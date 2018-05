Antoni Daimiel: "La perdurabilidad de LeBron ha sido mayor que la de Jordan"

Voz 1670 00:00 el Daimiel que está por ahí en San Francisco todos los martes estaremos sección de NBA con Antoni Daimiel anoche hablábamos son José Manuel Calderón tercer español en la historia de la NBA

Voz 1284 00:10 jugar unas Finales y hoy hablamos con Anthony pero ya no está en España se fue a San Francisco donde empiezan el jueves las finales otra vez por cuarto año consecutivo entre los Warriors de Carrie compañía que anoche ganaron sufriendo pero ganaron hasta las cinco y pico la mañana el partido contra los Cleveland Cavaliers de Le Bron James así que en San Francisco recién aterrizó

Voz 1623 00:30 hola hola a Daimiel muy buenas qué tal buenas noches Manu pues hablábamos

Voz 1670 00:36 anoche con Calderón de la maleta en el estudio de Movistar Plus para ver a dónde os tocaba pues ahí está el cuarto año consecutivo Warriors contra Cavaliers Antonio cuidadosamente

Voz 1 00:47 volvió a ocurrir lo que ocurrió en el sexto partido en el partido de anoche y después de una primera mitad muy buena de que Golden State ha salió muy fuerte en el tercer cuarto Si bueno pues cayeron en en una dinámica en una sangría de errores en los triples los seis son Rockets que les impidieron poder luchar por el partido

Voz 1670 01:05 pues estaba oyendo eh anoche ir viviendo el partido decíais puede que sea récord de playoff pero luego dijiste y puede que sea récord de incluso de temporada regular el fallar veintisiete triples seguidos en un partido

Voz 1 01:16 claro hay que tener en cuenta que salvo los dos tres últimos años no se lanzan normalmente cuarenta triples en un partido sin más lo hace en la actualidad es que Stone Rockets bueno pues lanzar tantos y fallar tanto seguidos de play offs seguro y en temporada regular me imagino eh que que sea en un solo partido retorno a lo mejor ha habido un equipo que ha que ha acumulado en dos o tres partidos muchos fallos consecutivos

Voz 2 01:40 pero pero sí pues o lo nunca visto la verdad cayeron una dinámica yo yo creo que además la racha entró en las cabezas de los jugadores no era no sabe estallaron varios de ellos solos no

Voz 1670 01:51 la otra cara de del partido de anoche de ser séptimo partido espectacular como se puede jugar tan mal estar tan desacertado en la primera parte por parte de los Warriors pérdidas de balones defensa Málaga Manuel Serrano eh sin opciones buenas de tiro Iker tormenta se desata en la en el tercer cuarto con Carrie sobre todo al frente y luego Durán

Voz 2 02:08 sí sí sí bueno ha sido bastante habitual esta temporada así de fuertes los terceros cuartos que Washington ha estado muy bien en los últimos cuartos este es un equipo que da la sensación que que ponen pues administró un poco la energía a lo largo del partido sabiendo quizás que la rotación de instituciones corta por tiene delegación incluso faltan de la primera mitad no no no luchaban por los rebotes defensivos que se les notaba mucho salieron como un torbellino que pero luego en el cuarto muy bueno sabemos que son jugadores que normalmente aciertan no tanto Carrie como gran como son el otros que tuvo mucho mérito con con Sando cargado de faltas durante desde el primer cuarto desde el minuto tres lo mantuvo bastantes minutos en pista y al final encontró sus puntos

Voz 1670 02:55 pues ahí tenemos Cleveland Warriors te parece Anthony que después de todo lo que ha podido ocurrir con Toronto intentándolo pero cayendo ante ese tiempo con estos Celtis sorprendentes con los Roques intentándolo pero parece que al final quedan los dos equipos que siguen siendo más fuertes y la final más atractiva a día de hoy

Voz 2 03:11 sobre la final atractiva por las

Voz 1 03:13 la petición por por la rivalidad desde luego

Voz 2 03:16 no porque no ha ocurrido nunca ya no había ocurrido en la NBA lo desprecian enseguida que los dos equipos ahí bueno pues ahora con cuatro finales consecutivas

