más que tampoco entendían muy bien adónde iba porque Cristiano no se va a ir del Madrid al menos que que ocurriera una hecatombe Hay además que tiene una cláusula de rescisión de mil millones que se Cristiano quiere irse tiene que trae ese dinero una oferta que les satisfaga al Real Madrid Cristiano no se puede ir mañana por la mañana del club no parece que vaya a ocurrir nada en esa dirección y Cristiano se quiere ir ni el Madrid quiere que se vaya Cristiano por ahora

Voz 1375 01:04 Bailey va un poco en esa dirección también en esa reivindicación esa pataleta después del partido pero pero en forma de minutos en forma de sentirse importante ellos contaba anoche que desde el entorno de Bale lo que decían es bueno Bale se quiere quedar en el Madrid también os contamos que el Madrid no quiere vender a Bale pero de ahí a que acepte otra vez el rol de suplente este año no ser jugador importante pues a lo mejor no a lo mejor por ahí no está dispuesta a pasar Gareth Bale pero claro no está dispuesta Gareth Bale ni Marco Asensio Isco ni tantos y tantos ahora ya empiezan los rumores ya empieza Temporada de rumores vamos al Mundial y ahora un día sale que se va United que lo quiere Mourinho otro que no sé qué otro que si iba a dar un trueque en estas cosas a pasar a partir de ahora pero me apetecía preguntarle a alguien que le conoce desde los dieciséis años que ya hablamos con él el año pasado también en un momento delicado de Gareth Bale que les conoce mejor que que la mayoría de nosotros no es John Benjamin Toshack que fue técnico del Real Madrid la ahora en sintonía del Larguero para hablarnos de de Gareth Bale es un hombre de fútbol como siempre que no se da hola John Benjamin Toshack muy buenas buenas noches cómo está usted

Voz 4 02:14 que no quede bien todo bien

Voz 1375 02:17 en orden con que estas ahora mismo con libro con ofertas de equipo para entrenar con que estas ocupado

Voz 1311 02:25 no pues narra aquí estoy fuer en Mallorca ahora mismo viendo fútbol viendo su Pozzi esperando hora para los amistosos antes del

Voz 4 02:40 dado el Mundial a ver a ver qué pasa

Voz 1375 02:44 con ganas

Voz 4 02:44 dio con cuidado con Bélgica

Voz 1375 02:47 ah sí

Voz 4 02:48 yo pienso que sí

Voz 1375 02:51 fíjate que todo el mundo está diciendo Francia Alemania España Argentina y Brasil pero que

Voz 4 02:56 no convenció no fuera o con Bélgica si tiene buen entrenador es si a este nuestros no conozco bien empezado bien y fue como Berto

Voz 1375 03:08 señor sí señor Roberto Martínez gran entrenador ahora seleccionador de Bélgica es verdad que ahora

Voz 1311 03:12 el chófer no Sastre Elliot es fácilmente

Voz 1375 03:17 no no no fíjate que siempre decimos que tienen una gran plantilla una una gran selección pero que les falta dar ese paso como le pasó a España no que teníamos siempre buenos jugadores pero nos faltó dar el paso de ganar tú crees que esta vez pueden hacer algo importante

Voz 1311 03:33 sí sí opio pienso de verdad que es cuando analista analizaron cómo está ahora mismo también los jugadores que los equipos donde juegan han hecho de bueno yo yo creo que aparte de los de siempre a Bélgica

Voz 4 03:57 no juega con Bélgica a España como la ves John

Voz 1311 04:01 bueno no siempre España siempre por el toldo de Niza la edad de los jugadores que que lo tienen Julian Lopetegui lo conozco desde hace muchísimo tiempo Woods y me gusta es su actitud como se enfrentan los clichés de por supuesto España también normalmente Kline tiene que está

Voz 1375 04:27 en esta ahí

Voz 1311 04:28 los de siempre acaba de todo cada cuatro años

Voz 4 04:33 no cambió mucho está en sí

Voz 1375 04:36 John cómo viviste veremos a ver todo lo que pasa en el Mundial ya hablaremos contigo algún día de durante el Mundial si te parece pero cómo viviste y lo que ocurrió después de la final de la Champions con las declaraciones de Cristiano y sobre todo las de Gareth Bale no ganan el título a ganar la tercera Champions seguida justo unos minutos después los dos Se reivindican Cristiano dice que a lo mejor se va del Madrid porque no se le da lo que pide Gareth Bale dice que está contento pero que quiere más minutos que quiere ser titular y que sino se planteará su futuro en el Madrid te sorprendió

Voz 1311 05:12 bueno no me lo que me sorprendió es que la gente está sorprendidos

Voz 4 05:22 por la mañana no caras por supuesto lo conozco bien yo

Voz 1311 05:31 yo lo ponía en el equipo de Gales cuando sólo tenía diecisiete años y entonces será más bien una laterales que hay un número tres que ataca mucho por este por Oberto calor a que a los tiempos no han bueno restante fácil dan a la editada es que lo son unos relaciones son los lesiones Télam frenado e se pone en se ponen hacia donde se dan

Voz 4 06:07 a los toros

Voz 1311 06:09 están ahí en la plantilla ya no hay posibilidades de equipo para coja coja confianza si lo ves los partidos que han perdido ganas por lesión se pone a entender un poco lo de Zidane no hagas el gol que marcaba el otro día y dejó claro es que de de de de cien veces que cada uno eso dos nuevas no por suerte para él y para eso pasa el otro día

Voz 1375 06:51 qué golazo lo hace bien

Voz 1311 06:54 la crisis no dobló ayer pero es cómo se llama

Voz 4 06:57 Montilla eso no gane no va entra

Voz 1311 07:00 Ana Ponteareas oye te sorprende

Voz 1375 07:02 te sorprende John que cinco años después Gareth Bale que es una estrella en el fútbol inglés en el fútbol británico que no sea titular en el Real Madrid indiscutible

Voz 1311 07:13 no no es es muy difícil que optara poniendo en la en en en no existe y es que han sufrido es que en mente no no pone diez partidos consecutivos junto entonces muy votara tal es a vida o muerto no es un es de un final tan sufrido con la eso dar a los haga más eh

Voz 4 07:44 perdona eh condenas la acción es raro

Voz 1311 07:46 yo conozco

Voz 1375 07:49 dices

Voz 1311 07:49 yo porque yo conozco ese chico desde que tenía dieciséis diecisiete años eh a veces me acuerdo era hace casi nueve años cuando una falte es venir

Voz 4 08:05 aquí

Voz 1311 08:07 en el exterior del stay cuando los los gente normal dice voy dedicada a si vas a tener Fundación Lara o el de Alinghi yo le veo del del tedio

Voz 4 08:21 si eso no es normal

Voz 1311 08:23 la ONA ahí el Go l Marco y yo y callados

Voz 4 08:29 porque cuando se está equivocando

Voz 1311 08:34 claro se tú sí que bueno tú tú ves lo tú banales superaciones que que antes

Voz 4 08:43 mira si no son no son no son normales

Voz 1375 08:50 si tú crees John que si no estuviera en el Real Madrid yo estuviera en otro equipo seguiríamos hablando de Gareth Bale como una estrella del fútbol europeo del fútbol mundial

Voz 1311 08:58 yo pienso que dura alguno se veremos lo los de eramos este enseguida cuando veremos esto con dieciséis diecisiete años desde que éste va por Crack eco diu ya es donde vamos a poner porque no era un laterales

Voz 5 09:19 lo sigue pensando

Voz 1311 09:21 que en un sistema de tres centrales laterales que era sumó su mejor Etiopía está cómodo hay subiendo por la banda izquierda no está entrando desde la derecha izquierda hay estilos Roberto Carlos si sí que tropel tocarlo huchas goles también eh

Voz 6 09:45 sí

Voz 1311 09:47 bien luego de ponerlo a dar plantee en otros Neria en arias del campo de treinta o donde no estamos acostumbrados de mover

Voz 6 09:59 qué

Voz 1311 10:01 ya los lesiones y de no sé

Voz 4 10:06 bueno es que

Voz 1375 10:08 no está teniendo suerte ir no sé cuándo tiempo hace que hablas con él se ha hablado mucho últimamente au poco pero si te estuviera escuchando Gareth Bale ahora mismo a través de las sondas de la Cadena SER tú que le dirías vete del Madrid

Voz 1311 10:22 bueno eso es es nulo que dio yo lo que quiero es el mejor para los conozco de éste ya esté que de ser un niño he a veces no es tan como otros que jueguen Matt Le que le gusta ha liderado Renfe gusta hablar

Voz 4 10:44 ya mucho eso no no él está muy

Voz 1311 10:47 hay incluso no sé digo es triste pero es que te hace una entrevista con ganas ahora en España deporte sólo les tiempo que lleva hay siguiesen a hablar les dio una ahí yo creer que ellos dicen mira cara a un país a jugar en un equipo por la amenas entente de me critican a mí porque habla o

Voz 7 11:10 mal están no

Voz 4 11:14 la gente a mí me entiendes lo que ojalá ojalá

Voz 1311 11:19 sí en leyese un entonces ganas que tienes la obligación de intentar la gente van a pensar más de mejor de siete hay ceses

Voz 8 11:31 españoles que no hablan inglés pero sector

Voz 1311 11:33 a intentar hablándole idioma tienes algo gana o no entonces es un poco raro de 3D que llegaba hasta ahora bien no exenta presentarse hace un entre

Voz 4 11:47 viste en en esta ocasión

Voz 1311 11:50 de tanto tiempo hay

Voz 1375 11:53 es la opinión de John Benjamin Toshack que conoce muy bien a a Gareth Bale y que ha saca un ratito para para explicarte en El Larguero cómo ve el papel del galés en el Real Madrid pues nada John a seguir disfrutando de Mallorca y del Mundial que ya hablaremos de fútbol otro día del Mundial

Voz 4 12:08 o que gracias un abrazo Jon adiós adiós adiós eh

Voz 1375 12:14 pues adiós a John Benjamin Tosac me está Manuel jabón no hola Jabois muy buenas qué tal

Voz 1389 12:19 buenas noches Manu qué felicidad que echara yo

Voz 1375 12:21 en tierra que es verdad es uno de los nuestros siempre en nuestra liga de nuestro fútbol de habla muy bien castellano fíjate lo que le ha dicho a Bayle lo que ha hecho de Bale que es increíble que después de cinco años no sepa hablar en castellano eso es importante

Voz 1389 12:34 es importante sí es importante es un vestuario además después de mucho tiempo cuando no cuando no consigues todavía comunicar en la lengua del país en el que estás trabajando que estás viviendo siempre siempre surge la duda de realmente si está integrado sí o si quiere Sintel arte no

Voz 0752 12:50 pero bueno ahí también está la curiosidad de de cada uno y en eso también supongo que tendrá que ver la poca o mucha que tenga Gareth Bale cómo va el himno de la décimo tercera Otilio

Voz 9 13:05 vamos a diez

Voz 10 13:09 el tanto ingenio Éste es el himno de la décima que bueno que se inventó Manuel Jabois pero bueno averiguar si pusiste la letras espero aquí de diez en diez hasta la veintena te toca ya no hasta la mente quién oye que sufrís te esté hay que después de sí

Voz 0752 13:26 es un error yo recuerdo que la siguiente temporada fue en blanco y ya no fallaron ya las voces que decían que era fíjate con eso iba a volver a ganar nada eh