Voz 1623 03:28 yo creo que eso le

Voz 2 03:29 algún toque no llegaba otro toque por supuesto Le Bron ocho

Voz 1 03:31 es una las consecutivas para él pero he no cabe duda que hay gente a la que le gusta la novedad son bueno pues tiene muchos seguidores un equipo muy joven muy atractivo también desde luego a ver muchas historias no de revanchas de rivalidad desde cuentas pendientes la final que quedan empezado este jueves

Voz 1670 03:49 es curioso lo poco decisivo que ha sido el factor cancha en las dos finales tanto del este como del oeste crees que también va a ocurrir en esta final de la NBA o aquí el factor cancha sí que va a pesar a favor de los barrios

Voz 1 04:00 bueno yo creo que el el factor cancha casi siempre influye es verdad que los séptimos partidos no ha tenido nada que ver más al contrario no han ganado los seis antes pero por ejemplo dos hasta esa derrota ha llegado a diez victorias seguidas yo creo que el ambiente en San Francisco no de manera constante pero sin intermitente suele ser muy fuerte en algunas fases de los partidos y yo creo que que incluirá en que hay un ambiente quizás se más uniforme también muy a favor de Lebron pero yo creo que estar el baloncesto muy por encima lo que es el el ambiente en el Pavelló o no el hecho de ser un equipo mejor jugando en casa favorito

Voz 1623 04:37 por Dios para Messi

Voz 1 04:39 yo le doy bueno los beneficio de tengo una victoria alegrón pero yo creo que que cuatro uno seguramente sería el resultado más probable no

Voz 1623 04:49 vamos con otro uno yo creo despacio

Voz 1 04:54 que te decía Manu que el Ebro y yo creo que que hace un milagro partido tras partido no está por encima ya de del de todo el santo es el el el el milagro constante si no está bien rodeado y no puede competir por equipos que el año pasado el el pasado perdieron cuatro hablando del Ebro tanto

Voz 1670 05:13 a mí me decían esta mañana algunos y creo que dentro de treinta años hablaremos de Le Bron James como como se habla ahora del Jordan de hace unas unas décadas no crees que se hablará a ese nivel porque habrá que yo estoy contigo me parece que Lebron no llega al nivel de Jordan pero hay quien dice dentro de unos años se hablará de Le Bron mejor reconociendo de que está a la altura que le puede mirar a los ojos y que está al nivel de Jordan crees que será así dentro de veinte treinta años

Voz 1 05:37 yo creo que es habla ahora mucho de Le Bron los treinta años tanto como ahora de de Jordan en cantidad y luego pues se explicarán los matices que que bueno que que empujan hacia cada uno no yo creo que la estética plasticidad de Jordan pues es incomparable al menos opción esa relación con Le Bron James quedará como un jugador muy completo como el jugador líder hizo un jugador que a partir de los veintinueve años el espíritu competitivo su capacidad de liderazgo porque decisión en los partidos ha subido mucho luego no cabe durabilidad de Bron ha estado por encima de ese retiro dos veces no fíjate es la temporada número quince Le Bron y mira cómo estás

Voz 1670 06:21 en la última ya te algunas preguntas de los oyentes que estás ahí casi recién aterrizado ya hablaremos con más calma estos días pero antes de las preguntas de los oyentes esto crees que va a ser un Le Bron Carrie o es más un Le Bron eh Duran que deberá que anoche el que revoluciona el partido es Carrie pero después de lo que vimos el año pasado crees que va a ser un más decisivo el duelo dura han contra Le Bron

Voz 1 06:42 sí sí el el duelo que están servidos Le Bron Duran porque se define en el uno al otro en muchas ocasiones la final del año pasado se va a hablar mucho más de lo directo en realidad Carrie lo podíamos el final de sus anteriores emparejar como rival con Bill de manera directa individual habrá no está no hay un jugador de esa personalidad en el perímetro de de Cleveland así que cae perdón puede ser la la diferencia claro iba de de esta final y luego vamos a ver el factor que no que bueno pues ayer no se decía aquí en El Larguero Calderón que con toda probabilidad Bazar el jueves Si yo creo que tiene que aportar mucho más de lo que ha hecho de manera regular estos productos