Voz 10 13:35 te lo que lo que nos enseña que que que

Voz 1375 13:39 cómo lo viviste allí en en Kiev

Voz 1389 13:41 pues tremendamente eufórico yo yo el día antes bueno dos estos dos dos días antes no fue el de antes cuando cuando charlamos te dije que que era para mí el partido más importante Realmadrid en los últimos tres años por por todo lo que suponía ganar tres Champions seguidas por todo lo que suponía el el el ofrecer una imagen pues prácticamente ya de dinastía de equipo para para el recuerdo y la verdad fue menos emocionante que Milán menos emocionante que Lisboa pero pero como fanático una una una alegría desbordante he venido con un esguince de tobillo con una cosa que en fin eso quiere decir que he sido muy feliz

Voz 1375 14:23 con todo fue en la misma en la misma acción todo tanto lo de la lesión con la como el móvil no dos tres ante el teléfono en el él

Voz 0752 14:31 el gol anulado pero bueno hablar de Benzema

Voz 9 14:34 ahí saltó por los aires y luego repare que tenía que ir a buscarlo primero porque porque bastante imprescindible tener un teléfono contigo y segundo porque además tenía que tenía que trabajar hablar claro tenía que escribir eso del teléfono y la lesión

Voz 1389 14:47 la lesión fue saltando ya una haciendo es saltando por encima del bueno

Voz 0752 14:52 en la prueba de los ciento diez metros vallas porque si no no recuerdo muy bien lo que tenía delante se que lo salte también comprendí que ya no tenía ni edad ni este año

Voz 1389 15:00 estado que tenían extra para puede saltar una valla si llega un momento

Voz 0752 15:02 que cuando uno llega en la vida cuando no hubiera vaya

Voz 1375 15:05 es apartarla aparta tienen volverá ser joven no

Voz 1389 15:09 como ven Capote dices estoy

Voz 1375 15:11 sí ya quedaba Ramos y Talavante en la celebración una celebración sin toros sin todo el campo pero sí muy emotiva

Voz 0752 15:17 entre la verdad hay en fin con con con bastantes dosis de incredulidad después del gol de Bayle después de lo que había pasado

Voz 1389 15:25 parecía un sueño no te puedes ni creer aparte en el campo estábamos cerca del césped como no hay ni distancian y posibilidades el centro es con perdón una mierda

Voz 9 15:36 no sé qué qué clase de centro es ese

Voz 0752 15:40 pero la engancharon de maravilla oye

Voz 1375 15:43 qué debería hacer veía que estaba preguntando ahora ahora te pregunto por por Cristiano pero lo primero Bale dice que necesita más minutos quiero ser titular de tal tú quede recomendarías al Madrid y que recomendarías

Voz 1389 15:53 pues mira yo sí fusilar a ver me preguntaría si sería capaz de hacer lo que ha hecho esta temporada en otro equipo es decir no ser titular habitual jugar bastantes partidos en todo lo que cabe marcar bastantes goles porque estas jugando con los compañeros con los que estás jugando es decir estás jugando rodeado de figuras poder ser Sin embargo el héroe el año sin embargo le dio la temporada sin salir de titular en la Copa de Europa esto no todos los equipos más bien casi ninguno te lo puedo ofrecer en en el mundo era lo hemos hablado varias veces aquí no tenemos un once titular hay hay doce trece de catorce quince jugadores que pueden jugar de titular y que pueden pasar de estar desconvocado contra un Barcelona Atlético de Madrid hasta el ardid

Voz 0752 16:34 en una Copa de Europa dependiendo de lo que de lo que hayas entrenado depende también de lo que sea

Voz 1389 16:38 el rival es la la la posibilidad que te da ser entrenado por un tipo como Zinedine Zidane que no Estany plegado a intereses del Cluny desde luego entra en plegado a intereses de de de ningún tipo dentro del dentro del vestuario si Bale esta temporada que ha sido quizás su temporada más apagada que creo que ha sido el segundo máximo goleador del equipo si no me equivoco pese a todo pero no han sido en Liga me refiero no ha sido es verdad que una temporada brillante liga sin embargo de repente sales en la segunda parte en el partido más importante del año y te conviertes en una regresa a las portadas de todo el mundo como como como los tuviste en la final contra el Barcelona en Valencia cuando llegaste como los tuviste también en la final contra el Milán donde marcase un gol yendo cojo al balón es decir el Madrid que ofrece ese tipo oportunidades porque Madrid jugase tipo de partidos no es lo mismo quedar tercero cuarto en la Liga y haber sido eliminado en cuartos en octavos de de final de la Copa de Europa y la haber sido un suplente habitual que entonces tendrías muchísimos motivos para para marcharte que él está en un club que te puede ofrecer este tipo de partidos y este tipo de escapar

Voz 10 17:41 sí ya ya ya hemos contado que Bale no se quiere ir

Voz 1375 17:45 Al Madrid le llegara una oferta Gareth Bale tú crees que el Madrid debería venderlo o no

Voz 1389 17:49 pues esto es lo que tiene el fútbol preguntas antes de las siglas lo que te conteste le preguntas a la vez que pasa hay una cosa que sí que me que esto fue en Valencia además dijo Milà dijo un directivo en en en la final de la Copa del Rey es un jugador que juega muy bien las finales es esto el Real Madrid tiene que tener tiene que tenerlo muy en cuenta es decir es un jugador que te que te pueden marcar la diferencia en partidos trascendentales no puedes tenerlo evidentemente solo esperando una final de nada claro pero también lo hemos hablado se desconectarse desactiva muy a menudo en la Liga me gustaría saber después de tanto tiempo hasta qué punto han influido las lesiones en en el derroche en el escaso derroche que a veces tiene de energía en el miedo que puede tener al pegarle a la pelota en el miedo que puede tener al darle un al al al lanzar un sprint es evidente que cada cien por cien en fin está está en el en el top cinco lo del del mundo es sin ninguna duda es evidente también que que decide partidos de la forma que lo ha decidido por ejemplo ahora en Kiev por lo tanto y responden a tu pregunta que sé que me estoy escapar

Voz 0752 18:50 no estoy para Tarancón ahora si no no no no no lo dejaría escapar

Voz 1389 18:55 Jajah escapar ya hay paro hay partidos que si se juegan de llama

Voz 0752 18:58 mira merecen una merecen una nueva oportunidad

Voz 1375 19:01 la última sobre Cristiano te sorprendió hoy hay cosas que dejan de sorprender de Cristiano Ronaldo

Voz 1389 19:09 me entristeció porque en fin no es la primera rabieta no es la primera vez que están los titulares por por este tipo de emotivos ya estuvo triste en su momento ya se quiso ir cuando lo filtró hace dos veranos que también hablamos de esto cuando se fue con Portugal lo que yo no espera más que en el campo con todos los jugadores celebrándolo el hablasen pasado de ellos sin ningún tipo de respeto ni por ellos ni por el Cluny por la alegría que estaba que estaba viviendo dentro de en fin en en un en un momento en el que el Real Madrid consigue ser tres veces campeón de Europa en un momento en que el Madrid mira a los ojos al Real Madrid de la de la época dorada y que él lo pensase única y exclusivamente en sí mismo en expresar su disgusto y manifestar su enfado y sobre todo en preocupar en en triste cero en deprimir a la afición madridista que el fin al cabo lo tiene donde lo tiene que tener que es en el que se en el lugar

Voz 0752 19:57 bado al jugador que ha marcado una era y que ha llevado al club a a todo lo que a todos

Voz 1389 20:01 conseguido hemos vivido durante muchísimo tiempo rabietas capricho Sidi declaraciones más o menos escandalosos de Cristiano Ronaldo hemos disculpado muchos infantilismo muchas muchas frases sonrojantes y siempre con el horizonte del jugador que era hay siempre disculpándose de alguna forma pero hacer esto en una celebración así indica que lo primero que has pensado en cuanto haya hecho el pitido final ha sido ha sido eso es decir no sé si alguien puede tener pensamientos cuando cuando un al árbitro le pegan los tres silbidos hemos ganado cuarta Copa de Europa en cinco años pero si los expresas en público la verdad descargártelo a muchas cosas que el aficionado hasta entonces se había disculpado no sé hasta qué punto está por la labor ahora pues eso es lo mismo a mano basta de tipo declaraciones con veintiocho veintinueve años que cerca de los treinta y cuatro eso ya tenía ya metiéndonos en las Cortes más prácticos DNS que es absolutamente que ya no tienes tienes un peso enorme sigas haciéndonos finales de temporada espectaculares pero tu mentalidad ya no tiene que ser cuando tienes veinticuatro años tienes que tener una madurez es uno de los capitanes del equipo después que el contrato que a lo mejor arrancas el Real Madrid me ante ese tipo de presiones no va a ser el mismo no estamos negociando otros diez años de explica de esplendor claro que estamos negociando no sabemos cuántas

Voz 1375 21:15 exacto es un año más dos años más veremos a ver ojalá que hay muchos más paros Madrid

Voz 1389 21:19 estar a mi me gustaría que me que se quedase que que en fin que se despidió ese como como como cómo tiene que despedirse lo que no puedes hacer es poner al club debajo de de la marca Cristiano Ronaldo porque nos gusta

Voz 10 21:29 con ese llegó el dijo la Champions debería llamarse no cómo es Cristiano Ronaldo Champions

Voz 1375 21:34 esta cuando a él le gustaría tener un club que fuera Cristiano Ronaldo Fútbol Club

Voz 1389 21:37 eso sí esto está cosa heredada de Mourinho que SAS que lo defendido mucho a Mourinho pero esto sí que no lo aguantaba nunca esto de acaba el partido y lo primero que haces es contarlas tienes que llevas tu personaje tus clases allí de prestado os estuviese es a la par oye mira tienes cinco si tiene que llamarse la Champions como tú que tenemos que hacer con el Real Madrid es exactamente exactamente

Voz 1375 21:56 a ver si hablamos con ves ahí contigo esta semana ahí os planteo el debate del Madrid de Zidane el Barça de Guardiola

Voz 9 22:03 hace tiempo que no es una pieza pero un abrazo Manuel un gran abrazo adiós

Voz 1375 22:10 los trabajadores gracias una menos cinco me está pidiendo paso José Palacio que lleva un rato en la fiesta del Rayo Vallecano que hoy se ha ido decena para celebrar el ascenso a Primera Palacio por dónde andas dónde estás cenando

Voz 1038 22:21 qué tal muy bueno Manu saludos oyentes de El Larguero estoy con el Rayo Vallecano con todo el club con todas la institución que ha venido al fin de fiesta de esta fiesta del ascenso que practicamente ha durado tres días desde que se iniciara el domingo a las ocho y media de la tarde con la nervio la tensión y que se cerró con ese a esa visita a la fuente de de la Asamblea y bueno ya han tenido la típica visita las instituciones la mañana a la parroquia en Vallecas

Voz 1375 22:48 luego por la tarde con la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 1038 22:50 alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y con el presidente Ángel Garrido la comunidad hoy habría que cerrar lo lo han cerrado aquí en el Mesón Chicks tú con una cena de comunión una cena de equipo que tenemos a uno de los grandes responsable de este ascenso que es su presidente

Voz 1375 23:04 Martín Presa que tal muy buenas

Voz 11 23:06 hombre pues la verdad muy bien ahora mismo muy bien muy contentos porque era un objetivo para ir más para un equipo como el Rayo dificilísimo habían equipos con muchísimo más presupuestos equipos que les asiste que tienen detrás a sus ciudades y a sus provincias todos con ellos nosotros estamos aquí un poco pues como te digo pues eclipsado son poco dentro en nuestra región porque estamos con dos trasatlánticos como el Madrid el Atlético de ese presupuesto no tenemos apoyo por lo tanto muchísimo más difícil pero mira pero hemos conseguido con ilusión compasión con trabajo con esfuerzo y creyendo lo que hacíamos pues hemos conseguido un objetivo para nosotros hoy en día grandioso y dificilísimo por el cual como te digo había más de doce equipos peleando a principio de temporada idea esos doce equipos diez con bastante más recursos tanto institucionales como económicos que a nosotros por lo tanto una alegría de terrible inmensa