Voz 1670 07:28 bueno algunas preguntas de los oyentes para el recién aterrizado Antonio Oliver igual que Guillermo Jiménez que iban a narrar desde allí las Finales de la NBA para Movistar Plus eh dice por ejemplo David Allende si Lebron el año que viene se fuera a los Lakers leves capaz allí de hacer lo mismo que ha hecho con Cleveland incluso estando en la Conferencia Oeste

Voz 1 07:45 es decir seguro seguro le veo capaz de bueno pues me pelearle de tú a tú con un ríos porque estaría mejor rodeando bastante mejor rodeado e con los Lakers actuales aunque es un equipo muy joven hay mucha más categoría un jugador es que ahora mismo incluido

Voz 1670 08:00 mira dice García porque es una pregunta muy sencilla irá probablemente muy simple pero te preguntan por porque ese tira tanto de tres

Voz 1 08:07 bueno pues es muy sentida efectivamente porque se han igualado mucho los porcentajes de acierto en tiros de dos sitios de tres sobre todo los tiros de dos de cinco en seis metros y bueno pues prácticamente los porcentajes están igual es decir un cincuenta por ciento más la canasta me tiro de tres por lo tanto desde el punto de vista de la de la informática de las estadísticas de la matemática los equipos han decidido tirar

Voz 3 08:31 J obedece vedette dice si es está una de las mejores épocas de la NBA Easy

Voz 1670 08:36 cuerdas alguna mejor no sólo por un equipo en concreto sino por el el nivel general de la Liga

Voz 1 08:40 bueno yo no yo tengo una sensación de los últimos tres cuatro años sí que ha habido o seguramente el mejor nivel de la historia en cuanto a jugadores que no recordaba que podríamos llegar como hemos llegado al mes de diciembre enero que con ocho diez jugadores favoritos y luego el hecho de me que habían aparecido los que estadísticamente hablando mucho son sin dudarlo uno de los mejores equipos de la historia más el factor Le Bron Ecuador con ocho finales seguidas yo creo que si todos esos ingredientes nos hacen cosas el el mejor salud de la historia Pajín

Voz 3 09:14 y la última dice aquí David Silva Hebrón ganase el anillo este año sería más meritorio que el más difícil de los que ganó Jordan

Voz 1 09:26 nada ni sin duda vamos sin dudarlo Jordan formó parte lideró los grandes equipos pero bueno me han equipos con con un segundo jugador muy importante no me refiero a Pippen luego los tres últimos con con Rodman creo que eran equipos mucho más trabajados a nivel táctico mucho más físicos que habían nominado más son comprar regular no olvidar que Cleveland hasta dos que el peor el segundo peor equipo Enrique defensivo de la temporada regular Cleveland pues una barbaridad lo que ha conseguido Le Bron en los pollos así que yo les daría mayor mérito sí

Voz 1670 10:03 pues nada Daimiel ya sonando de San Francisco Davó ya no sé si está ya en el hotel os ha dado tiempo porque estoy recién aterrizado

Voz 1 10:10 en el aeropuerto si esperando para coger un gran regalo cedo son las cuatro de la tarde a quienes en San Francisco

Voz 4 10:17 qué grande grande Antoni Iborra lo que decía

Voz 1670 10:20 yo también os va os va a tocar descubrir algo nuevo pero lo tenéis difícil porque tanto viaje de cuarto año seguido vamos a ver qué descubrirse en Cleveland en San Francisco no

Voz 1 10:28 sí sí hay que darle vueltas para la cabeza para enseñar cosas nuevas tenemos una idea fijados en la película Entre copas no irá Napa Valley hacen contra unidas es bueno claro y grabar ahí Un vídeo lo que pasa es que claro tenemos que llevar txosnas los pues Bosco

Voz 1670 10:42 eso sí señor pues nada hay entre copas yo entre entre partidos de baloncesto don Guillermo Jiménez y con Daimiel gracias por sacar este ratito recién aterrizado y que vaya bien empiezan las finales primer partidos

Voz 1623 10:56 jueves recordamos no si es el primer partido de Auckland

Voz 4 11:01 que empiece bien la final aquí lo iremos contando en El Larguero que seguiremos escuchando