Voz 1038 24:06 llegado al final de fiesta Manu llegado justo a lo que está sí sí ha sido muy emocionante dando el disco

Voz 1375 24:13 el presidente como el discurso de los capital

Voz 1038 24:15 Annecy del entrenador así que ya te dejó en sintonía Larguero

Voz 1375 24:18 con Raúl Martín Presa no la Raúl presidente buenas noches

Voz 11 24:21 qué tal buenas noches felicidades hombre pues muchas gracias

Voz 1375 24:25 el barco que ha dicho el discurso que has dicho

Voz 11 24:29 pues bueno en el discurso básicamente no hemos hecho nada pero bueno ha habido un jugador ha habido un jugador nuestro que lo ha pasado lo ha pasado muy muy mal durante este año porque que es Manucho que perdió a perdió a su hermano en unas después de un secuestro y un asesinato con previa petición de rescate en una situación trágica hay muy muy dolorosa y queríamos dedicarle el ascenso al hermano de Manucho pesa lo cual él siempre ha mostrado profesionalidad ha demostrado honradez más y que incluso está de moda de que hay jugadores que quizás anteponen sus sus egos propios a los bienes del equipo pues bueno este jugador el otro día salió es digno de reseñar en el minuto noventa y uno tuvo una ocasión pues para disparar a gol hacer el dos cero marcar el gol que certificarse el ascenso Isaac

Voz 1375 25:18 el personal por la gloria del equipo

Voz 11 25:21 qué yendo al córner sujetando el balón y asegurando el ascenso para el Rayo Vallecano para mí estos son los verdaderos Kraksi son los clubs que queremos iba un poco pues queríamos en reconocimiento a su honradez lo ha pasado por dedicarle el ascenso a su hermano

Voz 1375 25:35 ha sido una alegría pero también con su punto emotivo para para Manucho decías le decías a Palacio y con toda la razón que es verdad sí dicen cuando empieza la temporada que entre Sporting Zaragoza Tenerife Cádiz Oviedo Valladolid Osasuna fíjate todo lo que hay ahí si os dicen que va qué vais a ser el Huesca y el Rayo no se lo cree nadie de ascenso directo digo con lo que tenéis por disparos

Voz 11 26:00 pues prácticamente sí pero hay bueno y el Huesca quieras que no tiene a toda la Diputación de Huesca ya la ciudad de Huesca detrás nosotros somos aquí con poco lo que reclama hoy en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1375 26:10 ya te he visto muy igual que es que por favor

Voz 11 26:13 no no pedimos mal pero que se nos trate somos un equipo más Icon aficionados que contribuyentes de la ciudadanía de Madrid igual que se nos trate igual que al Madrid al Atleti no pedimos más de lo que se nos trate igual en base a que vengan los políticos a nuestro estadio cómo van a los otros dos en base a que tengamos los mismos privilegios que te los otros dos en unos del mismo cariño que a los otros dos no pedimos más y me ha dicho que quiere Madrid como ellos totalmente lesionado el guante les hemos soltado Guante blanco y espero que lo recojan claro Blanco es suelta blanco con la Franja una franja roja con la Franja arrojar

Voz 1375 26:48 por suerte sólo guante blanco irá este tiene que ser humano eso es quién manda en la capital Madrid Atleti Leganés Getafe y Rayo

Voz 11 26:57 hombre para nosotros cada uno busca sus objetivos y como digo para nosotros es mucho mucho más importante este este ascenso a nivel de crecimiento institucional crecimiento deportivo sobre todo crecimiento social en una zona desfavorecida de Vallecas que formamos pues a más de mil quinientos niños dentro de nuestra ilusión niños que están formándose y que no están en otras cosas seguramente que que un logros logros gigantescos con mantenido el Madrid consiguiendo sumar trece Champions al Atlético de Madrid consiguiendo su tercera Europa League es decir para nosotros es todo nivel proporcionales muchísimo muchísimo más importante y quizás los que los que conocen el Rayo lo que conoce la dificultad todas las trabas que tenemos que superar un equipo humilde a veces estamos eclipsados por estos dos trasatlánticos puede pues sabemos que las las verdaderas dificultades a las que estamos a las que estamos expuestos a la grandeza de del éxito que hemos conseguido mirándome

Voz 1375 27:59 todos para tirar la si te parece Palacio hacia lectura última emplazamos a Martín Presa es que se venga otro día al larguero y está estoy en plena tampoco queremos robarle más tiempo pero la última sala Palacio

Voz 1038 28:08 la última rápida hay casi en sí o no a la gente del Rayo está pendiente

Voz 11 28:13 Michel va a renovar su contrato si no qué va a pasar hombre pues Michel yo ya lo he dicho a Michel Le el Rayo Vallecano era que Michel siga creemos que quiere seguir al final es que intentemos llegar a un acuerdo esa satisfactorio por ambas partes pero habitualmente cuando ambas partes quieren los acuerdos quieren conseguir no lo hemos querido tratar antes porque cuando hemos tratado antes renovaciones de entrenadores o incluso jugadores pues han de central objetivo la última vez no supuso unos a segunda división ya el objetivo era tan grandioso que estábamos buscando tan difícil y tan imponente que teníamos que están sólo pensar durante la temporada en el siguiente partido los siguientes tres puntos por lo tanto no era el momento porque además es eso quizás no es uno de los factores que no los llevo a a irnos a segunda división por lo tanto ahora que lo hemos conseguido ahora es el momento pues de tratar la planificación de la próxima temporada

Voz 1375 29:08 en esta semana

Voz 11 29:10 pues bueno esta semana o la próxima ponerse manos llegar a un acuerdo si mal pues ahora bien si se hizo una servilleta yo voy a mirar las servilletas a veces firma oye oye oye oye estamos hoy sobre todo es una fiesta hoy sobretodo estamos aquí mes son chistes una fiesta

Voz 12 29:25 es una fiesta a las familias de los jugadores a que son las personas que realmente han estado con ellos que les

Voz 11 29:33 apoyado cuando iban convocados cuando cuando hemos encajado muchos goles cuando han fallado unos goles y los que han estado detrás Si les han hecho o no Benissa bajo tan importante como los futbolistas pues son las mujeres los hermanos la familia que hay detrás por lo tanto es un homenaje que les queríamos dar una fiesta que les diríamos de él yo soy yo y es su día que ellos son tan participe es como los que

Voz 1787 29:57 desde luego que sí o sí

Voz 1375 30:00 lo iba a decir adiós a Martín Presa pero vamos perdió la comunicación con con palacio y con Martín Presa según ha sabido la comunicación con el presidente del Rayo que estábamos a punto de de de

Voz 1787 30:08 pedirle Ile felicitamos a Martín Presa que que cuando hemos tenido alguna algún punto de vista diferente digamos y le hemos acusado de de algunos de los problemas que ha tenido el Rayo

Voz 1375 30:21 lo deportivo o en lo extradeportivo Le hemos hecho responsable también creo que es lo justo lo quería decir a él pero creo que no tengo la oportunidad sí ahí está más vale ahora ahora Martín Presa

Voz 11 30:30 sí sí aquí estamos vale vale nada que ésta no se tiene

Voz 1375 30:33 decir adiós ignorante para decirle que cuando hemos tenido alguna diferencia te hemos acusado en lo deportivo un lo extradeportivo de tu responsabilidad creo que también es justo ahora en el ascenso del equipo acusar te de o darte la enhorabuena por la parte que te toca en este sentido así que felicidades si quiero

Voz 11 30:48 al final es que duren final es un éxito es un éxito de todos es un éxito desde el utillero al entrenador pasando por el presidente y por las quince mil almas que estuvieron empujando al equipo el domingo en el estadio de Vallecas al final es el éxito de todo el racismo y el éxito de de todo un barrio hoy todos hemos puesto nuestro grano de arena para empujar al Rayo Vallecano a primera división por lo tanto dar las gracias a todo el mundo y el éxitos

Voz 1375 31:15 enhorabuena a ese barrio ese barrio de Vallecas barrio de Madrid que es un barrio de primera división un abrazo Martín Presa

Voz 11 31:21 muchísimas gracias un abrazo adiós Palacio

Voz 1375 31:23 al acabar la cena en ese restaurante elegido mal sitio e Radio Nacional no elegido en mal sitio en el Chase tú uno e4 estaba allí miel me dicen recién aterrizó en San Francisco

Voz 13 31:35 eh

Voz 26 35:04 hoy para ahí Cómpeta bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido esto es la radio lo más ruido silenció signos también en Hoy por Hoy Punto siguen las

Voz 27 35:21 El Larguero con Manu Carreño

Voz 3 35:33 no es una persona cualquiera hola a Gustavo López muy buenas muy buena mano Qué bonita está bonita eh bonita a qué bonita

Voz 1375 35:41 qué bonita la albiceleste amistoso contra Haití que creo ha empezado ya no está prefiero estarme empezar vale si está en el sorteo pues nada apuntes Bezares amistoso primero de Argentina ya en esta concentración

Voz 0752 35:52 quería al Mundial hay vamos a Gustavo López no sólo va a perder por nada del mundo

Voz 1375 35:57 que que once saca Sampaoli pues su noche que veremos

Voz 0749 36:01 tácticamente como lo posiciona pero con en una portería con con Salvio lateral derecho que es extremo izquierdo pero jugó de lateral derecho también Di Fazio Italia Fito en el lateral izquierdo dos y medio mediocentros uno hace Mascherano y Lo Celso acompañando lo al jefe sito Lan sin y por derecho a Messi si Di María abierta y en la punta de ataque Higuaín lo que está entrenando muchos Sampaoli mano es un dos tres tres dos para liberar a Messi junto con Higuaín arriba vamos a ver qué disposición táctica a utilizar pero bueno enfrente un rival muy débil con muchas debilidades yo creo que es un poco para que la gente arrope al equipo y pueda ir en volandas y tenga más expectativa de cara al Mundial pero vamos a ver sobre todo qué sistema táctico a utilizan entreno mucho con este sistema y

Voz 1375 36:47 me gustó la encina en el partido contra España de lo poquito que se salvó

Voz 0749 36:50 el en el amistoso de Wanda se sí inmensa estuvo muy

Voz 1375 36:54 bien es verdad es verdad también es tú

Voz 0749 36:56 es decir el argentino que juega en el argentino en independiente más precisamente jugó muy bien es más Messi habló muy muy bien en la última conferencia de prensa habló maravillas del así que vamos a ver no creo que sea el once titular del Mundial creo que Salvio tiene difícil papeleta de jugar ahí ahí jugará mercado que el jefe sito también seguramente lo hará Villa jugará Banega también en algún momento así que bueno vamos a ver todo puede pasar con con Sampaoli a la cabeza así que es sobre todo ver la disposición táctica eso es fundamental en el día de hoy porque ahí se va a empezar a ver qué es lo que quieres Sampaoli para para el Mundial de Rusia dos

Voz 1375 37:33 está por ahí Verónica Brunete que va a ser la enviada especial de la Cadena Ser el diario árabe pero al Mundial Oliver hola hola

Voz 8 37:40 qué tal muy buenas tardes buenas noches buenas noches en Buenos Aires no sé

Voz 1375 37:48 oscurece en Buenos Aires donde Gustavo está a punto de empezar el partido todavía no arranca o no

Voz 8 37:53 así es en La Bombonera en su último partido de la selección argentina antes de iniciar su gira gira que lo va a llevar por Barcelona pues priva a él antes de recalar en Moscú donde el día dieciséis de cuyo va de juntar frente a Islandia es una le va más que nada he dedicado al público no me la posibilidad de de Javier eso eso fuera el público por última vez en Argentina la selección argentina viajé a día de mañana a las ocho de la noche con dirección a Barcelona con lo cual él tiene mucho dos de amistoso tiene mucho de fiesta tienen dicho de tratar de ilusionar a la gente con lo que puedas hacer esto entonces Argentina de Sampaoli en la Copa del Mundo

Voz 1375 38:41 oye pero he aquí en España ya sabéis lo que decimos que tenemos una selección espectacular que nos transmite muy buenas sensaciones que porqué no podemos ganar nuestra segunda estrella ganar el segundo Mundial somos optimistas aunque luego nos la podemos pegar las de cambio pero en Argentina que se dice antes de que empiece el Mundial la opa muy poquitos días que se comentan la prensa argentina

Voz 8 39:02 en Argentina se la mira reojo esta selección argentina que es el fin de ciclo de una generación extraordinaria que sigo a tres finales pues un proceso muy accidentado tengan en cuenta que en estos cuatro años desde el Mundial de Brasil dos mil catorce cuatro entrenado tres entrenadores se dirigió a la selección argentina ya frío la intervención de la va este proceso de tantos cambios que termina con Jorge Samboya subiendo Extremis a cuatro partidos de para intentar lograr la clasificación el que finalmente ahora en el último partido frente a Ecuador en Quito con el hat trick Aquel hat trick que hable de Leonel Messi y todavía hacen dudar a aquello que pueda llegar a ser la selección argentina en el Mundial pero está Messi Messi en esta selección está muy bien físicamente está mal será no no estará Romero que ha sufrido una los y lo cuando se incorporaba a la selección argentina muchos jóvenes nuevos como es el caso de Cristian Pavón que la selección Guterres resina hablan de mí esa Cristian Pavón que es una de las últimas cosas del fútbol argentino que lava tasado Huesca en cincuenta millones euros para tratar de

Voz 1311 40:21 sí

Voz 8 40:23 equipos europeos Urabá algunos jóvenes que también van a debutar como Mundial el caso de Yoani Loché listo el jugador el PSC también instará a sale bien una posición un poco extraña en el partido de hoy jugando de cuatro Bonnin porque durante toda la semana bien intentar en esa pulsión con Ansaldi mucha juventud mezclada con la experiencia de jugadores con la tasa de Lionel Messi deja esperando que para eso es lo hace el cuarto Mundial de Lucas mil de agosto el Higuaín a ver si finalmente el Mundial del Kun Agüero y de Ángel Di María

Voz 13 40:59 Díaz muy bien Vero has hecho a Rusia o no

Voz 8 41:04 tengo casi todo de la maleta de los niños nada

Voz 7 41:08 allí nos veremos un abrazo hasta luego

Voz 1375 41:11 adiós Verónica Bronzetti que viajará con la Cadena Ser y con el diario As siguiendo siempre a esta argentina de Messi acaba de empezar el partido no Agus ahora ya se sí

Voz 0752 41:18 sí

Voz 0749 41:19 acaba empezar estamos viendo que Argentina su monólogo como terral aunque sí

Voz 1375 41:24 no se balón Haití muy encerrada vemos los primeros

Voz 0749 41:28 el compases del partido como cuando ataca Argentina solamente déjalo central los dos laterales muy largo Messi baja mucho a recibir dependiendo en la zona donde va Messi es donde se mueve todo el equipo no ha cada está claro que el equipo Sampaoli quiere que Messi tome la batuta y que lo demás bailan al compás del estamos viendo que en los primeros compases es así nos lo dos centrales después todo a ver qué es lo que hace Leo pues nada matecito on

Voz 1375 41:51 el apetito por el partido un par de mates

Voz 0749 41:54 tranquilito a gane el sofá y haber todo el partido de Argentina y a ver qué es lo que pasó hace va a sacar muchas conclusiones pues nada me gusta Calamaro entonces no me encanta me encanta de Calamaro me encanta Larguero y me encantan

Voz 2 42:05 es un placer como siempre junto a donde los haya

Voz 1375 42:15 bueno hay cuarto enseguida voy con Daimiel que está recién aterrizado en San Francisco pero antes eh nos cuenta Xavi Saisó que ya tenemos a dos semifinalistas de la Liga Endesa ACB hola Xavi muy buenas hola

Voz 1982 42:26 a qué tal mano buenas noches dos de cuatro ya en la semifinal

Voz 1375 42:28 les no esto va rápido pues si el Real no

Voz 1982 42:31 Adri el Baskonia que ya están en semifinales el Madrid ha ganado en la pista de Iberostar setenta y cinco ochenta y cuatro ha tenido que ponerse el mono de trabajo al equipo de Laso diez semifinales seguidas que se dice pronto para el Real Madrid en la Liga ACB Rudy muy bien diecinueve puntos ya ha vuelto al lugar de los hechos donde se mucho no es verdad es verdad ahí pero afortunadamente todavía bien diez puntos ha jugado Tabares ojo trece rebotes el Real Madrid le ha costado pero ha ganado al final más fácil para el Baskonia que ha ganado sesenta y cuatro ochenta en la pista de Unicaja también cero dos ya un arranque de once a veintisiete para el equipo de Pedro Martínez bueno Marcelinho ha sido el MVP del partido once puntos ocho asistencias por tanto ya esperan rivales tanto Real Madrid como como Baskonia

Voz 1375 43:17 a ver el Barça eh cuidadito eh el segundo partido

Voz 1982 43:20 bueno pues si sigue mañana yo creo el punto de interés va a estar en Andorra nueve ocho menos cuarto Mora Banc Barça match ball para el Andorra sería histórico nunca ha llegado a las semifinales de la ACB sería un desastre para el para el Barcelona de Pesic quedar eliminado

Voz 11 43:35 pero bueno tal como fue el primer partido el repaso que le

Voz 1982 43:38 a Andorra ya no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar ir luego a las diez de la noche el Herbalife Palencia de momento Valencia hasta uno a cero recordemos que ley

Voz 1375 43:47 a notoria podría dar el cuarto equipo

Voz 1982 43:50 que iría en la Euroliga el año que viene por tanto tiene mucha mucha importancia

Voz 1375 43:53 esta mañana Xavi un abrazo hasta luego en el Daimiel que está por ahí en San Francisco todos los martes estaremos sección de NBA con Antoni Daimiel anoche hablábamos son José Manuel Calderón tercer español en la historia de la NBA jugar unas Finales hoy hablamos con Anthony pero ya no están España se fue a San Francisco donde empiezan el jueves las finales otra vez por cuarto año consecutivo entre los Warriors de Carrie compañía que anoche ganar sufriendo pero ganaron hasta las cinco y pico de mañana el partido contra los Cleveland Cavaliers de Le Bron James así que en San Francisco recién aterrizado hola a Daimiel muy buenas

Voz 28 44:28 qué tal buenas noches Manu pues hablábamos

Voz 1375 44:31 anoche con Calderón de la maleta en el estudio de Movistar Plus para ver donde dónde les tocaba pues ahí estáis cuarto año consecutivo Warriors contra Antonio

Voz 5 44:41 efectivamente sí sí volvió a ocurrir lo que ocurrió en el sexto partido en el partido de anoche oí después de una primera mitad muy buena de Houston Rockets Golden State bueno salió muy fuerte en el tercer cuarto bueno pues cayeron en en una dinámica en una sangría de errores en los triples los seis fueron Rockets que les impidieron poder luchar con partidos

Voz 1375 45:00 pues estaba oyendo oí anoche viendo el partido decíais puede que sea récord de playoff pero luego dijiste y puede que sea récord incluso de temporada regular en fallar veintisiete triples seguidos en un partido

Voz 5 45:11 claro hay que tener en cuenta que salvo en los dos tres últimos años no se lanzan normalmente cuarenta triples en un partido tienen más lo hace en la actualidad es que Stone Rockets y bueno pues es lanzar tanto si fallar tantos seguidos de play off seguro y en temporada regular me imagino que que sea en un solo partido riesgos no a lo mejor ha habido un equipo que ha que ha acumulado en dos o tres partidos muchos fallos consecutivos pero pero sí pues lo lo nunca visto la verdad cayeron una dinámica yo yo creo que además la racha entró en las cabezas de los jugadores no era normal fallaron varios de ellos solos no

Voz 1375 45:45 y luego la otra cara de del partido de anoche ese séptimo partido espectacular como se puede jugar tan mal estar tan desacertado en la primera parte por parte de los Warriors pérdidas de balón en defensa y sin opciones buenas de tiro Iker tormenta se desata en la en el tercer cuarto con Cary sobre todo al frente y luego Durán no

Voz 5 46:03 sí sí sí he bueno ha sido bastante habitual esta temporada así de fuertes los terceros cuartos de Washington ha estado muy bien en los últimos cuartos este es un equipo que da la sensación que que por una cosa administró un poco la energía a lo largo del partido sabiendo quizás que la rotación de instituciones corta por tiene delegación incluso faltan de actitud en la primera mitad no no no luchaban por los que defensivos sobre todo a Kevin Durant se les notaba mucho salieron como un torbellino desde luego en el tercer cuarto muy bueno sabemos que son jugadores que normalmente aciertan no tanto Carrie como gran como son los otros que tuvo mucho mérito con con Bono estando cargando de faltas duran desde el primer cuarto desde el minuto tres lo mantuvo bastantes minutos en pista y al final encontró sus puntos ante

Voz 1375 46:50 pues ahí tenemos Cleveland Warriors te parece Antoni que después de todo lo que ha podido ocurrir con Toronto intentándolo pero cayendo ante ese tiempo con estos Celtis sorprendentes con los Roques intentándolo de parece que al final quedan los dos equipos que siguen siendo más fuertes y la final más atractiva a día de hoy

Voz 5 47:07 en la final les atractiva por la repetición por por la rivalidad desde luego porque no ha ocurrido nunca ya no había ocurrido en la NBA lo de tres seguidas de los dos equipos ahí bueno pues ahora con cuatro finales consecutivas no yo creo que eso les da un toque no llegaba otro otros que por supuesto Le Bron ocho finales consecutivas para él pero he no cabe duda que hay gente a la que le gusta la novedad Boston bueno pues tiene muchos seguidores un equipo muy joven muy atractivo también sí desde luego a ver muchas historias de revanchas de rivalidades de cuentas pendientes en una final que se va a empezar

Voz 1375 47:44 es curioso lo poco decisivo que ha sido el factor cancha en las dos finales tanto del este como del oeste crees que también va a ocurrir en esta final de la NBA o aquí el factor cancha sí que va a pesar a favor de los barrios

Voz 5 47:55 dice bueno yo creo que el factor cancha casi siempre influye es verdad que los séptimos partidos no ha tenido nada que ver más al contrario no han ganado los equipos visitantes pero por ejemplo Boston hasta esa derrota ha llegado a diez victorias seguidas yo creo que el ambiente en San Francisco no de manera constante pero sin intermitente suelen ser muy fuerte en algunas fases de los partidos y yo creo que que incluirá en Cleveland hay un ambiente quizás se más uniforme también muy a favor del Lebron pero yo creo que va a estar el baloncesto muy por encima de lo que es el el ambiente en el padre yo no el hecho de ser

Voz 1375 48:30 equipo por jugar eh favoritos

Voz 28 48:32 por Dios Paradis para Messi